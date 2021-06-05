За минувшие сутки российские наемники дважды обстреливали украинские позиции возле Песков и Новгородского из 82-мм минометов, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
За минувшие сутки, 4 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, недалеко от населенного пункта Пески и Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 утра, 5 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь среди наших защитников нет.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Топ комментарии
+4 5 копійок
показать весь комментарий05.06.2021 08:09
+4 Люцифер
показать весь комментарий05.06.2021 08:28
+3 три - пятнадцать
показать весь комментарий05.06.2021 08:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
(коли сталась подія невідомо, опкбліковано щойно)
https://youtu.be/87fV98z79V8
малий...опубліковано...- даруйте!
Щоденний оперативний звіт № 128/2021 Спеціальної моніторингової місії в Україні (СММ)
від 04.06.2021
Короткий виклад :
Данні на 19.00. 03.06.2021 року
У Донецькій області СММ зафіксувала 79 порушень режиму припинення вогню, зокрема 4 вибухи. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 3 порушення.
У Луганській області Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 357 порушень.
СММ продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського.
Упродовж попередніх тижнів Місія фіксувала випадки подовження існуючих траншей обабіч лінії зіткнення в Донецькій області, а також у підконтрольному урядові районі Луганської області.
СММ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для забезпечення функціонування життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури.
Місія продовжила спостерігати за ситуацією з цивільним населенням, зокрема на 4 КПВВ, а також на 3 відповідних блокпостах збройних формувань у Донецькій і Луганській областях.
Спостерігачі здійснювали моніторинг масового зібрання у Львові. Свободу пересування СММ і далі обмежували
=========
Без глушителя стреляли? В суд подайте!
******* уже с этим "перемирием" и "режимом тишины"
хотелось бы услышать одно из двух...
кацы по нам палили - мы молчали.
ну или кацы по нам палили - мы ответили и будем...
так открывали или нет?