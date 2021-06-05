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Лукашенко использовал методы самых жестоких сталинских репрессий, - МИД Чехии об "интервью" Протасевича

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко использовал методы самых жестоких сталинских репрессий, - МИД Чехии об

Министерство иностранных дел Чехии считает, что выступление белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в эфире государственного канала ОНТ 3 июня было сделано под принуждением и является манипулятивным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте 4 июня.

"Невероятно, что в XXI веке режим (считающего себя президентом Беларуси Александра) Лукашенко использовал против своих противников методы самых жестоких сталинских репрессий 1930–1950-х годов. Мы осуждаем эти методы, которые явно не присущи цивилизованной Европе. Мы призываем к немедленному освобождению Романа Протасевича и всех других политических заключенных в Беларуси, число которых значительно увеличивается каждую неделю", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что принудительная посадка самолета компании Ryanair в Минске, на котором летел Протасевич, противоречит международному праву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия решительно осуждает показ по белорусскому ТВ "интервью Протасевича"

"На заседании Европейского совета Чехия сразу поддержала предложение о новых ограничительных мерах в отношении Беларуси и была одной из первых стран, запретивших полеты "Белавиа" на своей территории. (...) С нашей точки зрения, важно, чтобы санкции против Беларуси не затрагивали простых белорусских граждан, а были нацелены исключительно на Лукашенко и других ответственных лиц, которые посредством жестоких репрессий помогают удерживать его авторитарный режим у власти", – заявили в ведомстве.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек рассказал о намерении встретиться с белорусским оппозиционным лидером Светланой Тихановской в среду, 9 июня.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.
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Топ комментарии
+10
Під керівництвом *****.
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05.06.2021 11:05
+8
Скорее всего,Лукашенко своей смертью не умрет.Может Путлер организует "сердечную недостаточность", а может и сами белорусы отомстят за все "хорошее"...
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05.06.2021 11:15
+6
Учитывая личность президента Чехии возникает 2 вопроса: или пророссийская верхушка Чехии внезапно прозрела, или Чехия помогает тупину загнать Беларусь в объятия неутомимой на братскую любовь срассеи в виде Минской области?
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05.06.2021 11:16
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Під керівництвом *****.
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05.06.2021 11:05 Ответить
Лукашенко використав методи найжорстокіших сталінських репресій, - МЗС Чехії про "інтерв'ю" Протасевича - Цензор.НЕТ 2636 Лукашенко використав методи найжорстокіших сталінських репресій, - МЗС Чехії про "інтерв'ю" Протасевича - Цензор.НЕТ 926
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05.06.2021 11:44 Ответить
Далко не совсем так. Сталин уничтожил миллионы людей.
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05.06.2021 11:07 Ответить
Ещё не вечер , для маленькой Белорусии !
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05.06.2021 12:30 Ответить
А теперь, Протасевича нужно отпускать.
Пусть они сами разбираются.
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05.06.2021 11:07 Ответить
Скорее всего,Лукашенко своей смертью не умрет.Может Путлер организует "сердечную недостаточность", а может и сами белорусы отомстят за все "хорошее"...
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05.06.2021 11:15 Ответить
Учитывая личность президента Чехии возникает 2 вопроса: или пророссийская верхушка Чехии внезапно прозрела, или Чехия помогает тупину загнать Беларусь в объятия неутомимой на братскую любовь срассеи в виде Минской области?
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05.06.2021 11:16 Ответить
Він обкурився чи що? "... використав методи найжорстокіших сталінських репресій..." Точно, неадекват.
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05.06.2021 15:02 Ответить
Я тащуся з цих "табакі". Лукашенко использовал методы самых жестоких сталинских репрессий, - МИД Чехии об "интервью" Протасевича - Цензор.НЕТ 17
Вже було розслідування яке встановило факт тортур, знущань чи примусу давати інтер'ю? А може просто запропонували цьому протасевичу співпрацювати зі слідством щоб не отримати максимальний термін - от він і здає всіх і все?
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05.06.2021 11:17 Ответить
Нет, ну использовать его конечно же надо. Но не так как Зеля. Закрыть небо для Белавиа.
Ну ппц. Он прямо этим толкает Луку к началу полётов в Крым. Я вообще удивлён, что Белавиа ещё не начала этого делать.
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05.06.2021 12:06 Ответить
Вони й Україну штовхають до раші, тому не дають ні зброї, ні нато.
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05.06.2021 15:05 Ответить
Велельчак , ты понятия не имеешь , что такое тортуры по бялоруски и рассейски !
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05.06.2021 12:33 Ответить
А де їх немає, тортурів? Вони (ще й не такі) є навіть у цивілізованих, демократичних країнах, якщо ви не знаєте. Як кажуть, не бери чики -- не буде вави.
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05.06.2021 15:11 Ответить
Судя по всему Протасевича слили его коллеги и хорошо на этом зарабатывают, а он плачет от бессилия, сидя в тюрьме с неясной перспективой оттуда выйти. Вместо роскошной жизни- баланда и нары
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05.06.2021 11:40 Ответить



ibubenagain

@ibubenagain


Как человек, побывавший в мясорубке рос правоохренительной системы, скажу так: Протасевича не пытали ещё, просто ударили пару раз по лицу и пообещали убить, если не расколется. Парень хочет жить и делает все для этого. Он и не герой и не предатель. Просто один из нас. Такая же жертва
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05.06.2021 14:08 Ответить
Лукашенко використав методи найжорстокіших сталінських репресій, - МЗС Чехії про "інтерв'ю" Протасевича - Цензор.НЕТ 1523 Лукашенко використав методи найжорстокіших сталінських репресій, - МЗС Чехії про "інтерв'ю" Протасевича - Цензор.НЕТ 6802
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05.06.2021 11:45 Ответить
Считать.. мало. Нужна цена.. большая. Чтоб и росия перехотела присоединять Белорусь..
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05.06.2021 11:49 Ответить
1. РФ не расхочет присоединять Беларусь. Даже если Лука завтра начнёт сбивать лайнеры над Польшей или Литвой. Потому что Лука это фактор долгий, но всё-таки временный. Не путайте Лукашенко с Беларусью.
2. Чехия и весь ЕС, и Украина с ними не оставляют Лукашенко выбора кроме как ускоренными темпами бежать к путену.
Я не о том, что не надо наказывать Луку за самолёт, но всегда должен оставаться выход. Чтобы был вообще предмет для переговоров.
3. Беларусь надо было купить, когда можно это ещё было. миллиардами баксов, кружевными труселями, обещанием членства в ЕС, чем угодно, но додавить до разрыва союзного гос-ва с РФ. Вот тогда можно было бы идти дальше.
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05.06.2021 12:05 Ответить
Jesli lukosenko nacniot sbivat samolioti na teritoriji Litvi i Polsi,mi paprostu ego unictozim.Nam togda vyxoda kak bi nebudet.
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05.06.2021 12:25 Ответить
Видно, у вас є великі амбіції, дивіться, щоб за Білоруссю слідом самі в раші не опинилися. Тіхановська вас приведе, як сусанін в болото.
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05.06.2021 15:23 Ответить
U nas ambiciji vsegda byli vot 1990 godov,tviordo znali kuda idiom.A vot teper i imejem to sto xoteli NATO I ES strana skoro kak 20 let.Tut kak raz vsio xoroso,
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05.06.2021 15:57 Ответить
Нормальные амбиции у вас были, когда была ВКЛ и/или Речь Посполитая. А теперь одни лишь хотелки.
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08.06.2021 16:53 Ответить
A sto teper ploxo za Belorus ili rasku u nas minimalnaja zarplata 5-7 raz uze bolse.VVP takze i uroven zyzni uze neploxoj daze sravnenijem zapadnimi stranami
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08.06.2021 17:22 Ответить
1- Психология росии - присоеденить как можна больше Лукашенко використав методи найжорстокіших сталінських репресій, - МЗС Чехії про "інтерв'ю" Протасевича - Цензор.НЕТ 9349
Даже то ,что не совсем нужно, и с ихними проблемами Лукашенко використав методи найжорстокіших сталінських репресій, - МЗС Чехії про "інтерв'ю" Протасевича - Цензор.НЕТ 2768
И уже сотни лет ... вот взять Курильские острова - а толку ? Они стоят заповедниками неосвоенности ...
2- Все решать - не Лукашенко - незаконному правителю Белорусии ... а народу Белорусии - которого и все поддерживают !
3- просто- «И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет» Лукашенко використав методи найжорстокіших сталінських репресій, - МЗС Чехії про "інтерв'ю" Протасевича - Цензор.НЕТ 3935
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06.06.2021 11:49 Ответить
1. Да. Присоединить территорию всегда заманчиво. Но заманчиво <> хорошо и правильно.
2. У меня вот есть два человека в команде. Переехали в том году из Беларуси в Польшу через бизнес харбор. Оба говорят, что им в принципе до лампочки лукашенко там или дроботенко или ещё какая хрень в кресле сидит, хай бы не мешали нормально жить. Хотя оба переехали потому что зп в Польше больше и казалось бы должны как-то не любить луку.
В общем, оба занимают довольно частую индифферентную позицию очень многих граждан, что в Беларуси, что в РФ, что в Украине. Законность или незаконность выборов, проведенных в Беларуси - это ваш выбор. РФ, Китай, Турция и куча других - вполне себе признали. ЕС, США - не признали. Основная же масса стран признали де-факто - через продолжение сотрудничества с Лукашенко.
Я не говорю, хорошо это или плохо - я говорю о факте.

3. я читаю с утра цензор, корреспондент, иносми.ру, ленту.ру, польска радио и рп.пл.
изредка всякие там cnn и прочее. Советских газет не видел довольно давно.
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08.06.2021 16:47 Ответить
Я в шоці, скільки у нас шанувальників бульбофюрера.
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05.06.2021 12:31 Ответить
Шанувальників зе ще більше, хоча скоро олія буде по 100.
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05.06.2021 17:47 Ответить
Прикрываясь детьми, которые не ведают, что творят, жидовская закулиса борется за бабло.
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05.06.2021 12:51 Ответить
 
 