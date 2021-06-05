За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 57 440 человек, всего - 1 177 373, - Минздрав

57 440 человек вакцинированы от COVID-19 за сутки 4 июня 2021 года. Одну дозу получили 53 710 человек, две дозы - 3 730 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

В течение суток работали:

- 502 мобильные бригады,

- 514 пунктов вакцинации.

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По состоянию на 5 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 635 704 человека.

С начала прививочной кампании вакцинированы 1 177 373 человека, из них получили 1 дозу - 1 177 371 человек, две дозы - 145 792 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 323 163 прививки.

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