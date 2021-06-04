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Новости За рубежом
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ЕС ввел запрет на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС ввел запрет на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний

Европейский совет объявил 4 июня, что вводит запрет на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Европейский совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры на фоне ситуации в Беларуси, введя запрет на пролет над воздушным пространством ЕС и на доступ к аэропортам ЕС белорусских перевозчиков всех видов", - говорится в заявлении ЕС.

В документе отмечается, что государства-члены ЕС теперь должны будут отказывать белорусским лайнерам в разрешении на посадку, взлет с их территории или в использовании их воздушного пространства.

В заявлении Евросовета не указано, с какого момента данный запрет вступает в силу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейское агентство авиабезопасности разрешило полеты над Беларусью только в чрезвычайных ситуациях

Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что подобные меры могут вступить в силу уже в ночь на субботу. Кроме того, на следующей неделе ЕС собирается обсудить дальнейшие ограничительные меры, которые могут затронуть белорусских министров, а также представителей командования ВВС Беларуси. Под санкции также может попасть одна организация - какая именно, не уточняется.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

Также читайте: Евросоюз сегодня ночью прекратит авиасообщение с Беларусью, - Reuters

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+23
"Кр-рассиво" кацапи Луку "сдєлалі"! "Развєлі как пацана!"Ну що ж - до цього все і йшло Рано чи пізно це повинно було статься і Росія "взялась" за нього і за саму Білорусь "всерйоз"
З Україною "нахрапом" не вийшло Тихою сапою" пробують - теж не дуже "витанцьовується" - народ упирається! А на "нахрап" і сил уже нема і обстановка не дозволяє! Значить змушений "переключиться" Тепер побачимо що у нього збілорусами вийде (І у білорусів - з ним)
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04.06.2021 20:07
+16
Ну шо Сашко, кто там себе в ногу стреляет!? 500 лямов кончатся очень скоро. Баран- колхозник
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04.06.2021 20:04
+7
ничего , в Крым будут летать через Австралию
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04.06.2021 20:06
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Ну шо Сашко, кто там себе в ногу стреляет!? 500 лямов кончатся очень скоро. Баран- колхозник
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04.06.2021 20:04 Ответить
ничего , в Крым будут летать через Австралию
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04.06.2021 20:06 Ответить
"Кр-рассиво" кацапи Луку "сдєлалі"! "Развєлі как пацана!"Ну що ж - до цього все і йшло Рано чи пізно це повинно було статься і Росія "взялась" за нього і за саму Білорусь "всерйоз"
З Україною "нахрапом" не вийшло Тихою сапою" пробують - теж не дуже "витанцьовується" - народ упирається! А на "нахрап" і сил уже нема і обстановка не дозволяє! Значить змушений "переключиться" Тепер побачимо що у нього збілорусами вийде (І у білорусів - з ним)
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04.06.2021 20:07 Ответить
Белска волость вийде
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04.06.2021 20:12 Ответить
Мощно. Просто наказывать ничего не значащие авиакомпании. Можно почувствовать себя очень крутым и справедливым. А вот Аэрофлот как летал так и летает, хотя прегрешений за ****** в 100000000 раз больше, чем за Лукой.
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04.06.2021 20:14 Ответить
ничего не значащих.. товаров, которые не смогут перевозить. А это огромные деньги
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04.06.2021 21:38 Ответить
это какая-то трагическая ошибка,пятно позора на ЕС !
разве цивилизованные страны поступаю по варварски?
без проявления глубокой озабоченностей от 1 и до 500-ой степени запретили полеты белорускому Улусу кацапсиновой Орды ЕС ввел запрет на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 1637
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04.06.2021 20:14 Ответить
Где нечего взять, можно и не церемониться
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04.06.2021 20:18 Ответить
Это не Наш метод , где гуманизм ?
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04.06.2021 20:32 Ответить
Потерялся в Николаеве, наверное
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04.06.2021 20:34 Ответить
у этой проблемы нет силового решения! ее следует решать за столом переговоров!
ЕС ввел запрет на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний - Цензор.НЕТ 3668
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04.06.2021 20:42 Ответить
Vsio verno nenado zaxvativat cuzyje samolioti i brat v zalozniki posazirov,kak terorista i osudili.Ecio za nelegalov zdiot sankcji tolko za segodnia Litve pojmali 60 nelegalov bolsinstve Irak.U nix jest priamoj reis Bagdad Minsk ,vot zarasyvajet nas nelegalami etot pridurok sovetski
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04.06.2021 21:17 Ответить
Лука еще и ведет терроризм против других государств, подлец. это месть Литве и Европе
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04.06.2021 22:26 Ответить
Если ИКАО подключится, то они свои васильки даже продать не смогут. Впервые в истории человечества, телеграмм-канал уничтожил целую республику. ахахахахаха
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04.06.2021 22:02 Ответить
Ну да, Протасевичу при жизни памятник воздвигнут... От же, блин, жистя - каверзная штука, - бацька теперь репу чешет. Не тронь Протасевича, все бы шло прежней ходой, не то шо нынче. Муйлуша бацькино правление назвал режимом...
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05.06.2021 03:19 Ответить
Самолёт сбила Россия, а летать запретили Беларуси... 🤔
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05.06.2021 10:36 Ответить
 
 