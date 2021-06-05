За 5 месяцев 2021 года бюджет выполнен на 104,5%, а экспорт украинских товаров вырос на $5 млрд, - Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что наполнение бюджета за 5 месяцев текущего года выполнено на 104,5%, а экспорт украинских товаров вырос на 25% и составил почти 5 миллиардов долларов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в Фейсбуке.
"Выполнение госбюджета. За январь-май в общий фонд поступил 421 млрд грн, или 104,5% от плана (18,3 млрд грн дополнительных средств). План выполняют и налоговая, и таможня, что свидетельствует о начале эффективной работы, хотя впереди важные изменения, которые должны сделать работу этих ведомств максимально дружественной для бизнеса", - написал Шмыгаль.
Говоря об экспорте украинских товаров, Шмыгаль назвал ситуацию "экспортным бумом"
Шмыгаль подчеркнул: "За первые пять месяцев этого года украинский экспорт увеличился на более чем 25%, или почти на 5 млрд долларов. Практически на 50% вырос экспорт в Китай, США, Турцию, Великобританию. Благоприятная внешняя конъюнктура, а также расширение географии экспорта через поддержку украинского бизнеса дали такой замечательный результат".
Пожалуйста, подождите...
Ещё немного, и я не смогу его убить.
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Счас еще осел в глаза м выссыца и будет полный комплект..
Брехня...брехня и еще раз брехня это суть зеленого стала...
Тільки з приписок та з "зкорегованих" планів...
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и дело не в количестве образованных людей в стране - а в вороватых клоунах и агентах ********* во власти
Якщо все так зає...сь, тоді чому останні 2 місяці у бюджетних установах по всій Україні періодично на тиждень-два Казначейство не проводить платіжні доручення (крім зарплати та енергоносіїв звісно ж бо це захищені статті), навіть якщо на рахунках (у виписках) є кошти, а фінвідділи вже все профінансували?!
А відповідь на поверхні - бо у вас пан Шмигаль казна пуста, а циферки, які ви озвучуєте (та хоч +100500%) тільки на "ЗЕленій бамажкє"! При януку тако ж таке саме було - заморожували платежі до півроку бо грошей не було ("роздірібанили!"), але всі памятають чив все закінчилось для "Овочевого Уряду"!!!
избирателя криворогого вовочки всегда видно по уровню понимания написанного в новостях
так что Нидерланды выглядят не очень круто на этом фоне
"аналитики", блин!...
...яке їхало - таке й здибало...