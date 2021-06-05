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Беларусь (7525) авиасообщение (786) Коваль (102)

Украинского пациента из Минска, который не мог вернуться из-за закрытого авиасообщения, доставили домой на реанимобиле

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украину из Беларуси вернули больного, который лечился в Минске. Его возвращение было затруднено из-за закрытия авиасообщения между странами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Ривненской ОГА Виталий Коваль.

"Сегодня ночью помогли вернуться из Беларуси нашему земляку. Житель Ривного Борис А. находился на обследовании в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантации и гематологии с серьезными проблемами со здоровьем.
Однако из-за отмены авиасообщения мужчина не смог попасть домой - назад в Ривне", - написал Коваль.

По его словам, благодаря тесному переговорному процессу с Посольством Украины в Республике Беларусь, а именно специалистом по консульским вопросам Марьяной Боцвинюк, удалось доставить нашего земляка домой с помощью реанимобиля.

Глава ОГА поблагодарил всех причастных и неравнодушных, кто помог в этом процессе. А господину Борису пожелал крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина с 29 мая закрывает воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в Беларуси, - Мининфраструктуры. ИНФОГРАФИКА

Украинского пациента из Минска, который не мог вернуться из-за закрытого авиасообщения, доставили домой на реанимобиле 01
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Топ комментарии
+4
Наслухався байок про найкращу в світі радянську медицину?
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05.06.2021 12:41
+4
я от тож не понял, - самолетам нельзя поетому пришлось везти скорой.

В Минск самолеты с Ривного не летают значит ему все равно пришлось бы ехать машиной с Борисполя. Об чем новость?
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05.06.2021 13:01
+4
В Беларуси медицина развита на порядок выше чем у нас,и это факт,туда ездили делать различные операции еще задолго даже до анексии Крыма и конфликта на Донбассе,у нас ничего не развивается,все бабки которые должны идти на медицину идут кому то в карман
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05.06.2021 13:10
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Наслухався байок про найкращу в світі радянську медицину?
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05.06.2021 12:41 Ответить
В Беларуси медицина развита на порядок выше чем у нас,и это факт,туда ездили делать различные операции еще задолго даже до анексии Крыма и конфликта на Донбассе,у нас ничего не развивается,все бабки которые должны идти на медицину идут кому то в карман
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05.06.2021 13:10 Ответить
А що ще в Білорусі найкраще?
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05.06.2021 13:32 Ответить
да даже картофан лучше- у нас в мэтро продают, вкусная, без всякой дряни
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06.06.2021 10:32 Ответить
Как то непонятно пришлось везти на реанимобиле, хотя до этого спокойно летал обычным рейсовым самолётом, а обычной легковушкой нельзя было привезти?
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05.06.2021 12:55 Ответить
я от тож не понял, - самолетам нельзя поетому пришлось везти скорой.

В Минск самолеты с Ривного не летают значит ему все равно пришлось бы ехать машиной с Борисполя. Об чем новость?
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05.06.2021 13:01 Ответить
спокойно
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05.06.2021 13:25 Ответить
А вертольоти?
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05.06.2021 15:36 Ответить
там не один такий, хто чекав та не дочекався операції чи трансплантації...
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05.06.2021 12:56 Ответить
после тебя
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05.06.2021 13:23 Ответить
Українського пацієнта з Мінська, який не міг повернутися через скасування авіасполучення, доставили додому на реанімобілі - Цензор.НЕТ 7731

...
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05.06.2021 13:27 Ответить
По наших дорогах тільки хворих возить.
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05.06.2021 15:41 Ответить
На самолет у него деньги были. А вот на машину -нет.
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05.06.2021 14:08 Ответить
Зачем привезли? Теперь еще одним совкодрочером стало больше...
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05.06.2021 14:29 Ответить
В Белоруссию давно проложили дорогу наши онкобольные. Я знаю бабку, которую там вылечили, вроде бы успешно, но то такое дело... Українського пацієнта з Мінська, який не міг повернутися через скасування авіасполучення, доставили додому на реанімобілі - Цензор.НЕТ 2846
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05.06.2021 14:50 Ответить
Может оно и так, тоже наслышан, но... у нашей страны щекотливая ситуация, либо мы идем дружным строем с белорусами в ссср-2, либо нет. Может и в рашке есть хорошие врачи, ну так давайте мы и с ней границы откроем. Онко - это страшно, у меня отец умирал на глазах. Пусть онко ввделяют зеленый коридор в Беларусь, в принципе - все решаемо.
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05.06.2021 16:02 Ответить
у них трансплантация разрешена была изначально,доки имеют набитую руку и базу доноров.
у нас до недавнего времени-запрещено,мусора садили украинских доков по ст.торогвля людьми/ОРГАНАМИ...
щас вроде разрешено.но нет базы...
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05.06.2021 18:27 Ответить
 
 