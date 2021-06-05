Украинского пациента из Минска, который не мог вернуться из-за закрытого авиасообщения, доставили домой на реанимобиле
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
В Украину из Беларуси вернули больного, который лечился в Минске. Его возвращение было затруднено из-за закрытия авиасообщения между странами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Ривненской ОГА Виталий Коваль.
"Сегодня ночью помогли вернуться из Беларуси нашему земляку. Житель Ривного Борис А. находился на обследовании в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантации и гематологии с серьезными проблемами со здоровьем.
Однако из-за отмены авиасообщения мужчина не смог попасть домой - назад в Ривне", - написал Коваль.
По его словам, благодаря тесному переговорному процессу с Посольством Украины в Республике Беларусь, а именно специалистом по консульским вопросам Марьяной Боцвинюк, удалось доставить нашего земляка домой с помощью реанимобиля.
Глава ОГА поблагодарил всех причастных и неравнодушных, кто помог в этом процессе. А господину Борису пожелал крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.
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В Минск самолеты с Ривного не летают значит ему все равно пришлось бы ехать машиной с Борисполя. Об чем новость?
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у нас до недавнего времени-запрещено,мусора садили украинских доков по ст.торогвля людьми/ОРГАНАМИ...
щас вроде разрешено.но нет базы...