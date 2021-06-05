Порошенко в годовщину освобождения Красного Лимана от наемников РФ: Мы освободили две трети оккупированного Донбасса

Ровно 7 лет назад мужественные украинские воины вернули мир в Красный Лиман, освободив его от российских наемников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook напомнил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Это был один из первых ожесточенных боев и начало наступательных действий по освобождению оккупированных территорий Донбасса. А дальше - Украина возвращала свое. В течение двух месяцев украинские войска не только героически сдерживали наступление российских сил, а и шли вперед - освобождали город за городом, село за селом", - пишет Порошенко.

"Мы получили тогда первую важнейшую победу - освободили две трети оккупированного Донбасса. Это стало возможным благодаря моему приказу о контрнаступлении. Приказу, за который против меня возбуждено дело, и которым я горжусь", - отмечает пятый президент.

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"Реальные возможности украинских войск тогда были очень ограничены. Были переживания - справимся ли, но была и огромная вера в Вооруженные Силы Украины. И эта вера неугасаемая. Армия до сих пор имеет самый высокий уровень доверия населения среди всех государственных институтов", - отмечает лидер "ЕС".

Порошенко поблагодарил каждого украинского военного, который сражался за родную землю тогда и продолжает защищать каждый клочок украинской земли сейчас.

"Вечная память тем, кто погиб за Украину. Честь и хвала им!", - написал он.

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