Я знать его не знаю, и знать не хочу, пусть борется с режимом Лукашенко, - Путин про Протасевича
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Президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с бывшим главредом телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, который был задержан после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Российский президент на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума дал понять, что его этот вопрос не интересует.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Новая газета.
"У нас тут (на экономическом форуме) большая аудитория, петербургский международный форум — экономический. Вы нас затюкали уже вопросами, и меня, и канцлера (Австрии Себастьяна Курца — ред.). Какой-то Роман Протасевич, я знать его не знаю, и знать не хочу! Пускай он там делает, что хочет, борется с режимом Лукашенко", - заявил он.
Модератор сессии тележурналист Станислав Натанзон спросил президента, будет ли Россия экстренно сажать самолет, пролетающий над страной, если там будет находиться человек, находящийся в розыске. "Не скажу", — ответил Путин.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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Вещи следует называть своими именами.
Навеяло цитату из Ильфа и Петрова:
- Кто такой Козлевич? Я не знаю никакого Козлевича.
Будет ли Россия экстренно сажать самолет, пролетающий над страной, если там будет находиться человек, находящийся в розыске.
- Не скажу".
А это вообще блеск! Какой открытый и правдивый человечище, говорит всё без утайки, как на исповеди.