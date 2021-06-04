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Наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Песков и Новгородского, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Песков и Новгородского, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Недалеко от населенного пункта Пески и Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Также смотрите: СЦКК об обстреле российскими оккупантами Пивничного: Маркировка на остатках ракеты подтверждает непосредственное участие РФ. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Автор: Володимир Янченко
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Растут наши акробаты пера и виртуозы фарса, это приятно. Прогресс со времен незабвенного косноязычного Лысенко-Чебурашки. "Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ".
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04.06.2021 18:26 Ответить
Ежедневный отчет № 127/2021, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 3 июня 2021 года (вспомните за 02.06.2021. - было без нарушения тишины в докладе прессцентра ООС)

КИЕВ 3 июня 2021 (отчет за 2 июня 2021)

На основании информации, поступившей от мониторинговых команд
по состоянию на 19:30 2 июня 2021 года (по восточноевропейскому летнему времени)
Краткое изложение :

В Донецкой области Миссия зафиксировала 3 нарушения режима прекращения огня, в том числе 1 взрыв.

За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 59 нарушений.
В Луганской области СММ зафиксировала 357 нарушений режима прекращения огня, в том числе 32 взрыва.
За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 167 нарушений.
Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
Наблюдатели слышали многочисленные нарушения режима прекращения огня вблизи участка разведения в районе Золотого.
СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
Миссия продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 4 КПВВ, а также на 3 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
Свободу передвижения СММ по-прежнему ограничивали, в том числе на блокпосте вооруженных формирований около Бессарабки на юге Донецкой области.
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04.06.2021 18:34 Ответить
папаши стреляют, а выб..ков в Вузы пропихивают
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04.06.2021 18:39 Ответить
 
 