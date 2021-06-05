Новый штамм COVID-19 обнаружили в Австралии: Delta-версия - более заразная, чем "индийский" вариант

В Австралии обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19. Его называют Delta-версией и он оказался более заразным, чем "индийский" вариант.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает Reuters.

Власти штата Виктория в Австралии заявили в пятницу, что они впервые обнаружили высокоинфекционный вариант вируса Delta COVID-19 во время последней вспышки в Мельбурне. Это вызвало опасения по поводу значительного всплеска случаев заболевания.

Вирус обнаружили у двух членов семьи, которые две недели назад приехали в соседний Новый Южный Уэльс и посетили несколько популярных туристических мест на юге штата.

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Всемирная организация здравоохранения расценивает этот вариант коронавируса, как один из четырех, вызывающих обеспокоенность. Все из-за заразности этого варианта вируса. Считается, что он более заразный, чем "индийский" вариант коронавируса.

"Этот вариант вызывает серьезное беспокойство. Этот вариант отличается от других случаев и не связан с этими случаями", - заявил главный санитарный врач штата Виктория Бретт Саттон.

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Он добавил, еще предстоит выяснить, откуда взялся этот вариант вируса, а также то, что людям, контактировавшим с больными, проведут тесты.