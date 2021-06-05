За сутки в Украине от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксировано 1 897 новых случаев заражения, 8 330 человек выздоровели

По состоянию на 5 июня 2021 года в Украине зафиксировано 1 897 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 91 ребенок и 65 медработников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 1 065 человек;

◾ летальных случаев - 86;

◾ выздоровели - 8 330 человек;

За сутки проведено тестирований:

✔️ методом ПЦР - 29 061 человек,

✔️ методом ИФА - 12 048 человек,

✔️ экспресс-тестами - 19 312 человек.

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За все время пандемии в Украине:

🔸 заболели - 2 213 580 человек;

🔸 выздоровели - 2 088 712 человек;

🔸 летальных случаев - 51 140;

🔸 проведено ПЦР-тестов - 10 319 406.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.





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