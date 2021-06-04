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Путин (29862) Тарифы на газ (350) Транзит газа (300)

Путин - Украине: Были бы нормальные отношения - платили бы в 3 раза меньше за газ, как Беларусь

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Путин - Украине: Были бы нормальные отношения - платили бы в 3 раза меньше за газ, как Беларусь

Президент России Владимир Путин заявил, что если бы у Украины были хорошие отношения с РФ, то она покупала бы дешевый газ и получала бы больше за его транзит.

Об этом президент РФ заявил на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"У нас есть контракт с Украиной по поводу прокачки нашего газа. Мы в течение ближайших 5 лет будем прокачивать до 40 млрд куб. метров. В лучшие годы прокачивали до 200 млрд куб. метров.

Были бы нормальные отношения и прокачивали бы значительную часть через Украину, но там же проблемы создаются и даже не в сфере политики, а в сфере экономики. Потому что монопольная возможность транзита газа порождает иллюзию, что можно дуть цены до небес за этот транзит, а с другой стороны пробовать опустить как можно ниже цены на газ, который приобретается для Украины… Монополия плоха", - сказал Путин.

По его словам, сейчас Украина получает за транзит 1,5 млрд долларов, а могла бы получать 3-5 млрд долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин объявил о завершении строительства первой нитки "Северного потока-2"

Путин допускает, что в ближайшими 10 лет Европа увеличит транспортировку газа на 50 млрд куб. метров и Украина будет иметь возможность получать деньги за транзит даже по истечении срока контракта с РФ.

"Все возможно. И мы готовы к этому, мы этого хотим, но нужна добрая воля со стороны наших украинских партнеров не для того, чтобы армию содержать и нацеливать на решение силовым способом вопроса Донбасса. Мы исходим из того, что у нас сложные отношения с руководством Украины, но мы думаем о том, как там живут люди.

Были бы нормальные отношения... Сейчас у нас внутри страны 62-63 доллара за 1 тыс. кубов для населения, а в Украине - 330 долларов плюс еще транспорт. Значит с гражданина где-то 350 долларов. У нас Беларусь в три раза меньше платит за наш газ", - подчеркнул Путин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отношения с ближайшими соседями, республиками бывшего СССР - приоритет внешней политики РФ, - Путин

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+86
пішов він найух зі своїм газом, йому вже на цвинтарі прогули ставлять.
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04.06.2021 18:09
+68
Были бы нормальные отношения - платили бы в 3 раза меньше за газ, как Беларусь...

Нормальные отношения в понимании пуйла, это когда Украина - колония рашки.
Пример нормальных отношений со стороны рашки по отношению к Украине, это оккупация Крыма и убийства рашистскими оккупантами украинцев на Донбассе.
Это нормально, в понимании пуйла.
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04.06.2021 18:12
+60
Сначала отбираешь у соседа кусок территории, поджигаешь на его территории "гражданскую войну" а потом рассказываешь бредни об испорченных КЕМ-ТО отношениях. Ну не сволочь???
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04.06.2021 18:15
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Страница 3 из 3
После Оранжевой революции уже не было никаких нормальных отношений.
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04.06.2021 19:09 Ответить
То сарказм . Нормальні - взято в лапки Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 2928 ..

Де б вони взялися , нормальні ,, з ненормальною , хворою на голову країною , яка - ні з того ні з сього , знову , з якогось дива - возомніла себе імперією . Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 7727 .
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04.06.2021 19:26 Ответить
Та прямо- таки!
Голого не разденут и семеро разбойников!
Многие не платят потому, что денег на еду не хватает
Можно цену повышать, но кто будет платить при таких зарплатах?
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04.06.2021 19:09 Ответить
Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 6304. Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 1280 .
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04.06.2021 19:10 Ответить
поглотив Беларусь путин теперь собирается поглотить нашу Украину и таким образом возродить свою империю.Надо развивать свою промышленность,а не заглядывать врагу в глаза.
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04.06.2021 19:20 Ответить
Поглинути Україну він пробував в 14 році, а зараз мілько пакостить, ****. А білоруси за рашу, то просто лукашенко був проти, бо втратить владу.
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04.06.2021 19:52 Ответить
Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 4585
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04.06.2021 19:21 Ответить
да обнухайся уже своим газом,в отдельно взятой закрытой камере без окон и щелей...
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04.06.2021 19:21 Ответить
московская орда, жри свой газ сама Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 8080 ваш газ нам и даром не нужен...
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04.06.2021 19:23 Ответить
да да да, зряплаты деревянными через год/два и газ на 10% дешевле
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04.06.2021 19:28 Ответить
брехло
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04.06.2021 19:29 Ответить
похоже подгорает у кремляди, юлить начинает
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04.06.2021 19:29 Ответить
Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 9278.
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04.06.2021 19:32 Ответить
Представляете а между ними сидит их дитяти Вовочка Зеленский - портрет идеальной семьи. Чую к этому идет Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 1796
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05.06.2021 01:19 Ответить
очевидно, що пуйло натякає, що прийшов час забути при тисячi загиблих, плюнути в iх душi, забути про десятки тисяч покалiчених та знедолених, забути про сторiччя знущань азiопськоi парашi над Україною, забути про смертi та окупацiю i все заради газу та гешефту на ньому.

от же ж гидота, тьфу на тебе, ботоксна гнида, щоб ти здохло повiльно та страшною смертю, пуйло ти сране.
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04.06.2021 19:34 Ответить
Пиня, на тобi дулю , та й застрелься...

В супостата - гарнi скрепи: Цуплять унiтази.
Тiльки зась до iх потреби: Чим ходить наразi?
Либонь план - що до пургену? Тiльки й в тiм проруха,
Бо вiд санкцiй з дупи пранцiв Хоч тягни за вуха.
Паранойя чим «плохая»?
Не треба «Вiагри» :
З дiда бабу змайстрювавши, «Снизишь риск к подагре».
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04.06.2021 19:36 Ответить
Скатіна плешива!!!!
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04.06.2021 19:48 Ответить
если нефть станет бесплатной, то в частности цена, на бензин станет даже в параше недосягаемой для крепостных. не говоря уже о белопарашии, как её рабоанклаве. а газ пусть себе в зад закачает, шоб как северокореец надутым выглядел.
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04.06.2021 19:51 Ответить
А вы то че злитесь? У вас то газу пока навалом хоть и падает сильно. Или Украине хотите чисто морально помочь Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 1984
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06.06.2021 01:38 Ответить
Верните Крым и заплатите репарации и будут нормальные отношения.
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04.06.2021 19:51 Ответить
Только Беларуси больше нет.
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04.06.2021 19:53 Ответить
Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 4907
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04.06.2021 19:54 Ответить
При януковичу , який танцював під дудку путлера ціна на газ для України була біля 500 дол і Янек підписав харьківські угоди . ТАК , ЩО ПУТЛЕР БРЕШЕ І НЕ КРИВИТЬСЯ . Це розраховано на пяту колону -ОПЗЖ і т і , АЛЕ свідомі україці добре памятають " братську " ціну за газ - 500 дол
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04.06.2021 19:55 Ответить
согласен! а тариф за транзит газа с ******** ,при януковоще был даже меньше чем сейчас! (хотя тогда были нормальные отношения для ********)
так шо ***** опять сбрехавши!
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05.06.2021 00:05 Ответить
Все помним, как и отключение газа в крещенские морозы.
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05.06.2021 01:10 Ответить
А коли у нас були нормальні відносини і нормальна ціна? Раша взагалі ніколи цивілізацією не була, і ніколи не буде, принаймні слідуюча пара тисяч років.
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04.06.2021 19:56 Ответить
В средине 90-х при Ельцине был по писят газик. Но тогда и рыночные цены были совсем иными.
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04.06.2021 20:53 Ответить
ПТН ПНХ...
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04.06.2021 19:57 Ответить
вот и вся кацапская экономика...отношения строятся не на рыночных принципах,а на крышевании...
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04.06.2021 19:58 Ответить
При дешевом газе московиты живут нищебродски, так что не надо пи zдеть.
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04.06.2021 20:05 Ответить
Сверни ка эти бабки в трубочку и засунь себе их в анус мерзкий лысый ПутинПенис.
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04.06.2021 20:06 Ответить
ПНХ старый шизофреник!!!!!
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04.06.2021 20:11 Ответить
Не газом єдиним живе чоловік. Україні "путлеровський рай", навіть за дешевий газ не потрібен.
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04.06.2021 20:15 Ответить
Впевнен, більшість зебілів сходить слиною від таких пропозицій....
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04.06.2021 20:17 Ответить
дешевый газ бывает только у Путина в .....

пусть его Лука Мудищев нюхает ! Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 9566
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04.06.2021 20:19 Ответить
и купается в воде + 14 Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 1546

Жулик! Я тебе говорил, у меня насморк?

А ты: пасть, пасть.

Нырять заставлял в такую холодину!

Помнишь, говорит, я рыбу ловлю, а ты ныряй.

Рыбу я ловлю в проруби, а ты, говорит, Косой, плавать умеешь?

Точно! Вспомнил, нехороший человек!

В проруби в Сочи! Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 1546
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04.06.2021 20:24 Ответить
спасибо, Вова, иди на...уй !
здесь цветочков не подают, здесь угощают горячими коктейлями ! Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 1655
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04.06.2021 20:27 Ответить
Кремль должен быть сожжен.
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04.06.2021 20:28 Ответить
пішло ти нах лайно
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04.06.2021 20:35 Ответить
да всем давно понятно что ты конченая мразь, плешивое куйло
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04.06.2021 20:41 Ответить
Серийный убийца безнадежно болен, не осталось даже призрачной надежды на выздороаление, плюс его подпитывает хронически деградировавшее рабское население, комуно-фашист по самые уши в крови, причем все преступления уотловные, без срока давности, место этому извращенцу осталось только в камере смертников.
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04.06.2021 20:41 Ответить
В 2009 году были нормальные отношения и что? Влепили газ по 450 баксов и за транзит платили нам копейки! Брешет, как дышит, но лохторат схавает.
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04.06.2021 20:46 Ответить
И вентиля под музыку закручивали на границе.
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04.06.2021 20:51 Ответить
Жулька ж подписала газ в "3 раза дешевле!" якобы.
на все была готова ради выборов Президента.
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04.06.2021 22:52 Ответить
Монополия очень плоха. Помним кацапский братский газик по 500 дол., когда в германию шел по 280-300. Подальше от этой наволочи. С таким г@авном рупь заработаешь, три потеряешь.
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04.06.2021 20:51 Ответить
долбойоб што ле? ты дурик зачем напал на украину? крым захватил и из донбасса сделал луганду?
капец какие тупорылые речи толкает.
на кого это расчитано? на таких же тупых как и он?
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04.06.2021 20:53 Ответить
Новий філософський трактат :
"Ціна на газ як зміст існування , картоплянна Вурдалакія як зразок існування" .

Роблю висновок - <******* це не таке ім"я , це такий діагноз в психіатрії !
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04.06.2021 20:53 Ответить
Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 7202
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04.06.2021 21:00 Ответить
"нормальні" відносини у розуміння будь-якого москаля - це коли він робить тобі знижку 50%, на товар, який він продає в ДЕСЯТЬ раз дорожче, ніж РЕАЛЬНА ринкова ціна!
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04.06.2021 21:00 Ответить
і ще: нагадайте скільки там платять за газ в ОРДЛО? В них же ж супер відносини з москалями! Точняк газ на халяву отримують від них! Хіба не так?
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04.06.2021 21:01 Ответить
Да пошей ты науй!!!
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04.06.2021 21:02 Ответить
Мужик 👍
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05.06.2021 01:21 Ответить
Пока есть безвиз и возможность вкалывать в Польше газ в принципе вообще не нужен😀
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04.06.2021 21:04 Ответить
путлер! я твого вонючого газу не хочу і даремно . не хочу бачити не твого лича ні чути твого язіка
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04.06.2021 21:04 Ответить
Задохни, кривая падла!
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04.06.2021 21:07 Ответить
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти!
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04.06.2021 21:15 Ответить
Помните фразу " Приезжайте к нам на Колыму.. Да нет, уж лучше вы к нам" Это из этой оперы. Приглашение в ГУЛАГ за "скидку на газ".
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04.06.2021 21:18 Ответить
на йух... на крайний йух, **********...
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04.06.2021 21:23 Ответить
Пупкину верить, себя не уважать.
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04.06.2021 21:27 Ответить
Бойтесь данайцев нанайцев дары приносящих.
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04.06.2021 21:29 Ответить
Верить гебухе - себя не уважать.
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04.06.2021 21:38 Ответить
*****,Україна послала тебе нах'й з твоїм газом.
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04.06.2021 21:57 Ответить
А пошёл бы ты на йух было уже? Если да, то можем повторить)
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04.06.2021 22:15 Ответить
Это называется-Высраться и не слить.Теперь он хочет быть хорошим.Был Х#йло.Х#йлом и останется. Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 2112
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04.06.2021 22:27 Ответить
Украине будет проще через непродолжительное время выйти на объём добычи своего газа по потребности,чем быть в газовых кандалах путина и его шайки
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04.06.2021 22:27 Ответить
ПТН ПНХ
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04.06.2021 22:27 Ответить
ПУТИН - Х.УЙЛО!
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04.06.2021 22:29 Ответить
ПЕДОФИЛ, УБИЙЦА, ВОР, ХЙЛО, БАРЫГА ...!!!
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04.06.2021 22:35 Ответить
".....платили бы в 3 раза меньше за газ, как Беларусь"... которая уже аннексирована рашкой


Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 25





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04.06.2021 22:37 Ответить
ПНХ вы...б....лядок!
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04.06.2021 22:45 Ответить
И этот плешивый шнырь еще убеждал всех, что в ценообразовании экспортного газа и нефти НЕТ ПОЛИТИКИ, а чисто РЫНОК регулирует цены!Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 3497
Будто никто не понимает, что начальник страны-бензоколонки пытается поставить в зависимость Европу от своего сырья, манипулировать политиками и диктовать свои условия. Только альтернативные решения обломали ему хотелки. И СП-2 не поможет... Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 959
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04.06.2021 22:54 Ответить
Краще пусти свій газ собі в бункер! Так буде краще для всіх...
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04.06.2021 22:59 Ответить
птнпнх
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04.06.2021 23:07 Ответить
Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний. (Степан Бандера)
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04.06.2021 23:11 Ответить
Хуцпа в исполнении *****. У него уже пейсы проростать нчали. Не заметили? Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 5076
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04.06.2021 23:41 Ответить
Тут все, про що він не сказав, але подумав:
https://www.youtube.com/watch?v=QyKigzAaMtg
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05.06.2021 00:01 Ответить
паталогический лгун и феерическая мразь

Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 1857
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05.06.2021 00:29 Ответить
Бравый он, а по сути - плешивый,
С ноготок , карлик -он, мелюзга,
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
«Дифирамб» им пусть льется задорный -
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
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05.06.2021 01:06 Ответить
паталогический лгун... - быстрее всего , он тупой ГБэшник, бо ляпае шо попало, как шлепер, но феерический гнус
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05.06.2021 01:14 Ответить
Ну да , были бы в россии и плати ли бы как у нас - так бы прямо и сказал! Козел!
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05.06.2021 02:01 Ответить
слухати фЮРЕРА -НУ ПРОСТО БАЛЬЗАМ НА ДУШУ. тільки бальзам замішаний виключно на ядовитих речовинах. Он туркам і болгарам впаяли газопровід -самі ж побудували, лежить на дні моря мертвим грузом. Азери продають в європу свій газ. Доктринери. Тільки поітика, нічого особистого. А веде себе зверхньо, бо так звані олігархи ходять в рейху під криміналом, а другі вже вспіли взяти хабарі як у 2009 році.
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05.06.2021 02:03 Ответить
Путин заявил о завершении укладки труб по первой нитке «Северного потока-2», и «Газпром», по его словам, уже готов заполнять трубопровод газом.

По состоянию на 1 апреля 2019 был проложен только 915 км труб двух ветвей трубопровода, который имеет общую длину 24 62 км, или 37%.. Ттолько лишь за первый год президентства Зеленского состоянию на декабрь 2019-м трубопровод уже имел 2 230 км, то есть был готов на 90%.
К сожалению, но нужно признать крупнейшее геополитическое поражение Украины, и за это персональную ответственность несет Зеленский.
Почему? Да потому, что вместо консолидации сил всех ветвей власти, всех политических сил для блокирования достройки СП-2, Зеленский сконцентрировал свое внимание на политической нейтрализации Петра Порошенко, как основного своего конкурента.
И как результат всех этих движений Зеленского - Путин гордо заявляет о запуске СП-2, Украина терпит геополитическое поражение.
Pavlo Nuss
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05.06.2021 02:37 Ответить
Да пошел ты, убийца сраный, со своим газом!!! ТАКИ ШИЗИК!
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05.06.2021 06:44 Ответить
Йдіть нахрін зі своїм газом,ще й прихвостнів своїх з собою заберіть.
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05.06.2021 09:33 Ответить
Нет уж, лучше будем распинать мальчиков и насиловать коров. Нам такое удовольствие ничто не заменит. Хунту за газ свой вонючий не купишь!
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05.06.2021 10:37 Ответить
Были бы нормальные отношения ) ещё и воду в крым?
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05.06.2021 11:31 Ответить
пнх пдр
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05.06.2021 14:18 Ответить
Верить словам этого мирового убийцы и террориста Путина . значит себя не уважать!!!
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05.06.2021 17:13 Ответить
Нормально це типу як при Кучмі - коли ніхто з Західних президентів не хотів навіть сідати біля нього.
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06.06.2021 10:00 Ответить
Путін - Україні: Були б нормальні відносини - платили б утричі менше за газ, як Білорусь - Цензор.НЕТ 5084Беспла-атный сыр!
Кому нужен бесплатный сыр ????
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06.06.2021 11:10 Ответить
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