Вернулся в Украину и восстановился на службе экс-начальник милиции Донецка Кириндясов, который в 2014 бросил тысячи своих подчиненных, - Аброськин

Кроме скрывавшегося с 2015 года в России экс-нардепа "Партии регионов" Николая Левченко в Украину вернулся и восстановился на службе в правоохранительных органах экс-начальник милиции Донецка Максим Кириндясов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал экс-замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он напомнил, что на днях в Украину вернулся экс-нардеп от ПР Николай Левченко, скрывавшийся с 2015 года в России. Как сообщала СБУ, по представлению старшего следователя Нацполиции оперативно-розыскное дело в отношении бывшего нардепа было закрыто и Левченко был снят с розыска.

Далее Аброськин пишет: "А чуть раньше, на седьмой год войны с террористами РФ, вернулся и восстановился в полиции бывший начальник милиции Донецка, который после захвата города террористами в тяжелейшие времена 2014 бросил тысячи своих подчиненных и уволился, потому что "тяжело заболел". Его подчиненных я собирал в конце 2014 по разным углам нашей страны, некоторых из них в декабре 2014 года я нашел в казармах Школы милиции с разнополыми детьми в летней одежде. Во время разговора они сообщили мне, что с лета ждут его приказа, его самого тогда найти я не смог. https: //l.facebook.com/l.php ..."

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Экс-замглавы Нацполиции продолжает: "Затем война, утраты, восстановление доверия населения, ВС Украины к милиции, и просто было не до него.

Мне лишь жаль тех тысяч погибших, погибших за страну, а эта и другая нечисть на седьмой год возвращается назад, потому что мы тогда, наверное, в нужной мере не задокументировали их преступную деятельность.

Несколько дней назад мой товарищ предложил забыть этого восстановленного бывшего начальника милиции Донецка и ему подобных других - "пусть живут". Тогда я ему жестко ответил, что его и других забыть я могу, но тех голодных замерзающих детей в Дебальцево - никогда, никогда трупы убитых людей в автобусе на блокпосту "Бугас", никогда трупы людей на улицах Мариуполя во время расстрела микрорайона Восточный, никогда не забуду, как массово отказывались выполнять мои приказы милицианты из Донецка, потому что благодаря таким, как их бывший руководитель, они потеряли веру в руководство, никогда не забуду тысячи сломленных судеб милиционеров. Нет, не забуду.

Да, и возвращаются, и объединяются они не просто так, не из-за большого желания служить Украине и жителям Донетчины ... Служить нужно было в самые тяжелые 2014-2017гг.., когда их помощь была очень нужна".

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По данным источников Цензор.НЕТ, полковника милиции, бывшего начальника Донецкого городского управления МВД Украины Максима Кириндясова восстановили на должности в управлении уголовного розыска ГУ НП в Донецкой области.