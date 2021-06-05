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Зеленский (16549) Сюмар (417) Европейская Солидарность (998)

"Нелюбовь Зеленского к состоятельным людям уходит в те времена, когда ему приходилось развлекать их на корпоративах", - Сюмар

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нелюбовь президента Украины Владимира Зеленского к состоятельным людям уходит в те времена, когда ему приходилось развлекать их на корпоративах и семейных праздниках.

Такое мнение народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар выразила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ

"Нелюбовь Зеленского к состоятельным людям явно уходит в те времена, когда ему приходилось развлекать всех их на корпоративах и семейных праздниках. Часто с унизительными "Вова, спляшы". Некоторые из тех, кто заказывал его на праздники, уже успели посидеть в СИЗО. Нелюбовь к Порошенко имеет другую природу. Но вот что объединяет эти чувства - это желание мести. "Король или шут" - явно его экзистенциальная дилемма", - написала Сюмар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власть использует популистский стиль дебилизации страны. Все, как в сериале, примитивном и зрелищном, - Сюмар
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Топ комментарии
+61
"Нелюбовь Зеленского к состоятельным людям уходит в те времена, когда ему приходилось развлекать их на корпоративах", - Сюмар - Цензор.НЕТ 3543
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05.06.2021 09:57
+47
Навіщо робити баранів з тих, хто свято вірить в те що ВАЗеленський це галабароТька?
В тих, хто під час віни голосує за клоуна? Тих, кому не потрібні ні віра, ні армія, ні мова, а лише пожрать і поср.ать? Хіба ж не цього хочуть і барани, йдучи під ніж?
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05.06.2021 10:17
+39
рублі йому пхали, а не долари
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05.06.2021 10:03
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Страница 3 из 3
нормальный такой прикацапленый сволоченок, к денюжкам с любовью, сегодня в Украине правит бал....

особенно интересно, когда он имеючи сватов на кацапии и копейку с них,
подписывает указы про олигархов .....
за беню ни му му - заметили?
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05.06.2021 11:37 Ответить
а любов зісельса к нєсостоятєльним людям?
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05.06.2021 11:40 Ответить
що тобі зісельс зробив, ваня?
він за свої погляди у таборах видсидів. а ти хто?
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05.06.2021 11:43 Ответить
не кажи смокчуть у малоросійсько клоуна та агента фсб єрмака так, що вуха рухаються
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05.06.2021 11:52 Ответить
Состоятельный, значит уважаемый, порядочный, а Вовчик еще не решил куда идти, в олигархи, тоже проблема, в какого, коломойшу он любит, а шоколада нет, идти в состоятельные стремно, все следят за руками, в общем, возникает экзистенциальная дилема.
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05.06.2021 11:45 Ответить
А Сюмар.. кого із олігархів.. захищає?
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05.06.2021 11:47 Ответить
..Тоді її коментар.. це порожнє місце.. не вартий уваги. Пук в повітря
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05.06.2021 11:55 Ответить
Байдена сына дорасследуй, и в баночку зе чем то пописяй ...
и от когда анализы сойдутся, а они сойдутся - от тогда и будет встреча - Байден - ссыкун...
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05.06.2021 11:49 Ответить
Чо-то Сюмар рамсы попутала. Пить меньше надо.
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05.06.2021 11:51 Ответить
"Чо-то Сюмар рамсы попутала"

Ничего Сюмар "не попутала". "Нелюбов Зеленського до заможних людей сягає в ті часи, коли йому доводилося розважати їх на корпоративах", - Сюмар - Цензор.НЕТ 232 Есть даже видео, где Зеленский и квартал 95 развлекают, поздравляют и просят денег у Коломойского: https://youtu.be/nvzD3EOrm6g?t=215

"Нелюбов Зеленського до заможних людей сягає в ті часи, коли йому доводилося розважати їх на корпоративах", - Сюмар - Цензор.НЕТ 4602
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05.06.2021 16:01 Ответить
А что, у Вас проблемы с чувством юмора? Слово сарказм для Вас не знакомо?
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05.06.2021 20:44 Ответить
А це тіло на найвищій державній посаді,це не сарказм?Нас всіх він робить посміховиськом.
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05.06.2021 23:03 Ответить
Серйозно сказано.
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05.06.2021 11:53 Ответить
Олігархи - це зло у всьому світі. Олігархи в Україні мають бути ліквідовані як клас. Так, наприклад, як це зробили у свій час Сполучені Штати зі своїми олігархами. Хряк ніколи не відгриз би собі шоколадного хвоста. Тому, якщо Клоуну вдасться бізнес олігархів зробити легальним і цивілізованим, то поставимо йому прижиттєво шоколадний пам'ятник у повний зріст.
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05.06.2021 11:55 Ответить
Шоколадний краде на шоколаді.... "Нелюбов Зеленського до заможних людей сягає в ті часи, коли йому доводилося розважати їх на корпоративах", - Сюмар - Цензор.НЕТ 4211
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05.06.2021 12:19 Ответить
Заможні люди - це ті, хто заробив свої статки важкою ЧЕСНОЮ працею. А ушльопки-олігархи - це крадії, які накрали в 90-ті та продовжують красти зараз. Пардон, навіть не красти, а просто пи$guтu. В нас з вами, доречі. Це ж просто маячня якась - воно приватизувало обленерго, за 30 років ні копійчини туди не вкинуло, 3/4 робітників скоротило, а тепер йому потрібні RAB-тарифи, бо обладнання зношене і може статися катастрофа. І воно "заможне"... Та його не те що деолігархізувати, його розстріляти потрібно. І всіх родиічів до 7-го коліна в шахти загнати...
Оце читали? https://biz.censor.net/resonance/3067617/********************************************************* Якщо коротко, це про те, як гроші з нашої кишені перетікають прямісенько в кишеню Ахметова. А ця історія з цінами на перевалку руди... Ви взагалі давали комусь дозвіл продавати НАШУ руду? Або ліс? Я - ні...
Тому, пані Сюмар, ВСІ нормальні українці не те щоб не ******* олігархів, а просто їх ненавидять. Тому їх (олігархів) треба давити, а краще - стріляти. А всі олігархічні дуполизи, що кричать "єто нєзаконно" - ідуть лісом.
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05.06.2021 12:08 Ответить
Крім екстремізму, усе вірно.
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05.06.2021 12:35 Ответить
Як олігархоборець Зєля бореться із ахмєтовим та каломойським?
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05.06.2021 13:00 Ответить
Погано бореться. Незадовільно. Але це той випадок, коли погано краще, ніж ніяк. Може цей закон в поточному вигляді недосконалий, може фіктивний, може взагалі на користь олігархам. АЛЕ! В суспільний дискурс введено тезу, що олігарх - це погано, що він повинен зникнути. Я не пам'ятаю таких прецедентів за всю історію незалежної Украйни.
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05.06.2021 14:10 Ответить
Про що це?
На лозунгах про боротьбу з олігархами лізуть і пролазять у владу популісти вже майже 30 років.
Потрібно боротись не із заможними людьми, тому що вони заможні, а з монополістами, які користуючись своїм становищем, шантажують країну, диктують свої правила.
Хто в нас монополісти?
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05.06.2021 14:55 Ответить
Так я ж і кажу, що чесним заможним людям - шана і повага. І монополії бувають різні, і в чесній монополії нічого занадто страшного немає. А олігархи - то покидьки, що не вміють нічого робити, окрім як пи$guтu і продавати, продавати і пи$guтu... Забери в нього "схему" і воно здохне з голоду... То ж боротися треба НЕ з заможними, НЕ з монополіями, а з покидьками, що набиваючи свої кишені, шкодять загальним інтересам українського народу. І так, лозунги і популізм були завжди, але на моїй пам'яті вперше президент, вже будучі при владі, робить щось в цьому напрямку...
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05.06.2021 17:55 Ответить
Потрібно боротись не із заможними людьми, тому що вони заможні,а з ...

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Новая методичка,смешать понятия олигарх и богатый.
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06.06.2021 08:10 Ответить
Хто такий олігарх згідно вашої иетодички?
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06.06.2021 09:12 Ответить
ПК есть,вики и проект закона (там есть определение) вам в помощь,дерзайте.
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06.06.2021 09:30 Ответить
Фігня написана в "проекті закону", стрьомно тут самому показати.
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06.06.2021 10:13 Ответить
класова ненавість Шута до Гетьмана "Нелюбов Зеленського до заможних людей сягає в ті часи, коли йому доводилося розважати їх на корпоративах", - Сюмар - Цензор.НЕТ 8516
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05.06.2021 12:16 Ответить
ПЕРВАЯ ГРУППА, самая массовая. ЛИЦА С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ. В этой группе есть как откровенные шариковы, так и граждане с интеллектом в нижних пределах нормы. Общая особенность представителей данной группы, помимо низкого интеллекта и малообразованности, это МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТЬ, а главным движущим чувством этой группы являются ЗАВИСТЬ, и основанная на ней КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ.
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05.06.2021 12:57 Ответить
Маск не пишет законы США под себя,а у нас содержат псарни в Раде.Законы под себя пишут.
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05.06.2021 12:44 Ответить
напоминаю всем, коррупция? - сращивание власти с бизнесом.....
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05.06.2021 12:44 Ответить
если бубенец не в бизнесе?
отрежте арахимику яйца,,,
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05.06.2021 13:10 Ответить
К примеру, каховский мент Вася, в прошлом году получил майора , и также, по совместительству, прдолжает заниматься бмзнесом(купи-продай магазин, бахча, говорят уже и посадки на дрова пустил.
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05.06.2021 14:16 Ответить
реформа ето...
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05.06.2021 15:34 Ответить
Та какой майор??? Он капитан, с двумя лычками "Нелюбов Зеленського до заможних людей сягає в ті часи, коли йому доводилося розважати їх на корпоративах", - Сюмар - Цензор.НЕТ 7682
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05.06.2021 16:10 Ответить
Ой, та ладно, нелюбовь.
Человек Коломойского и нелюбовь . . .
Это просто способ избирательного давления на сильных мира сего.

А вообще, у нас всё общество "збільшовичене". На успешного человека смотрят обязательно как на ворюгу или взяточника, в зависимости от рода деятельности. Нет, разумеется и такие есть, идеальных стран не бывает. Но ведь не 100% чиновников взяточники. И тем более не все 100% бизнесменов мошенники. Нормальных большинство. Просто негативные примеры на слуху, в отличие от позитивных - хорошие новости плохо продаются СМИ. А так идёт поток негатива из всех щелей + у нас вся нация завистливая. Учиться не хотят, соответственно качественно вкалывать могут далеко не все, а некоторые могут, но не хотят. В результате деньги водятся не у многих. А те, у кого они есть, становятся объектами одновременно зависти и ненависти лентяев, бездарей или неудачников.
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05.06.2021 13:05 Ответить
Бабская сказка бабушки Сю. Ему сейчас не до воспоминаний и обид. Надо быстро и в сроки уложиться с разгоном порошенковского навоза по огороду.
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05.06.2021 13:11 Ответить
Лет 8-10 назад читал блог одной журналистки. Она рассказывала по секрету про мажорные корпоративы и вечеринки в 2000-х в Украине. Говорит, как-то была на закрытой днюхе у одного непоследнего чела в стране, пока "клоуны" развлекали публику, хозяин вечеринки шпилил жену одного из артистов. И вообще, по ее словам, чпокать артистов/артисток на закрытых мероприятиях - это нормальная практика. За эти доп услуги хорошо платят поэтому желающих завались. Даже лет пять назад был общественный резонанс, когда журналист добазарился с продюссером одной известной женской группы, чтобы после выступления, телочки пошли в сауну с хозяевами праздника.
Вобщем, я не удивлюсь если ленку чпокали все кто заказывал банкет, также я не удивлюсь, если и вовку чпокали, мужики в том числе. Так что шоубизнес он такой.
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05.06.2021 13:32 Ответить
я так понимаю, что лет 8-10 назад ты этот блог сам и написал.
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05.06.2021 20:46 Ответить
Ты ж диктовала текст, а я писал. Что уже не помнишь?!
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05.06.2021 21:22 Ответить
Да нет. Ты его само написало и само тут рассказываешь.
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05.06.2021 23:30 Ответить
На шо намек? Использование служебного положения для мести?
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05.06.2021 14:02 Ответить
интересно, что клоун сумел подняться до уровня президента, а журношлюха, так и осталась журношлюхой сменив пока две партии и предел мечтаний которой дорасти хотя бы до уровня тимощенко)))
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05.06.2021 14:03 Ответить
мая ж ты лапачка: они ему платят, а у него - "нелюбовь"
протрезвись, дура
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05.06.2021 14:06 Ответить
Сюмар, как же тебе не стыдно? Ты же сама когда-то была простой журналисткой, пока на имение не "наскирдувала"! "Нелюбов Зеленського до заможних людей сягає в ті часи, коли йому доводилося розважати їх на корпоративах", - Сюмар - Цензор.НЕТ 978
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05.06.2021 14:24 Ответить
Интересно: за что Сюмар любит богатых людей?
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05.06.2021 15:32 Ответить
Она любит не богатых,а тех кто платит.
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06.06.2021 08:14 Ответить
100%..))
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07.06.2021 21:51 Ответить
Не состоятельных людей, а кодло ворья, которое ничего не производит, а только качает из Украины и пореводит за бугор.
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05.06.2021 15:40 Ответить
Крепкий и сильный мужик, просто не станет опускаться до такой мелочи как месть. Особенно, когда она не личная. С такими целями, зе лишь получит удовлетворение с горой проблем. Потому что он слабак злопамятный.
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05.06.2021 16:00 Ответить
не зрозумію,- коли він був справжній, піаніст в кварталі , фігляр на корпоративах, чи чесний президент, не вірю що бринькав на роялі і мріяв про президенство ,реформи ,нато ,чи дійсно вміло приховував мрію
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05.06.2021 16:54 Ответить
у сюмар психопатология. то есть она описала в этом посте не Зе, а лично себя саму.
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05.06.2021 19:17 Ответить
ну на фоне юща с юлькой а потом и вечно бухого потроха, зеня выглядит достаточно прилично
такое мнение
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05.06.2021 19:22 Ответить
Если забыть прошлое и все его обещания, и помнить только "видосики" и 1+1 недельной свежести - то зеня просто галактический и величайший. Мендель не даст соврать.
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05.06.2021 21:00 Ответить
Якби мені в 2014 році хтось сказав, що у нас в 2021 буде президентом оце створіння, я б викликав санітарів тій людині... Це якийсь просто страшний сон, який все ніяк не закінчується
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05.06.2021 20:57 Ответить
Любовь Сюмар к состоятельным людям имеет давние корни... И вот эти поддутые губы как у... Это экзистенциальная проблема.
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05.06.2021 21:52 Ответить
Зато Сюмар любит,как же вы меняетесь проститутки. Богатые люди в основном это ублюдки,для которых люди это тушканчики. Поэтому тушканчикам,даже жирным,они не нравятся. Вам нравятся эти баре,которые по привычке,общаются с людьми- Эй ты кнопка( бывший мер-миллионер,которого все уважают!?) Или просто отстреливают на "своих"(украденных у общины) угодьях,как Лозинский,или их мусора,прокуроры,судьи,челядь просто по беспределу чего то отбирают- землю,лес,озеро,квартиру,парк........... Эти товарищи НЕ платят налоги( плюс ТУПО забирают деньги из бюджета и у нас нет бесплатного образования,медицины,например!) Они до сих пор своей челяди не дали команду сделать комфортные условия для проживания и этих "тушканов",которые таскают в их нору зернышки.Так за что этих пид#ов любить,Сюмар,ваших нанимателей? Вы челядь,обычная шестерка,не надо о ком то, о себе любимой,о себе,о своей проституции.
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05.06.2021 22:44 Ответить
заглотка сюмар спутала богатых и вороватых...
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06.06.2021 07:03 Ответить
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