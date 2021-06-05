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СНБО (4374) Безуглая (201)

Работает новая рабочая группа по разграничению полномочий Минобороны и Генштаба в соответствии с принципами НАТО, - "слуга народа" Безуглая (исправлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Работает новая рабочая группа по разграничению полномочий Минобороны и Генштаба в соответствии с принципами НАТО, -

В ходе пленарного заседания Совета национальной безопасности и обороны одним из ключевых вопросов была интеграция Украины в НАТО.

Об этом написала на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.

"Дайджест - сугубо сегодня после пленарного заседания:
➡️ СНБОУ рассмотрела вопрос интеграции Украины в НАТО. Писала о подготовке решений здесь.

➡️ Работает новая рабочая группа по разграничению полномочий Минобороны и Генштаба в соответствии с принципами НАТО. Хватит конкуренции министров и военных! Ответственность, подотчетность, полномочия должны быть четкие и не дублироваться, управление оборонными ресурсами - современным.

➡️ Уже на первом заседании ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины проведем заслушивания заинтересованных сторон - 14.06.2021.

➡️ Приняла участие в виртуальной программе обмена партнерства за демократию Палаты представителей Конгресса США "Борьба с дезинформацией и усиление цифровой безопасности в Украине".

➡️ Проект реформы СБУ у юристов, готовится к Комитету. Юридическая проработка происходит на грани возможностей Парламента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Брифинг Данилова по результатам заседания СНБО. ВИДЕО

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+9
Это та что болела менингитом и двух слов связать не может ? У СН только такие депутаты.И кем её теперь поставят ? Мэром вместо Кличка или академиком вместо Кивы ?
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05.06.2021 11:48
+8
Девочка, три года назад окончившая мед.вуз и имеющая чуть больше года стажа участкового терапевта заместитель председателя комитета по нац.обороне!!!! Я рыдаю!!! Дайджест засідання РНБО від "слуги народу" Безуглої: Питання інтеграції України в НАТО, розмежування повноважень Міноборони та Генштабу, проєкт реформи СБУ - Цензор.НЕТ 2927
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05.06.2021 12:51
+6
ну это она описала то что она делала - нихера полезного
а про СНБО где? они вчера про олигархов терли активно. вон бубочка даже видосиком разразился.
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05.06.2021 12:09
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Это та что болела менингитом и двух слов связать не может ? У СН только такие депутаты.И кем её теперь поставят ? Мэром вместо Кличка или академиком вместо Кивы ?
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05.06.2021 11:48 Ответить
Дайджест засідання РНБО від "слуги народу" Безуглої: Питання інтеграції України в НАТО, розмежування повноважень Міноборони та Генштабу, проєкт реформи СБУ - Цензор.НЕТ 2398
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05.06.2021 13:06 Ответить
в нато
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05.06.2021 13:06 Ответить
Работает новая рабочая группа по разграничению полномочий Минобороны и Генштаба в соответствии с принципами НАТО... в годы войны когда Украина ещё не в НАТО, нужно отталкиваться от сегодняшних реалий и вообще глупо было менять в годы войны Главнокомандующего Дайджест засідання РНБО від "слуги народу" Безуглої: Питання інтеграції України в НАТО, розмежування повноважень Міноборони та Генштабу, проєкт реформи СБУ - Цензор.НЕТ 9622 Источник: https://censor.net/ru/n3269654
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05.06.2021 11:51 Ответить
Вони справді такі чи прикидаються.
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05.06.2021 11:58 Ответить
Мы в НАТО то хотим, вопрос в другом, хочет ли НАТО нас в себе. В конфликте Украины и России дальше обеспокоенности в поддержку нашей стране Европа не шла. Кто нам реально помогал, это штаты, ну ещё Литва и Польша. А тут НАТО. Надо проголосовать европейцам за наше членство там и т.д. Думаю на данный момент, это фантастика.
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05.06.2021 12:00 Ответить
Євросоюз назвав Росію стороною конфлікту на Донбасі, Дайджест засідання РНБО від "слуги народу" Безуглої: Питання інтеграції України в НАТО, розмежування повноважень Міноборони та Генштабу, проєкт реформи СБУ - Цензор.НЕТ 1757 а другого большего ЕС не замечает, это захват Крыма, захват большого водного пространства Азовского и Чёрного морей и дальнейший прорыв к румынской границе., чтобы потом с двух сторон (Приднестровье -Беларусь) взять в кольцо государство Украину и потом страшить весь мир ядерным оружием...потом грабь всё что в Украине ,лишних людей на Дальний восток отправят. .ну и тд Вот такой сценарий возможен..
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05.06.2021 12:03 Ответить
ну это она описала то что она делала - нихера полезного
а про СНБО где? они вчера про олигархов терли активно. вон бубочка даже видосиком разразился.
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05.06.2021 12:09 Ответить
от запитують - що це таке, "слуга уродів"?
Та от же ж, пряма відповідь на фото!
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05.06.2021 12:18 Ответить
«Не задавайте мне конкретных вопросов»: Безуглая не смогла ответить, сколько стран входят в НАТО (видео)

https://youtu.be/reMLFPgI9XY
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05.06.2021 12:21 Ответить
Уволили Сергея Кривоноса

Звільнений з лав Збройних Сил Украіни...

Звільнений без рапорта.
Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію.
Тому і звільнили. Кажуть «немає посад». Хоча іх достатньо. Розумію...команда з Офісу Президента.

Тридцять два з половиною роки. Багато це? Десятки місць служби, а ще більше місць проживання. Гуртожитки, чужі наймані квартири.. Служба була цікавою та нелегкою. У більшості, слава Богу : на полігонах, лісах, горах, степах.

Не на плацу !!!
Сотні навчань , тисячі стрільб, сотні польових виходів . Цікаво і дуже цікаво !!!! Дякую Господу, що дав мені долю і здоров'я служити у еліті Збройних Сил !!!!
Вдячний своїм армійським вчителям, які на різних етапах моєі служби мене вчили, віддали частину своєї душі та досвіду.
Так само і я, віддавав частину себе сотням, тисячам солдат та офіцерів.
Дякую всім за сумісну службу! Найкраща служба була на війні, бо саме там був жорсткий іспит, моєі спроможності захищати свою Батьківщину.
Вмію і можу це робити!
Можу і буду робити це далі!
Бо моє звільнення - це початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в арміі і державі!
Наразі мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що супротивники застосовували нечесні і брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми....
Все ще попереду - боротьба за Украіну !

Дякую військовій розвідці за чудовий старт моєі служби!

Дякую військам спеціального призначення в яких прослужив більше 20 років!
Дякую ВДВ за чудову службу в 2012 -2014 роках!
Дякую ССО за те, що Ви є !
Дякую дружині за те, що завжди підтримувала мене і чекала ! Дякую батькам і братові, за підтримку! Дякую донечці , що пішла армійською стежкою батька!
Всім хто мене підтримував і йшов поруч до нашої Перемоги - шана і повага!!

Створили ВДВ і ССО, створимо і ТРО, і багато чого вкрай необхідного для зміцнення нашоі держави!

Разом!
Незважаючи на супротив і саботаж !!!
Крок за кроком до нашої Перемоги, до нової Украіни!
Наснаги і завзяття живим!
Вічна пам'ять загиблим!
Маю честь!
Дякую!!!
Боже , бережи Украіну і її народ!!!!Kryvonos Serhii
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05.06.2021 12:22 Ответить
Дякую за цікаву інфо!
завжди хотів взнати як пройшов день цієї ТП.
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05.06.2021 12:32 Ответить
Девочка, три года назад окончившая мед.вуз и имеющая чуть больше года стажа участкового терапевта заместитель председателя комитета по нац.обороне!!!! Я рыдаю!!! Дайджест засідання РНБО від "слуги народу" Безуглої: Питання інтеграції України в НАТО, розмежування повноважень Міноборони та Генштабу, проєкт реформи СБУ - Цензор.НЕТ 2927
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05.06.2021 12:51 Ответить
а от клована презика еще на слезу не пробивает?
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05.06.2021 18:51 Ответить
безугла -тупа українофобна ЖАБА
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05.06.2021 14:06 Ответить
Недоразумение с фейсом выпускницы 75й школы (одесситы в курсе) отвечает за нацбезопасность и оборону??? Паприколу?Ну-ну...
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05.06.2021 16:11 Ответить
Кривоноса уволили из армии, а это зелёное быдло будет руководить... Это как надо было ненавидеть Украину, чтобы проголосовать за клоуна-писькограя????
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05.06.2021 21:14 Ответить
Эта безграмотная и тупая Безуглая, ещё долго нам будет мозги пудрить?? Два слова сказать толком не может, блин!! Хотя зачем клоуну президенту умные подчинённые??
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06.06.2021 13:44 Ответить
 
 