Прокуратура сообщила о подозрении еще двум высокопоставленным чиновникам по делу о незаконной приватизации имущества завода "Арсенал"

Прокурорами Офиса Генпрокурора при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве по факту незаконного отчуждения помещения здания казенного предприятия СП "Арсенал" сообщено о подозрении еще двум высокопоставленным чиновникам - бывшему исполняющему обязанности генерального директора Национального космического агентства Украины, заместителю председателя Фонда государственного имущества Украины, а также руководителю предприятия, в пользу которого отчуждены эти помещения (ч. 2 ст. 233КК Украины).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в 2011 году трое лиц в сговоре с предприятием незаконно отстранили в пользу общества с ограниченной ответственностью помещения казенного предприятия общей площадью 9,5 тыс кв м по ул. Московская в Киеве.

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Однако, согласно законодательству государственное имущество, которое было передано казенному предприятию в управление, включено в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Ранее Офисом Генерального прокурора сообщено о подозрении руководителю казенного предприятия специального приборостроения "Арсенал" по факту незаконной приватизации государственного имущества (ч. 2 ст. 233 УК Украины).

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