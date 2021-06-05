МАУ пока не будет возобновлять полеты в Польшу из-за необходимости облета территории Беларуси

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" не будет возобновлять с 18 июня полеты в Польшу, как планировала ранее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что причиной такого решения стала ситуация, возникшая в связи с необходимостью облета территории Беларуси и последующим перераспределением пассажиропотоков, который наблюдает авиакомпания на данном направлении.

"МАУ внимательно анализирует рынок как прямых (point to point) пассажиров, следующих в/из Польши, так и трансферных пассажиров, следующих с пересадкой в ​​Польше или Украине. В случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут восстановлены", - добавляют в компании.

Для пассажиров с билетами на фактически отмененные рейсы возможны следующие действия: изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа в соответствии с тарифом в оригинальном классе в течение периода действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом обмен билета на промокод с дополнительным 25% бонусом на вебсайте МАУ; возврат средств.

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