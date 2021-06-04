Украинцы оказались замешанными в скандале с незаконной пересадкой органов в Болгарии

В Болгарии разгорелся скандал после того, как стали известно, что государственная больница выполняла операции по пересадке органов, вероятно, с нарушением законодательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Euractiv.

Министерство здравоохранения Болгарии сообщило, что при прежнем правительстве Бойко Борисова государственная больница пересаживала органы бедных живых доноров богатым "дядюшкам", в связи с чем у министерства "есть все основания считать, что они не являются родственниками, как того требует закон".

Сообщается, что высокопоставленный правительственный чиновник получил таким образом трансплантацию печени и сумел перейти в начало списка ожидания.

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За последние два года в государственной больнице было проведено 14 операций по пересадке почки от живых доноров, и в документах указано, что все доноры почек - бедные "племянники" из Украины и Молдовы, а получатели - богатые "дяди" из таких стран, как Израиль Япония и Оман.

Министр здравоохранения Стойко Кацаров заявил, что многие из богатых "дядюшек", которые получили почки, использовали вымышленные личности.

Хотя подозрения о нарушении правил трансплантации в стране существуют уже давно, это первый раз, когда такая практика была подтверждена правительством. Министерство здравоохранения опасается, что это разоблачение получит сильный международный резонанс.

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