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Порошенко в годовщину освобождения Красного Лимана от наемников РФ: Мы освободили две трети оккупированного Донбасса

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Порошенко в годовщину освобождения Красного Лимана от наемников РФ: Мы освободили две трети оккупированного Донбасса

Ровно 7 лет назад мужественные украинские воины вернули мир в Красный Лиман, освободив его от российских наемников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook напомнил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Это был один из первых ожесточенных боев и начало наступательных действий по освобождению оккупированных территорий Донбасса. А дальше - Украина возвращала свое. В течение двух месяцев украинские войска не только героически сдерживали наступление российских сил, а и шли вперед - освобождали город за городом, село за селом", - пишет Порошенко.

"Мы получили тогда первую важнейшую победу - освободили две трети оккупированного Донбасса. Это стало возможным благодаря моему приказу о контрнаступлении. Приказу, за который против меня возбуждено дело, и которым я горжусь", - отмечает пятый президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Красном Лимане уничтожено 300 боевиков. Потери армии - 2 человека. Боевикам выдвинули ультиматум. ВИДЕО

"Реальные возможности украинских войск тогда были очень ограничены. Были переживания - справимся ли, но была и огромная вера в Вооруженные Силы Украины. И эта вера неугасаемая. Армия до сих пор имеет самый высокий уровень доверия населения среди всех государственных институтов", - отмечает лидер "ЕС".

Порошенко поблагодарил каждого украинского военного, который сражался за родную землю тогда и продолжает защищать каждый клочок украинской земли сейчас.

"Вечная память тем, кто погиб за Украину. Честь и хвала им!", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Первый штурм", - к пятой годовщине освобождения от террористов города Красный Лиман создан документальный фильм. ВИДЕО

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+31
зебилы, напомните какие населенные пункты освободили при вашем миротворце. Я могу напомнить, какие просрали.
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05.06.2021 13:57
+27
...ничего, криворогий поц со своей кодлой это быстро исправят... Порошенко в годовщину освобождения Красного Лимана от наемников РФ: Мы освободили две трети оккупированного Донбасса - Цензор.НЕТ 7560
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05.06.2021 13:49
+27
Оце і не дає Ослу спокійно спати. Славу Порошенка нічим не перебрехати.
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05.06.2021 13:55
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...ничего, криворогий поц со своей кодлой это быстро исправят... Порошенко в годовщину освобождения Красного Лимана от наемников РФ: Мы освободили две трети оккупированного Донбасса - Цензор.НЕТ 7560
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05.06.2021 13:49 Ответить
НАСКОЛЬКО быстро?
Вы уже третий год этим марите, а все никак
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05.06.2021 21:08 Ответить
...ты сказало "вы"? Я так понял, что украинский флажок тебе для прокси твой лахтинский куратор выдал? Сгинь в спаме, вася...
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06.06.2021 01:45 Ответить
Два роки АТО за дві хвилини
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05.06.2021 13:49 Ответить
Оце і не дає Ослу спокійно спати. Славу Порошенка нічим не перебрехати.
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05.06.2021 13:55 Ответить
смешно.
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05.06.2021 16:58 Ответить
Что тебе смешно петушок? Шо тебя на бутылку ***** садит?
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05.06.2021 18:27 Ответить
Порошенко в річницю визволення Красного Лиману від найманців РФ: Ми звільнили дві третини окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 2751 Порошенко в річницю визволення Красного Лиману від найманців РФ: Ми звільнили дві третини окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 2751
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05.06.2021 19:13 Ответить
Чуть выше ответ. "Два роки за дві хвилини"
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05.06.2021 20:24 Ответить
зебилы, напомните какие населенные пункты освободили при вашем миротворце. Я могу напомнить, какие просрали.
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05.06.2021 13:57 Ответить
вони навіть зданих назад ворогу не пам'ятають
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05.06.2021 14:02 Ответить
А як воно урочисто присягало на вірність Україні => "Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України"

Порошенко в годовщину освобождения Красного Лимана от наемников РФ: Мы освободили две трети оккупированного Донбасса - Цензор.НЕТ 1838
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05.06.2021 14:13 Ответить
А клоун об этом помнит? Он как раз в это время от повесток петлял.
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05.06.2021 14:00 Ответить
потом не стонать...
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05.06.2021 14:01 Ответить
Чогось згадалося ось це .... Перші дні zе-президентства. Пам'ятаєте?

Порошенко в годовщину освобождения Красного Лимана от наемников РФ: Мы освободили две трети оккупированного Донбасса - Цензор.НЕТ 1852
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05.06.2021 14:04 Ответить
Сидить розкумарений зелений поц і в @ уй не дує , що там відбувається на Донбасі 😄
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05.06.2021 14:10 Ответить
Порошенко в річницю визволення Красного Лиману від найманців РФ: Ми звільнили дві третини окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 5488
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05.06.2021 14:46 Ответить
Шо наступать бежать, шо отступать бежать. Акакаяразніца?
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05.06.2021 14:04 Ответить
Найуспішніша та найшвидша операція "Мат" за час війни на Донбасі

https://www.youtube.com/watch?v=DCIDAtu8gbc

" Липень-2019, за тиждень до оголошення "пліснявого перемир'я" ".
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05.06.2021 14:06 Ответить
ты дебил? не отвечай, ответ и так известен.
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05.06.2021 14:09 Ответить
Це дійсно дибіл із зеленою начинкою , в спам тваринку🤣
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05.06.2021 14:12 Ответить
яка правда від ЗЕбіла, начинка ти з ЗЕрьма?
Ось на звіті тобі ПРАВДА, кремлядь:
Порошенко в річницю визволення Красного Лиману від найманців РФ: Ми звільнили дві третини окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 4367
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05.06.2021 14:37 Ответить
там еще видео есть "Два роки за дві хвилини" Рекомендуется к просмотру порохоботам.
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05.06.2021 20:28 Ответить
Так що звільнив Зеленський?
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05.06.2021 14:14 Ответить
не бреши, начинка із ЗЕрьма)))
Порошенко в річницю визволення Красного Лиману від найманців РФ: Ми звільнили дві третини окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 2395
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05.06.2021 14:35 Ответить
воно - зедебіл
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05.06.2021 14:13 Ответить
Начинка, а де «теплий дощ»?
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05.06.2021 14:13 Ответить
А где рашотролли? У них же при фамилии Порошенко понос желтых и жидких мыслей начинается.
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05.06.2021 14:11 Ответить
накаркав ти... злітаються.
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05.06.2021 14:19 Ответить
Ну тогда проверим их методички. Может что новенькое появилось.
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05.06.2021 14:22 Ответить
Надо ввести еще одно требование к кандидату в президенты: служба в армии. Потому что в случае избрания он еще и верховным главнокомандующим становится. Иначе так и будут продолжаться вот такие зеленые сопли на такой должности.
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05.06.2021 14:16 Ответить
початок був не поганий, але потім...
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05.06.2021 14:17 Ответить
Почався ефект песиків Павлова...
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05.06.2021 14:40 Ответить
Не отрицая некоторых успехов, все таки всегда поражаюсь бравурности речей Порошенко ( и его команды) о том что при нем освободили " две трети Донбасса". Ну чисто " наполеон". Какие две трети.. Когда это Донецкая и Луганская области были полностью захвачены российскими войсками, наемниками или коллаборантами и де то что освободил главком Порошенко.. Или с годами реальность уходит в потусторонний мир, а значимость своих дел увеличивается в разы. А ведь достаточно просто посмотреть карты ( хоть за каждый день, благо их тогда регулярно выпускали) и посмотреть что и когда контролировали оккупанты и их пособники, и то где прошла линия оккупации на конец правления " великого полководца современности" ( прости господи) И так строго по цифрам - даты правления Порошенко 7 июня 2014 - 20 мая 2019 . Да освобождение происходило до второй половины августа 2014 ( 5 июля Славянск и Краматорск который оставили боевики, 24 июля треугольник Рубежное- Северодонецк- Лисичанск ( которые тоже кроме последнего боевики покинули без боя) 17 августа Станица Луганская. на этом все. Если кто вспомнит о Мариуполе то это было 9 мая ( до Порошенко, и там Украине противостояло сначала 60 сепаров, а потом к ним прибыло еще 80 , ну чисто " армия") А Теперь вспомним " пик" освобождения это 10 - 17 августа 2014 г. Да успехи были, этого нельзя отрицать, но потом произошел провал 10 августа 2014 - 2 сентября 2014 Иловайск ( а в Киеве парад..) 18 февраля 2015 Дебальцево и позорные условия второго минского сговора. В итоге территория ОРДЛО по сравнению с 7 июля 2014 ( Порошенко стал президентом ) до 20 февраля 2015 г ( а Порошенко президент еще аж до 20 мая 2019 г) увеличилась ВДВОЕ.. ( за период его правления). И это за время "великого, победителя и освободителя" Трепло оно. Или рассчитано на верящих всему и вся адептам "Св. Петра" (Но конечно хоть часть освобожденного удалось удержать, это успех, особенно для местных жителей, да и вообще для Украины в целом, но территории захваченный противником оказались более весомыми пускай и чисто территориально, под контроль попала вся граница от Азовского моря до Ст. Луганской и т.д.) Говорить о победах конечно нужно, но нужно быть скромнее и реалистичнее. но это конечно не про наших политиков с их " победоносием" почище чем у восточного соседа.
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05.06.2021 14:54 Ответить
Тепло это ты со своим зекретином -ни метра не освободили,а только сдали,марзоты
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05.06.2021 15:00 Ответить
С адептами секты спорить бесполезно. Вернитесь к картам ( где указаны оккупированные районы ОРДЛО на 7 июня 2014 г. ( Приход Порошенко к власти) и на 20 мая 2019 г. )сдача Порошенком полномочий президента) И сравните Что было оккупировано в начале и что в конце . И все. Чисто по картам. Как говорится спор здесь не уместен. (* Да кстати с 20 февраля 2015 по 20 мая 2019 при Порошенко не освободили ни каких территорий, как впрочем и при заменившем его Зеленском. Все осталось в том же состоянии что и 20.02.2015 ну и по сей день. Если начнете говорить об "серых зонах" то там продвижения туда - сюда было на десятки метров, максимум на 100. Ну это так... Нужно реально смотреть правде в глаза. Но как уже отмечал , на адептов это не распространяется. Им .....,как божья роса.
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05.06.2021 15:10 Ответить
Порох нарцисс. Поэтому он не мыслит свою жизнь без того, чтобы не покрасоваться. Из-за этого он и к власти стремится любым путем. Причем он нарцисс одной из самых отвратительных форм.
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05.06.2021 20:35 Ответить
то це Порошенко по тобі уклоністу цілився?
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05.06.2021 15:19 Ответить
бойцов подтягиваем на север - там тоже сплошная кацапня.
в сухом остатке - север, восток и юг - ето кацапня - внутри она же.
отбулавленый первый предатель Украины.
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05.06.2021 16:07 Ответить
Я уже начинаю думать, что Ющенко нужно вернуть только для того, чтобы снова разогнал ГАИ и остановил этот коррупционный беспредел на дорогах.
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05.06.2021 16:26 Ответить
Порошенко в річницю визволення Красного Лиману від найманців РФ: Ми звільнили дві третини окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 5199
А скільки звільнив Зеленський?
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05.06.2021 23:46 Ответить
Мико,почему 80%,ла все 130%,как референдум в Севастополе...Чего мелочиться,то?Блестящая операция по освобождению 80 000 Славянска.Но как после этого сдали милионный Донецк?И это при том,что Донецк был наш.Где этот гребанный Тарута?И где был главком?
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06.06.2021 07:53 Ответить
Дві фотографії, які кажуть багато.
Порошенко в річницю визволення Красного Лиману від найманців РФ: Ми звільнили дві третини окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 7537 Порошенко в річницю визволення Красного Лиману від найманців РФ: Ми звільнили дві третини окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 3531
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05.06.2021 23:47 Ответить
 
 