Лукашенко использовал методы самых жестоких сталинских репрессий, - МИД Чехии об "интервью" Протасевича
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министерство иностранных дел Чехии считает, что выступление белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в эфире государственного канала ОНТ 3 июня было сделано под принуждением и является манипулятивным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте 4 июня.
"Невероятно, что в XXI веке режим (считающего себя президентом Беларуси Александра) Лукашенко использовал против своих противников методы самых жестоких сталинских репрессий 1930–1950-х годов. Мы осуждаем эти методы, которые явно не присущи цивилизованной Европе. Мы призываем к немедленному освобождению Романа Протасевича и всех других политических заключенных в Беларуси, число которых значительно увеличивается каждую неделю", – говорится в заявлении.
В МИД отметили, что принудительная посадка самолета компании Ryanair в Минске, на котором летел Протасевич, противоречит международному праву.
"На заседании Европейского совета Чехия сразу поддержала предложение о новых ограничительных мерах в отношении Беларуси и была одной из первых стран, запретивших полеты "Белавиа" на своей территории. (...) С нашей точки зрения, важно, чтобы санкции против Беларуси не затрагивали простых белорусских граждан, а были нацелены исключительно на Лукашенко и других ответственных лиц, которые посредством жестоких репрессий помогают удерживать его авторитарный режим у власти", – заявили в ведомстве.
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек рассказал о намерении встретиться с белорусским оппозиционным лидером Светланой Тихановской в среду, 9 июня.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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Пусть они сами разбираются.
Вже було розслідування яке встановило факт тортур, знущань чи примусу давати інтер'ю? А може просто запропонували цьому протасевичу співпрацювати зі слідством щоб не отримати максимальний термін - от він і здає всіх і все?
Ну ппц. Он прямо этим толкает Луку к началу полётов в Крым. Я вообще удивлён, что Белавиа ещё не начала этого делать.
ibubenagain
@ibubenagain
Как человек, побывавший в мясорубке рос правоохренительной системы, скажу так: Протасевича не пытали ещё, просто ударили пару раз по лицу и пообещали убить, если не расколется. Парень хочет жить и делает все для этого. Он и не герой и не предатель. Просто один из нас. Такая же жертва
2. Чехия и весь ЕС, и Украина с ними не оставляют Лукашенко выбора кроме как ускоренными темпами бежать к путену.
Я не о том, что не надо наказывать Луку за самолёт, но всегда должен оставаться выход. Чтобы был вообще предмет для переговоров.
3. Беларусь надо было купить, когда можно это ещё было. миллиардами баксов, кружевными труселями, обещанием членства в ЕС, чем угодно, но додавить до разрыва союзного гос-ва с РФ. Вот тогда можно было бы идти дальше.
Даже то ,что не совсем нужно, и с ихними проблемами
И уже сотни лет ... вот взять Курильские острова - а толку ? Они стоят заповедниками неосвоенности ...
2- Все решать - не Лукашенко - незаконному правителю Белорусии ... а народу Белорусии - которого и все поддерживают !
3- просто- «И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет»
2. У меня вот есть два человека в команде. Переехали в том году из Беларуси в Польшу через бизнес харбор. Оба говорят, что им в принципе до лампочки лукашенко там или дроботенко или ещё какая хрень в кресле сидит, хай бы не мешали нормально жить. Хотя оба переехали потому что зп в Польше больше и казалось бы должны как-то не любить луку.
В общем, оба занимают довольно частую индифферентную позицию очень многих граждан, что в Беларуси, что в РФ, что в Украине. Законность или незаконность выборов, проведенных в Беларуси - это ваш выбор. РФ, Китай, Турция и куча других - вполне себе признали. ЕС, США - не признали. Основная же масса стран признали де-факто - через продолжение сотрудничества с Лукашенко.
Я не говорю, хорошо это или плохо - я говорю о факте.
3. я читаю с утра цензор, корреспондент, иносми.ру, ленту.ру, польска радио и рп.пл.
изредка всякие там cnn и прочее. Советских газет не видел довольно давно.