Бывших регионалов Богатыреву и Табачника, а также еще 18 человек выселяют с госдач в Конча-Заспе, - Данилов. СПИСОК

У госпредприятия, которое сдает в аренду госдачи, образовались миллионные долги перед некоторыми арендаторами.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что три недели тому назад Совет решил выяснить, кто и на каких условиях живёт на государственных дачах. По результатам проверки 20 человек находятся в процессе выселения.

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Данилов озвучил весь список.

Панасюк Елена Викторовна

Зубко Людмила Николаевна

Ивченко Виктор Анатольевич

Матвиенко Ольга Васильевна

Пискун Святослав Михайлович

Юрчик Сергей Владимирович

Гаврилюк Лидия Михаливна

Васюнник Иван Васильевич

Лавринович Александр Владимирович

Череп Валерий Иванович

Гасинский Юрий Александрович

Табачник Дмитрий Владимирович

Петренко Николай Николаевич

Макарьян Давид Борисович

Макарьян Борис Петрович

Папиш Илья Иосифович

Ильин Александр Игоревич

Богатырёва Раиса Васильевна

Пискун Святослав Михайлович

Семиноженко Владимир Петрович

Тополов Виктор Семенович

Секретарь СНБО добавил, что перед некоторыми арендаторами у предприятия, которое сдает госдачи в аренду, образовались многомиллионные долги.

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По словам Данилова, одной арендаторше госпредприятие задолжало 11,8 миллиона гривен, другому - 2,9 миллиона, также есть люди, которым задолжали 3,2 миллиона гривен.