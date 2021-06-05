Новый штамм COVID-19 обнаружили в Австралии: Delta-версия - более заразная, чем "индийский" вариант
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Австралии обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19. Его называют Delta-версией и он оказался более заразным, чем "индийский" вариант.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает Reuters.
Власти штата Виктория в Австралии заявили в пятницу, что они впервые обнаружили высокоинфекционный вариант вируса Delta COVID-19 во время последней вспышки в Мельбурне. Это вызвало опасения по поводу значительного всплеска случаев заболевания.
Вирус обнаружили у двух членов семьи, которые две недели назад приехали в соседний Новый Южный Уэльс и посетили несколько популярных туристических мест на юге штата.
Всемирная организация здравоохранения расценивает этот вариант коронавируса, как один из четырех, вызывающих обеспокоенность. Все из-за заразности этого варианта вируса. Считается, что он более заразный, чем "индийский" вариант коронавируса.
"Этот вариант вызывает серьезное беспокойство. Этот вариант отличается от других случаев и не связан с этими случаями", - заявил главный санитарный врач штата Виктория Бретт Саттон.
Он добавил, еще предстоит выяснить, откуда взялся этот вариант вируса, а также то, что людям, контактировавшим с больными, проведут тесты.
Пожалуйста, подождите...
Говорю же, что мне интересно, на чем основываются их суждения и выводы.
Ну, к примеру, человек и его семья переболели короновирусом в легкую - почихали 2 дня, вкус-нюх не теряли, и после такого судят по своему опыту и пишут, что "корона - это страшилка для лохов".
Ну, или они вообще не болели, а среди их знакомых, даже дальних, никого короновирусного не было - вот человек с полным основанием пишет - "Ваш короновирус - это фейк!"
Не от балды же прикалуются по этому поводу?
Испанка тому пример...одни болели...другие нет..
"более заразна"... Мы это слышали миллиард раз ! И пока не вымерли !!!
Ещё не обнаружен штамм на Луне и на Марсе.
Знаєте троля акваріуса, значить не вперше. Саме у руской лазні йому місце, може відмиє свої брудні рученята та брудного язика. Не робіть людям зауваження і вас не будуть посилати у дупу, до речі, що я із задоволенням роблю.