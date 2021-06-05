Бывших регионалов Богатыреву и Табачника, а также еще 18 человек выселяют с госдач в Конча-Заспе, - Данилов. СПИСОК
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
У госпредприятия, которое сдает в аренду госдачи, образовались миллионные долги перед некоторыми арендаторами.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания СНБО, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что три недели тому назад Совет решил выяснить, кто и на каких условиях живёт на государственных дачах. По результатам проверки 20 человек находятся в процессе выселения.
Данилов озвучил весь список.
- Панасюк Елена Викторовна
- Зубко Людмила Николаевна
- Ивченко Виктор Анатольевич
- Матвиенко Ольга Васильевна
- Пискун Святослав Михайлович
- Юрчик Сергей Владимирович
- Гаврилюк Лидия Михаливна
- Васюнник Иван Васильевич
- Лавринович Александр Владимирович
- Череп Валерий Иванович
- Гасинский Юрий Александрович
- Табачник Дмитрий Владимирович
- Петренко Николай Николаевич
- Макарьян Давид Борисович
- Макарьян Борис Петрович
- Папиш Илья Иосифович
- Ильин Александр Игоревич
- Богатырёва Раиса Васильевна
- Пискун Святослав Михайлович
- Семиноженко Владимир Петрович
- Тополов Виктор Семенович
Секретарь СНБО добавил, что перед некоторыми арендаторами у предприятия, которое сдает госдачи в аренду, образовались многомиллионные долги.
По словам Данилова, одной арендаторше госпредприятие задолжало 11,8 миллиона гривен, другому - 2,9 миллиона, также есть люди, которым задолжали 3,2 миллиона гривен.
Пожалуйста, подождите...
хотя там есть два чела с одинаковой фамилией - Макарьян Давид Борисович и Макарьян Борис Петрович
Если "ремонтировать" в стиле зеленского на десяток лимонов то долги появятся.
Вообще не понимаю, какие нахрен госдачи пожизненно для чинуш за наш счёт.
Всех выгнать и дачи продать, деньги в бюджет.
Не гоните на ПЭСа...
За вкрадені мільйони королева медично-фармакологічної мафії купить собі десять таких дач.
Де була Богатирьова з 2014 по 2019?
Правда, вирок йому суд не встиг винести, тому що адвокати затягували розгляд, за що пізніше були нагороджені Зеленським званням заслужених юристів.
І звільнений був Єфремов при Зеленському в ролі президента.
Так само, напевно, затягували і судові процеси по Богатирьовій.
Коли вона повернулась в Україну в 2019 році при Зеленському, її демонстративно затримали, потім відпустили під заставу і "забули" про неї.
Справа не закрита.
Скільки разів за два роки Богатирьова була на допитах чи судових засіданнях при 100% Венедиктовій?
или это полный тезка ))
А вообще, какого хрена? Какие нах гос дачи? Значит как для людей, то совок..., А как для себя любимых, то совок продолжается, всё на шару для держиморд??????? Хорошо *** устроились, сволочи!