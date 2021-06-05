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Новости Политика Украины
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Данилов (1057) дача (95) СНБО (4374) Конча-Заспа (86)

Бывших регионалов Богатыреву и Табачника, а также еще 18 человек выселяют с госдач в Конча-Заспе, - Данилов. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бывших регионалов Богатыреву и Табачника, а также еще 18 человек выселяют с госдач в Конча-Заспе, - Данилов. СПИСОК

У госпредприятия, которое сдает в аренду госдачи, образовались миллионные долги перед некоторыми арендаторами.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что три недели тому назад Совет решил выяснить, кто и на каких условиях живёт на государственных дачах. По результатам проверки 20 человек находятся в процессе выселения.

Читайте: Аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице: кого может коснуться выселение. СПИСОК

Данилов озвучил весь список.

  • Панасюк Елена Викторовна
  • Зубко Людмила Николаевна
  • Ивченко Виктор Анатольевич
  • Матвиенко Ольга Васильевна
  • Пискун Святослав Михайлович
  • Юрчик Сергей Владимирович
  • Гаврилюк Лидия Михаливна
  • Васюнник Иван Васильевич
  • Лавринович Александр Владимирович
  • Череп Валерий Иванович
  • Гасинский Юрий Александрович
  • Табачник Дмитрий Владимирович
  • Петренко Николай Николаевич
  • Макарьян Давид Борисович
  • Макарьян Борис Петрович
  • Папиш Илья Иосифович
  • Ильин Александр Игоревич
  • Богатырёва Раиса Васильевна
  • Пискун Святослав Михайлович
  • Семиноженко Владимир Петрович
  • Тополов Виктор Семенович

Секретарь СНБО добавил, что перед некоторыми арендаторами у предприятия, которое сдает госдачи в аренду, образовались многомиллионные долги.

Также читайте: Тупицкого выселили из Конча-Заспы за долги по коммуналке

По словам Данилова, одной арендаторше госпредприятие задолжало 11,8 миллиона гривен, другому - 2,9 миллиона, также есть люди, которым задолжали 3,2 миллиона гривен.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+22
піскун двічі у списку? він займає дві дачі?
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04.06.2021 18:04
+22
Пискуна дважды выселят Представление для зебилья продолжается
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04.06.2021 18:04
+21
Непогано вороги України жили після Майдану.
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04.06.2021 18:06
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Своих вселять будут.
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04.06.2021 18:01 Ответить
Уроды зелёные , вместо того ,чтобы уничтожить совковые рудименты , и все дачи передать под санатории для военных и детям они «кровати в бордели меняют « для своих
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04.06.2021 19:50 Ответить
свои в эти дачи заселятся будут)) всем кварталом 95.
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05.06.2021 08:43 Ответить
Зеленський сам заселився,а тепер буде в Кончу -Заспу заселяти свій 95-й квартал!Кого лохи вибрали,що вже клоун за 2 роки всім набрид!Який же вбогий на мораль та чесноти Зеленський!
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05.06.2021 17:40 Ответить
СПОКІЙНО І ЇХ ВИСЕЛЯТЬ.
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06.06.2021 09:40 Ответить
СВОЇХ НЕ БЮТЬ.
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06.06.2021 09:38 Ответить
Своих сватов из 95го квартала заселят? Подняли бабла на Ковидном фонде и большой "стройке"?
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04.06.2021 18:02 Ответить
А те,що ці тварі весь термін президентва бариги спокійно там жили вас не обходить?
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05.06.2021 09:29 Ответить
піскун двічі у списку? він займає дві дачі?
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04.06.2021 18:04 Ответить
ошибка )))
хотя там есть два чела с одинаковой фамилией - Макарьян Давид Борисович и Макарьян Борис Петрович
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04.06.2021 18:09 Ответить
Это кодло!
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04.06.2021 18:55 Ответить
еще какое !!!!
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04.06.2021 18:58 Ответить
Ну так он же дважды бывший прокурор
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06.06.2021 09:17 Ответить
Может он "арендовал" два дома.
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04.06.2021 19:35 Ответить
Пискуна дважды выселят Представление для зебилья продолжается
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04.06.2021 18:04 Ответить
Если есть город Баден-Баден, то почему нельзя выселять Пискун-Пискун "подумали зебилы"?
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04.06.2021 18:38 Ответить
МАБУТЬ БАЙДЕН БАЙДЕН.
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06.06.2021 09:42 Ответить
А то что при банде соевых мародеров на гос дачах жила рыговская шалупонь это не страшно, ведь это тоже великие патриоты.
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04.06.2021 23:00 Ответить
В представлении антракт? Вроде бы нет. Так чего шумишь? Коллегам-зебилам мешаешь наслаждаться представлением. Не мешай, это некультурно.
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05.06.2021 07:37 Ответить
А че для парашников представлений не было? Колишніх регіоналів Богатирьову і Табачника, а також ще 18 осіб виселяють із держдач у Конча-Заспі, - Данілов - Цензор.НЕТ 5722
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04.06.2021 23:22 Ответить
Кто-нибудь сведущий, объясните: как можно сдавать свою жилую площадь арендатору и при этом умудриться задолжать???
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04.06.2021 18:04 Ответить
Им доплачивали за проживание!
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04.06.2021 18:07 Ответить
В голову приходит только ремонт за свои вошедший в "аренду".
Если "ремонтировать" в стиле зеленского на десяток лимонов то долги появятся.
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04.06.2021 18:16 Ответить
Табачника выселяют, разве это не праздник? Хотя конечно, это все пиар. Делать нихрена не надо, пусть живут, сироты. И Медведчука не трогать. Он инвалид, пусть и моральный.
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04.06.2021 18:05 Ответить
А шо..... богатырева в Украине?
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04.06.2021 18:06 Ответить
і наче їй хату спалили? який тоді спалили?
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04.06.2021 18:19 Ответить
Спалили хату чудо-банкірші третього тисячоліття Гонтарєвій.
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04.06.2021 18:35 Ответить
ясно
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04.06.2021 22:59 Ответить
Хату спалили Сатановской
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04.06.2021 22:47 Ответить
драсті, а про кого 95й співав "горіла хата, палала"?
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04.06.2021 22:59 Ответить
Ну так про нее ж и пели - про Гонтареву /в девичестве - Сатановская) Колишніх регіоналів Богатирьову і Табачника, а також ще 18 осіб виселяють із держдач у Конча-Заспі, - Данілов - Цензор.НЕТ 5804
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05.06.2021 07:48 Ответить
а, ти вирішив повипєндрюватись.
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05.06.2021 08:49 Ответить
Да, при зеленском вернулась. Он с нее все обвинения снял, и ее человека трудоустроили замом в минздрав. Об этом схемы сняли программу.
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04.06.2021 18:31 Ответить
Непогано вороги України жили після Майдану.
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04.06.2021 18:06 Ответить
Так. Татаров навіть зам глави АП став.
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04.06.2021 18:11 Ответить
а "враги" у нас всегда лучше живут
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05.06.2021 01:28 Ответить
Двух Писькунов выселяют- Однояйцевые близнецы? На двоих одно яйцо?
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04.06.2021 18:06 Ответить
Тут дело непростое ,надо вызвать кандидата Киву.
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04.06.2021 22:09 Ответить
Хоть какие-то шаги удаляющие Украину от совка.
Вообще не понимаю, какие нахрен госдачи пожизненно для чинуш за наш счёт.
Всех выгнать и дачи продать, деньги в бюджет.
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04.06.2021 18:08 Ответить
Борг дачами віддаватимете!
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04.06.2021 18:14 Ответить
Прикольно, пискун аж на двух дачах живёт
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04.06.2021 18:15 Ответить
эту мразь нужно не выселять, А ЗАСЕЛЯТЬ на нары, а у нас- награбился и уехал в жидовский израиль
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04.06.2021 18:15 Ответить
табачник ен років як живе в ізраїлі...тож хто на дачі замість нього живе? а найголовніше- коли вже вава, як і обіцяв віддасть діткам ці резиденції
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04.06.2021 18:17 Ответить
скорее так "..выселяют из госдач.."
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04.06.2021 18:17 Ответить
то яка война, яка революція, де був гетьман, мать його за люстрацію
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04.06.2021 18:19 Ответить
де був гетьман, мать його за люстраці

Не гоните на ПЭСа...
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04.06.2021 18:48 Ответить
Про кримінальну справу проти Богатирьової луганський Данілов "забув", як і Венедиктова
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04.06.2021 18:25 Ответить
Замість викликів на допити і судового процесу всього лиш виселення з дачі.
За вкрадені мільйони королева медично-фармакологічної мафії купить собі десять таких дач.
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04.06.2021 19:12 Ответить
Почему при правлении банды соевых мародеров Богатыреву не посадили, в чем была проблема? Пять лет для этого было мало надо десять.
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04.06.2021 23:02 Ответить
З кацапії забрів?
Де була Богатирьова з 2014 по 2019?
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04.06.2021 23:06 Ответить
Что мешало посадить Багатырьову за эти пять лет? Заочное осуждение у нас есть.
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04.06.2021 23:14 Ответить
Чіткіше формулюйте свої питання. "Посадить" це прикрити як зробили з Єфремовим.
Правда, вирок йому суд не встиг винести, тому що адвокати затягували розгляд, за що пізніше були нагороджені Зеленським званням заслужених юристів.
І звільнений був Єфремов при Зеленському в ролі президента.
Так само, напевно, затягували і судові процеси по Богатирьовій.
Коли вона повернулась в Україну в 2019 році при Зеленському, її демонстративно затримали, потім відпустили під заставу і "забули" про неї.
Справа не закрита.
Скільки разів за два роки Богатирьова була на допитах чи судових засіданнях при 100% Венедиктовій?
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04.06.2021 23:26 Ответить
19 июня 2014 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении сотрудников Министерства здравоохранения Украины, в числе которых значилась Раиса Богатырёва. Она подозревается в разворовывании средств на сумму 6,5 млн грн при закупке лекарств (ч. 5 ст. 191 УК), за что ей грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. По версии следствия, Богатырева отдала заказ на приобретение запрещенных к закупке лекарственных средств компании своего сына.21 октября 2014 года Генеральной прокуратурой Украины Богатырёва объявлена в розыск.20 марта 2015 года заочно арестована Печерским районным судом Киева. В июле 2015 года Печерский райсуд разрешил Генпрокуратуре применить к Раисе Богатырёвой процедуру специального расследования, которая позволяет заочное осуждение.Раиса Богатырева фигурант европейских и американских санкций. В течение периода до 19 сентября 2016 находилась в розыске Интерпола.27 августа 2019 года Раиса Богатырева была задержана пограничниками в аэропорту "Киев", когда она прибыла из Минска. 29 августа Богатырева вышла из СИЗО под залог в размере 6 млн гривень. Четыре года банда соевых мародеров занималась явно не заочным осуждением Богатырьовой, а своим любимым делом воровством.
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05.06.2021 02:36 Ответить
Давайте угадаю новую элиту: левченко, портнов, лукаш, агрохимия...
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04.06.2021 18:29 Ответить
Щось мало людей виселяють і держава ще винна цим упирям грощі Бывших регионалов Богатыреву и Табачника, а также еще 18 человек выселяют в госдач в Конча-Заспе, - Данилов - Цензор.НЕТ 9496
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04.06.2021 18:30 Ответить
попу лізм в дії...
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04.06.2021 18:37 Ответить
Ви переплутали, якраз ПОП і не уліз. "Улізати " йому треба було за своєї каденції.
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04.06.2021 18:41 Ответить
От якщо б піськун не ліз в прокурори, коли його вже виштовхали, його б не доводилось заздалегідь 2 рази виселяти )))
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04.06.2021 18:38 Ответить
Пискуна выселят, потом вселят, чтоб опять выселить!
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04.06.2021 18:39 Ответить
По словам Данилова, одной арендаторше госпредприятие задолжало 11,8 миллиона гривен, другому - 2,9 миллиона, также есть люди, которым задолжали 3,2 миллиона гривен.Источник: https://censor.net/ru/n3269577 Я не зрозумів, так цим хмирям держава ще й доплачувала за те шо вони там живуть? Колишніх регіоналів Богатирьову і Табачника, а також ще 18 осіб виселяють із держдач у Конча-Заспі, - Данілов - Цензор.НЕТ 7534
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04.06.2021 18:43 Ответить
Они расплачивались оптовым коксом на реализацию, а предприятие навар зажало.Других вариантов не придумать.
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06.06.2021 09:13 Ответить
пискуна два раза выселяют?

или это полный тезка ))
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04.06.2021 18:47 Ответить
То його потомство, засіли навєка Колишніх регіоналів Богатирьову і Табачника, а також ще 18 осіб виселяють із держдач у Конча-Заспі, - Данілов - Цензор.НЕТ 8882
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06.06.2021 09:16 Ответить
Их заселить в тюрьму должны!
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04.06.2021 18:48 Ответить
Там половина списку СДПУ о та Партии Регыонов . )) Оце зашквар !
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04.06.2021 18:48 Ответить
Блин! Оказывается, что они там жили при всех президентах!!! И куда гляделки смотрели?
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04.06.2021 18:51 Ответить
Все как в мультике про Маугли . )
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04.06.2021 18:58 Ответить
В дві дачі Піскуна заїде відразу два Татарова?
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04.06.2021 18:53 Ответить
А почему Пискун дважды в списке? Он каждую каденцию генпрокурора вселялся в другую дачу?
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04.06.2021 18:53 Ответить
Пискун два раза в списке. Две дачи занимает?
А вообще, какого хрена? Какие нах гос дачи? Значит как для людей, то совок..., А как для себя любимых, то совок продолжается, всё на шару для держиморд??????? Хорошо *** устроились, сволочи!
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04.06.2021 18:54 Ответить
Шось про Піскуна тут багато говорять , а про інших рыгов якось потехеньку забули .
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04.06.2021 19:02 Ответить
Дві - треті опублікованого списку проросійські політикани . А деякі прямі вороги України .
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04.06.2021 19:07 Ответить
Скоро в Конча Заспі буде свій Квартал-95)))
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04.06.2021 19:04 Ответить
Деяких з того списку треба не тільки виселити, а "пересилити" на "ВІП-дачі" Малюски.
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04.06.2021 19:13 Ответить
А че на СНБО не расматривают вопросы оборудования детских песочниц при СНБО.
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04.06.2021 19:29 Ответить
Апгрейд синих на зелених
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04.06.2021 19:43 Ответить
Там половине надо предоставить камеры в кутузке вместо дач
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04.06.2021 19:45 Ответить
хоспади, что жє тєпєрь с єтими мордоєдамі будіт?
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04.06.2021 20:02 Ответить
а трамадольную королеву бахтееву....
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04.06.2021 20:22 Ответить
А от минулу владу патріотів все це влаштовувало і ніхто нікого не переселяв.
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04.06.2021 20:24 Ответить
И это когда в среднем там прожили лет 10-14 запросто! Курам на смех! Да по суду иски за проживание просчитать и три дня на погашение! По цене средней гостиницы даже с каждого члена семьи. Тогда логично.
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04.06.2021 21:21 Ответить
Тобто виселяють тих, які платили самі за аренду, а вселять квартальців, за яких буде платити бюджет, тобто платники податків...
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04.06.2021 22:04 Ответить
Зеленський зробив собі гефешт за рахунок бюджету,хоча сам мультимілліонер!Має 9 квартир в Европі,дачу в Італії,пентхаус біля Нижньої Ореанди(поряд з дачою Путіна та Лівадійським палацом)!Показушний та хитрий!
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05.06.2021 17:51 Ответить
Интересно почему любители банды соевых мародеров так переживают за Пискуна? Но что то молчат, как это рыги без проблем жили на гос дачах при их правлении.
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04.06.2021 23:04 Ответить
Для дятлів вдруге - державні дачі здали в аренду тим, хто за них може платити, щоби не утримувати їх на державний кошт. А зелеий папуга поселить туди квартальців і утримувати будемо вже ми...
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06.06.2021 01:49 Ответить
нипанятна, это их правильно выселяют или снова преступление перед человечностью ?
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05.06.2021 01:31 Ответить
он яке кодло паразитів - нарешті вони своє отримають
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05.06.2021 18:04 Ответить
Кто о чём, а вшивый о бане; на календаре -21 г ,а ты все о соевых ,что ж тебя так заклинило, я просто уверен, что помощь психиатра сейчас нужна именно тебе,а ты о дачах!
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05.06.2021 18:45 Ответить
В списку ті, хто вірою і правдою служив Україні, та... собі. Не крав, не брав, жив на одну зарплату, а тому і не зміг побудувати собі маєтки. І куди вони тепер, що хрущівки будуть орендувати?
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06.06.2021 09:13 Ответить
Список КРОВОСІСОВ
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06.06.2021 09:18 Ответить
А Пискуна так зауважали, что в списке проблемных дважды его дважды упомянули. Откатил кому надо?
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06.06.2021 09:24 Ответить
Так они что при шоколадному не забрали эти дачи?
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06.06.2021 10:13 Ответить
Мой идиот, тогда вроде как активная война была в первую очередь, не?
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06.06.2021 10:43 Ответить
Яка війна, коли бізнес постраждав?
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26.06.2021 22:48 Ответить
Ой, виявляється, що лавринович, богатирьова і табачник при сонцесяйному тащились у повний зріст.
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07.06.2021 15:33 Ответить
 
 