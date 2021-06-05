Хорошо проводя время со ставленниками грузинского олигарха Иванишвили, Шмыгаль не обмолвился и словом о трех украинцах, захваченных в прошлом году грузинскими властями, - Саакашвили

Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили раскритиковал премьер-министра Дениса Шмыгаля за его общение со "ставленниками грузинского олигарха, крупнейшего частного акционера "Газпрома" Иванишвили" в ходе визита в Грузию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Саакашвили в Фейсбук. Приводим его текст полностью.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль хорошо проводит время со ставленниками грузинского олигарха, крупнейшего частного акционера "Газпрома" Иванишвили.

Грузины – гостеприимная нация: даже такие ничтожества из них, как этот премьер-министр (Гарибашвили), все-таки умеют принимать гостей.

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Но при этом больше всего меня шокировало, что, дегустируя там вкусную грузинскую кухню, премьер-министр Украины ни публично, ни, насколько мне известно с грузинской стороны, в частных беседах во время переговоров не обмолвился и словом о трех украинцах, которые в прошлом году были захвачены грузинскими властями, когда они на своей лодке, используя право мирного прохода через нейтральные воды Грузии, осуществляли переход из Украины в Турцию. Они уже много месяцев томятся в грузинской тюрьме без всякого на то основания, по шитому белыми нитками делу. И как раз в то время, когда премьер-министр заворачивал хинкали, судья в очередной раз продлил им срок задержания.

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Я хочу спросить Дениса Шмыгаля публично: "Считаете ли вы, что должны представлять интересы народа Украины, или вы должны удовлетворять начальство и больше ни о чем не думать? Как насчет Владимира Дьченко, Валерия Хомича и Михаила Батурина? Первые двое являются гражданами Украины, а третий – украинец с грузинским паспортом. Как насчет их скудной порции, которую они незаслуженно получают в тюрьме вот уже столько месяцев? Почему вы не посадили их на свой самолет и не повезли обратно!? Так бы поступило любое должностное лицо любой уважающей себя страны.

Потому украинцы и живут как живут. К сожалению, им не приходится полагаться на собственную власть, – только на самих себя. Власти некогда, им нужно побольше хинкали съесть и вином запить, а украинцы подождут в своей камере‐одиночке".

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В конце ноября 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая следовала в Турцию вдоль берега Грузии. На её борту находились граждане Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич и владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин, пишет Укринформ.

Все трое были отправлены в СИЗО по обвинению в якобы незаконном пересечении границы Грузии, они до сих пор находятся под стражей. Однако родные моряков, а также их адвокат утверждают, что украинцы ничего незаконного не совершали, и обвиняют власти Грузии в том, что граждан Украины незаконно задержали в открытом море, а причины такой ситуации исключительно политические.

Как стало известно, владелец яхты Михаил Батурин ранее работал в охране экс-президента Грузии Михэила Саакашвили. Саакашвили несколько раз публично обращался к украинским властям с призывом разобраться в этом деле и заявлял, что они не делают "ничего конкретного" для освобождения задержанных.

Пресс-секретарь МИД Олег Николенко назвал необоснованными обвинения в адрес внешнеполитического ведомства в бездействии по этому делу.

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