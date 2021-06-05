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Вирастюк (82) Верховный Суд (1063) ЦИК (3635)

Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу

Большая Палата Верховного Суда Украины удовлетворила апелляционную жалобу кандидата в нардепы по 87 избирательному округу Вирастюка, ЦИК и партии "Слуга народа" и отменил решение кассационного административного суда от 23 мая, в котором говорилось о признании противоправными действий Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов на Ивано-Франковщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.

В решении отмечается, что апелляционные жалобы кандидата в народные депутаты Василия Вирастюка, ЦИК и партии "Слуга народа" удовлетворить.

Решение кассационного административного суда по делу Верховного суда от 23 мая отменить и принять новое решение, которым отказать в удовлетворении иска кандидата в народные депутаты Александра Шевченко в ЦИК. Взыскать с Шевченко Александра в специальный фонд государственного бюджета Украины судебный сбор в размере 24 970 гривен. Отменить меры обеспечения иска, принятые Большой Палатой Верховного Суда от 29 мая. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит.

"Таким образом, протокол ЦИК от 19 мая, которым Василий Вирастюк признан избранным народным депутатом по округу 87 в Ивано-Франковской, действует", - сообщает ОПОРА.

Напомним, 27 мая Большая Палата Верховного Суда, рассматривая апелляционные жалобы кандидата в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 87 Василия Вирастюка, политической партии "Слуга народа" и Центризбиркома на решение Верховного Суда об отмене протокола ЦИК от 19 мая 2021, не приняла решения и объявила перерыв до 5 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе
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Топ комментарии
+57
Хоть чучелом, хоть тушкой, Вирастюка протянули в депутаты. Позорище.
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05.06.2021 15:32
+39
Поздравляю всех с узурпацией власти!
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05.06.2021 15:29
+33
Дурак за пару лет депутатства загнал себя в угол=) Дура, что делать будешь, когда зеленую кодлу попрут? Ладно, два года назад, но ведь сейчас уже очевидно какое будущее у зебилоидов.. Идиот
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05.06.2021 15:35
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Правила форума Совет форумчан
Поздравляю всех с узурпацией власти!
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05.06.2021 15:29 Ответить
Хоть чучелом, хоть тушкой, Вирастюка протянули в депутаты. Позорище.
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05.06.2021 15:32 Ответить
не хоть, а именно чучелом его зеленые и высосали.
ваше дело наблюдать - дали буде...
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05.06.2021 16:35 Ответить
Дурак за пару лет депутатства загнал себя в угол=) Дура, что делать будешь, когда зеленую кодлу попрут? Ладно, два года назад, но ведь сейчас уже очевидно какое будущее у зебилоидов.. Идиот
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05.06.2021 15:35 Ответить
Дурак конечно и политиком не станет и репутацию(до конца жизни)-испортил... Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу - Цензор.НЕТ 2270
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05.06.2021 15:41 Ответить
і слава, і влада - субстанції мстиві...
Малєнков оно як пишався, а хто тепер про нього пам'ятає..?

...Лише кілька років тому ти був хай і не першою людиною в країні, але й не другою; саме тебе, а не Хрущова, якийсь час вважали головою держави, - а тепер ти не просто засланий на якісь казахстанські електростанції, а й отримуєш у тамтешніх горкомах суворі партійні догани. За втрату партквитка, організацію вечорів із п'янкою та "факт фотографування" (я так і не зрозумів - фотографування чого).
Ця людина померла вже в перебудову, і дуже шкода, що не лишила мемуарів і не дала (якщо не помиляюсь) відвертих інтерв'ю.
Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу - Цензор.НЕТ 72https://t.me/kgbfiles
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05.06.2021 15:38 Ответить
пан верестю, ну накуя вам это депутатство то!? что вы умеете крове силовых то!?
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05.06.2021 15:39 Ответить
То же и о Виталике-можно сказать.
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05.06.2021 15:42 Ответить
а разве его так в наглую проталкивали?
разве так подтасовывали и позорили????
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05.06.2021 15:43 Ответить
Все он понимает,мог отказаться благородно.Какой теперь из него"слуга народа"?
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05.06.2021 15:45 Ответить
За Кличко честно проголосувала більшість киян.
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05.06.2021 15:48 Ответить
совершенно верно!
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05.06.2021 15:59 Ответить
позор
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05.06.2021 15:41 Ответить
И с какими глазами присягу принимать ? Не стыдно?
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05.06.2021 15:41 Ответить
Под крики-"ганьба". Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу - Цензор.НЕТ 2673
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05.06.2021 15:42 Ответить
аааа.))))..не мытьем так катаньем...
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05.06.2021 15:42 Ответить
Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу - Цензор.НЕТ 6876
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05.06.2021 15:43 Ответить
Странно было бы если после стольких решений разных инстанций признающих выборы в округе недействительными, зебилы не протащили бы еще одно дерьмо в раду через карманный суд.
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05.06.2021 15:44 Ответить
Через пару років буде режим як в Бульбофюрера...
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05.06.2021 15:45 Ответить
"Україна - не Білорусія" (перефразуючи відомий вислів).
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06.06.2021 01:11 Ответить
Фу
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05.06.2021 15:45 Ответить
Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу - Цензор.НЕТ 5248

...
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05.06.2021 15:46 Ответить
та му пофиг -главное в конвертах получать
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05.06.2021 16:40 Ответить
Ще одна спортивна гнида відпала і це добре-тепер Вася в одній дружині із Усікам і Ламачєнка.
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05.06.2021 15:47 Ответить
рыжий в августе reinstated? wonna see Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 8504
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05.06.2021 16:46 Ответить
will talk to you in September Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 75 Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 75 Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 75
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05.06.2021 16:50 Ответить
УРА , ми в потрібному напрямку ідемо
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05.06.2021 15:47 Ответить
Як низько падають люди. Шкода. Я б у дзеркало плював би кожен ранок. Запроданець
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05.06.2021 15:49 Ответить
😂😂😂😂😂 Різні підрозділи одного і того ж Верховного суду приймають абсолютно протилежні рішення! Виявились якісь нові факти, чи обставини? По справі точно ні! Отже ці нові обставин носять явно зовнішній (позасудовий) характер. Наприклад, ТСК з ОПи. Ось так проходить обкатка президентських виборів 2024 року. Тільки главщебвлу тігитись нема чого. Адже Вірастюк опонував так у ж зеленому у (коломойському) Шевченку і для більшості громадян - це одне і те саме. І далеко не факт, що суспільств проковте, якщо зеленому опонуватиме патріот.
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05.06.2021 15:52 Ответить
Вася,Вася-так,политическую карьеру,начинать... Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу - Цензор.НЕТ 7780
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05.06.2021 15:52 Ответить
победить комика сможет боксер. театр адсурда продолжается, придется голосовать за Кличка
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05.06.2021 16:16 Ответить
совесть покрылась толстым слоем жира.
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05.06.2021 16:01 Ответить
Был известным силачом, Украина гордилась тобой, ну а теперь кем ты будешь, что хорошего сделаешь для народа, да не хрена. Будешь как и все "слуги народа", наполнять свои карманы и вместе с ними продолжать грабить Украину, вот такая у тебя будет возможность. Зря Вася ты пошёл в это нехорошее окружение - ой зря!
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05.06.2021 16:02 Ответить
тут іще одна взискує меду публічної слави,
альпіністка, так саать, скалалаззззка...

Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 1379
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05.06.2021 16:06 Ответить
принятие Вирастюком такой "победы" - это тотальное падение уважение к нему..холуйбл..
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05.06.2021 16:10 Ответить
І це округ, в якому свого часу Слава Стецько набирала 90% підтримки...
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05.06.2021 16:18 Ответить
Не ходив би ти, Васько , у депутати ...
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05.06.2021 16:24 Ответить
Як кажуть кацапи "не києм, то палицею" ( не мытьём так катанием) . Але в будь-якому з двох варіантів, і хоч як не крути антиукраїнські сили в зРаді поповнились не можна навіть сказати що проукраїнським депутатом. Сумно! Якщо Західна Україна так продажно голосує ...
То що тоді можна говорити про всю нашу поки ще суверенну державу.
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05.06.2021 16:27 Ответить
Какая позорная история.
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05.06.2021 16:34 Ответить
Читаю коменты и поражаюсь " зачем ты туда полез". А вообще кто-нибудь интересовался Вирастюком, кроме как силачом: какое у него образование, что он сделал для Украины, кроме как выступал в квартале и других шиу. Все смеялись над Кличком, но как по мне, Кличко умнее вирастюка. Кроме как иметь силу, надо иметь и ум. Слоган "Сила есть, ума не надо" людям не даст возможность жить лучше.
А вообще, я в ужасе от нашей власти и правосудия. Так в тупую срать на все законы и Конституцию, ещё никто не позволял. Вы меня извините, но при Порошенко такого не было. Но несмотря ни на что каждый месяц, каждую неделю и чуть ли не каждый день, вылазили "патриоты" сраные, устраивали митинги, майданы, блокирование все и вся, травяные майданы.
И где? Где вся эта "патриотическая' мразь подевалась. За "бабло" уроды бегали.
Жить стало лучше, жить стало веселее? Может вам проплаченым уродам да.
А вам, зедебилам, жить стало лучше?
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05.06.2021 16:35 Ответить
Трусяные майданы Саакашвили.
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05.06.2021 16:37 Ответить
В осла уши большие... можно за уши затянуть в любую дырку...
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05.06.2021 16:37 Ответить
парнозеленые копытные на 2м годе хорошо поняли шо с етим лехторатом можно делать все...
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05.06.2021 16:41 Ответить
Зе вибори!
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05.06.2021 16:51 Ответить
Ще одна зелена кнопка з біцепсами в голові...Лантух з тельбухами...
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05.06.2021 17:06 Ответить
ручные суды прислуги уродов
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05.06.2021 17:39 Ответить
Кто был никем, тот станет всем.
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05.06.2021 18:04 Ответить
ось іще претендентВелика палата Верховного Суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 5146



Букви@Bykvu





"Космічний інвестор, візіонер, меценат" без жодного успішного запуску, зате чималим досвідом в сайтах знайомств та звинувачень у махінаціях...
Це - Максим Поляков, власник групи компаній "Noosphere", яка може стати партнером уряду в космічній галузі.
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05.06.2021 19:42 Ответить
хорошо. правильно. справедливо.
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05.06.2021 19:44 Ответить
Большой человек. но к сожелению тупой !
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05.06.2021 20:05 Ответить
отакими будуть й наступні президентські й наступні парламентські.
диктатор народився.
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05.06.2021 20:44 Ответить
А в президенты Зелинского так же избирать будут в следующий раз??
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05.06.2021 20:55 Ответить
Ну вот нафига нам столько различных судов, если они по очереди отменяют решение друг-друга??? Справедливость одна и закон один! Как может в каждом суде быть разное решение по одним и тем же делам, по одним и тем же законам??? И каждому судье из этой массы судов нужно платить сотни тысяч зарплату и столько же потом пожизненную пенсию!!! И плюс к этому миллионами гребут взятки!!!
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05.06.2021 23:17 Ответить
Древние греки говорили: "Не селись там где нет справедливого суда."
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06.06.2021 00:05 Ответить
сильна людина а яка гнила душа як і у майже всіх зелених мерзотників бо перемагати треба гідно
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06.06.2021 08:48 Ответить
 
 