Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вузы без украинского аттестата, - Шкарлет
Новости Цензор.НЕТ Общество
Дети с оккупированных территорий Донбасса и Крыма могут поступить в вузы на подконтрольной Украине территории. Поступить могут абитуриенты и без украинского аттестата.
Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на правительственный портал.
По словам министра, для начала абитуриенту следует выбрать образовательный центр "Донбасс-Украина" или "Крым-Украина" (перечень, адрес, контакты и график работы размещены на сайтах МОН).
Позже нужно лично подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательном центре до 20 июля, чтобы поступить на бюджет, до 20 сентября - на контракт.
Поступление на бюджет на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направления):
- прием документов - до 20 июля;
- вступительные экзамены - до 20 июля;
- зачисление - до 23 июля.
После этого нужно сдать на базе образовательного центра два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и история Украины. Далее нужно сдать один профильный экзамен или творческий конкурс, который устанавливает сам вуз.
Поступать можно только через один образовательный центр (подавать можно до 5 заявлений).
"В 2021 году, как и в прошлые годы, в приказах о зачислении (в целях безопасности поступающих) фамилии поступающих будут шифроваться", - отметил Шкарлет.
Абитуриент без украинского школьного аттестата может обратиться в один из образовательных центров для прохождения годового оценивания, итоговой аттестации и поступления в вуз по упрощенной процедуре. Для поступления детям, которые прошли данное тестирование, не нужен сертификат ВНО. Они сдают один вступительный экзамен (устанавливает вуз) и два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и история Украины.
Дети, которые находятся на неподконтрольной территории, могут воспользоваться каналами связи (+38 098 079 69 73 - Viber, Whatsapp, Telegram, +38 095 200 85 73 - для людей с нарушениями слуха Viber, Whatsapp, Telegram).
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Як і атестати.
Ніби з одного боку правильно, а з другого - виходить, що вся Україна повинна задобряти мешканців з Лугандонії за наш рахунок! Так скоро змусять роботодавців безвідомовно приймати на роботу тих, хто переселяється, бракує тільки ще, щоб все житло будуть їм віддавати і всім навісять податок на "відновлення Донбасу"(
До повного щастя, ще з орків зробити АТОшників і теж платити(((
Тому просто стули пейку й не відсвічуй.
Курсанти-рятувальники з Харкова поїхали "працювати" на терористів Захарченка
пускать только после полнейшей проверки конрразведки ВСУ и СБУ и никак по другому. их уже давно подобрали, обработали и скоро пришлют. а за деньги рф они через 5-10 лет будут депутатами ВР. не забывайте. народишка у нас продажный
І невідомо, чим це закінчиться в майбутньому, думаю будуть проблеми.