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Новый штамм COVID-19 обнаружили в Австралии: Delta-версия - более заразная, чем "индийский" вариант

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Новый штамм COVID-19 обнаружили в Австралии: Delta-версия - более заразная, чем

В Австралии обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19. Его называют Delta-версией и он оказался более заразным, чем "индийский" вариант.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает Reuters.

Власти штата Виктория в Австралии заявили в пятницу, что они впервые обнаружили высокоинфекционный вариант вируса Delta COVID-19 во время последней вспышки в Мельбурне. Это вызвало опасения по поводу значительного всплеска случаев заболевания.

Вирус обнаружили у двух членов семьи, которые две недели назад приехали в соседний Новый Южный Уэльс и посетили несколько популярных туристических мест на юге штата.

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Всемирная организация здравоохранения расценивает этот вариант коронавируса, как один из четырех, вызывающих обеспокоенность. Все из-за заразности этого варианта вируса. Считается, что он более заразный, чем "индийский" вариант коронавируса.

"Этот вариант вызывает серьезное беспокойство. Этот вариант отличается от других случаев и не связан с этими случаями", - заявил главный санитарный врач штата Виктория Бретт Саттон.

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Он добавил, еще предстоит выяснить, откуда взялся этот вариант вируса, а также то, что людям, контактировавшим с больными, проведут тесты.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+6
2030 год новости: "Новый марсианский штамм, Zeta - версия более заразный чем все предыдущие. Передается через телевизор. Симптомы: тех кто верит превращает в дурака и дебила. Всем лежать бояться, носить намордники. Ну и штрыкаться обязательно"
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05.06.2021 11:39
+5
..кто на этот раз, летучая кенгуру ? Новий штам COVID-19 виявили в Австралії: Delta-версія заразніша, ніж "індійський" варіант - Цензор.НЕТ 2774
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05.06.2021 11:58
+4
Страсті-мордасті.
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05.06.2021 11:16
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05.06.2021 11:16 Ответить
А когда греческий алфавит закончится какими буквами будете называть варианты вируса??
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05.06.2021 11:30 Ответить
2030 год новости: "Новый марсианский штамм, Zeta - версия более заразный чем все предыдущие. Передается через телевизор. Симптомы: тех кто верит превращает в дурака и дебила. Всем лежать бояться, носить намордники. Ну и штрыкаться обязательно"
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05.06.2021 11:39 Ответить
Интересно, а вот те, кто выше отписался в стиле, что "корона - страшилка для лохов", уже переболели?
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05.06.2021 11:48 Ответить
А должны были??
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05.06.2021 11:58 Ответить
Не знаю, должны были или нет, и им я точно этого не желал.
Говорю же, что мне интересно, на чем основываются их суждения и выводы.

Ну, к примеру, человек и его семья переболели короновирусом в легкую - почихали 2 дня, вкус-нюх не теряли, и после такого судят по своему опыту и пишут, что "корона - это страшилка для лохов".

Ну, или они вообще не болели, а среди их знакомых, даже дальних, никого короновирусного не было - вот человек с полным основанием пишет - "Ваш короновирус - это фейк!"

Не от балды же прикалуются по этому поводу?
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05.06.2021 21:14 Ответить
Все кто подвержен данному вирусу рано или поздно переболеют...те кто имеет к нему иммунитет болеть не будут..
Испанка тому пример...одни болели...другие нет..
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05.06.2021 12:01 Ответить
..кто на этот раз, летучая кенгуру ? Новий штам COVID-19 виявили в Австралії: Delta-версія заразніша, ніж "індійський" варіант - Цензор.НЕТ 2774
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05.06.2021 11:58 Ответить
Кролики...😁
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05.06.2021 12:02 Ответить
Как они уже заколебали своей брехней...!
"более заразна"... Мы это слышали миллиард раз ! И пока не вымерли !!!
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05.06.2021 13:01 Ответить
Гномы как раз вымерли... Новий штам COVID-19 виявили в Австралії: Delta-версія заразніша, ніж "індійський" варіант - Цензор.НЕТ 9416 Остался один да и тот злой.
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05.06.2021 13:03 Ответить
Прикольно... ))
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05.06.2021 13:13 Ответить
Такое впечатление,что вирус постоянно кто то меняет.Узкоглазые продолжают эксперемент со своим детещем вероятно.Партия им сказала идти до конца))
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05.06.2021 13:53 Ответить
Вигаданий вірус вигадано мутує в зомбоящику Новий штам COVID-19 виявили в Австралії: Delta-версія заразніша, ніж "індійський" варіант - Цензор.НЕТ 4214
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05.06.2021 17:34 Ответить
А ещё сколько идей в маланских головах.
Ещё не обнаружен штамм на Луне и на Марсе.
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05.06.2021 19:26 Ответить
Аквариуса давно не слышно. Наверно подцепил все таки австралийскую заразу.
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06.06.2021 08:47 Ответить
Акваріус у лазні за те, що модератора обзивав. Не сумуйте за ним, він незабаром з'явиться. Новий штам COVID-19 виявили в Австралії: Delta-версія заразніша, ніж "індійський" варіант - Цензор.НЕТ 9176
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07.06.2021 11:22 Ответить
Бан (англ. ban, /bæn/ -забороняти. Ніякого відношення до руской бані, тим більше до лазні не має. Розмовляйте грамотно.
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07.06.2021 12:19 Ответить
Ви шо вперше на Цензорі? Новий штам COVID-19 виявили в Австралії: Delta-версія заразніша, ніж "індійський" варіант - Цензор.НЕТ 1023
Знаєте троля акваріуса, значить не вперше. Саме у руской лазні йому місце, може відмиє свої брудні рученята та брудного язика. Не робіть людям зауваження і вас не будуть посилати у дупу, до речі, що я із задоволенням роблю. Новий штам COVID-19 виявили в Австралії: Delta-версія заразніша, ніж "індійський" варіант - Цензор.НЕТ 982
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07.06.2021 13:57 Ответить
Так печально читать весь маразм в комментариях о вирусе что просто тошно. Сплошная профессура с претензией на Нобелевскую Премию. Динозавры безмозглые, пока весь мир не привьётся, вирус не победить. В каждом человеке без иммунитета у вируса широкое поле деятельности в плане мутаций а поэтому те, кто отказывается прививаться-преступники перед человечеством.
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06.06.2021 23:26 Ответить
 
 