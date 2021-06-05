Задержанный с $700 тыс. начальник таможенного поста Бурдейный объяснял свои доходы "родителями-заробитчанами", - журналист. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Михаил Бурдейный, которого сегодня задержали с $700 тыс., ранее сообщал, что его родители и родители супруги - заробитчане. Поэтому они помогают их семье. В частности родители "помогли" с покупкой автомобиля, а также строительством.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал журналист Евгений Плинский.
"Как взятый с кассой Волынской таможни Миша Бурдейный неделю назад проходил конкурс на начальника этой же таможни, рассказывал про родителей "заробітчан" и коррупционные риски Волыни", - говорится в сообщении.
В ходе собеседования, становится известно, что в декларации за минувшие года у его жены есть автомобиль, а также идет строительство.
"У супруги родители, и мои родители... Мои родители за границей 21 год, у супруги родители за границей, они помогают. За их средства", - отметил Бурдейный.
Напомним, сегодня была разоблачена масштабная коррупционная схема на Волынской таможне: у одного из руководителей изъято более $700 тыс.
Пожалуйста, подождите...
Це за зміну, пару трійку змін !!!
Что бы столько заработать нужно его родителям и родителям жены (как он утверждает) работать 30 лет.
Вообще, ворьё и коррупционеры охренели до такой степени, что всех вокруг людей считают безмозглыми животными.
Посадить suku на вечно. Пусть на зоне сказки рассказывает.
Я препод в универе... Если бы мне так отвечали студенты - я бы их послал...
Я что-то пропустил?!?!((( У нас теперь людей, которые не знают на основании чего они должны, действовать назначают начальством?
взагалі страшно дивитись було,. Він до речі зараз не там?)
.....
- Ей богу, настоящие! Червонцы! − кричали с галерки радостно.
− Сыграйте и со мной в такую колоду, − весело попросил какой-то толстяк в середине партера.....
Не спал ночами, думал за страну. Тщательно раскладывал пачечки покупюрно.
А 700000 - это точно родители ему прислали. Он думал своих грошей добавить и отправить в детский дом или в АТО ветеранам или просто старикам раздать каким.
Это лицо не может лгать!
%)))
И это общеизвестный факт.
Вместо этого госдеятели всех времен тупо грызут свое государство и вывозят за границу. мыши у власти
И 1000-1500 в месяц чистыми на карточку капает.
Чтобы намолотить такую сумму, его родители должны "заробитчанить" вдвоём 40 лет, жить в палатке и питаться сухарями.
Есть лакой антиукраинский влогер но при этом гражданин украины Алекс Брежнев. так он когда вез наличку в украину то брал справку у банка в США о доходах(или у работодателя)-чтобы подтвердить что деньги ввозимые в украину-легальны. все эти отмазки типа Выиграл в казино,подарили друщья,нашел на улице-все это элементарно ПРОВЕРЯЕТСЯ-если Налоговая и следователь конечно ХОЧЕТ проверять. А они хотят взять взятку и отпустить закрыв глаза на явное преступление.
почему в США если человек не может обьяснить происхождение крупных сумм денег-у него их КОНФИСКОВУЮТ а в украине вор на воре и вором погоняет-во всех сферах власти?
Вот ты сам и ответил на свой вопрос.Друг друга покрывают.
а у вора есть 2 статуса-пойман/не пойман.
так-же мы все знаем ,что те кто ловят,обвиняют,судят,стерегут вора-тоже преступники.ибо решается ве.
извечный вопрос-что делать?
да лучше бы сказал что насосал !
А ведь следствие и суд докажут, что он-таки говорил правду.
КОРРУПЦИЯ, сэр...
битчанству штукарь в месяц то..... так долго не живут... наверно они были топовыми архитек-
торами....