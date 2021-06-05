РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5640 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 716 19
Грузия (4339) Саакашвили (3303) Шмыгаль Денис (2322)

Хорошо проводя время со ставленниками грузинского олигарха Иванишвили, Шмыгаль не обмолвился и словом о трех украинцах, захваченных в прошлом году грузинскими властями, - Саакашвили

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Хорошо проводя время со ставленниками грузинского олигарха Иванишвили, Шмыгаль не обмолвился и словом о трех украинцах, захваченных в прошлом году грузинскими властями, - Саакашвили

Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили раскритиковал премьер-министра Дениса Шмыгаля за его общение со "ставленниками грузинского олигарха, крупнейшего частного акционера "Газпрома" Иванишвили" в ходе визита в Грузию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Саакашвили в Фейсбук. Приводим его текст полностью.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль хорошо проводит время со ставленниками грузинского олигарха, крупнейшего частного акционера "Газпрома" Иванишвили.

Грузины – гостеприимная нация: даже такие ничтожества из них, как этот премьер-министр (Гарибашвили), все-таки умеют принимать гостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили ответил Шмыгалю: "Новички в украинской политике мне не указ"

Но при этом больше всего меня шокировало, что, дегустируя там вкусную грузинскую кухню, премьер-министр Украины ни публично, ни, насколько мне известно с грузинской стороны, в частных беседах во время переговоров не обмолвился и словом о трех украинцах, которые в прошлом году были захвачены грузинскими властями, когда они на своей лодке, используя право мирного прохода через нейтральные воды Грузии, осуществляли переход из Украины в Турцию. Они уже много месяцев томятся в грузинской тюрьме без всякого на то основания, по шитому белыми нитками делу. И как раз в то время, когда премьер-министр заворачивал хинкали, судья в очередной раз продлил им срок задержания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине

Я хочу спросить Дениса Шмыгаля публично: "Считаете ли вы, что должны представлять интересы народа Украины, или вы должны удовлетворять начальство и больше ни о чем не думать? Как насчет Владимира Дьченко, Валерия Хомича и Михаила Батурина? Первые двое являются гражданами Украины, а третий – украинец с грузинским паспортом. Как насчет их скудной порции, которую они незаслуженно получают в тюрьме вот уже столько месяцев? Почему вы не посадили их на свой самолет и не повезли обратно!? Так бы поступило любое должностное лицо любой уважающей себя страны.

Потому украинцы и живут как живут. К сожалению, им не приходится полагаться на собственную власть, – только на самих себя. Власти некогда, им нужно побольше хинкали съесть и вином запить, а украинцы подождут в своей камере‐одиночке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дестабилизирующие действия РФ побуждают Украину и Грузию к более тесному взаимодействию с привлечением НАТО, - Шмыгаль

В конце ноября 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая следовала в Турцию вдоль берега Грузии. На её борту находились граждане Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич и владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин, пишет Укринформ.

Все трое были отправлены в СИЗО по обвинению в якобы незаконном пересечении границы Грузии, они до сих пор находятся под стражей. Однако родные моряков, а также их адвокат утверждают, что украинцы ничего незаконного не совершали, и обвиняют власти Грузии в том, что граждан Украины незаконно задержали в открытом море, а причины такой ситуации исключительно политические.

Как стало известно, владелец яхты Михаил Батурин ранее работал в охране экс-президента Грузии Михэила Саакашвили. Саакашвили несколько раз публично обращался к украинским властям с призывом разобраться в этом деле и заявлял, что они не делают "ничего конкретного" для освобождения задержанных.

Пресс-секретарь МИД Олег Николенко назвал необоснованными обвинения в адрес внешнеполитического ведомства в бездействии по этому делу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили призвал к блокаде ресторанов и клубов Александра Орлова, который делает бизнес в оккупированной Абхазии. ФОТО

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
ну прав ведь Саакашвили ...шмыгаль - это пыль, говно ...как и все зеленое
показать весь комментарий
05.06.2021 14:45
+7
Шмигаль - зигпредседатель Фунт. Абсолютно порожнє місце, нічого не вирішує, причому, що цікаво - за національністю - українець (щоб хоч хтось з влади в Україні був українцем, бо всі ключові посади займають представники інших національностей).
показать весь комментарий
05.06.2021 14:52
+6
Шмыгаль - марионетка Ахметова.
показать весь комментарий
05.06.2021 14:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну прав ведь Саакашвили ...шмыгаль - это пыль, говно ...как и все зеленое
показать весь комментарий
05.06.2021 14:45 Ответить
Шмигаль - зигпредседатель Фунт. Абсолютно порожнє місце, нічого не вирішує, причому, що цікаво - за національністю - українець (щоб хоч хтось з влади в Україні був українцем, бо всі ключові посади займають представники інших національностей).
показать весь комментарий
05.06.2021 14:52 Ответить
а до цього всьо путьом було зі Шмигалем , чи просто дозу треба більшу від вови отримати ?
показать весь комментарий
05.06.2021 19:52 Ответить
Шмыгаль - марионетка Ахметова.
показать весь комментарий
05.06.2021 14:52 Ответить
а мне оба не нравятся: и Шмагаль и Сраакашвили..
но эта обезьяна Сраакашвили не нравится особенно!..
показать весь комментарий
05.06.2021 14:58 Ответить
Ця "обезьяна" зробила Грузію Країною, а не підстилкою рашки. Але ростролям наказано срать.
показать весь комментарий
05.06.2021 16:05 Ответить
От тому Країна Грузія не "підстилки" рашки і розбереться із затриманими. Суддя ж реформований реформатором.
показать весь комментарий
05.06.2021 16:24 Ответить
для забывчивых, напомню: реформированная Грузия разыскивает Михуила Передозовича не за благодарностью, а по уголовным статьям, которые "Мишка Кокаин" заработал в период пребывания у власти..
и назвать меня ростролем это очень оскорбительно.. очень конкретно,***!
показать весь комментарий
05.06.2021 16:55 Ответить
Сам ты срака-обосранная и обезьяна облезлая, Саакашвили девять лет был президентом в Грузии и народ был доволен, так как он многое сделал для своей страны, а не то что твой шмыгаль вместе с твоим клоуном-презиком, за которого ты так глотку рвал и которые грабят Украину, а народ становится нищим.
показать весь комментарий
05.06.2021 17:35 Ответить
ты что контуженный?!.. я вообще порохобот с весны 2014 года..
цит: "мой Шмыгаль!!!".. да ты вообще края потерял!!!!
показать весь комментарий
05.06.2021 17:39 Ответить
Я прочитав "виражовування" "Карлсона", Ну що сказать? Я не те що не "поклонник" Шмигаля - "Гончарук-2" у суміші з Степановим, однак "Карлсон" таке меле, що "купи не держиться"! Що означає вислів: "используя право мирного прохода через нейтральные воды Грузии, осуществляли переход из Украины в Турцию?. Це слова не політичного діяча а "Мішки з базару"! Коли це Грузія заявляла про "нейтралітет"? У зв"язку з чим?! На Чорному морі що, ведуться бойові дії? (конфлікт у Керченській протоці не рахується, бо він знаходиться далеко від територіальних вод Грузії!) "Нейтральні води" тому і називаються "нейтральними", бо не належать нікому! А оголошення "нейтралітету при веденні бойових дій країною означає , що вона не підтримує ні одну з сторін бойових дій При цьому вона не допускає в свої територіальні води військових кораблів сторін конфлікту , але продовжує допуск у свої територіальні води їх торгових та пасажирських суден, Як кажуть в анекдоті: "Ти або хрест зніми, або труси натягни!"
І якого чорта приватна яхта з українцями поперлася у територіальні води Грузії? Та ще й по такій "дузі"? Казали люди що вона цілком здатна йти напряму через море, А вони - більш того з - Одеси "попливли в Туреччину", через усе Чорне море! А вздовж узбережжя Румунії та Болгарії в Туреччину не ближче? І в зону конфлікту між Україною та Росією, в районі Криму, потраплять не треба!
Так що якщо там щось і "шите білими нитками" - то це "казки" про "рейс у Туреччину"!
показать весь комментарий
05.06.2021 18:41 Ответить


Roman Kulyk@R_Kulyk 18 ч

просто писданога
Шмигаль віддав приміщення державного комплексу «Бабин Яр» в оренду приватному російському проєкту...

Про це повідомив співпрезидент Вааду України Йосиф Зісельс на своїй сторінці у Facebook.

Хорошо проводя время со ставленниками грузинского олигарха Иванишвили, Шмыгаль не обмолвился и словом о трех украинцах, захваченных в прошлом году грузинскими властями, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 9885
показать весь комментарий
05.06.2021 15:03 Ответить
Саакашвили так сильно переживает за двух украинцев или за своего охранника Батурина?

"В конце ноября 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая следовала в Турцию вдоль берега Грузии. На её борту находились граждане Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич и владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин, пишет Укринформ.

Все трое были отправлены в СИЗО по обвинению в якобы незаконном пересечении границы Грузии, они до сих пор находятся под стражей...

Как стало известно, владелец яхты Михаил Батурин ранее работал в охране экс-президента Грузии Михэила Саакашвили."

Источник: https://censor.net/ru/n3269676
показать весь комментарий
05.06.2021 15:16 Ответить
Зато небарыга.
показать весь комментарий
05.06.2021 15:47 Ответить
Падаль шо тот, шо тот.

Голосовать нужно только за шоколадного барыгу Вальцмана, Этинзона, Турчинова и Яценюка, хоть он конечно тоже еврей. Просто одни евреи ведут свое установление от Бен-Гуриона и Голды Меир, а другие от Каина.
показать весь комментарий
05.06.2021 16:21 Ответить
чого мегрел почав на шмигаля так часто бочку котити? Невже з рижою мраззю посрався?
показать весь комментарий
05.06.2021 16:36 Ответить
финансирование уменьшили.. гордый кауказский орЁль этого никак потерпеть не может..
на самом деле, недовольство адресовано ЗелЁнскому, но по субординации, оплеуха прилетела Шмыгалю..
показать весь комментарий
05.06.2021 16:59 Ответить
Шмигаль не винен, просто у нього зобов'язуюче прізвище.
показать весь комментарий
05.06.2021 20:11 Ответить
Шмыгаль говно, ЗЕк-плесень. Когда ?то закончится. Репрессии все больше и больше. Добробатов-иностранцев сдают сРашке и Лукашенко. Своих сажают,
показать весь комментарий
06.06.2021 04:11 Ответить
 
 