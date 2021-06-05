Порошенко в годовщину освобождения Красного Лимана от наемников РФ: Мы освободили две трети оккупированного Донбасса
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Ровно 7 лет назад мужественные украинские воины вернули мир в Красный Лиман, освободив его от российских наемников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook напомнил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.
"Это был один из первых ожесточенных боев и начало наступательных действий по освобождению оккупированных территорий Донбасса. А дальше - Украина возвращала свое. В течение двух месяцев украинские войска не только героически сдерживали наступление российских сил, а и шли вперед - освобождали город за городом, село за селом", - пишет Порошенко.
"Мы получили тогда первую важнейшую победу - освободили две трети оккупированного Донбасса. Это стало возможным благодаря моему приказу о контрнаступлении. Приказу, за который против меня возбуждено дело, и которым я горжусь", - отмечает пятый президент.
"Реальные возможности украинских войск тогда были очень ограничены. Были переживания - справимся ли, но была и огромная вера в Вооруженные Силы Украины. И эта вера неугасаемая. Армия до сих пор имеет самый высокий уровень доверия населения среди всех государственных институтов", - отмечает лидер "ЕС".
Порошенко поблагодарил каждого украинского военного, который сражался за родную землю тогда и продолжает защищать каждый клочок украинской земли сейчас.
"Вечная память тем, кто погиб за Украину. Честь и хвала им!", - написал он.
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Вы уже третий год этим марите, а все никак
https://www.youtube.com/watch?v=DCIDAtu8gbc
" Липень-2019, за тиждень до оголошення "пліснявого перемир'я" ".
Ось на звіті тобі ПРАВДА, кремлядь:
в сухом остатке - север, восток и юг - ето кацапня - внутри она же.
отбулавленый первый предатель Украины.
А скільки звільнив Зеленський?