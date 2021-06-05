Граждане из оккупированных территорий будут пропускаться без самоизоляции, если едут делать прививку, предъявив приглашение с идентификатором, - ГПСУ
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Украинские пограничники будут пропускать на территорию страны граждан Украины с оккупированных территорий, если те едут вакцинироваться от коронавирусной болезни.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Отметим, что без самоизоляции будут пропускаться граждане Украины, готовы осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти Украины осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором. Также списки граждан, приглашенных пройти вакцинацию, будут поступать и непосредственно в КПВВ", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в ГПСУ заявили, что граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Вдома". В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь и полис страхования.
Пожалуйста, подождите...
..
......