"Нелюбовь Зеленского к состоятельным людям уходит в те времена, когда ему приходилось развлекать их на корпоративах", - Сюмар
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Нелюбовь президента Украины Владимира Зеленского к состоятельным людям уходит в те времена, когда ему приходилось развлекать их на корпоративах и семейных праздниках.
Такое мнение народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар выразила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ
"Нелюбовь Зеленского к состоятельным людям явно уходит в те времена, когда ему приходилось развлекать всех их на корпоративах и семейных праздниках. Часто с унизительными "Вова, спляшы". Некоторые из тех, кто заказывал его на праздники, уже успели посидеть в СИЗО. Нелюбовь к Порошенко имеет другую природу. Но вот что объединяет эти чувства - это желание мести. "Король или шут" - явно его экзистенциальная дилемма", - написала Сюмар.
Пожалуйста, подождите...
особенно интересно, когда он имеючи сватов на кацапии и копейку с них,
подписывает указы про олигархов .....
за беню ни му му - заметили?
він за свої погляди у таборах видсидів. а ти хто?
и от когда анализы сойдутся, а они сойдутся - от тогда и будет встреча - Байден - ссыкун...
Ничего Сюмар "не попутала". Есть даже видео, где Зеленский и квартал 95 развлекают, поздравляют и просят денег у Коломойского: https://youtu.be/nvzD3EOrm6g?t=215
Оце читали? https://biz.censor.net/resonance/3067617/********************************************************* Якщо коротко, це про те, як гроші з нашої кишені перетікають прямісенько в кишеню Ахметова. А ця історія з цінами на перевалку руди... Ви взагалі давали комусь дозвіл продавати НАШУ руду? Або ліс? Я - ні...
Тому, пані Сюмар, ВСІ нормальні українці не те щоб не ******* олігархів, а просто їх ненавидять. Тому їх (олігархів) треба давити, а краще - стріляти. А всі олігархічні дуполизи, що кричать "єто нєзаконно" - ідуть лісом.
На лозунгах про боротьбу з олігархами лізуть і пролазять у владу популісти вже майже 30 років.
Потрібно боротись не із заможними людьми, тому що вони заможні, а з монополістами, які користуючись своїм становищем, шантажують країну, диктують свої правила.
Хто в нас монополісти?
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Новая методичка,смешать понятия олигарх и богатый.
отрежте арахимику яйца,,,
Человек Коломойского и нелюбовь . . .
Это просто способ избирательного давления на сильных мира сего.
А вообще, у нас всё общество "збільшовичене". На успешного человека смотрят обязательно как на ворюгу или взяточника, в зависимости от рода деятельности. Нет, разумеется и такие есть, идеальных стран не бывает. Но ведь не 100% чиновников взяточники. И тем более не все 100% бизнесменов мошенники. Нормальных большинство. Просто негативные примеры на слуху, в отличие от позитивных - хорошие новости плохо продаются СМИ. А так идёт поток негатива из всех щелей + у нас вся нация завистливая. Учиться не хотят, соответственно качественно вкалывать могут далеко не все, а некоторые могут, но не хотят. В результате деньги водятся не у многих. А те, у кого они есть, становятся объектами одновременно зависти и ненависти лентяев, бездарей или неудачников.
Вобщем, я не удивлюсь если ленку чпокали все кто заказывал банкет, также я не удивлюсь, если и вовку чпокали, мужики в том числе. Так что шоубизнес он такой.
протрезвись, дура
такое мнение