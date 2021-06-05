РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14013 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
1 053 9
вакцина (3815) карантин (16730) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 57 440 человек, всего - 1 177 373, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 57 440 человек, всего - 1 177 373, - Минздрав

57 440 человек вакцинированы от COVID-19 за сутки 4 июня 2021 года. Одну дозу получили 53 710 человек, две дозы - 3 730 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

В течение суток работали:

- 502 мобильные бригады,
- 514 пунктов вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине были утилизированы 742 дозы COVID-вакцин, - Минздрав

По состоянию на 5 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 635 704 человека.

С начала прививочной кампании вакцинированы 1 177 373 человека, из них получили 1 дозу - 1 177 371 человек, две дозы -  145 792 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 323 163 прививки.

Также читайте: В Евросоюзе приступили к вакцинации подростков
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дануна,не вакцинироваться,не сдох...пока,жую чесночную колбасу с стопариком,и Вам всем-ЗДОРОВЬЯ И МИРА)))
показать весь комментарий
05.06.2021 09:32 Ответить
сО стопариком. чи стопарик уже грамматику потопил?
показать весь комментарий
05.06.2021 09:41 Ответить
Не,опохмелился,с ГРАМматикой дружу...
показать весь комментарий
05.06.2021 10:04 Ответить
Ну это уже получше, если такой темп останется то у Ляшко есть шанс выполнить обещание вакцинировать 5 млн до сентября.
показать весь комментарий
05.06.2021 09:35 Ответить
Германия за неделю вакцинировала 1,5 млн человек, Чехия (население 10,5 млн) за день свыше 150 тыс. Приезжайте в Киев на Броварской просп.15, посмотрите на многокилометровые очереди, тогда станет ясно, какие придурки и негодяи сейчас у власти.
показать весь комментарий
05.06.2021 09:37 Ответить
поки буде вакцина, будуть темпи. літо дає передишку, її треба використати.
показать весь комментарий
05.06.2021 09:43 Ответить
та не болейте тока, не оглядываясь на минздрав.
центр разумкова брешет примерно так же....
показать весь комментарий
05.06.2021 09:46 Ответить
Як вибирали "Найвизначнішого Вакцинатора" За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 57 440 осіб, загалом - 1 177 373, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7532 За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 57 440 осіб, загалом - 1 177 373, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4205
Дивитись всім За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 57 440 осіб, загалом - 1 177 373, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4205
https://www.vokrug.tv/video/show/otryvok_iz_filma_prazdnik_svyatogo_iorgena_chudo/
показать весь комментарий
05.06.2021 09:46 Ответить
Будь відповідальним! Вколи собі те. за що ніхто не несе відповідальності))!
показать весь комментарий
05.06.2021 10:15 Ответить
 
 