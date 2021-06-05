Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу
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Большая Палата Верховного Суда Украины удовлетворила апелляционную жалобу кандидата в нардепы по 87 избирательному округу Вирастюка, ЦИК и партии "Слуга народа" и отменил решение кассационного административного суда от 23 мая, в котором говорилось о признании противоправными действий Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов на Ивано-Франковщине
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.
В решении отмечается, что апелляционные жалобы кандидата в народные депутаты Василия Вирастюка, ЦИК и партии "Слуга народа" удовлетворить.
Решение кассационного административного суда по делу Верховного суда от 23 мая отменить и принять новое решение, которым отказать в удовлетворении иска кандидата в народные депутаты Александра Шевченко в ЦИК. Взыскать с Шевченко Александра в специальный фонд государственного бюджета Украины судебный сбор в размере 24 970 гривен. Отменить меры обеспечения иска, принятые Большой Палатой Верховного Суда от 29 мая. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит.
"Таким образом, протокол ЦИК от 19 мая, которым Василий Вирастюк признан избранным народным депутатом по округу 87 в Ивано-Франковской, действует", - сообщает ОПОРА.
Напомним, 27 мая Большая Палата Верховного Суда, рассматривая апелляционные жалобы кандидата в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 87 Василия Вирастюка, политической партии "Слуга народа" и Центризбиркома на решение Верховного Суда об отмене протокола ЦИК от 19 мая 2021, не приняла решения и объявила перерыв до 5 июня.
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ваше дело наблюдать - дали буде...
Малєнков оно як пишався, а хто тепер про нього пам'ятає..?
...Лише кілька років тому ти був хай і не першою людиною в країні, але й не другою; саме тебе, а не Хрущова, якийсь час вважали головою держави, - а тепер ти не просто засланий на якісь казахстанські електростанції, а й отримуєш у тамтешніх горкомах суворі партійні догани. За втрату партквитка, організацію вечорів із п'янкою та "факт фотографування" (я так і не зрозумів - фотографування чого).
Ця людина померла вже в перебудову, і дуже шкода, що не лишила мемуарів і не дала (якщо не помиляюсь) відвертих інтерв'ю.
https://t.me/kgbfiles
разве так подтасовывали и позорили????
...
альпіністка, так саать, скалалаззззка...
То що тоді можна говорити про всю нашу поки ще суверенну державу.
А вообще, я в ужасе от нашей власти и правосудия. Так в тупую срать на все законы и Конституцию, ещё никто не позволял. Вы меня извините, но при Порошенко такого не было. Но несмотря ни на что каждый месяц, каждую неделю и чуть ли не каждый день, вылазили "патриоты" сраные, устраивали митинги, майданы, блокирование все и вся, травяные майданы.
И где? Где вся эта "патриотическая' мразь подевалась. За "бабло" уроды бегали.
Жить стало лучше, жить стало веселее? Может вам проплаченым уродам да.
А вам, зедебилам, жить стало лучше?
Букви@Bykvu
"Космічний інвестор, візіонер, меценат" без жодного успішного запуску, зате чималим досвідом в сайтах знайомств та звинувачень у махінаціях...
Це - Максим Поляков, власник групи компаній "Noosphere", яка може стати партнером уряду в космічній галузі.
диктатор народився.