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Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вузы без украинского аттестата, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Общество

Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вузы без украинского аттестата, - Шкарлет

Дети с оккупированных территорий Донбасса и Крыма могут поступить в вузы на подконтрольной Украине территории. Поступить могут абитуриенты и без украинского аттестата.

Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на правительственный портал.

По словам министра, для начала абитуриенту следует выбрать образовательный центр "Донбасс-Украина" или "Крым-Украина" (перечень, адрес, контакты и график работы размещены на сайтах МОН).

Позже нужно лично подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательном центре до 20 июля, чтобы поступить на бюджет, до 20 сентября - на контракт.

Поступление на бюджет на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направления):

  • прием документов - до 20 июля;
  • вступительные экзамены - до 20 июля;
  • зачисление - до 23 июля.

После этого нужно сдать на базе образовательного центра два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и история Украины. Далее нужно сдать один профильный экзамен или творческий конкурс, который устанавливает сам вуз.

Поступать можно только через один образовательный центр (подавать можно до 5 заявлений).

"В 2021 году, как и в прошлые годы, в приказах о зачислении (в целях безопасности поступающих) фамилии поступающих будут шифроваться", - отметил Шкарлет.

Абитуриент без украинского школьного аттестата может обратиться в один из образовательных центров для прохождения годового оценивания, итоговой аттестации и поступления в вуз по упрощенной процедуре. Для поступления детям, которые прошли данное тестирование, не нужен сертификат ВНО. Они сдают один вступительный экзамен (устанавливает вуз) и два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и история Украины.

Дети, которые находятся на неподконтрольной территории, могут воспользоваться каналами связи (+38 098 079 69 73 - Viber, Whatsapp, Telegram, +38 095 200 85 73 - для людей с нарушениями слуха Viber, Whatsapp, Telegram).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество абитуриентов с временно оккупированных территорий с каждым годом растет, - Шкарлет

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+35
Может ещё в ж@пу поцелуете этих ватных уродов?
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04.06.2021 18:27
+27
Та могу вообще без аттестата на бюджет... А если еще, рассказать чем "Сваты" закончились, то и проффесора дадут. Сейчас ******* моторолл и гиви-киви подтянутся из мокшанских ******.
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04.06.2021 18:29
+24
Розплідник сепарсько-колорадської гидоти працює !!!))))
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04.06.2021 18:27
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Правила форума Совет форумчан
Может ещё в ж@пу поцелуете этих ватных уродов?
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04.06.2021 18:27 Ответить
при чем тут ватные уроды.....если президент у нас ватный.....вот и получается шо ВАТНИКИ--ЕТО ЛЮДИ ВЫСШЕГО ОБЩЕСТВА....а УКРАИНЦЫ---шваль подзаборная....бесплатно отдали нефть газ атомное оружие и пр.....тьху питарасы действительно......и только пистят и пистят каждый день каждый час...тьху навас
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04.06.2021 18:57 Ответить
Как ты можешь так говорить?!Ведь там же наши люди! ещё и оскорбляет,так нельзя!
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04.06.2021 20:27 Ответить
Грустный сарказм.
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04.06.2021 20:38 Ответить
там же наши люди! потрібно писати : "тамшенашилюди" Абітурієнти з окупованих територій можуть вступити до вишів без українського атестату, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 784
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05.06.2021 11:00 Ответить
Розплідник сепарсько-колорадської гидоти працює !!!))))
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04.06.2021 18:27 Ответить
Достаточно роССийского паспорта. Прекрасно же!
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04.06.2021 18:27 Ответить
а де там про паспорт? зазвичай вони при вступній кампанії і паспорт України оформляють.
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04.06.2021 19:09 Ответить
Що в Україні бракує кремлівських гнид ???))))
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04.06.2021 18:27 Ответить
Нафиг тот аттестат нужен? Справки с местожительства хватит...
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04.06.2021 18:28 Ответить
Та могу вообще без аттестата на бюджет... А если еще, рассказать чем "Сваты" закончились, то и проффесора дадут. Сейчас ******* моторолл и гиви-киви подтянутся из мокшанских ******.
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04.06.2021 18:29 Ответить
А може іх в виші зараховувати без іспитів,лише за наявності пашпорта з двоголовим бройлером !!!)))
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04.06.2021 18:29 Ответить
вот построит зебобик за счет бюджета для них институт и будут бесплатно учиться. и ничего делать не нужно, стоит только проголосовать на выборах еще по приколу.
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04.06.2021 18:37 Ответить
Трускавецький універ,а по закінченню звання кандидата науКівця !!!))))
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04.06.2021 18:39 Ответить
вот когда эта мошкара по всей Украине расползется во все структуры власти, тогда будет все равно какой у них диплом. Папаши их убивают украинских воинов.
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04.06.2021 18:41 Ответить
а что б не распалзлась, Україна повинна працювати із їхніми мізками.
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04.06.2021 19:11 Ответить
якби вони були б....
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04.06.2021 19:28 Ответить
якщо їх не розвивати, то і не буде.
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04.06.2021 19:31 Ответить
а они есть? и ничего это не изменит.
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04.06.2021 19:28 Ответить
чи є вони, віддано вирішувати екзаменаційній комісії.
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04.06.2021 19:32 Ответить
Саме це Данілав і пропонує.
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04.06.2021 19:05 Ответить
И квартиры давать!
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04.06.2021 18:30 Ответить
Тут главный экзамен - смотрел или нет кв-95. Всё остальное не важно.
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04.06.2021 18:33 Ответить
держслужба/депи - готові последьішьі зєлайна гдє то посєрє дінє.
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04.06.2021 18:34 Ответить
Нада углублённо тестировать украинский язык и историю Украины .
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04.06.2021 18:35 Ответить
внутриматочно-анально?
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04.06.2021 19:12 Ответить
Може зразу з паспортами ДНР чи РФ дозволити?
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04.06.2021 18:37 Ответить
А які у них паспорти?
Як і атестати.
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04.06.2021 19:32 Ответить
для України у них немає ні паспортів ні атестатів.
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04.06.2021 19:32 Ответить
Угу, то добре. Тільки в мене виникає 2 запитання. Якщо щось відомо про деокупацію і її терміни ( а я дупускаю таку думку), то ок. Але мучить бути який-то вступний іспит з історії України і мови обов'язково, а такод ЗНО, хай і безпосередньо перед вступом. І за рещультатами - бюджет або контракт. Якщо ж про терміни деокупації нічого не відомо - з якого переляку готувати кадри для кацапні?
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04.06.2021 18:37 Ответить
Діти з окупованої частини Донбасу повинні вчитись в Україні вільно,бо вони діти України.
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04.06.2021 18:38 Ответить
Без будь-яких преференцій,нема питань !!)))
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04.06.2021 18:41 Ответить
Саме з преференціями,бо вони як сироти які не мають підтримки від своїх батьків.
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04.06.2021 19:00 Ответить
Не хвилюйся, їхні батьки вдосталь награбували.
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04.06.2021 19:06 Ответить
Ясна річ,батькам нема коли дітьми опікуватись,вони проти ЗСУ воюють !!!)))
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04.06.2021 19:07 Ответить
Пан знає яке поголів"я так званого попачлєнія,та яка кількість населення Лугандону?
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04.06.2021 19:44 Ответить
А яка кількість поголів"я, яке валаючи "Путін прийди" загороджуало шлях колонам ЗСУ ???)))
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04.06.2021 20:13 Ответить
а де ти преференції побачив? щоб вступити у вуз, укр.діти здають іспити, щоб вступити у вуз діти-ордло здають іспити.
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04.06.2021 19:34 Ответить
А ти спробуй поступити без атестата ???)))
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04.06.2021 19:38 Ответить
так є різниця між бути на території України без атестата і на території ордло без атестата. по великому до сраки, що там в атестаті, усе, чому ти навчився, ти приміняєш при навчанні у вузі, бурсі, технікумі. якщо дурак зацінчить, то це вже до вуза питання.
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04.06.2021 19:43 Ответить
як ти вчив мову і літературу, математику, чи який ти там фах обрав - покажуть твої курсові, дипломні, іспити. якщо прєпод візьме взятку, то це ж питання до прєпода.
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04.06.2021 19:45 Ответить
ти знаєш таке: європейські вузи часто визнають українські дипломи як атестати. Карл, як атестати!
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04.06.2021 19:47 Ответить
безусловно!!а если ещё эти дети от гиви/моторол!!то то с повышенными льготами!!(как то так!! и не меньше!!) Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вузы без украинского аттестата, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 63 Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вузы без украинского аттестата, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 1010
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04.06.2021 19:47 Ответить
Стратегически это правильно. Дети адаптируются быстрее, чем их ватные предки. Нужно лишить тот регион будущего, переманить подрастающее поколение. Их не так много, чтобы бояться пагубного влияния. К тому же самые упоротые не поедут или их не пустят. Поедут те, кто не видит в Украине врага.
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04.06.2021 18:43 Ответить
Тобто, виплодки ватників, яким їх батьки, однокласники, ватні ютуб-канали і пабліки "фкантактє", 7 останніх років промивали мозок і розповідали "а нєзавісімам нароте дамбаза, каторий укропи-каратєлі бамбят за русскій йазик", приїдуть у виші і одразу стануть громадянами України?
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04.06.2021 19:03 Ответить
Пусть едут, если что, их сокурсники (наши ребята, которые настоящие патриоты Украины), дадут им таких люлей, что мало не покажется, научат их Украину любить, перевоспитают ватников!
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05.06.2021 00:19 Ответить
нічого подібного. заради життя маючи зуб на Україну, але затягши язьіка у сраку аби отримати бажане.
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04.06.2021 19:15 Ответить
Шкарлета после смены власти повесить на первом суку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.06.2021 18:52 Ответить
Поступить могут абитуриенты и без украинского аттестата. Источник: https://censor.net/ru/n3269586
Ніби з одного боку правильно, а з другого - виходить, що вся Україна повинна задобряти мешканців з Лугандонії за наш рахунок! Так скоро змусять роботодавців безвідомовно приймати на роботу тих, хто переселяється, бракує тільки ще, щоб все житло будуть їм віддавати і всім навісять податок на "відновлення Донбасу"(

До повного щастя, ще з орків зробити АТОшників і теж платити(((
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04.06.2021 19:02 Ответить
так їх атестат практично перевіряється на трьох іспитах. це як би вони і ті іспити не здавали, тоді можна кричати зрада
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04.06.2021 19:17 Ответить
Так не здають, баран ти гвиторогий.
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04.06.2021 20:57 Ответить
кугутику, тобі в статті написали, що здають, тобі повилазило чи зарплата жме?
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04.06.2021 21:09 Ответить
Значит их вылупки поступают без аттестата, а дети украинцев такой привилегии не имеют. Когда же в Украину придёт украинская власть?
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04.06.2021 19:02 Ответить
тю, так діти України теж здають три іспита і підтверджують свій атестат. без ЗНО вони нікуд не поступлять, як і ОРДЛО-діти без цих іспитів. ти так ниєш, наче їх ваапщє без нічого беруть.
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04.06.2021 19:19 Ответить
Справа в тім що ти дурний як сто пудів диму, тому тобі важко зрозуміти що діти з ОРДЛО ЗНО не здають, з тієї простої причини що в школах ОРДЛО не викладають такі предмети як українська мова та історія України які є обов'язкові при складанні іспитів ЗНО.
Тому просто стули пейку й не відсвічуй.
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04.06.2021 20:56 Ответить
хто має ціль, той вчить предмети для вступу. тому сам стули своє хлєбало і не відсвічуй. якщо при здачі іспита їх пропустять без знань, то вже треба трясти оті центри.
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04.06.2021 21:08 Ответить
абiтура с "домбаса":
Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вузы без украинского аттестата, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5956
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04.06.2021 19:05 Ответить
Ні. Ось абітурієнти з Донбасу.
Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вузы без украинского аттестата, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2605
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04.06.2021 19:08 Ответить
не. это у тебя школьники на уроке ботаники. а у меня "в натуре, реальная абiтура".
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04.06.2021 19:18 Ответить
Може вже вручіть їм дипломи зразу.
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04.06.2021 19:15 Ответить
Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вузы без украинского аттестата, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9682***Ц !!!!!
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04.06.2021 19:23 Ответить
Ого який великий!!!
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04.06.2021 19:27 Ответить
конури - так, а в середині - пусто.
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04.06.2021 19:35 Ответить
контури
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04.06.2021 19:36 Ответить
Ну і куди вони після закінчення ВУЗу працевлаштуються? Втім відповідь очевидна - ОРДЛО. Це ще якщо при вступі здадуть екзамен по українській мові. Там її не вивчають, та і щелепи зціпить.
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04.06.2021 19:25 Ответить
И предоставить право преподавать в ВУЗах Украины....Ну, пенсии судьям с ордлы уже назначают же....
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04.06.2021 19:32 Ответить
Может и без экзаменов,они же-пострадавшая сторона? Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вузы без украинского аттестата, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5290
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04.06.2021 19:34 Ответить
То воно міністр освіти України чи освіти ОРДЛО? ЗЕБІЛИ ви це зробили разом!
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04.06.2021 19:39 Ответить
Наша власть всё так преподносит ,будто в Украине идёт Гражданская война в Крыму на море и на суше, и в оккупированном Донецком угольном бассейне, на суше и на море.
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04.06.2021 19:54 Ответить
а це і так було відомо усім, кому цікаво. і ця інфа скрізь є на освітніх сайтах. і дляцього не обов"язково піарити Шкарлета попусту, бо це вже існує не один рік.
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04.06.2021 20:39 Ответить
ЭтАвА недАстАтАчнА! Какие нах экзамены и обучение? Каждый коллаборант с детства - академик! Нужно сразу давать дипломы и трудоустраивать на руководящие должности в министерствах, ОП и Верховной Раде! Пусть открыто продвигают узкий мир! (сарказм)...
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04.06.2021 20:03 Ответить
Були вже випускники. Нічому історія не вчить. Навіщо за наші податки отувати спеціалістів для цих ідіотських недореспублік.
Курсанти-рятувальники з Харкова поїхали "працювати" на терористів ЗахарченкаАбитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вузы без украинского аттестата, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5819
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04.06.2021 20:12 Ответить
а коли вони б виїхали в Європу, ти б теж так плакав?
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04.06.2021 20:42 Ответить
А Європа веде проти нас війну? Чи може поливає нашу державу брудом в усіх ЗМІ? Чи вчить дітей змалечку ненавидіти усе українське та українців?
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04.06.2021 21:59 Ответить
а тіпа ти для неї кадри не вивчив, вони нулячі туди поїхали.
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04.06.2021 22:44 Ответить
Питання не в тому - вчив - не вчив, а в тому, що оці троє - вороги. Ті, хто поїхав в Європу, воювати проти України не будуть. А ці будуть і виховувати ворогів України ці троє будуть.
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05.06.2021 08:27 Ответить
тю, можна подумати, залишившись на материковій вони б то не робили. ти вже всіх перевиховав?
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05.06.2021 08:48 Ответить
Ну так тим більше, навіщо таким надавати преференції для вступу у наші ВНЗ? Про це ж була тема статті.
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05.06.2021 10:25 Ответить
то есть, с бумажкой от ЛДНРЫ, без экзаменов и на полный пансион + степендия 4500... а никто не забыл что эти детишки моляться на икону моторолы. а их кто нибудь спросит чей крым, а какое у них и их родителей гражданство? а сколько их родители заплатили налогоа за последние 7 лет в бютжет? а пройти детектор на случай их вербовки спецслужбами рф, слабо. они же взрослые люди. ваша толерантность уже в печенке сидит.

пускать только после полнейшей проверки конрразведки ВСУ и СБУ и никак по другому. их уже давно подобрали, обработали и скоро пришлют. а за деньги рф они через 5-10 лет будут депутатами ВР. не забывайте. народишка у нас продажный
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04.06.2021 20:26 Ответить
А чому ці лугондониші не валят в вузи орди? Там їх браття. А в Україну без атестата, без ЗНО, без громадянства на халяву бюджет. Це дискримінація й образа українських випускників 2021.
І невідомо, чим це закінчиться в майбутньому, думаю будуть проблеми.
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04.06.2021 20:29 Ответить
З гнид завжди народжуються воші !!!))))
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04.06.2021 20:38 Ответить
а після ці "кадри" займуть посади в нашій країні і будуть кликати "руській мір", бо свого часу місця у вузах заняли не діти ветеранів ато, а діти сепаратистів
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04.06.2021 21:00 Ответить
нормально. детишки обандерятся и родаков начнут перевоспитывать. не зря тута рашашвайны круто хрюкают.
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04.06.2021 21:11 Ответить
Достаточно справки от Моторолы.
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04.06.2021 21:19 Ответить
еще один долбодятел - шкарлет-рогоносец... шкарлет, спроси у своей телки где она была сегодня днем, пока ты шкарлетовал... да у тебя дебила рога уже в ворота шириной 6метрой не влазят, а дурило принимаешь без аттестата из дыныры... урод... лучше мыло возьми с веревкой и сдай экзамен на зрелость... но ты ссыкун... ты сможешь стать на табуретку...
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04.06.2021 21:22 Ответить
Подход абсолютно правильный ! И дети с оккупированных территорий Крыма и Донбасса должны спокойно приезжать в свободную Украину и учиться здесь. Ведь оккупация - это не навсегда. Они приедут на свободные украинские земли и увидят, что Украина после Майдана стала цивилизованным государством, что ни у кого нет к ним ненависти, а по улицам не маршируют нацисты, как это им втирает пуйло и его прихвостни. Они увидят это своими глазами и расскажут родственникам и друзьям. Только так можно переломить пуйловскую пропаганду. Ведь правда - она всегда сильнее !
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04.06.2021 22:19 Ответить
дядя ти дурак? росіянин - це пожиттєво. Вони усе життя можуть в ЕС чи в США прожити і усе одно Путіна в жопу вилизувать і чекать, коли "руський мір" прийде.
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04.06.2021 22:50 Ответить
А як відрізнити тих, хто хоче жити й працювати в Україні, від ху-ловських консервів?
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05.06.2021 11:02 Ответить
а тим хто вбивав українців, ще й підвищену стипендію!
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04.06.2021 22:49 Ответить
Може відразу Героя України присвоїти та пожиттєво пенсію як у суддів?😉
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04.06.2021 23:25 Ответить
Что тут так все возмущаются, типа их без аттестата принимают. Вы прочитали, что нужно сдавать три экзамена: укр.яз,, историю и профильный. Это, между прочим, сложнее,чем ЗНО. Поэтому, вряд ли будет много народа
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05.06.2021 12:14 Ответить
Вот пришла шара , для всех отщепенцев и сепаратистов Украины!!! Интересно !!После окончания ВУЗОВ в Украине, .хотя-бы один придурок-сепаратист остался работать в УКраине или все сбежали в "родную" РОССИЮ??
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05.06.2021 17:25 Ответить
 
 