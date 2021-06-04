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Новости Происшествия Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран (1557) МИД (6653) МАУ (327) Николенко (155)

Украина не согласилась на предложение Ирана получить по $150 тыс. за каждого погибшего в сбитом самолете МАУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украина не согласилась на предложение Ирана получить по $150 тыс. за каждого погибшего в сбитом самолете МАУ

Родственникам пассажиров сбитого над Ираном самолета нужны не только деньги деньги, но и справедливость. Прежде, чем выплачивать компенсацию, нужно установить все обстоятельства случившегося и привлечь виновных к ответственности.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Безусловно, вопрос выплаты компенсаций - важный элемент этого процесса. Вместе с тем ему должно предшествовать установление всех обстоятельств сбивания Ираном самолета и привлечение виновных к ответственности. Только после этого можно говорить о размере денежных выплат", - заявил Николенко.

Он добавил, что сумму компенсации должны определять правительства всех стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

"Ожидаем от Ирана добросовестного выполнения договоренностей, достигнутых в рамках третьего раунда консультаций 2-3 июня в Киеве, а также предыдущих двух раундов", - добавил пресс-секретарь МИД.

Читайте: Правительство Ирана готово выплатить компенсации за катастрофу МАУ, - посольство в Украине

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Какая ответка? Зеля был в Омане на переговорах с Патрушевым, вот ему и показали что может с ним случиться если не будет сговорчивым!Потом он сутки боялся вылетать в Украину пока его не выпихнули на самолете Патрушева.
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04.06.2021 19:12
+4
150 это мало для таких случаев, 500 минимум.
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04.06.2021 18:56
+3
А чому зєлюки за родичів вирішують? $150000 цілком пристойна сума, а більше з іранців все одно нічого не витягнеш.
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04.06.2021 20:07
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Дебилы.
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04.06.2021 18:55 Ответить
150 это мало для таких случаев, 500 минимум.
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04.06.2021 18:56 Ответить
500 европейцам дадут.... нашим нет
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04.06.2021 19:17 Ответить
По 500 тысяч грн. максимум. Зебилы просто для себя еще что-то хотят.
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04.06.2021 19:43 Ответить
за ДТП у нас і 10 000 не дають, а тут від 150 000 відмовляються, хоча, а скільки сім'ям виплатять.
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04.06.2021 21:51 Ответить
По 150 вам мало, тогда получайте это:На переговорах украинской и иранской стороны по поводу крушения самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, украинская сторона согласилась с отказом от гражданского иска пострадавших к государству Иран , оставив в требованиях только компенсацию ущерба авиакомпании МАУ. 04.‎06.‎2021

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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06.06.2021 10:57 Ответить
Завалили спеціально літак, щоб США незробила їм "оветку" за іракське погром. Вибрали спеціально літак з проблемної України і при цьому хочуть за копійки відмитися. Тварюки!
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04.06.2021 19:04 Ответить
Какая ответка? Зеля был в Омане на переговорах с Патрушевым, вот ему и показали что может с ним случиться если не будет сговорчивым!Потом он сутки боялся вылетать в Украину пока его не выпихнули на самолете Патрушева.
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04.06.2021 19:12 Ответить
Интересная теория. А про рептилоидов что-нибудь? А про плоскую Землю?
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04.06.2021 20:08 Ответить
мають вирішувати родичі загиблих.
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04.06.2021 19:04 Ответить
сонечки ви наші. як показує історія де факто жодна сторона не несе покарання, а відбивається баблом. згадайте хоча б іранський аеробус збитий вмс сша в перській затоці, чи рашинський літак збитий над чорним морем під час навчань...тому я розумію бажання покарання чисто по людськи , але є історія...а щодо бабла то звичайно можна домовитися полюбовно, або через міжнар суд через ен років, тому не варто ******** якісь там суми, чай ви не євреї Украина не согласилась на предложение Ирана получить по $150 тыс. за каждого погибшего в сбитом самолете МАУ - Цензор.НЕТ 2760 життя загиблих навряд чи то компенсує
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04.06.2021 19:16 Ответить
Правильно. Получите 150, потом требуйте справедливости, а потом добавки...Высшее экономическое образование ничего не дает...надо родиться евреем....
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04.06.2021 19:24 Ответить
тут талант і наглість потрібна
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04.06.2021 19:36 Ответить
А чому зєлюки за родичів вирішують? $150000 цілком пристойна сума, а більше з іранців все одно нічого не витягнеш.
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04.06.2021 20:07 Ответить
у нас за загиблого в ДТП менше 10 тищ юсд дають
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04.06.2021 21:53 Ответить
якщо без отката банді Зеленського, то воно їм вообще не надо.
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04.06.2021 22:52 Ответить
 
 