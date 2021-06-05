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Новости Политика Украины
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олигарх (1016) Арахамия (956) Слуга народа (2547) Корниенко (651)

Законопроект о деолигархизации "неудобен" для ряда политиков и крупных бизнесменов. Мы хотим новые правила, которые изменят систему, - руководство "Слуги народа"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект о деолигархизации

Реакция отдельных политических сил и представителей крупного бизнеса на законопроект Владимира Зеленского о деолигархизации говорит о том, что для многих из них он является "неудобным".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявили руководители "Слуги народа".

"Мы все увидели первую реакцию - влиятельные политические деятели начали неистово дискредитировать попытки президента лишить Украину олигархического влияния. Некоторые договорились уже до того, что олигархи – чуть ли не основа демократии в стране. Но кто, как не олигархи, поддерживали Януковича в свое время? Власть Януковича была высшим выражением олигархической модели в украинской политике. Все видели, чем это закончилось", - сказал глава фракции "СН" Давид Арахамия в комментарии в субботу.

По его словам, принять этот законопроект будет нелегко из-за сопротивления определенных кругов. Но парламентское большинство настроено довести дело до конца.

"После регистрации в парламенте любой законопроект прорабатывают в комитетах, голосуют в первом чтении, затем работают над поправками. Уверен, что к законопроекту об олигархах мы увидим тысячи поправок. Каждый депутат и каждая фракция захотят добавить что-то свое. Могут быть и альтернативные законопроекты. Но в итоге мы пройдем этот путь и примем этот важный закон", - подчеркнул Арахамия.

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Глава фракции посоветовал внимательнее посмотреть на реакцию и действия всех, кого закон может касаться, и сделать свои выводы - кто в стране подыгрывает олигархам.

"Украинцам сейчас надо просто посмотреть, кто и как комментирует эту тему. Если просто пытаются дискредитировать идею и не предоставляют конкретных шагов, чтобы олигархи больше никогда не смогли влиять на всю страну ради своих интересов, то это и является помощью олигархам", - считает Арахамия.

Председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко расценивает критику и сопротивление принятию законопроекта о деолигархизации как деструктивную позицию оппонентов, которую общество не поддержит.

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"Мы хотим предоставить новые правила, которые изменят систему. Это абсолютно нормальное цивилизованное желание, которое направлено на то, чтобы в Украине было реальное верховенство права, а не верховенство денег. Наши оппоненты сейчас только критикуют, а не предлагают новые законодательные инструменты, чтобы убрать деструктивное влияние олигархов. Такая активность не может дать результата - общество ее не воспримет", - сказал Корниенко.

По его словам, уже сейчас ощутима поддержка идей законопроекта рядовыми гражданами Украины во всех регионах страны, поскольку будущий закон будет иметь существенное влияние на жизнь каждого.

"Каждый украинец хочет получать достойную зарплату, пенсию, социальную помощь. Каждый хочет, чтобы выбранный им депутат отстаивал в парламенте именно его интересы, а не работал ради денег олигархов. Все мы хотим жить в успешной стране, на которую не влияют бизнес-интересы нескольких человек. А если кто-то считает, что это только разговоры, пусть вспомнит, как украинцы умеют отстаивать свое право на достойную жизнь", - подытожил лидер партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум, – Зеленский

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+26
Законопроєкт про деолігархізацію "незручний" для деяких політиків і великих бізнесменів. Ми хочемо нові правила, які змінять систему, - керівництво "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 3773
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05.06.2021 14:57
+22
Законопроект о деолигархизации "неудобен" для ряда политиков и крупных бизнесменов. Мы хотим новые правила, которые изменят систему, - руководство "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1465
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05.06.2021 14:22
+22
хочуть самі стати олігархами, зелені виродки.
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05.06.2021 14:22
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Систему не изменить если незамедлительно из закона о выборах не убрать невиданный нигде в мире многомиллионный "избирательный" залог. Через него олигархи для своих ставленников скупают места в бюллетенях. И из них мы тупо идем и выбираем.
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05.06.2021 22:17 Ответить
мало цього буде. Потрібно ще прибрати можливість рекламної агітації як зовнішньої, так і по кретиноскопах.
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05.06.2021 22:37 Ответить
Ви не правильно сформулювали. Я не кажу, що цього достатньо, але це доволі багато. "Мало" і "не достатньо" це доволі різне. Але без того що я пропоную неможливо знищити олігархічну систему.
Ясно, що ще треба й прибрати можливість рекламної агітації. Наприклад, я вважаю, що білборди необхідно заборонити. Та і всяку агітацію в вигляді реклами де б то не було.
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06.10.2021 23:48 Ответить
Крім того, вся політика настільки загнана в неподобство, що було б вкрай добре вибори робити кожен рік. Наші виборці здатні помиляттся на виборах. Вони попадають на обман. Але вони вже через півроку добре бачать що їх обдурили. Тому вони на наступний рік не проголосують за тих хто обдурив. Тому навіть кожнорічним перебором можна скоро вийти на оптимальну владу. А терпіти 5 років людей які обдурили це абсурд. А в нас так відбувається кожні вибори.
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06.10.2021 23:59 Ответить
Ще добавлю, що вибори раз на 5 років годяться для країн із стійкою, стабільною демократією. В нас демократії ніколи не було. І ніколи не було влади, яка б намагалась побудувати демократичну й успішну країну. Тільки слова й лозунги.
А ті хто каже що в нас демократія, вони чи дурні чи шахраї.
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07.10.2021 00:06 Ответить
А тем временем главные борцы и борцыцы с олигархами:
Законопроєкт про деолігархізацію "незручний" для деяких політиків і великих бізнесменів. Ми хочемо нові правила, які змінять систему, - керівництво "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 7085
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05.06.2021 22:42 Ответить
Є набагато кращий план подолання олігархів:
1. Арештовуємо Клоуна.
2. Отримуємо від нього свідчення на олігархів - з ким і як ділив економіку на отих зустрічах, чиїх підставних осіб призначав і як з ними робив падіння економіки, збитки держпідприємств, розграбування Ковід-фонду, сотні мільярдів нових боргів.
3. По цінним свідченням колишнього президента саджаємо цю групу осіб. Для гарантії - саджаємо ще 1000 їхніх наближених.
Все! Ми не маємо олігархів.
Ось саме це ми в Україні маємо зробити.
А оте, що клоун пропонує - чергова гра яйцями на роялі для відволічення. Не звертайте увагу. Відео-блогер виробляє контент. Джон Сміт
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05.06.2021 23:32 Ответить
Дурачьё пришло к власти и дорвалось до корыта. Беда....
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05.06.2021 23:38 Ответить
Законопроєкт про деолігархізацію "незручний" для деяких політиків і великих бізнесменів. Ми хочемо нові правила, які змінять систему, - керівництво "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1974
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06.06.2021 00:02 Ответить
Законопроєкт про деолігархізацію "незручний" для деяких політиків і великих бізнесменів. Ми хочемо нові правила, які змінять систему, - керівництво "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 3359
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06.06.2021 00:06 Ответить
Человек, который сделал свое имя, карьеру и состояние благодаря олигархическим телеканалам. Человек, победивший на президентских выборах благодаря деньгам и медиа-поддержке олигархов. Человек, который завел в парламент депутатов, получают в конвертах деньги от олигархов. Человек, в чье правительство попадают министры по квоте олигархов. Человек, за два года президентства которого большинство олигархов увеличили свои состояния. Человек, чей первый помощник по ночам ездит в имения олигархов---это ОН борется с олигархами????

Смешно...
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06.06.2021 00:33 Ответить
"Володимир Зеленський висловився на підтримку пропозиції щодо списання боргів підприємств ТКЕ перед НАК «Нафтогаз України».
Сначала вы заплатите дикие цены за теплоснабжение, а потом "борец с олигархами" Зеленский простит этим олигархам долги.
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06.06.2021 00:34 Ответить





К вопросу, чьи интересы защищает зеленский или борьба с олигархами по-зеленому)))


tZE inform

На переговорах украинской и иранской стороны по поводу крушения самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, украинская сторона согласилась с отказом от гражданского иска пострадавших к государству Иран ,оставив в требованиях только компенсацию ущерба авиакомпании МАУ.
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06.06.2021 00:38 Ответить
Може хламідія знає, де знайти юридичне обоснування терміну «олігарх», бо папін йурист зеленський такої відповіді не дав...
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06.06.2021 02:23 Ответить
Два ноузлодія знущаються з людей!Слава, тим українцям,що вибрали песиголовця та його одоробало на трон!А вже готуються голосувати за бойказлодія!
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06.06.2021 08:44 Ответить
"кто, как не олигархи"? - да те же будущие "слуги"!
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06.06.2021 11:11 Ответить
Так почніть деолігархізацію зі своєї партії.
Хтось пояснить звідки за два роки у зелених депутатів такі багатства взялись ?
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06.06.2021 11:16 Ответить
Участник, а возможно и организатор схемы отмывки денег с ворованных банковских карт через интернет-страницу шаблонов для сайтов Арахамия, который сбежал из США из за угрозы ареста - теперь борец с олигархами! Законопроєкт про деолігархізацію "незручний" для деяких політиків і великих бізнесменів. Ми хочемо нові правила, які змінять систему, - керівництво "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4420 Законопроєкт про деолігархізацію "незручний" для деяких політиків і великих бізнесменів. Ми хочемо нові правила, які змінять систему, - керівництво "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4181 Законопроєкт про деолігархізацію "незручний" для деяких політиків і великих бізнесменів. Ми хочемо нові правила, які змінять систему, - керівництво "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 118
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06.06.2021 19:46 Ответить
ЗЕ с его наглым запуском дерибана земли хуже Януковича раз 100. Я удивляюсь, что активисты не выходят и не требуют новых выборов президента и парламента. Похоже, что все активисты уже на содержании Коломойского.
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07.06.2021 20:20 Ответить
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