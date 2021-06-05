Данилов - Олегу Ляшко: "Еще раз вы мне сделаете такое замечание - мы выйдем с вами за эфир"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь СНБО Алексей Данилов и лидер Радикальной партии Олег Ляшко повздорили в прямом эфире.
Перепалка произошла в программе "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
Олег Ляшко раскритиковал Алексея Данилова за то, что тот сказал, что Германия и Франция должны нести ответственность за непредоставление Украине и Грузии в ПДЧ в 2008 году.
"Вы считаете, что Германия и Франция виноваты в невыполнении Минских договоренностей, а не Россия? Вы считаете, что агрессия - это виноваты Германия, Франция? Что мы не получили членства в НАТО - это виновное Германия, Франция, а не мы? ... Ребята, вы же головой думайте, когда вы это говорите. Это жизни наших людей. Украинцы гибнут на фронте из-за ваших дебильных заявлений!" - эмоционально заявил Ляшко.
"Еще раз вы мне сделаете такое замечание - мы выйдем с вами за эфир. Я ни одному человеку не позволю, чтобы меня делали дебилом о дебильных заявлениях. Это вы будете там в Верховной Раде у себя орать, сено есть или что вы там делали", - ответил ему Данилов.
Пожалуйста, подождите...
- Где?!
- Жить хочешь?
- С кем?!!
- Еще раз пикнешь - *****!
- Пи-пи-пи-пи!!!
отак от!
Да ты батенька.. гебіст-провокатор
Служив якось з луганчанином - так що данілоффф як і йому подібні може й не "в законі" але "в пачьотє".
А отвечать на провокации надо без агрессии, с юмором, например:
"Г-н Ляшко, тут два варианта: либо наши заявления дебильные, либо вы их воспринимаете по-дебильному. Может попросим сидящих в студии проголосовать ?"
****** ЗЕЛЕНІ! В усьому світі доведення невинуватості - це процес двостороннього руху в суді з обвинуваченням !!! Чекалкін казав - ЗЕЛЕНІ ЦЕ НЕДОЗРІЛІ ЧЕРВОНІ! А я б сказала це недозрілі путіноїди!
В 2019 году координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев назвал Данилова "бандитом".
Данилова мало кто помнит в Украине, но в Луганске его все очень хорошо знают. Это не просто местный царек, коррупционер или обычный держиморда. Это бандит, который пережил Доброслава и успешно заправлял делами еще длительное время. А в 90-е это надо было уметь выжить. Мало кто остался. Я даже не говорю, что он был в Партии регионов, как любой уважающий себя криминальный авторитет. Семен Кабакаев
шЛяшко ну очень любит их целовать
Детали: Глава фракции посоветовал внимательнее посмотреть на реакцию и действия всех, кого закон может касаться, и сделать свои выводы - кто в стране подыгрывает олигархам.
ЗЕдеталі: хто як не олігархи првели вову на трон, й так вже складеться, що саме олігархи його й скинуть, демократичніа опозиція їм допоможе а потімдля олгархив побудує цивільні правила - ПО-ІНШОМУ ВЖЕ НЕ ПРОКОНАЄ!
Michael Bodnarchuk