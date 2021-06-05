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Харьковский 11-классник "ради популярности" угрожал терактами в школах, как в российской Казани

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Харьковский 11-классник

Киберспециалисты Службы безопасности Украины оперативно установили харьковчанина, который угрожал совершением террористических актов в харьковских школах.

Об этом начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что 1 и 2 июня в популярной социальной сети неизвестным пользователем было размещено два видеоролика с сообщениями о совершении террористических актов.

Речь шла о том, что 5 июня в день праздника последнего звонка в двух харьковских школах произойдут события схожие с майским терактом в российской Казани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиева

Менее чем за сутки киберспециалисты установили автора этих видео. Им оказался ученик 11-го класса одной из школ, где якобы планировался теракт. Сотрудники СБУ выяснили, что эти сообщения не имеют под собой никаких реальных оснований. Парень сам смонтировал эти видеоролики чтобы получить популярность в соцсети.

В результате проведенных правоохранителями профилактических бесед, автор сообщений полностью признал свою вину и искренне раскаялся в своих действиях.

Также смотрите: "Я осознал себя богом, а летом во мне начал пробуждаться монстр": появилось первое видео допроса казанского стрелка Галявиева. ВИДЕО

Напомним, что угроза совершения террористического акта является уголовным преступлением, ответственность за которое предусмотрена ст. 258 Уголовного кодекса Украины. За его совершение уголовная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста.

Как сообщалось, утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошли стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали. В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись. Преступник купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.

На допросе Галявиев называл себя "богом" и рассказал, что прошлым летом в нем "начал пробуждаться монстр". Мотивом нападения он назвал ненависть к людям как таковым.
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Топ комментарии
+17
В тюрму треба того ублюдка! Іскрєннє он, панімаіш, раскаялса! Щоб іншим інстаграмно-тіктоковим дегенератам приклад був. Але мабуть цей "мальчік" із "уважаєміх людєй"...
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05.06.2021 08:48
+8
ну... и он получил...свою попу-лярность?
отделается только беседой??? как гуманно... но маловато! даст повод другим идиотам так шутить... а у нас жеж этих шутников...
если с 14 лет ответственность...то пусть отвечает - хотя бы общественными работами (уборка, покраска и пр.)
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05.06.2021 08:56
+7
Разместить 11-классника в петушином углу "для популярности".
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05.06.2021 08:53
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В тюрму треба того ублюдка! Іскрєннє он, панімаіш, раскаялса! Щоб іншим інстаграмно-тіктоковим дегенератам приклад був. Але мабуть цей "мальчік" із "уважаєміх людєй"...
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05.06.2021 08:48 Ответить
в тюрьму треба педкоронованих, які замість давати юридичні знання, голосують за траханя мізків християнською етикою.
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05.06.2021 08:54 Ответить
СБУ и НПУ ему автомобиль не подарили для утешения насколько я знаю уголовная ответственность за такие шютка наступают с 14 лет.... или 16 а тут пальчиком ну ну ну..только в Харькове такое возможно городке мусаров Авакуевских.. пердимоноколь ..дебилье в стране сидит во власти....
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05.06.2021 09:19 Ответить
Кастрировать тероризатора)...
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05.06.2021 09:26 Ответить
Мабуть цей мальчик ходить в упц мп, сидить у вк/ок і ні про які тік-токи з інстаграмами знать не знає)
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05.06.2021 10:11 Ответить
Разместить 11-классника в петушином углу "для популярности".
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05.06.2021 08:53 Ответить
Надеюсь посадили лет на 15.
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05.06.2021 08:53 Ответить
только проф/беседа (видать родаки не инженеры))) а имеют возможности))))
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05.06.2021 08:57 Ответить
руский мальчик в трусиках?
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05.06.2021 08:54 Ответить
скорее всего! кацапская лишняя хромосома с него так и прет!
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05.06.2021 12:19 Ответить
ну... и он получил...свою попу-лярность?
отделается только беседой??? как гуманно... но маловато! даст повод другим идиотам так шутить... а у нас жеж этих шутников...
если с 14 лет ответственность...то пусть отвечает - хотя бы общественными работами (уборка, покраска и пр.)
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05.06.2021 08:56 Ответить
В попу лярность? Харківський 11-класник "заради популярності" розмістив в інтернеті відео з погрозами терактів у школах - Цензор.НЕТ 3166 Харківський 11-класник "заради популярності" розмістив в інтернеті відео з погрозами терактів у школах - Цензор.НЕТ 6978
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05.06.2021 09:44 Ответить
Відшмагати ременем прилюдно!
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05.06.2021 08:59 Ответить
продвинутый мальчик...
мабуть заместителем кивы по извлечению синхрофазотронов из електронов будет когда вырастет.
а пока переведите его в 3-й класс...
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05.06.2021 09:01 Ответить
Харківський 11-класник "заради популярності" розмістив в інтернеті відео з погрозами терактів у школах - Цензор.НЕТ 8271 Харківський 11-класник "заради популярності" розмістив в інтернеті відео з погрозами терактів у школах - Цензор.НЕТ 7482
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05.06.2021 09:20 Ответить
ось приична
Харківський 11-класник "заради популярності" розмістив в інтернеті відео з погрозами терактів у школах - Цензор.НЕТ 5289"
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05.06.2021 09:21 Ответить
Дьік єму, ужє 21? В забой, как любімой пєстнє єво папьі.
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05.06.2021 09:18 Ответить
ти чо у школі не вчився і не пам"ятаєш, скільки тобі було в 11 класі?
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05.06.2021 09:22 Ответить
А может, по пару лет в паре классов?
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05.06.2021 09:46 Ответить
👍😂
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05.06.2021 09:59 Ответить
а який смисл, коли школа не дає таких знань. за твоєю теорією там нічого взагалі робити.
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05.06.2021 09:59 Ответить
У нас випускають з уваги одну штуку - при таких випадках чомусь обмежуються лише штрафом! Питання - а чому підрозділи МНС та інші служби не виставляють винним рахунки в порядку цивільного судочинства? Затрати на роботу спеціалістів витрати паливно-мастильних матеріалів та інші пов"язані з перевіркою "жарту"? Адже це - державні гроші!!! І може так статься що виїжджаючи для перевірки цього "жарту" спеціалісти не зможуть надать допомогу в іншому місці! Знаю випадок коли "Швидка медична допомога виїхала по виклику п"яного "жартівника" і нікого було послать в інше село де вмирав чоловік від інфаркту!!!
Чим займаються фінансисти МНС та їх юридична служба? "Штани просиджують"?! А це саме їх робота! Один раз відпрацювать фінансові розрахунки і алгоритм звернення в суд з позовом і! у багатьої "жартівників" " пропаде бажання "жартувать"
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05.06.2021 09:25 Ответить
А школа тут до чого? У нас відповідальність за виховання дітей перед державою несуть батьки! Так в законах сказано! Так що не змогли виховать - хай платять "по повній програмі"!!!
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05.06.2021 09:30 Ответить
а вчителі просто так отримують зарплатню? а нашо тоді вчителі проводять виховні години? читають із дітьми книжки і дискутують на виховні теми?
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05.06.2021 09:36 Ответить
Не мели дурниць! В Україні прислів"я є - "Дитину треба виховувать поки лежить впоперек ліжка! Витягнулась вздовж - уже пізно виховувать!"
Про відповідальність батьків вказано в чинному законодавстві України Школа тут грає допоміжну роль: її основне завдання - дать знання!
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05.06.2021 09:48 Ответить
какая атмосфера такие и школьники...
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05.06.2021 09:43 Ответить
класична недостача потрібних знань, що є причиною таких проколів.
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05.06.2021 09:44 Ответить
причина таких проколів - ватна атмосфера Харкова -" слушаєм басту і хатім как в підараше..."
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05.06.2021 11:55 Ответить
Нда
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05.06.2021 09:58 Ответить
Тут говорять - треба його у в'язницю. Навіщо? Оштрафувати батьків, не сильно, я думаю мільйони на 2-3. Щоб усе прийшлося продати - включно з квартирою. І все. його батько потім сам придушить. Як усією родиною десь на теплотрасі поживуть. та з смітників пожеруть.
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05.06.2021 10:08 Ответить
Типа - у всьому винні батьки ?
Та так уже давно нема!
Якщо то його фото зі змазаною мордою .... то може його батьки погано виховали в дитинстві , але вже для нього - інші авторитети та пріоритети.
І власне це потрібно дослідити - інакше , не він - будуть десятки інших .
А чи є у наших "правоохоронних органах" люди , які професійно займаються такими проблемами ? Харківський 11-класник "заради популярності" погрожував терактами в школах, як у російській Казані - Цензор.НЕТ 5810
То , що в 70-х були менти які відсліджували "націоналістів" - звісно українських .... я на своїй біографії маю ...
А часи міняються - зараз треба виявляти російських імпероломанів та таких придурків - як вказаний !
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06.06.2021 10:55 Ответить
Буде йому на кічі впопулярність....
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05.06.2021 10:28 Ответить
странно, мусорам делать нечего в тикток втыкать ?
режиссёров фильмов тоже объявят преступниками ?
а парню надо было добавить , мелким текстом, что это кино такое
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05.06.2021 10:32 Ответить
к слову Галявиев тупо работает на фсб
а этот парень снимает ролики
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05.06.2021 10:35 Ответить
Про шо вони думають і чим
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05.06.2021 11:55 Ответить
кретин.
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05.06.2021 19:18 Ответить
 
 