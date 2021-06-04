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Новости Политика Украины
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Зеленский (16549) Порошенко (19364) Донбасс (26945) уголь (989)

В условиях кризиса 2014-2015 гг Украина была вынуждена покупать российский уголь. Пусть Зеленский объяснит, почему сейчас покупаем электричество у РФ, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В условиях кризиса 2014-2015 гг Украина была вынуждена покупать российский уголь. Пусть Зеленский объяснит, почему сейчас покупаем электричество у РФ, - Порошенко

В условиях энергетического кризиса 2014-2015 годов и оккупации части Донбасса Украина была вынуждена покупать уголь у России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко.

У стен СБУ, пятый президент отметил, что имеет исчерпывающие объяснения, почему это было необходимо тогда, однако не понимает, почему нынешняя власть возобновила сотрудничество со страной-агрессором.

"Мы на сегодняшний день очень легко можем объяснить в условиях энергетического кризиса 2014-2015 годов, почему в условиях оккупации Донбасса, где находилось 90% украинского угля, украинского антрацита, мы вынуждены были покупать уголь в России. Завозить из государственных шахт. Наше правительство и наше Минтопэнерго завозили уголь для обеспечения функционирования половины Украины в условиях абсолютно пустых угольных складов. И мы можем объяснить, почему тогда мы вынуждены были покупать электрическую энергию. Я думаю, пусть сейчас Зеленский объяснит, почему в 2020-2021 году на миллиард долларов он покупает электроэнергию и покупает уголь с оккупированных территорий и из России, тогда как мы перестроили электростанции и перевели их на уголь, который добывается в Украине", - отметил Порошенко .

Лидер "ЕС" заявил, что не знает, "почему в 2021 году Зеленский поссорился с Медведчуком".

"Но хочу отметить, что в 2019 году все каналы Медведчука - и 112, и Ньюсван, и ЗИК, который он купил позже, уже при Зеленском, и 1 + 1 очень живо и очень решительно поддерживали Зеленского во время избирательной кампании. Он пользовался абсолютно безоговорочной поддержкой", - напомнил Порошенко.

"Мы сейчас видим, что вместо того, чтобы бороться с Путиным, Зеленский с утра до вечера пытается бороться с Порошенко. Господин Зеленский, мы остановили Путина в 2014-15 годах. Мы не боялись и не боимся Путина, ну а вас - тем более", - подытожил пятый президент.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ допрашивает Порошенко по делу "Медведчука и Козака" в качестве свидетеля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Медведчук в 2014 году стал посредником в закупках угля на оккупированных территориях Донбасса, наличные доставляла СБУ, - СМИ. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+32
Тоді реально не було ні вугілля, ні світла.
А зараз, коли енергетична система вже перебудована, зеленський побіг купувати світло та вугілля в рашки. Щоб знову поставити нас у залежність від агресора.
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04.06.2021 17:14
+25
потому что через Шефира деньги передаются лично Зермаку и Ермаленскому..
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04.06.2021 17:11
+25
Действительно, почему ЗЕ борется с Порохом, а не с Пуйлом?
Это ж не Порох напал на Украину, а Пуйло!
Лучше пускай ЗЕ смотрит в глаза Пороху, а Пуйла садит в тюрьму .. а не наоборот В условиях кризиса 2014-2015 гг Украина была вынуждена покупать российский уголь. Пусть Зеленский объяснит, почему сейчас покупаем электричество у РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8740
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04.06.2021 17:14
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воно пояснить...

В умовах кризи 2014-2015 рр Україна була змушена купувати російське вугілля. Нехай Зеленський пояснить, чому зараз купуємо електрику у РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5329
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04.06.2021 18:56 Ответить
не браши, ЗЕбіл. Ліпецька фабрика була АРЕШТОВАНА твоїм Куйлом ще у 2015 році. Працівники були звільнені, обладнання - вивезене.
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04.06.2021 19:11 Ответить
В умовах кризи 2014-2015 рр Україна була змушена купувати російське вугілля. Нехай Зеленський пояснить, чому зараз купуємо електрику у РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9447.
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04.06.2021 19:17 Ответить
В умовах кризи 2014-2015 рр Україна була змушена купувати російське вугілля. Нехай Зеленський пояснить, чому зараз купуємо електрику у РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3543.
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04.06.2021 20:00 Ответить
В умовах кризи 2014-2015 рр Україна була змушена купувати російське вугілля. Нехай Зеленський пояснить, чому зараз купуємо електрику у РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8896.
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04.06.2021 19:45 Ответить
А все дуже просто. Закони приняті при тобі.
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04.06.2021 19:49 Ответить
ще простіше. один жлоб барига і жмот, не міг нажертися і через це просрав вибори моні а у моні молода, ніщебродська шобла яка хоче швидко розбагатіти.
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04.06.2021 20:39 Ответить
Основная причина, по которой Порошенко "проиграл" выборыВ умовах кризи 2014-2015 рр Україна була змушена купувати російське вугілля. Нехай Зеленський пояснить, чому зараз купуємо електрику у РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6751
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04.06.2021 20:50 Ответить
В умовах кризи 2014-2015 рр Україна була змушена купувати російське вугілля. Нехай Зеленський пояснить, чому зараз купуємо електрику у РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8800
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04.06.2021 21:05 Ответить
Возможно даже потому, что некий борец с олигархами, по факту, просто шлюшка, которой олигархи вертят как хотят.
Такая вод печальная действительность.
Но зато, ему очень повезло с избирателями: даже после двух лет, когда провалено было все, что только можно, есть 20% неизлечимых и..тов, для которых он образец идеального лидера.
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04.06.2021 21:46 Ответить
ну поплачь, поплачь.... В умовах кризи 2014-2015 рр Україна була змушена купувати російське вугілля. Нехай Зеленський пояснить, чому зараз купуємо електрику у РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3207
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04.06.2021 22:04 Ответить
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