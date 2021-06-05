6 лет назад был создан волонтерский пункт помощи воинам на вокзале Днепра - через него прошли тысячи воинов с которыми работали 170 волонтеров. ФОТОрепортаж

Свою шестую годовщину создания отметил волонтерский пункт помощи украинским воинам, открытый 4 июня 2015 года на вокзале Днепра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке волонтер Анна Бикетова.

"Сегодня - день рождения Вокзал-Днепр. 4 июня 2015 года открылся круглосуточный пункт отдыха - "уголок" на железнодорожном вокзале "Вокзал-Днепр". Днепр стал вторым в Украине городом, где заработал такой пункт, а позже мы помогали открыться подобному пункту в столичном Киеве. 4 смены по 6 часов дежурства. Круглосуточно, 24/7, 365 (366) дней в году, несмотря на жару / холод / непогоду / природные катаклизмы, а не закрываясь ни на минуту в течение пяти лет встречали бойцов искренними улыбками волонтеры пункта Вокзал-Днепр", - отметила она.

Бикетова продолжила: "Изначально планировалось, что этот пункт должен быть неким чай-кофе-потанцуем, то есть просто безопасным местом, где пртоезжающие воины могут безопасно переждать время между поездами или иным транспортом, будучи уверенными, что их не обворуют, не нанесут физического вреда; зарядить телефон, выпить чай / кофе, съесть печеньку, поговорить ни о чем и обо всем одновременно".

Так, по ее словам: "За время дежурства я лично:

- принимала и выдавала бойцам волонтерскую помощь;

- добывала правдами и неправдами билеты на проезд бойцов;

- когда силой убеждений, когда харизмой (от слова "лицо"), когда с помощью "такой-то матери", угроз, уговоров, подкупа, шантажа, а когда и просто физической силой заталкивала в вагон бойцов - потому что билетов шаром покати, а ехать надо;

- встречала, провожала, вынимала из вагонов раненых;

- встречала, провожала матерей и родственников погибших, сопровождала их на опознание в морг (это была тяжелая миссия)

- встречала экипажи "Груза 200";

- находила через несколько часов своей смены работу демобилизованным бойцам;

- находила демобилизованным за пару часов жилье - как временное, так и постоянное;

- оказывала медицинскую помощь, обрабатывала раны, делала перевязки;

- зашивала раны на голове - прям там в пункте - потому что военного встретили бандиты и заехали в голову кастетом;

- выводила вместе со скорой бойца из клофелиновой комы, потому что его угостили добрые люди;

- оберегала от "помагаторов" здоровья и целостность челюстей воинов при возникновении у них судорожных эпилептических приступов;

- за полчаса находила форму / берцы / снарягу / телефон / другие вещи бойцу, потому что после встречи с бандитами он пришел в пункт в трусах на босу ногу;

- ловила СЗЧ (дезертиров, - ред) и воров;

- принимала ориентировки от полиции, ВСП, конвоев, военной прокуратуры и комендатуры;

- находила в путешествующих гранаты, цинк с патронами, оружие;

- вместе с психиатрической скорой решала проблемы острых психозов у ​​бойцов с душевными расстройствами;

- укрощала аватаров и просто слишком тщеславных воинов;

- охраняла сон усталых воинов, гоняла словом и мышцей местных наркоманов, алкашей, бродяг, цыган асоциальных элементов и любителей халявы - надурно чем поживиться, которые как мотыльки на свет летели к "уголку";

- распознавала внутренними ощущениями, кто с какими мотивами пришел: кто искренен, кто наваливает ложь и лукавство;

- разыскивала всем имеющимся у меня арсеналом средств внезапно пропавших в пути бойцов;

- встречала эшелоны, ехавших с / на ротации, и чуть ли не на ходу забрасывала в них упаковки с водой;

- эвакуировали пункт вместе со всеми бойцами при очередном минировании вокзала. А минировали нас регулярно, раз в две недели, а то и чаще;

- говорила "по душам" с бойцами. В том числе и о суицидальных стремлениях. Наивно и неправильно считать, что именно мои разговоры предупреждали непоправимое, но все же ... Некоторые потом благодарили, что после тех разговоров передумали уходить, и дали еще один шанс этому миру принять их такими, какие сделали их жизнь и война;

- звонки, звонки, тысячи звонков, записок, кого откуда встретить, что встретить и кому то что-то передать;

- поправить подушку под головой, укрыть пледиком спящего, завести будильник и вовремя разбудить, прочитать и истолковать инструкцию от лекарств, дать в дорогу книгу;

- отправить забытые вещи по почте;

- решить, что делать с "потеряшками", отставшими от поезда, забытыми командой;

- запомнить среди 50-ти постоянно изменяющихся бойцов, кому, куда, в какое время и на какой поезд садиться;

- собрать самую большую в Украине коллекцию шевронов. Подарки бойцов на память. Более 5000;

- десятки, сотни, тысячи лиц, имен, встреч и контактов ... и до сих пор я могу не вспомнить имени, но точно помню лицо - это боец ​​был на моей смене, в таком-то году, в таком-то времени года и в такое-то время суток. Ну, со временем как раз проще всего - 99% моих изменений были ночными - с 23 вечера и до 6 утра;

- а еще был случай: полиция сняла с поезда буйного пьяного пассажира, который ехал с трехлетней дочкой. Пассажира забрали в тюрьму, а чужого маленького ребенка принесли нам - "вы же волонтеры", то придумаете)). Пока мы обрывали телефоны социальным службам, полиции, гуманитарным департаментам - ребенок под нашим присмотром провела почти сутки с нами на вокзале.

Это и еще много других действий, приходилось делать мне. Мои коллеги делали ее больше. У каждой свой уникальный опыт".

Бикетова отметила: "Когда мы пытались администрировать порядок дежурств, прописать сами для себя перечень обязанностей. И эта идея стала провальной. Потому 99% действий не вписывались ни в какие правила, их невозможно было предвидеть. Поэтому сошлись на том, что в пункте должно быть более-менее чисто, а дальше уже каждый решает по ситуации.

Еще как-то пытались подсчитать, которая приблизительное количество волонтеров дежурила за все годы существования "Вокзал - Днепр". Получилось где-то за 170 человек. Кто-то был все время "от и до", кто-то попытался подежурить одну-две смены, и понять что "это не мое". Я благодарна каждому и каждому, кто был рядом.

Я пришла в сообщество с самого начала, летом 2015 года, и отдежурила крайнюю смену - 18 марта 2020, по окончании которой передала с печальным сердцем ключи от пункта работникам Укрзализныци. 5 лет в самом большом, самом мощном, сплоченном волонтерском сообществе. Семья из 170 человек. Кто-то из девушек сейчас пошел воевать в составе ВСУ или добробатов, кто избран в местные органы власти и держит свой фронт там, кто-то нашел себя в других волонтерских активностях.

По ее словам сейчас наши волонтеры не дежурят в пункте - изменились административный и политический ландшафты, ковиды, локдауны и другие проблемы. Но мы есть. 170 душ готовы при первой необходимости стать в строй.

К сожалению, четверо наших девушек уже ушли в мир иной: Муся Муся Холод, Майя Майя Травнева, Аня Яценко, Люда Людмила Таран - они держат свой строй на небесах.

"Но жизнь продолжается, и за годы войны некоторые из наших создали свои собственные семьи, и родили уже семь малышей. Пусть судьба будет к ним благосклонна. Стоит вспомнить основателей, вдохновительниц и неизменных администраторов пункта Наталью Хазан и Наталью Шишенду - на их долю выпала основное "счастье" общения с различными инстанциями, проверяторами и улучшаторами. Это огромный кусок важной, незаметной постороннему глазу и не самой приятной работы. Спасибо, Натали. Итак, семья - сумасшедшая стая ... Вокзал - это огромный социальный опыт, школа жизни. Мы называем себя "вокзальными", и это нас радует ... Ибо кто на вокзале дежурил - тот в цирке не смеется)).

С днем рождениян, Вокзал-Днепр и всех его "ж.д.бандеровцев"!", - резюмировала Бикетова.











