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Заблокирована кибератака спецслужб РФ на компьютерные сети украинских органов власти, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Заблокирована кибератака спецслужб РФ на компьютерные сети украинских органов власти, - СБУ

Киберспециалисты СБУ выявили факты целенаправленного распространения спецслужбами РФ вредоносного программного обеспечения с целью поразить компьютерные сети органов государственной власти, местного самоуправления и объектов критической инфраструктуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Специалисты СБУ установили, что в начале июня этого года была осуществлена массовая рассылка электронных писем с подменой адреса отправителя. Сообщения, в частности, якобы от Управления патрульной полиции Киева, содержали вредоносные вложения и были направлены в адрес ряда государственных учреждений", - говорится в сообщении.

Вредоносное ПО инициирует установку клиентской части программы, предназначенной для удаленного администрирования, на пораженный компьютер. Это дает возможность удаленно полностью контролировать компьютер.

Специалистам удалось установить контрольно-командные серверы, которые в том числе находятся на территории России.

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Киберспециалисты СБУ рекомендуют провести срочную проверку информационно-телекоммуникационных систем, в том числе используя индикаторы, опубликованные в платформе "MISP-UA" для выявления их возможной компрометации и принятия оперативных мер.

Автор: Володимир Янченко
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раді старатись, ваше високо діджиталізацтво!
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04.06.2021 19:31 Ответить
Кацапня протухнет против амеров .
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04.06.2021 19:38 Ответить
Амеры сп2 просрали и все остальное просрут.
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04.06.2021 19:49 Ответить
скільки вони там вже "загнивають" - ще із часів ссср...
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04.06.2021 20:08 Ответить
о - то ми крутішші за секюріті по безпеці штатівців...
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04.06.2021 20:07 Ответить
Брехня, вони казали - все добре, то не віруси, то лише копія легальної програми.
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04.06.2021 20:10 Ответить
 
 