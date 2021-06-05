Трем россиянам и двум полякам запрещен въезд в Украину после их участия в съемках кино в оккупированном Крыму

Министерство культуры и информационной политики Украины в мае внесло трех граждан России и двух граждан Польши в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, из-за съемок фильма в оккупированном Россией Крыму. Им запретили въезд в Украину сроком на три года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 4 июня сообщили в представительстве президента Украины в АРК.

"В мае 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины, реагируя на факты съемки в Севастополе военной драмы "Небо" о российских военных в войне в Сирии и (участие - ред.) в так называемом "международном музыкальном фестивале "Дорога на Ялту", внесло трех граждан Российской Федерации и двух граждан Польши в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Служба безопасности Украины запретила этим иностранцам въезд на территорию Украины сроком на три года.

"Соответствующие решения Министерства культуры и информационной политики Украины и Службы безопасности Украины стали реакцией, в том числе и на обращение представительства", - отметили в ведомстве.

Фильм под рабочим названием "Небо" снимали осенью 2020 в заброшенном санатории вблизи Морского. Картина рассказывает о событиях 2015 года. Тогда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24М, который нарушил ее границы.

В мае Кабинет Министров Украины принял решение обратиться в СНБО с предложением ввести санкции в отношении 11 российских артистов за незаконное посещение Крыма.

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