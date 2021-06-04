Украина не согласилась на предложение Ирана получить по $150 тыс. за каждого погибшего в сбитом самолете МАУ

Родственникам пассажиров сбитого над Ираном самолета нужны не только деньги деньги, но и справедливость. Прежде, чем выплачивать компенсацию, нужно установить все обстоятельства случившегося и привлечь виновных к ответственности.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Безусловно, вопрос выплаты компенсаций - важный элемент этого процесса. Вместе с тем ему должно предшествовать установление всех обстоятельств сбивания Ираном самолета и привлечение виновных к ответственности. Только после этого можно говорить о размере денежных выплат", - заявил Николенко.

Он добавил, что сумму компенсации должны определять правительства всех стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

"Ожидаем от Ирана добросовестного выполнения договоренностей, достигнутых в рамках третьего раунда консультаций 2-3 июня в Киеве, а также предыдущих двух раундов", - добавил пресс-секретарь МИД.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".