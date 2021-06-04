Байден не будет нерешительным на встрече с Путиным, но хочет более стабильных и предсказуемых отношений с Россией, - Псаки
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не будет уступать, однако Вашингтон желает больше стабильности в отношениях с Москвой.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Он (президент США Джо Байден - ред) никогда не хочет действовать нерешительно в сферах, где он обеспокоен, в сферах, где, как он чувствует, действия российского правительства или российского руководства вредят интересам США. И он, конечно, не намерен действовать нерешительно на этой встрече - публично или c глазу на глаз", - сказала она на брифинге.
"Но в конечном счете, наша задача, наш приоритет - двигаться в направлении более стабильных и предсказуемых отношений с Россией", - продолжила она.
Она напомнила, что по мнению Вашингтона, у США и РФ есть области, где можно сотрудничать. В качестве примера Псаки указала на продление договора СНВ-III и на переговоры вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Псаки резюмировала, что даже при наличии конфронтационных компонентов в отношениях сторон и разногласий между лидерами стран диалог все равно необходим.
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_Да уже само по себе это заявление в оправдание обайдена говорит о том какое оно ничтожество и лакей путлера.
Умовляння будуть сприйматися нею як ваша слабкість.
https://en.wikipedia.org/wiki/Desert_Eagle
Уроды твёрдо намерены пройти по граблям прошлого века с Третьей всемирной напоследок.
Это как договариватся с шизофреником.
Да так оно и есть.
Можно было это сказать одной фразой и проще - перезагрузка 2.0.
А я ж іще фразочку одну приберігаю ...
На канале Sky News Australia регулярно ролики крутят: как у деда язык заплетается.
Его последний перл: он считат что является президентом уже 15 месяцев, о как.
Если "лидер" несколько месяцев не выходит в народ, можно ставить сто рублей против одной копейки: он либо где-то в подвале на цепи, либо его давно нет в живых.
P. S.
путин-*****.
Крым-Украина.
РФия- Враг.
*****&РФия- ПНХ.
Згуртувати націю,можливо тільки тоді,коли керманич є з нації,коли він розуміє націю,й ґасло до нації повинне влучати до серця кожного українця -немає пересічного українця,є кожна особистість,що формує націю й цей кожний українець є просто безцінний для існування у часі й просторі нашої української нації.
У противагу гаслу-"народ-це я",чи "я-"народ",або "мы хатим мира",потрібно звертатися
До кожного з нації,бачити у людській хвилі-обличчя кожного українця.А українець втомлений але не зкорений.
Потрібен Новий Завіт,Україні потрібен як повітря.
Одев пшент на голову единожды!!...фараону запрещалось!!....его снимать ДАЖЕ!!!....в кругу семьи. Вы это понимаете???
Вы понимаете, что это был экран?....что это была ..хоть и примитивная...но эффективная ...зашита (внимание!)....ОТ УДАЛЕННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ.????
Россиейпьяным медведем"
...
Но это не каждым дано.
История Запад ничему не учит!
вони розказують, як рішуче він збирається "діяти", щоб досягти невідомо чого невідомо якими засобами. (Підміна цілей.)
Єдина більш-менш явно означена ціль сформульована дуже нечітко: більш стабільних і більш передбачуваних відносин з РФ... - Ну... Дуже стабільні і передбачувані отакі відносини:
...
[США]: - Вы, кажется, вот тут не то, чтобы нарушили, но... э... возможно, нарушили... э...
[РФ]: - Сам дурак. Отвали, с...
[США]: - Да, Вы правы. Это было предсказуемо (ведь, так всегда)... Зато стабильно.
...
Дійсно, нащо говорити про те, ЩО він буде робити з Путіним (чи, точніше, ЩО Путін буде робити з ним?), - про те, ЧИМ вони там будуть займатися, багато хто і так вже здогадується. Тому вони розказують, ЯКИЙ він буде: рішучий, впевнений, красивий...
- Забули тільки ще уточнити: він бюстгалтер і стрінги вдягне, чи буде без трусів?