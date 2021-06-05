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Новости Политика УкраиныШоу-бизнес Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Трем россиянам и двум полякам запрещен въезд в Украину после их участия в съемках кино в оккупированном Крыму

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Шоу-бизнес

Трем россиянам и двум полякам запрещен въезд в Украину после их участия в съемках кино в оккупированном Крыму

Министерство культуры и информационной политики Украины в мае внесло трех граждан России и двух граждан Польши в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, из-за съемок фильма в оккупированном Россией Крыму. Им запретили въезд в Украину сроком на три года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 4 июня сообщили в представительстве президента Украины в АРК.

"В мае 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины, реагируя на факты съемки в Севастополе военной драмы "Небо" о российских военных в войне в Сирии и (участие - ред.) в так называемом "международном музыкальном фестивале "Дорога на Ялту", внесло трех граждан Российской Федерации и двух граждан Польши в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Служба безопасности Украины запретила этим иностранцам въезд на территорию Украины сроком на три года.

"Соответствующие решения Министерства культуры и информационной политики Украины и Службы безопасности Украины стали реакцией, в том числе и на обращение представительства", - отметили в ведомстве.

Фильм под рабочим названием "Небо" снимали осенью 2020 в заброшенном санатории вблизи Морского. Картина рассказывает о событиях 2015 года. Тогда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24М, который нарушил ее границы.

В мае Кабинет Министров Украины принял решение обратиться в СНБО с предложением ввести санкции в отношении 11 российских артистов за незаконное посещение Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трем российским морякам, незаконно посещавшим оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба
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Почему на 3 года, а не навсегда? Дебилизм через 3 года не пройдёт.
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05.06.2021 10:47 Ответить
за 3 года власть может поменяться.
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05.06.2021 15:28 Ответить
Лишь кацапы не меняются.
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05.06.2021 17:42 Ответить
Ужас, но кажись рассейцы стали уже этим гордиться
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05.06.2021 10:53 Ответить
Так они и гулагом гордятся.
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05.06.2021 11:24 Ответить
Нехай щастить
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05.06.2021 11:13 Ответить
16 год?
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05.06.2021 11:20 Ответить
"и двух граждан Польши " - Трьом росіянам і двом полякам заборонено в'їзд в Україну після їхньої участі в зйомках кіно в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3800

А чи це дійсно поляки по національності ?
Бо для поляка слова "за нашу та вашу незалежність" - є святими !
Скоріше усього - бувші Трьом росіянам і двом полякам заборонено в'їзд в Україну після їхньої участі в зйомках кіно в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2731
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06.06.2021 11:17 Ответить
 
 