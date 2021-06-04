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Новости За рубежом
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Байден (2384) Путин (29862) Псаки (168)

Байден не будет нерешительным на встрече с Путиным, но хочет более стабильных и предсказуемых отношений с Россией, - Псаки

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден не будет нерешительным на встрече с Путиным, но хочет более стабильных и предсказуемых отношений с Россией, - Псаки

Президент США Джо Байден на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не будет уступать, однако Вашингтон желает больше стабильности в отношениях с Москвой.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он (президент США Джо Байден - ред) никогда не хочет действовать нерешительно в сферах, где он обеспокоен, в сферах, где, как он чувствует, действия российского правительства или российского руководства вредят интересам США. И он, конечно, не намерен действовать нерешительно на этой встрече - публично или c глазу на глаз", - сказала она на брифинге.

"Но в конечном счете, наша задача, наш приоритет - двигаться в направлении более стабильных и предсказуемых отношений с Россией", - продолжила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о встрече Байдена и Путина: "Ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится"

Она напомнила, что по мнению Вашингтона, у США и РФ есть области, где можно сотрудничать. В качестве примера Псаки указала на продление договора СНВ-III и на переговоры вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Псаки резюмировала, что даже при наличии конфронтационных компонентов в отношениях сторон и разногласий между лидерами стран диалог все равно необходим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повестка дня встречи Байдена с Путиным включает обсуждение агрессивных действий РФ против Украины, - Псаки

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+20
Словоблуддя. Зупинити небезпечну тварину можна тільки силою.
Умовляння будуть сприйматися нею як ваша слабкість.
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05.06.2021 00:11
+16
Что-то сдает старичок, сразу после зеленого света для СП-2 Польше запрещают прокладывать её трубу, очень тревожные звоночки.
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05.06.2021 00:04
+15
Хоче стабільних відносин з міжнародним терористом да вбивцею? Так, Гамерико?…
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05.06.2021 00:04
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Правила форума Совет форумчан
Хоче стабільних відносин з міжнародним терористом да вбивцею? Так, Гамерико?…
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05.06.2021 00:04 Ответить
Абсолютно верно, он им войну и террор, а они ему стабильность и диалог. Странно всё это
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05.06.2021 00:58 Ответить
Прогнулся Байден под Путина.не долго держался.
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05.06.2021 04:37 Ответить
канешна,канешна,ватній рашистский длбб, переигрун всех поступательніми движениями очком и еще ********** МИРА - єто вофка Тупин!
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05.06.2021 07:33 Ответить
Что-то сдает старичок, сразу после зеленого света для СП-2 Польше запрещают прокладывать её трубу, очень тревожные звоночки.
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05.06.2021 00:04 Ответить
Старикан изначально был гнилой, как теперь ясно.
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05.06.2021 00:11 Ответить
Нит. Американцы всегда дают слабину перед нападением для очистки совести.
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05.06.2021 00:33 Ответить
Глупость какая, просто слов нет.
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05.06.2021 00:52 Ответить
польша если трубу протянет будет меньше спг из америки брать, вот и ктото суетится
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05.06.2021 23:48 Ответить
"Байден не будет нерешительным на встрече с Путиным, но хочет более стабильных и предсказуемых отношений с Россией, - Псаки"
_Да уже само по себе это заявление в оправдание обайдена говорит о том какое оно ничтожество и лакей путлера.
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05.06.2021 00:10 Ответить
Словоблуддя. Зупинити небезпечну тварину можна тільки силою.
Умовляння будуть сприйматися нею як ваша слабкість.
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05.06.2021 00:11 Ответить
зупиняти тварин є спецiальний iнструмент:

https://en.wikipedia.org/wiki/Desert_Eagle
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05.06.2021 03:32 Ответить
Кнопку перезагрузка уже успел положить с собой?
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05.06.2021 00:13 Ответить
голуб міра 2 хоче теж мати нобеля,як його патрон
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05.06.2021 09:53 Ответить
Слабак, разговор даже не за Украину, их кацапские хакеры дрючат, а дедушка сопли только вытирает, там уже в конгрессе много недовольных таким положением дел😁😁😁
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05.06.2021 00:15 Ответить
Что-то совсем в мире стало кисло. Полнейшая анархия и бардак. Самое время кремлевскому гаденышу что-то подленькое замутить.
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05.06.2021 00:15 Ответить
"Но в конечном счете, наша задача, наш приоритет - двигаться в направлении более стабильных и предсказуемых отношений с Россией"
Байден не буде нерішучим на зустрічі з Путіним, але хоче стабільніших і передбачуваніших відносин з Росією, - Псакі - Цензор.НЕТ 19
Уроды твёрдо намерены пройти по граблям прошлого века с Третьей всемирной напоследок. Байден не буде нерішучим на зустрічі з Путіним, але хоче стабільніших і передбачуваніших відносин з Росією, - Псакі - Цензор.НЕТ 6386
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05.06.2021 00:17 Ответить
Стабильные, предказуемые отношения.
Это как договариватся с шизофреником.
Да так оно и есть.
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05.06.2021 00:17 Ответить
Предлагаю напоить Байдена перед встречей, чтобы снять нерешительность и обеспокоенность. А там, может х**лу припечатает чем нибудь в голову.
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05.06.2021 00:20 Ответить
Предлагать будешь своему сожителю в теплотрассах чебоксар сальніе предложения...
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05.06.2021 07:36 Ответить
Гарик, у тебя ********? что такое постишь. Фу не позорься.
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05.06.2021 09:48 Ответить
"Но в конечном счете, наша задача, наш приоритет - двигаться в направлении более стабильных и предсказуемых отношений с Россией".
Можно было это сказать одной фразой и проще - перезагрузка 2.0.
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05.06.2021 00:28 Ответить
no comment........
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05.06.2021 00:32 Ответить
Байден не буде нерішучим на зустрічі з Путіним, але хоче стабільніших і передбачуваніших відносин з Росією, - Псакі - Цензор.НЕТ 3987 Блін, українські бідонобіли зовсім розледачіли. Бачу, що =канадська хохлорня= (с) мусить іти і шукати їхні придовбані (такі, як і вони самі) пАтретики свого "животворящого великого українця" та іконки "святого козака байди". Бо мені гидко було зберігати таке жалюгідне плазування українського населення перед черговим імпортним месією разом з оббльовуванням діаспори.

А я ж іще фразочку одну приберігаю ...
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05.06.2021 00:43 Ответить
Я дико извиняюсь перед читателями, но наш Зеледент по сравнению с Байденом... И в этом даже возраст Зели не дает ему преимущества.
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05.06.2021 00:50 Ответить
Опять какаяразница. У обоих заглядывание в оче )(уйлу.
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05.06.2021 08:52 Ответить
Эх сралина на них нет, отправил бы в лагеря научится суровому зековскому характеру, да?
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05.06.2021 09:14 Ответить
Странные у вас мечты однако. Но главное что все так понимаете что не по вашим мечтам будет,а какаяразница будущее.
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05.06.2021 09:35 Ответить
А мне странно наблюдать как наш мудрый нарид выбрал подавляющим большинством зеленое недоразумение и при этом имеет философскую привычку рассуждать "все они одинаковые, тупину в очко заглядывают".
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05.06.2021 09:46 Ответить
Вот это то вас и бесит что народ добился права выбирать? Ато что эти персонажи о которых идёт речь и тот персонаж, вами возлюбленный, которого вы пропихуете в цари очевидная какаяразница, это факт. Как вы на это не закрывайте глаза.
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05.06.2021 11:34 Ответить
Зачем перепечатывать новость пропагандисткого агенства враждебной страны?
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05.06.2021 00:59 Ответить
Какая она всё же шутница и затейница.
На канале Sky News Australia регулярно ролики крутят: как у деда язык заплетается.
Его последний перл: он считат что является президентом уже 15 месяцев, о как.
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05.06.2021 01:15 Ответить
Вот людям покажут какой то манекен говорящий, а они мастурбируют и молятся на него. Ведомые и зомбированные.
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05.06.2021 01:46 Ответить
Причём это явление в современном мире является массовым. Бубочку очевидно играет двойник; у Царя их вообще 15 штук; а у ваших северных соседей он как-то сильно изменился в лице с 2015-го года. Помолодел сильно.
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05.06.2021 01:48 Ответить
Нейросеть компилирует лица людей, которых никогда не существовало, и их трудно отличить от живых, иногда их выдает взгляд счастливо - стекляный, но это трудно заметить. А если сфабриковать видео? Бандиты будущего кинут все силы и деньги на цифровые технологии, т. к. это дает неограниченные возможности.
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05.06.2021 02:13 Ответить
Ну не нейросеть, а просто программочка по специальной обработке изображений. Этакий видеоредактор специального назначения.
Если "лидер" несколько месяцев не выходит в народ, можно ставить сто рублей против одной копейки: он либо где-то в подвале на цепи, либо его давно нет в живых.
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05.06.2021 02:26 Ответить
На эту тему вспомнился старый классный фильм "Бегущий человек". Сейчас технологии уже позволяют.
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05.06.2021 15:40 Ответить
Ага, десь таке саме і макрон триндів... На початку. А потім як підмінили.
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05.06.2021 01:22 Ответить
Передбачувані відносини з диким, агресивним кацапом під керівництвом шизонутого шниря-носія чимоданів путлера з комплексом "наполеона".... серйозно? Ви там зовсім подуріли чи таки купив ***** чимось?
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05.06.2021 01:35 Ответить
Америка за пять месяцев получила такой страшный удар от демократов что она может и не оправиться от него. Не было ещё в её истории Администрации которая ослабила свою страну до такой степени.
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05.06.2021 01:46 Ответить
Кацапи з 60х усе мріють що "скоро кірдик Амєрікє" ... ця мрія вже передається як спадщина на кацапстанє. **#нуті Сер.
P. S.
путин-*****.
Крым-Украина.
РФия- Враг.
*****&РФия- ПНХ.
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05.06.2021 10:47 Ответить
бла бла бла ни о чём. думаю и встреча будет такой же.
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05.06.2021 05:42 Ответить
главное, чтоб при встрече не упал,,а то его валит и направо и налево, или на колени не встал,
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05.06.2021 06:04 Ответить
Потрібно до етнічних українців звертатися з прикладом,який прямо чи відтотожньо стосується безпосередньо особисто українця,так намагався говорити з українською нацією В.Ющенко,коли звертався"мої українці".Ба,це лунало, як гасло до чогось не значного,"малоросистого",бракувало тільки слова "маленькі".
Згуртувати націю,можливо тільки тоді,коли керманич є з нації,коли він розуміє націю,й ґасло до нації повинне влучати до серця кожного українця -немає пересічного українця,є кожна особистість,що формує націю й цей кожний українець є просто безцінний для існування у часі й просторі нашої української нації.
У противагу гаслу-"народ-це я",чи "я-"народ",або "мы хатим мира",потрібно звертатися
До кожного з нації,бачити у людській хвилі-обличчя кожного українця.А українець втомлений але не зкорений.
Потрібен Новий Завіт,Україні потрібен як повітря.
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05.06.2021 07:02 Ответить
Дело вообще не в нерешительности и отважной храбрости. Вообще не в ЭТОМ.!!! Что бы вы понимали, дело в том, что некто Байден....весьма неподготовленый...встретится напрямую с ...другой формой жизни....использующей совсем другие методы и механизмы для ...сканирования человека. Вы что, все вокруг реально думаете, что фараоны Египта специально одевали пшент и немес себе на голову, только чтобы показать толпе, что они...чуть выше??? Я сейчас задаю вопрос всем амерам??.....
Одев пшент на голову единожды!!...фараону запрещалось!!....его снимать ДАЖЕ!!!....в кругу семьи. Вы это понимаете???
Вы понимаете, что это был экран?....что это была ..хоть и примитивная...но эффективная ...зашита (внимание!)....ОТ УДАЛЕННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ.????
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05.06.2021 07:05 Ответить
Байден не буде нерішучим на зустрічі з Путіним, але хоче стабільніших і передбачуваніших відносин з Росією, - Псакі - Цензор.НЕТ 6383
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05.06.2021 07:37 Ответить
"Байден хочет более стабильных и предсказуемых отношений с Россией пьяным медведем"
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05.06.2021 08:28 Ответить
Лишь бы на колени не встал.
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05.06.2021 08:30 Ответить
Де-факто таки уже.
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05.06.2021 09:55 Ответить
У России с Китаем торговый оборот 104 млрд $, а с США 10. Перекупить Путина у Байдена всё равно не получится. По любому, для России, штаты партнёр бесперспективный.
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05.06.2021 08:50 Ответить
лапоть, у тебе помилка у слові ***********.
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05.06.2021 13:13 Ответить
Байден не буде нерішучим на зустрічі з Путіним, але хоче стабільніших і передбачуваніших відносин з Росією, - Псакі - Цензор.НЕТ 3819

...
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05.06.2021 08:59 Ответить
Самый решительный и животворящий президент в истории США.
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05.06.2021 09:09 Ответить
Вообще это все конечно грустно. Забрали ЯО, вместо этого подписали какую-то туалетную бумажку под названием Будапештский меморандум, торгуются Украиной ради собственных плюшек. Бла бла про ценности, принципы, а в итоге за деньги готовы продать любые интересы
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05.06.2021 09:10 Ответить
Страны прекрасно и без ядерного оружия живут.
Но это не каждым дано.
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05.06.2021 11:26 Ответить
Байден просто скажет: "Володья, покажи свои каблуки".
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05.06.2021 09:36 Ответить
Ага, Деладье и Чемберлен в1938 году в Мюнхене уже "принесли мир целому поколению"...
История Запад ничему не учит!
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05.06.2021 09:41 Ответить
Ещё вспомним Трампа...
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05.06.2021 10:46 Ответить
К сожалению мои худшие опасения подтверждаются. Демы опять запилят перезагрузку 2.0. Уж лучше были бы республиканцы, пусть и с шизиком Трампом.
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05.06.2021 15:06 Ответить
решительно промолвил слово он "убийца", немного погодя "решительно " сказал -"давай ,достраивай поток, теперь с "убийцами " повязаны мы делом.
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05.06.2021 16:38 Ответить
Знайома пісня з відомими наслідками.
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05.06.2021 20:22 Ответить
Байден це від слова байда?
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05.06.2021 20:28 Ответить
Замість того, щоб сказати, яких точно цілей він хоче досягти, які принципи якими умовами захистити,
вони розказують, як рішуче він збирається "діяти", щоб досягти невідомо чого невідомо якими засобами. (Підміна цілей.)
Єдина більш-менш явно означена ціль сформульована дуже нечітко: більш стабільних і більш передбачуваних відносин з РФ... - Ну... Дуже стабільні і передбачувані отакі відносини:
...
[США]: - Вы, кажется, вот тут не то, чтобы нарушили, но... э... возможно, нарушили... э...
[РФ]: - Сам дурак. Отвали, с...
[США]: - Да, Вы правы. Это было предсказуемо (ведь, так всегда)... Зато стабильно.
...
Дійсно, нащо говорити про те, ЩО він буде робити з Путіним (чи, точніше, ЩО Путін буде робити з ним?), - про те, ЧИМ вони там будуть займатися, багато хто і так вже здогадується. Тому вони розказують, ЯКИЙ він буде: рішучий, впевнений, красивий...
- Забули тільки ще уточнити: він бюстгалтер і стрінги вдягне, чи буде без трусів?
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06.06.2021 04:04 Ответить
 
 