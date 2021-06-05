Работает новая рабочая группа по разграничению полномочий Минобороны и Генштаба в соответствии с принципами НАТО, - "слуга народа" Безуглая (исправлено)

В ходе пленарного заседания Совета национальной безопасности и обороны одним из ключевых вопросов была интеграция Украины в НАТО.

Об этом написала на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.

"Дайджест - сугубо сегодня после пленарного заседания:

➡️ СНБОУ рассмотрела вопрос интеграции Украины в НАТО. Писала о подготовке решений здесь.

➡️ Работает новая рабочая группа по разграничению полномочий Минобороны и Генштаба в соответствии с принципами НАТО. Хватит конкуренции министров и военных! Ответственность, подотчетность, полномочия должны быть четкие и не дублироваться, управление оборонными ресурсами - современным.

➡️ Уже на первом заседании ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины проведем заслушивания заинтересованных сторон - 14.06.2021.

➡️ Приняла участие в виртуальной программе обмена партнерства за демократию Палаты представителей Конгресса США "Борьба с дезинформацией и усиление цифровой безопасности в Украине".

➡️ Проект реформы СБУ у юристов, готовится к Комитету. Юридическая проработка происходит на грани возможностей Парламента.

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