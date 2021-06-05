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Дефицит бюджета будет 3% ВВП уже с 2023 года, - Шмыгаль о бюджетной декларации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Дефицит бюджета будет 3% ВВП уже с 2023 года, - Шмыгаль о бюджетной декларации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Правительство одобрило трехлетнюю бюджетную декларацию, определяющую основные макроэкономические показатели и бюджетные приоритеты на 2022-24 гг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шмыгаль отметил: "Наконец Украина присоединится к более чем 100 стран мира, которые внедряют среднесрочное бюджетное планирование. В документе отражены цели государственной политики во всех сферах и объем средств налогоплательщиков, которые будут направлены на их достижение.

Что еще важно знать о бюджетной декларации:
▪️ Дефицит бюджета уменьшится почти вдвое и вернется к плановым 3% уже с 2023 года.
▪️ Государственный долг планируется уменьшить до уровня менее 50% ВВП. Это значит, что мы меньше будем тратить на обслуживание долгов и более тратить на медицину, оборону и образование.
▪️ Рост зарплат в последующие 3 года составит примерно 8-10% в год (с учетом инфляции).
▪️ Инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в 2022 составит 6,2%.
▪️ Будет обеспечена макроэкономическая стабильность, а курс доллара ожидается в коридоре 28-29 грн.
▪️ Экспорт украинской продукции в следующие 3 года вырастет минимум на 15 млрд долларов.
▪️ Безработица продолжит уменьшаться и в 2024 году составит 7,8% (это будет одним из самых низких уровней начиная с 2007 года).
▪️ Благодаря проведенным реформам уже в 2023 году сможем выйти на устойчивый тренд роста ВВП фактически в 5% ежегодно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин одобрил бюджетную декларацию на 2022-2024 годы
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Топ комментарии
+4
Дефицит бюджета будет 3% ВВП уже с 2023 года, - Шмыгаль о бюджетной декларации - Цензор.НЕТ 5029
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05.06.2021 14:29
+4
При порошенко был профицитный бюджет, а тупоголовые квартальные мудаки падение ввп выдают как достижение.
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05.06.2021 14:34
+4
а с 2024 вже будуть яблоні на марсі цвесті. Чули це все, коли ви ще під стиіл ходили, виродки зелені.
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05.06.2021 14:41
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и что этому радоваться?
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05.06.2021 14:26 Ответить
Если Шмыгаль и дальше будет у власти вместе с зелеными клоунами, то у нас страны не будет в 2023 году, а не дефицит какой-то.
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05.06.2021 17:16 Ответить
Дефицит бюджета будет 3% ВВП уже с 2023 года, - Шмыгаль о бюджетной декларации - Цензор.НЕТ 5029
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05.06.2021 14:29 Ответить
При порошенко был профицитный бюджет, а тупоголовые квартальные мудаки падение ввп выдают как достижение.
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05.06.2021 14:34 Ответить
а где делся рост экономики в 43%????... думаю тоже самое и с ввп будет в необозримом будущем...
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05.06.2021 14:35 Ответить
О чем это Вы, причем здесь какая то экономика, тут Главное, что великие ЗЕреформаторы создадут в последующие 3 года рост зарплат "примерно 8-10% в год". Дефицит бюджета будет 3% ВВП уже с 2023 года, - Шмыгаль о бюджетной декларации - Цензор.НЕТ 153 Хотя через три года их уже при власти не будет - у преЗедента срок выйдет Дефицит бюджета будет 3% ВВП уже с 2023 года, - Шмыгаль о бюджетной декларации - Цензор.НЕТ 7717

Дефицит бюджета будет 3% ВВП уже с 2023 года, - Шмыгаль о бюджетной декларации - Цензор.НЕТ 4030
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05.06.2021 14:49 Ответить
"Благодаря проведенным реформам уже в 2023 году сможем выйти на устойчивый тренд роста ВВП фактически в 5% ежегодно"
Зачем? Все равно все, что выше 3% будет отдаваться держателям варрантов. Это не имеет никакого смысла
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05.06.2021 14:39 Ответить


Секлета Лимериха@Ukropivna1 2 июн.

Подруга працює в залізничній касі.
Телефоную, щоб склала мені маршрут, як вибратися до моря з наших ******.
Дивуюсь відсутності потягів, які раніше курсували.
- Чому ти дивуєшся? Укрзалізниця купу вагонів продала, щоб карантин протриматися. Да тепер взяти нові? ***...
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05.06.2021 14:39 Ответить
а с 2024 вже будуть яблоні на марсі цвесті. Чули це все, коли ви ще під стиіл ходили, виродки зелені.
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05.06.2021 14:41 Ответить
Оце дiло, заживимо якщо непомремо.
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05.06.2021 14:50 Ответить
шмигаль, ти пздбл.
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05.06.2021 14:53 Ответить
при Порошенко +4% ВВП было только НАЧАЛОМ роста.
при Зе-наркомане и -3% - предел мечтаний.
Дефицит бюджета будет 3% ВВП уже с 2023 года, - Шмыгаль о бюджетной декларации - Цензор.НЕТ 5016

p.s.: вот на эти (4%+3%)=7% Ахметка с Беней и живут припеваючи.
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05.06.2021 15:00 Ответить
а ничего, что при порохе ковида не было?
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05.06.2021 16:44 Ответить
а нечего что олигархи при ковиде богатеют?? при порохе такой ху..ни небыло
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05.06.2021 21:23 Ответить
а что "ковид"?
в нашей стране, что курорты и туризм - основные статьи дохода государства?
от ковида они только и пострадали.
а на всякие металлургические комбинаты и агрофирмы ковид практически не сказался.
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05.06.2021 23:43 Ответить
Брехня
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05.06.2021 15:42 Ответить
За рахунок інфляції
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05.06.2021 16:06 Ответить
"Ми рахуєм, куєм, куєм..."
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05.06.2021 16:29 Ответить
Держоборонзамовлення врахували? Чи знову на ньому зекономили?
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05.06.2021 16:41 Ответить
Шмыгаль отметил: "Наконец Украина присоединится к более чем 100 стран мира,- то,что Украина "на конце с "зе шмыгалями" и так очевидно
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05.06.2021 16:58 Ответить
Очередное наглое враньё этого тупорылого рыночного барыги Шмаргаля!!
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05.06.2021 17:00 Ответить
Дефіцит бюджету становитиме 3% ВВП уже з 2023 року, - Шмигаль про бюджетну декларацію - Цензор.НЕТ 9150
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05.06.2021 23:58 Ответить
Премьер Шмаргаль рыночный дебил и врун, как и зеленский!! Где ваши 500 тысяч рабочих мест и 4000 дол зарплат учителям , в месяц, где тарифы на газ в два раза меньше чем при Порошенко, где конец бедности, где конец войны, и т.д. .. ??
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06.06.2021 13:50 Ответить
 
 