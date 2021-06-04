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Новости Политика Украины
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Беларусь (7525) взятка (5958) вор в законе (310) Газ (10098) Данилов (1057) Зеленский (16549) Левченко Николай (150) СНБО (4374) таможня (1917) Конча-Заспа (86) Северный поток (1428) Ермак Андрей (1186)

Главные новости 4 июня: Украина без воров в законе, взятка в $700 тыс. на таможне

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 4 июня: Украина без воров в законе, взятка в $700 тыс. на таможне

Все воры и большинство криминальных авторитетов покинули территорию Украины, Россия утверждает, что достроила 1-ю линию газопровода "Северный поток-2", начальника таможенного поста поймали на взятке в $700 тыс., – главные новости Украины и мира 4 июня.

Данилов говорит, что в Украине не осталось воров в законе

Об этом он заявил на брифинге после очередного заседания СНБО. По его данным, три недели назад, когда Украина только ввела санкции против воров в законе, в стране их было 17. Теперь – ноль. Из 111 уголовных авторитетов, которые находились в Украине и попали под санкции, в стране остались 42.

Данилов утверждает, что в санкционные списки не попал ни один честный доброволец. По его словам, четверо мужчин, которые раньше защищали Украину на Донбассе, а теперь оказались в санкционных списках, являются фигурантами уголовных дел. Двое из них находятся в СИЗО.

Кроме этого, Данилов рассказал о выселении бывших чиновников с государственных дач в Конча-Заспе. Пока в списке на выход – 20 человек, среди них – одиозные "регионалы" Богатырева и Табачник.

Президент Зеленский тоже выступил после завершения заседания СНБО. Он сказал, что удалось достичь нулевого влияния воров законе на криминогенную ситуацию в Украине.

Ермак считает, что войну на Донбассе "пора заканчивать"

Это заявление глава Офиса президента сделал в День памяти детей, погибших в результате российской агрессии. "Я хочу еще раз сказать, что пора заканчивать войну на Донбассе. Все уже устали от этой войны и страдают от нее, а дети страдают больше всего. Вот почему мы, даже в, на первый взгляд, безнадежной ситуации, пытаемся остановить эту ненавистную всем нам войну", - заявил Ермак.

Скрывавшийся в РФ "регионал" Левченко вернулся в Украину

Бывший народный депутат "Партии регионов" Николай Левченко, который с 2015 г. скрывался в России от правосудия, вернулся в Украину. Уголовное дело против него было закрыто по представлению Нацполиции в 2021-м году, тогда же Левченко сняли с розыска.

Журналист Виталий Сыч рассказал, как около года назад Левченко прислал ему сообщение с угрозами, пообещав "использовать тупой собачий рот вместо унитаза".

Россия утверждает, что достроила первую нить "Северного потока-2"

Об этом заявил президент России Путин. По его словам, газопровод проведён с немецкой и российской стороны, и теперь два его фрагмента нужно приподнять и сварить. Путин заявил, что Россия готова и в дальнейшем реализовывать подобные "Северному потоку-2" проекты "с европейскими партнёрами".

Сегодня же стало известно, что Дании отозвала согласие на строительство Балтийской трубы – газопровода Baltic Pipe, который должен был стать конкурентом "Северного потока-2". Это в решении сорвёт планы Польши по увеличению энергетической независимости от России.

Об Украине Путин заявил, что если бы у России с ней были нормальные отношения, платить за газ нам пришлось бы в три раза меньше. Как Беларуси.

Евросоюз прекращает авиасообщение с Беларусью

Теперь ни один белорусский самолёт не сможет попасть в европейское воздушное пространство.

Начальника таможенного поста задержали на взятке в $700 тыс.

По данным следователей ГБР, за взятку таможенники способствовали контрабанде. 704,3 тыс. долларов США нашли в автомобиле таможенника.

Журналисты сообщают, что с поличным поймали начальника таможенного поста Михаила Бурдейного. Неделю назад во время конкурса на эту должность он рассказывал о родителях-заробитчанах и высоких коррупционных рисках на Волыни.

Автор: Ольга Лузан
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Серьёзно? Шо Беню уже приняли??
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04.06.2021 22:28 Ответить
"ворам в законі" такі суми, що краде Зеленський і його банда, і не снилася.
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04.06.2021 22:47 Ответить
Я никак не пойму, кого называть ворами в законе.Одни в не закона , а те кто при законе, они кто?
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04.06.2021 22:48 Ответить
Украина без воров в законе. Взятка в $700 тыс. на таможне.

Я не уверен, но... Мне начинает казаться, что воры в законе нам обходились дешевле Головні новини 4 червня: Україна без ворів у законі, хабар $700 тис. на митниці - Цензор.НЕТ 120
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04.06.2021 23:45 Ответить
Головні новини 4 червня: Україна без ворів у законі, хабар $700 тис. на митниці - Цензор.НЕТ 3099 Головні новини 4 червня: Україна без ворів у законі, хабар $700 тис. на митниці - Цензор.НЕТ 3099 Головні новини 4 червня: Україна без ворів у законі, хабар $700 тис. на митниці - Цензор.НЕТ 3099
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05.06.2021 07:13 Ответить
Не известно ещё кто более сильный вред наносит Украине !!Воры в законе или воры Зеленского на таможнях, на тендерах , на великом крадивницве дориг и т.д.
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05.06.2021 17:11 Ответить
 
 