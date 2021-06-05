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Граждане из оккупированных территорий будут пропускаться без самоизоляции, если едут делать прививку, предъявив приглашение с идентификатором, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Граждане из оккупированных территорий будут пропускаться без самоизоляции, если едут делать прививку, предъявив приглашение с идентификатором, - ГПСУ

Украинские пограничники будут пропускать на территорию страны граждан Украины с оккупированных территорий, если те едут вакцинироваться от коронавирусной болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. 

"Отметим, что без самоизоляции будут пропускаться граждане Украины, готовы осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти Украины осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором. Также списки граждан, приглашенных пройти вакцинацию, будут поступать и непосредственно в КПВВ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в ГПСУ заявили, что граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Вдома". В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь и полис страхования.

Также читайте: Стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 для граждан Украины с временно оккупированных территорий, - Минздрав
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Топ комментарии
+8
У себя в Лугандоне пусть вакцинируются
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05.06.2021 15:01
+5
ви на контрольованій території прививки зробіть людям, колоуни ******.
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05.06.2021 16:20
+4
А що - громадяни України, які не ликали "хруцкий мир", які працюють в Україні, сплачують податки - усі вже вакціновані? Що такі комфортні умови робимо "кармильцам из лугандонии"??????
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05.06.2021 17:51
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У себя в Лугандоне пусть вакцинируются
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05.06.2021 15:01 Ответить
А при перетині КПВВ..показувати *аусвайс * .. Граждане из оккупированных территорий будут пропускаться без самоизоляции, если едут делать прививку, предъявив приглашение с идентификатором, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 788
..
.Граждане из оккупированных территорий будут пропускаться без самоизоляции, если едут делать прививку, предъявив приглашение с идентификатором, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 6166.....
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05.06.2021 15:03 Ответить
Граждане из оккупированных территорий будут пропускаться без самоизоляции, если едут делать прививку, предъявив приглашение с идентификатором, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4463.....
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05.06.2021 15:04 Ответить
отмазка Граждане из оккупированных территорий будут пропускаться без самоизоляции, если едут делать прививку, предъявив приглашение с идентификатором, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 7310
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05.06.2021 15:04 Ответить
Ну теперь и приглашениями можно торговать
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05.06.2021 15:05 Ответить
Граждане из оккупированных территорий будут пропускаться без самоизоляции, если едут делать прививку, предъявив приглашение с идентификатором, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2966
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05.06.2021 15:05 Ответить
И вовсе не обязательно им пересекать линию разграничения... Есть неплохие варианты решения этой проблемы.
Граждане из оккупированных территорий будут пропускаться без самоизоляции, если едут делать прививку, предъявив приглашение с идентификатором, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 386
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05.06.2021 15:06 Ответить
Приглашение на вакцинацию с идентификатором просто приходит на телефон в виде смски. Для этого нужно просто зайти на сайт любой клиники и ввести свой номер.. все. И так хоть по сто раз. За это денег никто не берет и ничего не спрашивает)
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05.06.2021 15:14 Ответить
Да пусть у себя там и вакцинируются, зачем сюда им переться, меньше будет риска, ещё от них заразиться.
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05.06.2021 15:39 Ответить
І багато таких їде? Громадян з окупованих територій пропускатимуть без самоізоляції, якщо ті їдуть робити щеплення і пред'являть запрошення з ідентифікатором, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 4738
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05.06.2021 15:47 Ответить
Українці вже всі провакциновані? То з якого перелаку? Тим більше, що у них є скрепний "спутнік- новічьок". А як же любов до "узкійміра з фуйлом"?
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05.06.2021 15:52 Ответить
Громадян з окупованих територій пропускатимуть без самоізоляції, якщо ті їдуть робити щеплення і пред'являть запрошення з ідентифікатором, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5796
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05.06.2021 16:17 Ответить
ви на контрольованій території прививки зробіть людям, колоуни ******.
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05.06.2021 16:20 Ответить
А що - громадяни України, які не ликали "хруцкий мир", які працюють в Україні, сплачують податки - усі вже вакціновані? Що такі комфортні умови робимо "кармильцам из лугандонии"??????
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05.06.2021 17:51 Ответить
а им тоже можна без паспортов, как студентам?
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05.06.2021 18:10 Ответить
и без декларации с врачем Громадян з окупованих територій пропускатимуть без самоізоляції, якщо ті їдуть робити щеплення і пред'являть запрошення з ідентифікатором, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6223
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06.06.2021 04:56 Ответить
Хто ж їх пустить? Закриті пункти пропуску.
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05.06.2021 20:05 Ответить
это зеленое шобло все перевернуло с ног на голову, оккупант что уже не в ответе за тех кого приручил?
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05.06.2021 21:39 Ответить
 
 