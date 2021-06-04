Путин - Украине: Были бы нормальные отношения - платили бы в 3 раза меньше за газ, как Беларусь
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Президент России Владимир Путин заявил, что если бы у Украины были хорошие отношения с РФ, то она покупала бы дешевый газ и получала бы больше за его транзит.
Об этом президент РФ заявил на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"У нас есть контракт с Украиной по поводу прокачки нашего газа. Мы в течение ближайших 5 лет будем прокачивать до 40 млрд куб. метров. В лучшие годы прокачивали до 200 млрд куб. метров.
Были бы нормальные отношения и прокачивали бы значительную часть через Украину, но там же проблемы создаются и даже не в сфере политики, а в сфере экономики. Потому что монопольная возможность транзита газа порождает иллюзию, что можно дуть цены до небес за этот транзит, а с другой стороны пробовать опустить как можно ниже цены на газ, который приобретается для Украины… Монополия плоха", - сказал Путин.
По его словам, сейчас Украина получает за транзит 1,5 млрд долларов, а могла бы получать 3-5 млрд долларов.
Путин допускает, что в ближайшими 10 лет Европа увеличит транспортировку газа на 50 млрд куб. метров и Украина будет иметь возможность получать деньги за транзит даже по истечении срока контракта с РФ.
"Все возможно. И мы готовы к этому, мы этого хотим, но нужна добрая воля со стороны наших украинских партнеров не для того, чтобы армию содержать и нацеливать на решение силовым способом вопроса Донбасса. Мы исходим из того, что у нас сложные отношения с руководством Украины, но мы думаем о том, как там живут люди.
Были бы нормальные отношения... Сейчас у нас внутри страны 62-63 доллара за 1 тыс. кубов для населения, а в Украине - 330 долларов плюс еще транспорт. Значит с гражданина где-то 350 долларов. У нас Беларусь в три раза меньше платит за наш газ", - подчеркнул Путин.
Пожалуйста, подождите...
Де б вони взялися , нормальні ,, з ненормальною , хворою на голову країною , яка - ні з того ні з сього , знову , з якогось дива - возомніла себе імперією . .
Голого не разденут и семеро разбойников!
Многие не платят потому, что денег на еду не хватает
Можно цену повышать, но кто будет платить при таких зарплатах?
от же ж гидота, тьфу на тебе, ботоксна гнида, щоб ти здохло повiльно та страшною смертю, пуйло ти сране.
В супостата - гарнi скрепи: Цуплять унiтази.
Тiльки зась до iх потреби: Чим ходить наразi?
Либонь план - що до пургену? Тiльки й в тiм проруха,
Бо вiд санкцiй з дупи пранцiв Хоч тягни за вуха.
Паранойя чим «плохая»?
Не треба «Вiагри» :
З дiда бабу змайстрювавши, «Снизишь риск к подагре».
так шо ***** опять сбрехавши!
ПутинПенис.
пусть его Лука Мудищев нюхает !
Жулик! Я тебе говорил, у меня насморк?
А ты: пасть, пасть.
Нырять заставлял в такую холодину!
Помнишь, говорит, я рыбу ловлю, а ты ныряй.
Рыбу я ловлю в проруби, а ты, говорит, Косой, плавать умеешь?
Точно! Вспомнил, нехороший человек!
В проруби в Сочи!
здесь цветочков не подают, здесь угощают горячими коктейлями !
на все была готова ради выборов Президента.
капец какие тупорылые речи толкает.
на кого это расчитано? на таких же тупых как и он?
"Ціна на газ як зміст існування , картоплянна Вурдалакія як зразок існування" .
Роблю висновок - <******* це не таке ім"я , це такий діагноз в психіатрії !
данайцевнанайцев дары приносящих.
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Будто никто не понимает, что начальник страны-бензоколонки пытается поставить в зависимость Европу от своего сырья, манипулировать политиками и диктовать свои условия. Только альтернативные решения обломали ему хотелки. И СП-2 не поможет...
https://www.youtube.com/watch?v=QyKigzAaMtg
С ноготок , карлик -он, мелюзга,
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
«Дифирамб» им пусть льется задорный -
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
По состоянию на 1 апреля 2019 был проложен только 915 км труб двух ветвей трубопровода, который имеет общую длину 24 62 км, или 37%.. Ттолько лишь за первый год президентства Зеленского состоянию на декабрь 2019-м трубопровод уже имел 2 230 км, то есть был готов на 90%.
К сожалению, но нужно признать крупнейшее геополитическое поражение Украины, и за это персональную ответственность несет Зеленский.
Почему? Да потому, что вместо консолидации сил всех ветвей власти, всех политических сил для блокирования достройки СП-2, Зеленский сконцентрировал свое внимание на политической нейтрализации Петра Порошенко, как основного своего конкурента.
И как результат всех этих движений Зеленского - Путин гордо заявляет о запуске СП-2, Украина терпит геополитическое поражение.
Pavlo Nuss
Кому нужен бесплатный сыр ????