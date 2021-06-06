У террористов из "ЛНР" заявили, что выехали в Минск для допроса Протасевича (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Так называемые "следователи прокуратуры" террористической организации "Луганская народная республика" выехали, чтобы допросить задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание TUT.BY.
Как пишет издание, один из высокопоставленных источников в среде террористов из "ЛНР" заявил, что в случае экстрадиции, Протасевичу, обвиняемому в "преступлениях" против человечности, грозит расстрел.
В то же время украинский адвокат Леонид Маслов подверг сомнению информацию о якобы выезде представителей террористов "ЛНР" на допрос Протасевича. По его мнению, эта информация является фейком и вбросом режима Лукашенко.
"Единственным первоисточником является животный мир - "волонтер ДНР" с погонялом Илария Гольдберг. Но даже это существо якобы написало, что обезьяны из прокуратуры ЛНР только СОБИРАЮТСЯ в Минск для какого-то допроса. На этом основана вся "новость".
"Наши ребьята" с их зоопарка много куда собираются. Они конечно нацелены захватить и Киев, и Вашингтон. (...)
"Новость" от "волонтера ДНР" подхватил канал TUT.BY, ранее разгромленный диктатором Лукашенко, а теперь вполне лояльный к власти. Вероятно дальнейшие "новости", в том числе растиражированные нами, палачи показывают несчастному Протасевичу рядом со сценами пыток его девушки и прочими ужасами", - написал Маслов.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
Пожалуйста, подождите...
І саме головне: всі ті люди - це ІСТОРІЯ! А ******** героїв у вас НЕМА!!! Одне совкове бидло що навіть мови своєї соромиться!!!
І мова білоруська була у Жечі "державною"? ВКЛ мала свою власну армію? Мала право дипломатичних стосунків? "Хлопчику в коротких штанцях"! Не тобі мене історії вчить!!!
Українці просто "білорусозневажателі" А Жизневського не чіпай - він чи не один з небагатьох справжніх людей - на відміну від вашого "болота"!
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
Мовчу вже за південь де більшість моїх родичів та друзів... З реальних моїх знайомих , погано до Таргана ставляться лише націоналісти і то не всі...
- Як це - не відпускає? А яке він має право?! Написав заяву "за власним бажанням", відпрацював два тижні і пішов! У вас же КЗОТ ще СССР-ровський мабуть?!
Тут у неї "очі на лоб полізли":
- Яке - "за власним бажанням"? Тільки "по статті", чи за скороченням штатів!
- Так у вас що - "нове кріпацтво"?
- Майже!...
От так я "познайомився" з білоруською "демократією" ... До "ліваруції вихідного дня" залишалося років десять!...
Але я не про те. Впевнен, навіть зараз, після гучних антиукраїнських заяв, Таргана поважає більшість українців.
эй зележоп впишись хоть для приличия за парня его твои кровники судить буду а ты язык в ж*пу засунул......
Но принадлежит ли эта земля вам? А может быть, она принадлежит вашему хозяину - Луке?
Вони пишуть подібне, щоб спровокувать деяких "недалеких" форумчан на "радикальні" заяви стосовно Кубані, Південної Білорусі, Брянщини, Білгородщини, Воронежчини, А потім "тикають в очі" - що своїм кацапам, що "сябрам" - "Пасматрите - "хахлы" на ваши земли зарятся: "бандеровщину" вам хотят навязать!!!"
Про мене - ті землі нам і "нахрєн" не потрібні! Своєї "вати" вистачає! Тим більше що Україна з рішень Хельсінкі 1975 року не виходила!
ФАРС конченный!!!
Закономерный финал белорусского "мы не майданутые".
Наш горе МИД должен на это жестко отреагировать. Да и косоворотка должен что-то там бекнуть.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мне интересно, а если бы экипаж самолета не подчинился, то стал бы белорусский истребитель сбивать пассажирский самолет?