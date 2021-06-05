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Житомирщина (1314) пытки (758) Офис Генпрокурора (2044)

Патрульного с Житомирщины, который ранее "выбивал признание" у подростков, уличили в новом факте пыток

Новости Цензор.НЕТ Общество

Патрульного с Житомирщины, который ранее

В Житомирской области на новом факте пыток разоблачили полицейского, который ранее также издевался над людьми.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Сообщено о новом подозрении патрульному полицейскому одного из отделов ГУ Нацполиции в Житомирской области по факту пытки (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины)", — говорится в сообщении.

Во время расследования в уголовном производстве по факту пыток двух человек на Житомирщине установлена его ​​причастность к другим фактам пыток.

"Установлено, что в ходе общения в помещении отделения полиции с юношей, который заявил о совершении кражи и спорил с полицейским, милиционер неоднократно наносил ему удары в голову и туловище, пытаясь наказать за "плохое поведение" и запугать", — сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество случаев пыток в полиции снизилось, - Офис Генпрокурора

В ОГП напомнили, что в январе 2021 года между населенными пунктами одного из районов Житомирской области группа лиц, требуя у двух юношей признать причастность к похищению автомобиля, наносили потерпевшим удары руками и ногами в различные части тела, заставляли их стоять на коленях.

"К таким действиям присоединился патрульный, который прибыл на место происшествия. Однако, вместо помощи пострадавшим, полицейский достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из потерпевших и спустил курок пистолета, требуя предоставить сведения об угоне автомобиля", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двум наемникам РФ сообщено о подозрении в пытках украинских воинов, - Офис Генпрокурора

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+17
Нужно ещё немного подождать, вот когда он кого-то убьет, тогда уж точно можно посадить
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05.06.2021 15:51
+4
Мусаров наглих то треба присажувати ,а то вони як царьки формою прикриваються і роблять свое.
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05.06.2021 15:53
+4
Интересный факт, то что полиция при заявлении о факте вымогательства и угрозе жизни заявляет, что им за это погоны не дадут и ничего не делает - очевидный конфликт интересов выродков полицейских
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05.06.2021 16:09
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Нужно ещё немного подождать, вот когда он кого-то убьет, тогда уж точно можно посадить
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05.06.2021 15:51 Ответить
Аваков вообще нормальный? Его работника уличили и он не в тюрьме, а дальше пытает? Аваков, у тебя фашисты в полиции? Или кто? У нас есть правосудие? ( это уже риторический вопрос, потому что его давно нету.)
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05.06.2021 17:04 Ответить
Мусаров наглих то треба присажувати ,а то вони як царьки формою прикриваються і роблять свое.
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05.06.2021 15:53 Ответить
Знаешь способ как ? поделись. Кроме как ******* их, я способов не знаю. 1 раз в райотдел попасть достаточно, главное к кому надо. Тот кто надо, аккуратно отобьет почки и область поясницы и на бумаге будет любое признание.
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05.06.2021 16:05 Ответить
Брехня! Мусора-кати є тільки в Білорусі! Наша нова реформована поліція такою бути не може! Не займайтесь антиукраїнською пропагандою!
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05.06.2021 19:21 Ответить
Всегда был уверен, когда после какого нибудь зашквара рассказывают по ТВ, что кто-то из этих утырков уволен, никто никого не увольняет, это все развод для лохов, поэтому они легко устраивают новые зашквара, уверенны - ничего не будет, для дебилов расскажут очешуительную историю про увольнение и начатое расследование 😁😁😁😁
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05.06.2021 15:58 Ответить
Вбивця невинного пасажира коп Олійник,якого на апеляцію прийшла захищати вся кодла "реформаторів" (Аваков,Кличко,нардепи) до цього часу спокійнісінько працює в поліціі,заробляючи соціалку,пенсіі,преміі тощо...Наша поліція - мафія,а мафія сама карає своїх,їнші їй не указ...
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05.06.2021 17:03 Ответить
Взагалі то Олійник вбив наркомана конченого !
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05.06.2021 17:21 Ответить
Олийнык сделал все правильно ( на мой взгляд ) , плохо че промахнулся ( или еще раз не выстрелил )
виноват долбоводитель , который прикрылся своим товарищем , и давил на газ ( в курсе че по стоячей машине отработал ) , стал-бы сразу , все бы обошлось , а по бухим водилам - огонь на поражение , без предупреждения , если стекла тонированные , то работай веером ( чеб наверняка )
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05.06.2021 22:13 Ответить
Родители не линчевали мразей, у н х на это законное право
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05.06.2021 16:02 Ответить
Аваков кращий міністр..
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05.06.2021 16:03 Ответить
Чмырдяй главный, такого позора орган импотентной власти не имеет - как Кравченко поступит иначе никак
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05.06.2021 16:05 Ответить
Он министр - чёрт!!! Зе его пригрел возле себя и сам таким же стал...
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05.06.2021 16:10 Ответить
В судах судьи мрази оправдают полицейских т.к. они выродки узурпаторы судебной власти и это факты доказаны. Каждый гражданин имеет право на самозащиту государство не поможет у власти мрази, выродки и подонки - общественноизвестно и не подлежит доказательству
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05.06.2021 16:04 Ответить
Интересный факт, то что полиция при заявлении о факте вымогательства и угрозе жизни заявляет, что им за это погоны не дадут и ничего не делает - очевидный конфликт интересов выродков полицейских
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05.06.2021 16:09 Ответить
Казав геращенко що у мусорів мало прав і треба підвищити,це щоб вони не тільки катували а й вбивали безкарно.Це така реформа поліцаїв.
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05.06.2021 16:17 Ответить
Таких полицейских после таких пыток, надо гнать с полиции сраной метлой прямо в тюрягу, чтоб другим неповадно было. А то создаётся такое впечатление, что это не полиция, а просто бандиты узаконенные авакяном.
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05.06.2021 16:20 Ответить
мусоряку-на гіляку! Патрульного з Житомирщини, який раніше "вибивав зізнання" у підлітків, викрили в новому факті тортур - Цензор.НЕТ 4193
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05.06.2021 16:27 Ответить
Разве в той структуре есть такие которые не выбивают признания?!
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05.06.2021 16:44 Ответить
У нас на форумі такий є, так він хвалився що на суді вже не один плакався що у нього в трудовому рабстві був, а з нього все як з гусака вода.
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05.06.2021 16:53 Ответить
Житомирщина - край неляканих му.... Поліцаями важко їх назвати - бо Поліцай - це звучить гордо!
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05.06.2021 17:06 Ответить
Менти завжди вибивали показання , і при сесесері і при Незалежній !
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05.06.2021 17:22 Ответить
Садисти ідуть працювати в і це жахливо!
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05.06.2021 17:26 Ответить
Аваков... ты где?
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05.06.2021 17:50 Ответить
Панські гайдуки а не поліцаї.
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05.06.2021 17:55 Ответить
задайте сами мебе вопрос. 1. кто и за чем идет работать в полицию? 2. почему Вы лично там не работаете. ответ будет однозначным. нормальный (ная) там не сработаються. ВСЕ!!!
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05.06.2021 18:03 Ответить
пару дней назад, ВИДЕО. полицай на красный, влетает в машину ехавшую на зеленый. сейчас пацан ходит и доказивает что он прав, а следаки не принимают видео с ДТП. о чем еще можно говорить? только об одном. АВАКОВ ЧЕМПИОН!!!
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05.06.2021 18:07 Ответить
Складывается впечатление, что многим мусорам (my cop -- мой полицейский) за то, что они крышуют нелегальный бизнес, ОПГ, выбивают показания, чтобы улучшить статистику. Спрашивается, зачем нам такая полиция? Спокойнее жить нам не стало. И вообще такие выводи можно сделать и об остальных силовых, контролирующих органах, таможне и пр.
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05.06.2021 22:49 Ответить
 
 