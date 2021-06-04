Полный переход на электронные больничные состоится с 1 сентября 2021 года, - Ляшко

С июня по август медицинские учреждения смогут формировать как электронные больничные, так и выдавать бумажные листки нетрудоспособности, а уже с 1 сентября состоится полный переход на электронную систему формирования таких документов.

Как передает Цензор.НЕТ об этом написал в Фейсбуке министр здравоохранения Виктор Ляшко..

Он отметил: "Полный переход всех медицинских учреждений страны на формирование медицинских заключений о временной нетрудоспособности состоится с 1 сентября 2021 года. До 31 августа будет работать переходная модель внедрения е-больничных.

Это означает, что с июня по август медицинские учреждения будут формировать, как медицинские заключения о временной нетрудоспособности, так и выдавать бумажные листки нетрудоспособности. Решение о виде документа, который выдается пациенту для подтверждения его факта временной нетрудоспособности принимать врач в соответствии с требованиями МЗ. Соответствующий приказ о "Некоторые вопросы формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности и проведения их проверки" уже подписан и прошел экспертизу Минюста".

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Ляшко заявил: "Конечно, введенные изменения не могут заработать сразу, для этого нужно время, обучение и разъяснение для медицинских работников и всех, кто причастен к этому процессу. Но, хочу запевнениты, что мы со своей стороны готовы поддерживать и дополнительно объяснять при необходимости. Ведь, Министерство идет к тому, чтобы сделать процесс получения больничного максимально удобным и прозрачным.

Пациентам больше не придется бегать в больницу за бумажным листком нетрудоспособности, нести его на работу, чтобы зафиксировать факт временной нетрудоспособности, а работодатели уйдут от бумажной волокиты с Пенсионным фондом и Фондом социального страхования в процессе оформления своему работнику выплат за больничный".

"Также, приглашаю в эту субботу на онлайн-вебинар "Е-больничные", который мы будем проводить для работников учреждений здравоохранения и физических лиц-предпринимателей, органов местного самоуправления именно с целью предоставления информации об основных изменениях в процессе выдачи листков нетрудоспособности", - резюмировал министр.