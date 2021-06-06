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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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терроризм (18658) Протасевич Роман (309)

У террористов из "ЛНР" заявили, что выехали в Минск для допроса Протасевича (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

У террористов из

Так называемые "следователи прокуратуры" террористической организации "Луганская народная республика" выехали, чтобы допросить задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание TUT.BY.

Как пишет издание, один из высокопоставленных источников в среде террористов из "ЛНР" заявил, что в случае экстрадиции, Протасевичу, обвиняемому в "преступлениях" против человечности, грозит расстрел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казанский: Протасевич был в "Азове" как журналист, это подтверждает сюжет "Громадського". ВИДЕО

В то же время украинский адвокат Леонид Маслов подверг сомнению информацию о якобы выезде представителей террористов "ЛНР" на допрос Протасевича. По его мнению, эта информация является фейком и вбросом режима Лукашенко. 

"Единственным первоисточником является животный мир - "волонтер ДНР" с погонялом Илария Гольдберг. Но даже это существо якобы написало, что обезьяны из прокуратуры ЛНР только СОБИРАЮТСЯ в Минск для какого-то допроса. На этом основана вся "новость".

"Наши ребьята" с их зоопарка много куда собираются. Они конечно нацелены захватить и Киев, и Вашингтон. (...)
"Новость" от "волонтера ДНР" подхватил канал TUT.BY, ранее разгромленный диктатором Лукашенко, а теперь вполне лояльный к власти. Вероятно дальнейшие "новости", в том числе растиражированные нами, палачи показывают несчастному Протасевичу рядом со сценами пыток его девушки и прочими ужасами", - написал Маслов.

У террористов из ЛНР заявили, что выехали в Минск для допроса Протасевича 01

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.
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Топ комментарии
+76
Лука почти официально признал террористический режим. Какие нафиг теперь "минские переговоры"?
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05.06.2021 15:56
+47
кацапа,а ты с какой целью в чужие дела лезешь?из недоразвитых шоле? Терористи з "ЛНР" виїхали до Мінська для допиту Протасевича - Цензор.НЕТ 1324

Терористи з "ЛНР" виїхали до Мінська для допиту Протасевича - Цензор.НЕТ 1904
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05.06.2021 16:40
+34
Так саму рашку населяет поти весь биомусор за очень редким исключением.
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05.06.2021 16:15
Комментировать
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Страница 2 из 2
А окрім "плювка", у тебе ще, може, і "аргументи" є? Докази давай, що я "неправий" ! Прізвища назви, дати, події - де білоруси "змагарували" не за поляків, не за Наполеона, не за Росію - а за "нєзалежну Бєларусь"!!! (Калиновського не згадуй - там нічого "білоруського" нема - одна псевдобілоруська фразеологія (і вбивства білоруських селян які не підтримували його загони!)
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06.06.2021 03:52 Ответить
Забисывай невежда-белорусофоб - Король Раздзивилл, Николай Гусовский, Князь Ольгерд, Игнат Домейко, Евфросиния Полоцкая, Тадеуш Костюшко, Лев Сапега, князь Витовт, Константин Острожский, княжна Рогнеда, Князь Всеслав Чародей, Барбара Радзивилл, Кирилл Туровский, ну конечно же Кастусь Калиновский, какую бы ересь ты про него не постил. И сходи хоть раз в жизни в библиотеку, белорусофоб, а то все что ты в своей никчемной "жизни" умеешь - Сож переплывать, и то по шее каждый раз получаешь)
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06.06.2021 15:49 Ответить
Ага! Особливий "герой" -литвин - Костянтин Острозький!!! Острог - це"Білорусь"? Чи "Литва"? Якщо Острозькі - "князі руські"? Ти ще Хмельницького з Богуном туди впиши! А "королі" ЧОГО були? Невже ВКЛ? Так воно ж нібито "князівство а не "королівство"?
І саме головне: всі ті люди - це ІСТОРІЯ! А ******** героїв у вас НЕМА!!! Одне совкове бидло що навіть мови своєї соромиться!!!
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06.06.2021 16:07 Ответить
Что, съел, невежда???) И ВАШ Хмельницки нам не нужен, поэтому я его и не писал. "Княжество", "королевство", "ВКЛ" - какая разница, белорусофоб? Это все наша БЕЛОРУССКАЯ история, как бы ты это не тужился представить это иначе. Каких современных героев тебе надо, с какого года? Хочешь, что бы я еще разок вытер о такое невежество как ты свои ноги? Брехло, а какие современные герои у тебя?
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06.06.2021 16:21 Ответить
Телепню! Я тобі що сказав: "Назви мені людей що боролися саме за Білорусь а не за Польщу Жечь Посполіту чи Росію Я у списку не бачу ні одного А щодо Кастуся Калиновського - то почитай його публіцистику! Там через слово - ПОЛЬЩА!!!
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06.06.2021 16:34 Ответить
Дурень, ну так ВКЛ и Речь Посполитая - это и есть территория нынешней Беларуси! Или по твоему такие страны как "ВКЛ" и "речь Посполитая" до сих пор существуют??? Ты оказывается ЕЩЕ тупее, чем казался) Брехло, так я и не услышал про твоих современных героев? Жду.
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06.06.2021 17:03 Ответить
Та ти що?! Жечь Посполіта юридично - конфедерація двох рівноправних країн - королівства Польща і ВКЛ Тільки от командували в ній поляки! (Точно так само як у СРСР були 15 "рівноправних" республік а комадували москалі)
І мова білоруська була у Жечі "державною"? ВКЛ мала свою власну армію? Мала право дипломатичних стосунків? "Хлопчику в коротких штанцях"! Не тобі мене історії вчить!!!
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06.06.2021 17:34 Ответить
Невежда необразованная, я тебе ЕЩЕ раз говорю - ГДЕ сейчас Речь Посполитая, и какие государства образовались на ее территории? Одна лишь Польша, даун??? И языки там были разные - польский, белорусский, украинский - ну и О ЧЕМ это тебе говорит, необразованное? Какая еще "державная" мова там могла быть?))) Идиот, ЕЩЕ РАЗ - не стало ни ВКЛ, ни РП - ЧТО образовалось на ЭТИХ землях??? Если НА ЭТИХ землях жили мои предки, у них были свои герои, то это вдруг превратилось в ничто, потому что такое ничтожество КАК ТЫ это сказало??? Историю решило переписать, обиженное на Соже? Брехло, но зато у ТЕБЯ никаких героев в современной истории ТОЧНО нет, и назвать хоть кого тебе невозможно. Поэтому и заплевал своими соплями весь монитор в бессильной злобе и зависти, поэтому и ответить тебе в который уже раз - нечего. Да и обижают тебя все кому не лень - именно поэтому)
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06.06.2021 18:21 Ответить
Тобі "хоч кілок на голові теши!" Ти можеш гордиться ким -завгодго однак названі тобою люди до Білорусі безпосередньо стосунку не мають! Це люди що служили кому-завгодно але не народу Білорусі ВСЕ! Ти мені осточортів! Мені надоїло читать тобі "лікбез"! Іди готуйся ходить "в колону по восємь!" Вам скоро знадобиться! Між іншим сьогодні подивився на відеосюжет твого "героя" - Протасевича з "лугандонцями-сепаратистами Феєрична картина!
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06.06.2021 18:34 Ответить
Невежда, слив засчитан. Уже и на Протасевича решил стрелки перевести, слабак) Короче сопли подотри, полураб без роду и племени. Белорусофоб, хотел белорусов в очередной раз унизить, а ноги вытерли именно об тебя) Причем легко и непринужденно. И это, невежда, Сож скоро в очередной раз собираешься переплывать? Ты маякни, позвоню парням, что бы в очередной раз тебе партию щелбанов выписали...на ком еще тренироваться, как не на такой обиженке
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06.06.2021 18:51 Ответить
Та я туди їздить перестав - можеш не "напрягаться"! Дякуючи вашому придурку там "на всякий пожарний" підвищили рівень безпеки і треба реєструваться їхать на заставу А це не "ближній світ" А "витирають ноги" саме об вас - в Україні сміються: "Білоруси "різко встали - в калюжу впали!"
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06.06.2021 18:57 Ответить
Об меня украинцы ноги ТОЧНО не вытирают, а вот я об тебя - с удовольствием. Ну а дауны, которые смеются с убитых, покалеченных и арестованных белорусов - расписываются не только в своей "человеческой" ущербности, но и смеются и над своей же "небесной сотни" (сильно ржешь над первым погибшим, белорусом Михаилом Жизневским, даун?), над такими же убитыми и покалеченными украинцами. Смотри не обосрись от смеха, урод.
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06.06.2021 19:13 Ответить
Та заспокойся вже!!! Українці - не "білорусофоби"! Для того щоб ми стали вас ненавидіть і побоюваться вам треба "сильно напрягтісь"
Українці просто "білорусозневажателі" А Жизневського не чіпай - він чи не один з небагатьох справжніх людей - на відміну від вашого "болота"!
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06.06.2021 19:40 Ответить
Епт, не хватало еще, что бы белорусы "напрягались" из-за такого овна как ты!))) Такого овна, у которого даже сейчас сипатый убийца - самый популярный мировой политик. И ТЫ после этого еще воняешь про чье-то "болото"??? На себя и свое окружение посмотри, любитель "сильной руки". На многих антимайданах побывал, белорусозневажатель? И про Жизневского я тебе тоже много чего могу разжевать (хорошо знаю его племянника), только ТЫ этого не достоин. Уверен, что такому овну как ты, он бы тоже хороших лещей выписывал. И выродила же украинская земля такое недоразумение...
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06.06.2021 20:03 Ответить
- В чому різниця між українцями і білорусами?
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти» У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича - Цензор.НЕТ 6290
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06.06.2021 20:18 Ответить
Кожну відпустку буваю в Україні. Навіть на Франківщині мені минулого літа казали - "дайте нам його,ми його тут в дупу цілувати будемо...." Решта тільки головою кивала та заздрісно зітхала...
Мовчу вже за південь де більшість моїх родичів та друзів... З реальних моїх знайомих , погано до Таргана ставляться лише націоналісти і то не всі...
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05.06.2021 18:28 Ответить
а еще лучше - дайте нам Сталина и Берию, ми їх тут в дупу цілувати будемо.
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06.06.2021 00:45 Ответить
Якось приїхала рідня з Білорусі до сватів... Ну "поседіли" трохи (за столом)... І тут племінниця свата почала скаржиться, що чоловіка з роботи не відпускають - на іншому місці пропонують кращу зарплату, а зі старого директор не відпускає... У мене "очі на лоб полізли":
- Як це - не відпускає? А яке він має право?! Написав заяву "за власним бажанням", відпрацював два тижні і пішов! У вас же КЗОТ ще СССР-ровський мабуть?!
Тут у неї "очі на лоб полізли":
- Яке - "за власним бажанням"? Тільки "по статті", чи за скороченням штатів!
- Так у вас що - "нове кріпацтво"?
- Майже!...
От так я "познайомився" з білоруською "демократією" ... До "ліваруції вихідного дня" залишалося років десять!... Терористи з "ЛНР" виїхали до Мінська для допиту Протасевича - Цензор.НЕТ 6756
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06.06.2021 04:24 Ответить
Я можу звільнитися. Максимум місяць відпрацьовки назначать, на практиці в середньому тиждень. Але визнаю, на багатьох підприємствах діє система контрактів і там до кінця терміну дії контракту звільнитися досить складно.
Але я не про те. Впевнен, навіть зараз, після гучних антиукраїнських заяв, Таргана поважає більшість українців.
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06.06.2021 09:11 Ответить
Не знаю, В колі моїх знайомих були зрідка подібні "екземпляри", однак вже давно перевелись - "вимерли, як мамонти"!
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06.06.2021 09:41 Ответить
це якого року?
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05.06.2021 17:25 Ответить
1917
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05.06.2021 17:50 Ответить
Теперь аваковы-татарова должны послать своего следователя, который как в случае с левченко, докажет что Протасевич воевал за "киевскую хунту".
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05.06.2021 17:03 Ответить
еще один вип-заложник....
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05.06.2021 17:18 Ответить
эх...... парнишка главное выживи.......

эй зележоп впишись хоть для приличия за парня его твои кровники судить буду а ты язык в ж*пу засунул......
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05.06.2021 17:31 Ответить
Хутін Луку опустив до цих тарорістів Терористи з "ЛНР" виїхали до Мінська для допиту Протасевича - Цензор.НЕТ 3221 , в одне стойло ха ха . Такого лідера , я шось в цій політиці трохи не пойму
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05.06.2021 17:33 Ответить
Следовательно мы не признаем режим Луки и границы его государства. Самое время заявить наши права на Берестейщину Украине и тогда облетать не прийдется. Берестейщина была подарена Беларуси после раздела Польши 1939 года гитлером и сталиным. Несмотря на то что это этнически украинская земля и была в составе украинских государств разных периодов (Галицко-Волынская Русь, УНР), ее совок передал беларусам так как они более спокойные, а совку ставить под угрозу трассу из европы в Смоленск и Москву было не к чему. Не смотря на это там УПА в 40-50 х годах чувствовало себя прекрасно, как и везде где жили украинцы. Не смотря на ассимиляцию,старики в селах там еще помнят украинский. Осталось только позвать. И нужен тот у власти кто услышит, человек с яйцами. А не эти ЗЕленско-региональские уб#юдки недобитки януковича
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05.06.2021 17:43 Ответить
А тебе кацапские манеры покоя не дают? Тоже решил по претендовать на чужую территорию?
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05.06.2021 18:41 Ответить
Претендовать на чужое - плохо, это так.
Но принадлежит ли эта земля вам? А может быть, она принадлежит вашему хозяину - Луке?
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05.06.2021 20:27 Ответить
А может это твой хозяин, или твой хозяин пуйло, раз уж жизнь без хозяина ты себе даже не представляешь?
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05.06.2021 21:13 Ответить
"Теддібой" - звичайний лахтинський провокатор,
Вони пишуть подібне, щоб спровокувать деяких "недалеких" форумчан на "радикальні" заяви стосовно Кубані, Південної Білорусі, Брянщини, Білгородщини, Воронежчини, А потім "тикають в очі" - що своїм кацапам, що "сябрам" - "Пасматрите - "хахлы" на ваши земли зарятся: "бандеровщину" вам хотят навязать!!!"
Про мене - ті землі нам і "нахрєн" не потрібні! Своєї "вати" вистачає! Тим більше що Україна з рішень Хельсінкі 1975 року не виходила!
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06.06.2021 10:13 Ответить
А с Крымом в 1954м?
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05.06.2021 22:47 Ответить
В БССР зализуют раны впопучленцы и это факт
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05.06.2021 18:00 Ответить
Кто вообще кого - либо избирал в Лугандоне? Кого там принимать будут пожиратели будьбы?
ФАРС конченный!!!
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05.06.2021 18:01 Ответить
почему только в минск? они еще едут к нам ,поступать, делать прививки, лечиться, получать пенсии и субсидии. и их даже не спросят на камеру, где ты живеш? например в Украине, в лднры. в крыму Украинском или рф? это же просто. вопрос, где живеш или чей крым на камеру это самый лучший вопрос в Украине на данный момент
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05.06.2021 18:16 Ответить
щасс он у них - и мальчика того распял, и остальных колларабо-сепаров-ватников сничтожил...
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05.06.2021 18:18 Ответить
Делаем ставки - обеспокоенность, озабоченность или тревога
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05.06.2021 18:24 Ответить
Наверное,по указке из Расеи хотят пришить Протасевичу уничтожение NH17?
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05.06.2021 18:30 Ответить
Он не удалил из телефона фотографии своих приключений в Украине. Вообще ничего не удалил. Хотя времени было достаточно. Очень странно.
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05.06.2021 18:32 Ответить
так это у врагов компромат а у друзей подвиг, как и отец его что хотел, когда хвастался о сыне?
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05.06.2021 23:34 Ответить
Сподіваюсь не доїдуть (((( Шкода Протасевича, шкода наших людей в ціх расистських катівнях
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05.06.2021 18:42 Ответить
Де-юре Белорусь признала "лнр" и мне кажется, что кроме разрыва дипломатических отношений и полного закрытия границы у Украины ничего не остается!!!
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05.06.2021 18:50 Ответить
Ну что тут сказать. Тут дело уже не в захваченном журналисте- блогере( он гражданин Беларуси), это по факту признание ЛНР. Пришла пора реагировать, разрыв дип. отношений адекватная реакция на подобное.
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05.06.2021 19:35 Ответить
его могут и убить эти ЛНР, бульбофюрер руками бандитов убьет, , а потом скажет, я не при чем, эта онии....
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06.06.2021 00:31 Ответить
ублюдки.
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05.06.2021 19:43 Ответить
Бульбофюрер совсем сбрендил.Пора бы перекрыть ему краник в Украину через запрет импорта белорусских товаров.А то привык хитрожоп барыжничать на дешевых кацапских ресурсах. Терористи з "ЛНР" виїхали до Мінська для допиту Протасевича - Цензор.НЕТ 218
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05.06.2021 20:00 Ответить
Будуть питати, чи не обстрілювали свідомо ЗСУ мирних мешканців? Ще можна про збиття МН-17 українцями. Можна про все. Цирк для дебілів продовжується.
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05.06.2021 20:01 Ответить
добудут себе "языка" а он говорить любит.. Терористи з "ЛНР" виїхали до Мінська для допиту Протасевича - Цензор.НЕТ 9509
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05.06.2021 23:35 Ответить
ЛНР бе РФ даже пукнуть не смогут.
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05.06.2021 20:26 Ответить
Ну, что ж.
Закономерный финал белорусского "мы не майданутые".
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05.06.2021 20:27 Ответить
И начало финала зеленой Украины..
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05.06.2021 22:18 Ответить
Не в минск , в фашистскую белорусь Терористи з "ЛНР" виїхали до Мінська для допиту Протасевича - Цензор.НЕТ 4204
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05.06.2021 21:09 Ответить
Это фактическое признание Лукашенком этих квази республик.
Наш горе МИД должен на это жестко отреагировать. Да и косоворотка должен что-то там бекнуть.
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05.06.2021 21:42 Ответить
ЦІКАВИЙ ЗБІГ ПІСЛЯ КОСОВОРОТКИ ЗЕ В УКРАЇНУ ПОЧАЛИ ЗАЇЖАТЬ ПРОРОСІЙСКИ ЛЕВЧЕНКИ І ІІНШІ МЕНТИ, ЧОМУ ДИВУВАТИСЬ ПРО БІЛОРУСЬ.
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06.06.2021 10:24 Ответить
Выехали?!Ребята,они там с момента революции.Именно корпуса ОРДЛО,были перекинуты в Беларусь для подавления протестов.Тут сложить два +два много ума не надо.Они уже давно сотрудничают Терористи з "ЛНР" виїхали до Мінська для допиту Протасевича - Цензор.НЕТ 5154
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05.06.2021 21:49 Ответить
Сцикун як чорна мітка. Он Лука як довго тримався... Ай не треба було йому в Україну до Сцикуна їхати!
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05.06.2021 21:54 Ответить
Если будут пролетать над Украиной, то такокую леталку и посадить не грех.
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05.06.2021 23:16 Ответить
Може Лукашенко їх арештує та екстрадує в Україну, як терористів? Треба, щоб наша генпрокуратура зробила запит.
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06.06.2021 00:18 Ответить
ВОНИ ЯК ЛЕВЧЕНКО БЕЗ ЗАПИТУ ПРИЇДУТЬ.
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06.06.2021 10:26 Ответить
Протасов влип Терористи з "ЛНР" виїхали до Мінська для допиту Протасевича - Цензор.НЕТ 2866
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06.06.2021 04:28 Ответить
лукашенок себе подписал приговор, колхозное быдло
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06.06.2021 07:05 Ответить
СПОКІЙНІШЕ І ДО НАС КІРІНДЯСОВ І ЛЕВЧЕНКО НА РОБОТУ ПРИЇХАЛИ.
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06.06.2021 10:28 Ответить
У кацапов появилась карманная и узаконена террористическая организация Убогие вообще умом тронулись
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06.06.2021 08:13 Ответить
Самолет Ryanair принудили сесть в Минске под угрозой белорусского истребителя.
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Мне интересно, а если бы экипаж самолета не подчинился, то стал бы белорусский истребитель сбивать пассажирский самолет?
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06.06.2021 09:11 Ответить
почему тебе это интересно? У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича - Цензор.НЕТ 4918
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06.06.2021 10:03 Ответить
Он не мог не подчиниться, правила любой а/к в таких случаях прямо запрещают капитану проверять такое.
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06.06.2021 11:51 Ответить
Был бы приказ - сбили. Или ты в этом сомневаешься?
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06.06.2021 15:41 Ответить
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