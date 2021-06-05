РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13995 посетителей онлайн
Новости За рубежом Задержание Протасевича
23 774 124
Путин (29862) Протасевич Роман (309)

Я знать его не знаю, и знать не хочу, пусть борется с режимом Лукашенко, - Путин про Протасевича

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Я знать его не знаю, и знать не хочу, пусть борется с режимом Лукашенко, - Путин про Протасевича

Президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с бывшим главредом телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, который был задержан после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Российский президент на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума дал понять, что его этот вопрос не интересует.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Новая газета. 

"У нас тут (на экономическом форуме) большая аудитория, петербургский международный форум — экономический. Вы нас затюкали уже вопросами, и меня, и канцлера (Австрии Себастьяна Курца — ред.). Какой-то Роман Протасевич, я знать его не знаю, и знать не хочу! Пускай он там делает, что хочет, борется с режимом Лукашенко", - заявил он.

Модератор сессии тележурналист Станислав Натанзон спросил президента, будет ли Россия экстренно сажать самолет, пролетающий над страной, если там будет находиться человек, находящийся в розыске. "Не скажу", — ответил Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин - Украине: Были бы нормальные отношения - платили бы в 3 раза меньше за газ, как Беларусь

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
Угу, сначала КГБ садит европейский самолёт , а потом «знать его не знаю, и знать не хочу!»
А кто будет за базар отвечать 😀😀😀????
показать весь комментарий
05.06.2021 02:03
+26
Европа выражает озабоченность. Канцлер Австрии и топы германских, французских, австрийских компаний сидят рядом с ****** на экономическом форуме в Питере.
показать весь комментарий
05.06.2021 02:37
+21
Улыбнуло, мол пусть борется с режимом Лукашенко.... Мдя-а , постарел пыня, ляпает шо попало, как шлепер.
показать весь комментарий
05.06.2021 02:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Зато знает что там "режим".
показать весь комментарий
05.06.2021 08:27 Ответить
<******* Обнуленное обоcралося от страха, что и его бумерангом дальнейшее огораживание от людей камунячего скотозагона коснется. Сразу сдал подельничка позорного Таракана Я знать его не знаю, и знать не хочу, пусть борется с режимом Лукашенко, - Путин про Протасевича - Цензор.НЕТ 5340
показать весь комментарий
05.06.2021 08:33 Ответить
Для нього "режим Лукашенка" -- це смішний анекдот.
показать весь комментарий
05.06.2021 18:04 Ответить
кто там вообще с Х#йлом разговаривает?
показать весь комментарий
05.06.2021 09:13 Ответить
аа, это "российский" форум, "тихо сам с собою я вед беседу"
показать весь комментарий
05.06.2021 09:15 Ответить
Я это понял 5 лет назад.
показать весь комментарий
05.06.2021 13:10 Ответить
той, кому ***** платить за це
показать весь комментарий
05.06.2021 12:15 Ответить
Я знать его не знаю, и знать не хочу, пусть борется с режимом Лукашенко, - Путин про Протасевича - Цензор.НЕТ 5538 Я знать его не знаю, и знать не хочу, пусть борется с режимом Лукашенко, - Путин про Протасевича - Цензор.НЕТ 3256
показать весь комментарий
05.06.2021 09:14 Ответить
сверхдержава она и в Азии сверхдержава. На 9 мая цельный один президент приехал, да и то вроде по делам, но из вежливости пришел на парад, а тута цельный канцлер, причем из европы, не хухры-мухры
показать весь комментарий
05.06.2021 09:26 Ответить
два редчайших гавнища - ***** и ***** помладшее, он же бульбофюрер-хоккеист, решили пересоздать то гавнище, от чего мы думали, шо уже отмахались и забыли - союз гавнищ! Я знать его не знаю, и знать не хочу, пусть борется с режимом Лукашенко, - Путин про Протасевича - Цензор.НЕТ 551
показать весь комментарий
05.06.2021 09:40 Ответить
Сборище выродков
показать весь комментарий
05.06.2021 10:12 Ответить
)(уйло хочет отмазаться от пособничества садисту Лукашенко.
показать весь комментарий
05.06.2021 11:08 Ответить
! Вот Пыня и расставил все точки над и. Целью спецоперации с Протасевичем было отодвинуть Ботоксного Обнуленца на второй план за счет Бульбацьки. После этого даже начинают брать сомнения, что сабжа играет актер-двойник, а то получается либо речи ему пишут дебилы-склеротики, либо актеров подбирают полных даунов.
показать весь комментарий
05.06.2021 11:15 Ответить
З.Ы. И еще. Это к редакции. Неправильно писать "Президент Владимир Путин", ибо это оксюморон. Это прямое продолжение совкового нарратива "говорим - Ленин, подразумеваем - партия". Уже давно известно, что Путин никакой не президент, да и вообще не является физическим лицом, поскольку это бренд. Хоть это и политкорректно, но это - вранье. Правильно писать - "Узурпатор Владимир Путин(тм)", но это, понятно, неполиткорректно. В крайнем случае можно писать "Так называемый Президент Путин" - это и политкорректно и соответствует истине.
Вещи следует называть своими именами.
показать весь комментарий
05.06.2021 11:46 Ответить
путін ето анєкдот... сквєрний анєкдот
показать весь комментарий
05.06.2021 13:54 Ответить
Это совсем не так. Анекдот - это результат народного творчества. Что к Путину(тм), понятно, никак не применимо. На самом деле эта тема давным давно закрыта и слив защитан. Харьковскими Ультрас.
показать весь комментарий
08.06.2021 11:01 Ответить
Какой-то Роман Протасевич, я знать его не знаю, и знать не хочу! Пускай он там делает, что хочет, борется с режимом Лукашенко".
Навеяло цитату из Ильфа и Петрова:
- Кто такой Козлевич? Я не знаю никакого Козлевича. Я знати його не знаю і знати не хочу, нехай бореться із режимом Лукашенка, - Путін про Протасевича - Цензор.НЕТ 9315
Будет ли Россия экстренно сажать самолет, пролетающий над страной, если там будет находиться человек, находящийся в розыске.
- Не скажу".
А это вообще блеск! Какой открытый и правдивый человечище, говорит всё без утайки, как на исповеди. Я знати його не знаю і знати не хочу, нехай бореться із режимом Лукашенка, - Путін про Протасевича - Цензор.НЕТ 214
показать весь комментарий
05.06.2021 13:11 Ответить
Что то с памятью его стало, то что было я не всё помню. Бьют дождинки по балде старой для него и 20 лет мало, даже не был он знаком с парнем прорыдавшим "я хочу к маме". Отпустите вы его черти, что вам сырости с небес мало, разве можно делать виноватым, то что на ноги ещё не стало.
показать весь комментарий
05.06.2021 13:29 Ответить
А придётся узнать, и Навального придётся узнать и Немцова и Магнитского и многих других - через Международный Уголовный Суд, что в Гааге.
показать весь комментарий
05.06.2021 14:04 Ответить
Мдя. Хамас і фуйло назвали владу Луки режимом, що се діється на цьому світі.... Я знати його не знаю і знати не хочу, нехай бореться із режимом Лукашенка, - Путін про Протасевича - Цензор.НЕТ 4740
показать весь комментарий
05.06.2021 15:03 Ответить
Я знати його не знаю і знати не хочу, нехай бореться із режимом Лукашенка, - Путін про Протасевича - Цензор.НЕТ 8578
показать весь комментарий
06.06.2021 05:59 Ответить
Як не повірити самому чесному брехуну у світі? Особливо, після команди ФАС. І після особистого наказу збити цивільний літак для дискредитації "фашистської хунти" у Києві. Все таємне все одно стане явним. Не забуваємо про вибухи "цукру" у домах Підмосков'я. Ось і пророчі слова рос. журналістки Г.С. Політковської про ...йло, які є "мудрістю" диктаторів. Мета виправдовує засоби !!!
показать весь комментарий
12.06.2021 11:01 Ответить
Страница 2 из 2
 
 