Харьковский 11-классник "ради популярности" угрожал терактами в школах, как в российской Казани

Киберспециалисты Службы безопасности Украины оперативно установили харьковчанина, который угрожал совершением террористических актов в харьковских школах.

Об этом начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что 1 и 2 июня в популярной социальной сети неизвестным пользователем было размещено два видеоролика с сообщениями о совершении террористических актов.

Речь шла о том, что 5 июня в день праздника последнего звонка в двух харьковских школах произойдут события схожие с майским терактом в российской Казани.

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Менее чем за сутки киберспециалисты установили автора этих видео. Им оказался ученик 11-го класса одной из школ, где якобы планировался теракт. Сотрудники СБУ выяснили, что эти сообщения не имеют под собой никаких реальных оснований. Парень сам смонтировал эти видеоролики чтобы получить популярность в соцсети.

В результате проведенных правоохранителями профилактических бесед, автор сообщений полностью признал свою вину и искренне раскаялся в своих действиях.

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Напомним, что угроза совершения террористического акта является уголовным преступлением, ответственность за которое предусмотрена ст. 258 Уголовного кодекса Украины. За его совершение уголовная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста.

Как сообщалось, утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошли стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали. В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись. Преступник купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.

На допросе Галявиев называл себя "богом" и рассказал, что прошлым летом в нем "начал пробуждаться монстр". Мотивом нападения он назвал ненависть к людям как таковым.