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Болгария (617) трансплантация (152)

Украинцы оказались замешанными в скандале с незаконной пересадкой органов в Болгарии

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Украинцы оказались замешанными в скандале с незаконной пересадкой органов в Болгарии

В Болгарии разгорелся скандал после того, как стали известно, что государственная больница выполняла операции по пересадке органов, вероятно, с нарушением законодательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание  Euractiv.

Министерство здравоохранения Болгарии сообщило, что при прежнем правительстве Бойко Борисова государственная больница пересаживала органы бедных живых доноров богатым "дядюшкам", в связи с чем у министерства "есть все основания считать, что они не являются родственниками, как того требует закон".

Сообщается, что высокопоставленный правительственный чиновник получил таким образом трансплантацию печени и сумел перейти в начало списка ожидания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С этого года все операции по пересадке печени или почек будут делать в Украине, - Степанов

За последние два года в государственной больнице было проведено 14 операций по пересадке почки от живых доноров, и в документах указано, что все доноры почек - бедные "племянники" из Украины и Молдовы, а получатели - богатые "дяди" из таких стран, как Израиль Япония и Оман.

Министр здравоохранения Стойко Кацаров заявил, что многие из богатых "дядюшек", которые получили почки, использовали вымышленные личности.

Хотя подозрения о нарушении правил трансплантации в стране существуют уже давно, это первый раз, когда такая практика была подтверждена правительством. Министерство здравоохранения опасается, что это разоблачение получит сильный международный резонанс.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
Не думаю, что до этого было наоборот...
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04.06.2021 20:13
+4
Украинцы оказались замешанными в скандале с незаконной пересадкой органов в Болгарии - Цензор.НЕТ 3301

А троль нічого іншого не напише, у них так сказано в методичках.
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04.06.2021 20:23
+4
То дрібниці, а от ...
Украинцы оказались замешанными в скандале с незаконной пересадкой органов в Болгарии - Цензор.НЕТ 3625
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04.06.2021 20:32
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Спочатку голосуєш за зеленського, а потім продаєш нирку багатію з Ізраїля.
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04.06.2021 20:11 Ответить
Не думаю, что до этого было наоборот...
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04.06.2021 20:13 Ответить
Украинцы оказались замешанными в скандале с незаконной пересадкой органов в Болгарии - Цензор.НЕТ 3301

А троль нічого іншого не напише, у них так сказано в методичках.
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04.06.2021 20:23 Ответить
Скоро будем запчастями своими торговать.
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04.06.2021 20:24 Ответить
ливер , и без чекатило Украинцы оказались замешанными в скандале с незаконной пересадкой органов в Болгарии - Цензор.НЕТ 9405
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04.06.2021 20:26 Ответить
Здравствуйте, я ваша тётя или дядя..мудрый нарид вместо того чтобы покончить с сокращением населения, мечтает попасть на органы или выдворение в Польшы.
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04.06.2021 20:28 Ответить
То дрібниці, а от ...
Украинцы оказались замешанными в скандале с незаконной пересадкой органов в Болгарии - Цензор.НЕТ 3625
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04.06.2021 20:32 Ответить
Украинцы оказались замешанными в скандале с незаконной пересадкой органов в Болгарии - Цензор.НЕТ 4526
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04.06.2021 20:32 Ответить
Їм би мозги ще б на пересадку забрали.... Ітак їм вони не потрібні.. Без однієї нирки яке в ж... життя.. потім всі гроші підуть на лікування...
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04.06.2021 22:19 Ответить
 
 