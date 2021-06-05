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МАУ пока не будет возобновлять полеты в Польшу из-за необходимости облета территории Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

МАУ пока не будет возобновлять полеты в Польшу из-за необходимости облета территории Беларуси

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" не будет возобновлять с 18 июня полеты в Польшу, как планировала ранее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что причиной такого решения стала ситуация, возникшая в связи с необходимостью облета территории Беларуси и последующим перераспределением пассажиропотоков, который наблюдает авиакомпания на данном направлении.

"МАУ внимательно анализирует рынок как прямых (point to point) пассажиров, следующих в/из Польши, так и трансферных пассажиров, следующих с пересадкой в ​​Польше или Украине. В случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут восстановлены", - добавляют в компании.

Для пассажиров с билетами на фактически отмененные рейсы возможны следующие действия: изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа в соответствии с тарифом в оригинальном классе в течение периода действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом обмен билета на промокод с дополнительным 25% бонусом на вебсайте МАУ; возврат средств.

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Топ комментарии
+57
как то я не уловил зачем облетать беларусь чтобы полететь в Польшу?
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05.06.2021 14:49
+46
ну там апендикс в 50 км мешает прямому перелету.
а это пару лишних литров керосина - непозволительные расходы для Бабушки Бени.
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05.06.2021 14:56
+44
Та давно треба закрити вже те МАУ Коломойського. Европейські лоукости перевозять в рази дешевше.
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05.06.2021 14:45
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Та давно треба закрити вже те МАУ Коломойського. Европейські лоукости перевозять в рази дешевше.
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05.06.2021 14:45 Ответить
МАУ не будет возобновлять полеты в Польшу из-за необходимости облета территории Беларуси - Цензор.НЕТ 5939
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05.06.2021 14:48 Ответить
как то я не уловил зачем облетать беларусь чтобы полететь в Польшу?
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05.06.2021 14:49 Ответить
ну там апендикс в 50 км мешает прямому перелету.
а это пару лишних литров керосина - непозволительные расходы для Бабушки Бени.
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05.06.2021 14:56 Ответить
Сам в шоці від єврейської географії))) + нова(не дуже) фішка від жулья з МАУ- рейс відміняють,а гроші не повертають,а заморожують, ось такий безпроцентний кредит ти даєш цим шахраям, а може в тебе вільних грошей немає їх не цікавить
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05.06.2021 15:01 Ответить
Это Украина в очередной раз показывает слабость государства и полное отсутствие законов по защите граждан от нечестных авиакомпаний (а МАУ - лидер среди таковых) + невыполнение даже тех, что имеются.
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05.06.2021 15:14 Ответить
Мау ето шарлатаны и уроды
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05.06.2021 16:25 Ответить
Может ли быть что доброе от каломойши? Может ли быть что доброе и честное от представителей так.наз. "богоизбранного народа"?
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05.06.2021 20:52 Ответить
МАУ - банкрот. Сейчас ищут любую причину списать банкротство на решения государства. Подождите немного: они еще будут подавать иски о компенсации убытков, вызванных локдауном. Наше государство НИКАК не защитили сотни тысяч пассажиров, которым поганое МАУ НЕ ВЕРНУЛО деньги за невыполенные рейсы (в отличие всех европейских компаний, включая Ryanair, которые вернули деньги в полном обьеме). Ну а про то, что государство позволяет обслуживать Украэроруху рейсы МАУ практически бесплатно, и долг за прошлые годы составляет миллиарды гривень (не считая процентов и штрафов, там суммы астрономические, но их каломойша тоже платить не собирается).
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05.06.2021 15:12 Ответить
мяу бубочкі дєшовиє понти
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05.06.2021 14:50 Ответить
Они хоть карту смотрели, там никакого облета нет, ну может совсем чуток если с Киева в Варшаву.
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05.06.2021 14:51 Ответить
Вобщето там не только карта рулит. Ещё есть привязка к аэропортам на случай вынужденной посадки. Но тут, видно, причина в чём-то другом.
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05.06.2021 15:10 Ответить
Думаю дело не в карте , а в количестве пассажиров ,желающих лететь именно по этому маршруту МАУ пока не будет возобновлять полеты в Польшу из-за необходимости облета территории Беларуси - Цензор.НЕТ 5168
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05.06.2021 15:14 Ответить
именно этой авиакомпанией скорее МАУ поки не відновлюватиме польотів до Польщі через необхідність обльоту території Білорусі - Цензор.НЕТ 2169
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05.06.2021 15:33 Ответить
Волынь ,Львов .... прямо граница ,Варшава ... . МАУ не будет возобновлять полеты в Польшу из-за необходимости облета территории Беларуси - Цензор.НЕТ 1750....нахрэн необходимость облета территории Беларусь
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05.06.2021 14:55 Ответить
каломойша за копійку вдавиться.
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05.06.2021 14:57 Ответить
Зебилы из МАУ опять что-то курили и нюхали прошлой ночью.
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05.06.2021 14:58 Ответить
МАУ не будет возобновлять полеты в Польшу из-за необходимости облета территории Беларуси - Цензор.НЕТ 470 МАУ не будет возобновлять полеты в Польшу из-за необходимости облета территории Беларуси - Цензор.НЕТ 2883
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05.06.2021 15:00 Ответить
Мимо
МАУ пока не будет возобновлять полеты в Польшу из-за необходимости облета территории Беларуси - Цензор.НЕТ 1870
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05.06.2021 15:15 Ответить
Через
МАУ пока не будет возобновлять полеты в Польшу из-за необходимости облета территории Беларуси - Цензор.НЕТ 6730
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05.06.2021 15:16 Ответить
Так что дело совсем не в облёте, скотина нагло врёт.
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05.06.2021 15:17 Ответить
віззейр та раян відібрали пасажирів
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05.06.2021 15:23 Ответить
кому лоу кост, а кому холокост
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05.06.2021 23:58 Ответить
*идов никто не учит говорить правду. У них просто нет какого-то органа чувств, который отвечает за совесть, человечность.
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05.06.2021 20:53 Ответить
Скорее всего спрос не очень, вот они и придумали отмазку) Лоукосты летают и не жалуються. МАУ это такой же лоукост, и то е самый лучший, только по цене люфтганзы.
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05.06.2021 15:22 Ответить
Визз, раян, лот и тд все летают через Украину в соседнюю польшу, но только у жлобского мау свой путь.
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05.06.2021 15:26 Ответить
Странно что не через Исландию.
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05.06.2021 15:32 Ответить
Беня - хохол? Це щось нове МАУ поки не відновлюватиме польотів до Польщі через необхідність обльоту території Білорусі - Цензор.НЕТ 3473
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05.06.2021 15:55 Ответить
А это лахтинец насрал.
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05.06.2021 15:56 Ответить
Що там МАУ заважає? От угорському літаку Краков - Київ - нічого. Де там Беня Білорусь побачив?
МАУ поки не відновлюватиме польотів до Польщі через необхідність обльоту території Білорусі - Цензор.НЕТ 1702
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05.06.2021 15:51 Ответить
Да там просто колоссальный перерасход топлива! МАУ поки не відновлюватиме польотів до Польщі через необхідність обльоту території Білорусі - Цензор.НЕТ 6106
Литров сто, не меньше.
Сейчас МАУ начнет скавчать, что себестоимость перевозок выросла в разы и надо срочно поднимать цены.
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05.06.2021 17:07 Ответить
Якщо вважати, що літак споживає 2600 кг палива, то крюк у 3,6 км (!!!) на швидкості 850 км/год. вийде у 11 літрів палива.
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06.06.2021 08:25 Ответить
Чтобы лететь в Польшу "облетать" Беларусь не надо. Просто Беня с Лукашенко по-корешам и он решил саботировать решение Украигы и поддержать "батьку".
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05.06.2021 17:12 Ответить
Саме так.

По прямій з Борисполя до аеропорта Варшави ім. Шопена - 722,88 км;
- оминаючи Білорусь - 726,47 км.
Різниця - 3,59 км
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05.06.2021 20:02 Ответить
Да и самолеты не летают по прямой.Они идут по навигационным точкам.Скорее всего на этом маршруте,они и не залетали в Беларусь - лишний геморой для диспетчеров.Кстати,земля имеет форму шара(ктобы подумал!) и кривая на карте зачастую оказывается на земле прямой.
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05.06.2021 20:39 Ответить
земля имеет форму шара , а на чем ( на ком ) он стоит ( держится ) чеб не упасть ?
правильный ответ в студию , плиз
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05.06.2021 22:26 Ответить
Просто нужно вернуть Берестейщину Украине и тогда облетать не прийдется. Берестейщина была подарена Беларуси после раздела Польши 1939 года гитлером и сталиным. Несмотря на то что это этнически украинская земля и была в составе украинских государств разных периодов (Галицко-Волынская Русь, УНР), ее совок передал беларусам так как они более спокойные, а совку ставить под угрозу трассу из европы в Смоленск и Москву было не к чему. Не смотря на это там УПА в 40-50 х годах чувствовало себя прекрасно, как и везде где жили украинцы. Не смотря на ассимиляцию,старики в селах там еще помнят украинский. Осталось только позвать. И нужен тот у власти кто услышит, человек с яйцами. А не эти ЗЕленско-региональские уб#юдки недобитки януковича
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05.06.2021 17:39 Ответить
Что за бред?
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05.06.2021 18:02 Ответить
Хто це там в МАУ, з бика впав? Який обліт Білорусі?? Показилися чи що?
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05.06.2021 18:32 Ответить
Песиголовець не хоче зірку "олігарх" носити-зірка "ЗЛОДІЙ" -якраз.
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05.06.2021 18:38 Ответить
принципиально не летаю МАУ
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05.06.2021 19:06 Ответить
принципиально не летаю МАУ
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05.06.2021 19:07 Ответить
Закройте нахрен это МАУ. Сначала регулярные рейсы в Тегеран. Теперь из-за "крюка" в 50 км мы не летим в Польшу. Другие летают, а этих жаба давит
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05.06.2021 19:42 Ответить
Похоже тут не жаба, а поддержка путлера и лукашеску.
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05.06.2021 19:46 Ответить
Да там, в МАУ, только этого и ждут. МАУ должна сотни миллионов долларов сотням контрагентов по обслуживанию самолетов, аэронавигацию. Тому же Украэроруху она должна миллиарды гривень, потому если ее прикроет, каломойша и его менеджеры (той самой национальности) только спасибо скажут. А арестовывать за долги нечего: компания изначально создавалась как пустышка, все самолеты в лизинге (угадайте, кому принадлежат те компании-лизингодатели? Правильно: каломойше и иже с ним. Там и остается плата за аренду самолетов).
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05.06.2021 20:57 Ответить
Когда то Беня окорбил Путлера и стал личным врагом! Чтоб не повторить судьбу Березовского он слился и теперь рулит за Путлера! Помните его высказывания за Крым и компенсацию за 100 млрд ,после возвращения в Украину!
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06.06.2021 07:41 Ответить
может в литву? там реально путь в два раза увеличился
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06.06.2021 09:25 Ответить
 
 