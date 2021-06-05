Работает новая рабочая группа по разграничению полномочий Минобороны и Генштаба в соответствии с принципами НАТО, - "слуга народа" Безуглая (исправлено)
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В ходе пленарного заседания Совета национальной безопасности и обороны одним из ключевых вопросов была интеграция Украины в НАТО.
Об этом написала на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.
"Дайджест - сугубо сегодня после пленарного заседания:
➡️ СНБОУ рассмотрела вопрос интеграции Украины в НАТО. Писала о подготовке решений здесь.
➡️ Работает новая рабочая группа по разграничению полномочий Минобороны и Генштаба в соответствии с принципами НАТО. Хватит конкуренции министров и военных! Ответственность, подотчетность, полномочия должны быть четкие и не дублироваться, управление оборонными ресурсами - современным.
➡️ Уже на первом заседании ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины проведем заслушивания заинтересованных сторон - 14.06.2021.
➡️ Приняла участие в виртуальной программе обмена партнерства за демократию Палаты представителей Конгресса США "Борьба с дезинформацией и усиление цифровой безопасности в Украине".
➡️ Проект реформы СБУ у юристов, готовится к Комитету. Юридическая проработка происходит на грани возможностей Парламента.
Пожалуйста, подождите...
а про СНБО где? они вчера про олигархов терли активно. вон бубочка даже видосиком разразился.
Та от же ж, пряма відповідь на фото!
https://youtu.be/reMLFPgI9XY
Звільнений з лав Збройних Сил Украіни...
Звільнений без рапорта.
Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію.
Тому і звільнили. Кажуть «немає посад». Хоча іх достатньо. Розумію...команда з Офісу Президента.
Тридцять два з половиною роки. Багато це? Десятки місць служби, а ще більше місць проживання. Гуртожитки, чужі наймані квартири.. Служба була цікавою та нелегкою. У більшості, слава Богу : на полігонах, лісах, горах, степах.
Не на плацу !!!
Сотні навчань , тисячі стрільб, сотні польових виходів . Цікаво і дуже цікаво !!!! Дякую Господу, що дав мені долю і здоров'я служити у еліті Збройних Сил !!!!
Вдячний своїм армійським вчителям, які на різних етапах моєі служби мене вчили, віддали частину своєї душі та досвіду.
Так само і я, віддавав частину себе сотням, тисячам солдат та офіцерів.
Дякую всім за сумісну службу! Найкраща служба була на війні, бо саме там був жорсткий іспит, моєі спроможності захищати свою Батьківщину.
Вмію і можу це робити!
Можу і буду робити це далі!
Бо моє звільнення - це початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в арміі і державі!
Наразі мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що супротивники застосовували нечесні і брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми....
Все ще попереду - боротьба за Украіну !
Дякую військовій розвідці за чудовий старт моєі служби!
Дякую військам спеціального призначення в яких прослужив більше 20 років!
Дякую ВДВ за чудову службу в 2012 -2014 роках!
Дякую ССО за те, що Ви є !
Дякую дружині за те, що завжди підтримувала мене і чекала ! Дякую батькам і братові, за підтримку! Дякую донечці , що пішла армійською стежкою батька!
Всім хто мене підтримував і йшов поруч до нашої Перемоги - шана і повага!!
Створили ВДВ і ССО, створимо і ТРО, і багато чого вкрай необхідного для зміцнення нашоі держави!
Разом!
Незважаючи на супротив і саботаж !!!
Крок за кроком до нашої Перемоги, до нової Украіни!
Наснаги і завзяття живим!
Вічна пам'ять загиблим!
Маю честь!
Дякую!!!
Боже , бережи Украіну і її народ!!!!Kryvonos Serhii
завжди хотів взнати як пройшов день цієї ТП.