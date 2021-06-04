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Контрразведка СБУ задержала гражданина РФ, которого за тяжкие преступления разыскивал Интерпол. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Контрразведчики СБУ задержали гражданина РФ, который находился в международном розыске с декабря 2020 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведка СБУ задержала гражданина РФ, которого за тяжкие преступления разыскивал Интерпол 01

"Согласно базе данных Генерального секретариата Интерпола гражданин РФ подозревается в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группировки. Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности в Украине за совершение тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

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Суд избрал уголовнику мера пресечения в виде временного ареста. Ожидается поступление материалов по его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.

Автор: Володимир Янченко
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Почему не пишут за какие преступления, в какой стране привлекается к ответственности, в какую страну экстрадируют?
Если его ищет рашка, то может быть, что это какой то чеченец или кавказец, который совершил там "тяжкое преступление" в виде сопротивления или убийства пуйловского мента или ФСБшника.
Подозрительно как то, молчит СБУ о том куда его экстрадируют и за что.
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04.06.2021 16:48 Ответить
Вся срань в Украины лезет. Спасибо лучшему министру.
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04.06.2021 16:39 Ответить
Расстрелять!!!!!
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04.06.2021 16:40 Ответить
по нормальному границу с кацапстаном перекрыть.война ведь. или как? граждан РФ отлавливать и депортировать с Украины. прием поголовно всех без исключения.
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04.06.2021 16:40 Ответить
СБУ наладіло безпечний канал евакуації агентів фсб на родіну. Контррозвідка СБУ затримала громадянина РФ, якого за тяжкі злочини розшукував Інтерпол - Цензор.НЕТ 1073
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04.06.2021 17:01 Ответить
Потратили массу денег чтоб ублажить Х#йла ... а может в обменный фонд его кинуть.
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04.06.2021 17:25 Ответить
 
 