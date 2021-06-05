РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13115 посетителей онлайн
Новости Происшествия
5 954 15
боевик (16776) обстрел (20169) приговор (1093) суд (24701) автобус (86)

Руководителя подразделения "Оплота" Шпакова заочно приговорили к пожизненному заключению за обстрел автобуса под Волновахой

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Руководителя подразделения

Суд также взыскал с него более 3 млн грн на возмещение морального ущерба.

Приговор вынес Куйбышевский районный суд Запорожской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд установил, что обвиняемый в апреле 2014 года вступил в ряды "ДНР" и с апреля 2014 по май 2015 год занимал должность "командира 1-го батальона пятой Донецкой ОМСБр Оплот". Он также принимал активное участие в боевых действиях против ВСУ.

"13 января 2015 года, исполняя приказ своего непосредственного командования, он руководил обстрелом из реактивных систем залпового огня по блокпосту возле города Волноваха Донецкой области, на котором находились гражданские лица", - говорится в сообщении на сайте суда.

Читайте: Задержан агент "МГБ ДНР", прикрывавшийся статусом партнера Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, - СБУ. ФОТО

Источник Цензор.НЕТ в правоохранительных органах сообщил, что имя приговоренного – Юрий Шпаков.

Напомним, 13 января 2015 года на автодороге "Славянск-Донецк-Мариуполь" снарядами "Град" боевики убили 12 человек, находившихся в автобусе Златоустовка — Донецк. Еще 18 были ранены. В числе погибших были мирные жители Волновахи и прилегающего района, Донецка, Докучаевска, Макеевки. В 2017 году в Волновахе открыли памятник погибшим.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+19
У нас террористов пожизненно могут прииговорить лишь заочно. А очно бы этот шпаков давно гулял бы,взятый на поруки зажоповцами.
показать весь комментарий
04.06.2021 19:25
+11
Ключевое слово "заочно". Заочные приговоры, заочные штрафы, заочная правоохранительная и судебные системы...
показать весь комментарий
04.06.2021 19:27
+5
Заочные преследования- это часть той же самой гибридной войны которую проводит Путлер. То есть террористы оплачиваемые Московией отрубывают руки пленным воинам ВСУ если на руке татуировка типа "слава Украине". А Украина взамен заочно преследует палачей украинского народа, прекрасно осознавая, что приговор никогда не будет приведен в действительность. То есть подыгрывает Московии, типа это и есть то максимальное наказание которое заслуживают убийцы и палачи с той стороны.
показать весь комментарий
04.06.2021 20:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У нас террористов пожизненно могут прииговорить лишь заочно. А очно бы этот шпаков давно гулял бы,взятый на поруки зажоповцами.
показать весь комментарий
04.06.2021 19:25 Ответить
Слугами
показать весь комментарий
05.06.2021 15:15 Ответить
Ключевое слово "заочно". Заочные приговоры, заочные штрафы, заочная правоохранительная и судебные системы...
показать весь комментарий
04.06.2021 19:27 Ответить
выполняя приказ ? а приказыватели кто ?
показать весь комментарий
04.06.2021 19:32 Ответить
Шпаков или Шмаков?
показать весь комментарий
04.06.2021 19:34 Ответить
в смартфоне?
показать весь комментарий
04.06.2021 20:08 Ответить
Заочные преследования- это часть той же самой гибридной войны которую проводит Путлер. То есть террористы оплачиваемые Московией отрубывают руки пленным воинам ВСУ если на руке татуировка типа "слава Украине". А Украина взамен заочно преследует палачей украинского народа, прекрасно осознавая, что приговор никогда не будет приведен в действительность. То есть подыгрывает Московии, типа это и есть то максимальное наказание которое заслуживают убийцы и палачи с той стороны.
показать весь комментарий
04.06.2021 20:22 Ответить
Есть очень хорошая пословица. Никогда не говори никогда.
показать весь комментарий
05.06.2021 11:03 Ответить
К сожалению время течёт быстро и палачи украинцев могут не дожить до расплаты, поэтому считаю оправданной дискуссию о мере ответственности родственников убийц. Такая действует в Израиле, считаю законным преследование родственников террористов. Палачи должны знать, что их родные не избегут наказания за их преступления
показать весь комментарий
06.06.2021 03:51 Ответить
Та вы погодите радоваться. Сейчас татаров с аваковым подадут апеляцию и будет как с левченко - через месяц приедет устраиваться в раду депутатом от опзж.
показать весь комментарий
04.06.2021 21:30 Ответить
Не надо его заочно, дали бы добро, люди сами его найдут и приговорят пожизненно не присутствовать на этой планете
показать весь комментарий
05.06.2021 06:37 Ответить
Заочно можете навіть розстріляти ©
показать весь комментарий
05.06.2021 10:32 Ответить
осталось заочно вступить в нату и..... врагповежен.........
показать весь комментарий
05.06.2021 13:47 Ответить
минские предусматривают амнистию а амнистию применяют только к осужденым ....так скорее всего сам шпак посторался себя быстрее осудить
показать весь комментарий
05.06.2021 15:53 Ответить
До лампочки ваш заочный приговор, это только лишь слова, которые абсолютно ничего не стоят. Вы сперва его ещё найдите - поймайте, а потом уже можете и судить.
показать весь комментарий
05.06.2021 17:17 Ответить
 
 