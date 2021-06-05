За сутки в Украине от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксировано 1 897 новых случаев заражения, 8 330 человек выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
По состоянию на 5 июня 2021 года в Украине зафиксировано 1 897 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 91 ребенок и 65 медработников.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 1 065 человек;
◾ летальных случаев - 86;
◾ выздоровели - 8 330 человек;
За сутки проведено тестирований:
✔️ методом ПЦР - 29 061 человек,
✔️ методом ИФА - 12 048 человек,
✔️ экспресс-тестами - 19 312 человек.
За все время пандемии в Украине:
🔸 заболели - 2 213 580 человек;
🔸 выздоровели - 2 088 712 человек;
🔸 летальных случаев - 51 140;
🔸 проведено ПЦР-тестов - 10 319 406.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.
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