Таврийский университет в Киеве будет принимать абитуриентов из оккупированного Крыма без паспортов, - ректор Казарин

Ректор Таврического Национального Университета им. Вернадского в Киеве Владимир Казарин сообщил, что вуз готов принимать и принимает абитуриентов из Крыма с российским паспортом или вовсе без паспорта. Достаточно иметь свидетельство о рождении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

"Понятно, что за долгое время, которое прошло после оккупации, в Крыму выросло новое поколение молодежи, которое не имело возможности получить украинский паспорт – у них есть в лучшем случае выданный на полуострове российский (который за пределами России не признается как легальный документ – ред.) Нас это не пугает, мы принимаем и такой паспорт, и даже можем принять абитуриента вообще без паспорта, достаточно будет свидетельства о рождении, из которого ясно, что поступающий родился в украинском Крыму. Он может во все университеты, охваченные системой центров "Крым – Украина", предъявить аттестат с двуглавыми орлами, вопросов из-за этого не будет, потому что все понимают, что другой школы в Крыму сейчас нет", – пояснил ректор.

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По его словам, на основе этих бумаг вуз выдает абитуриенту документ-справку под названием "Образовательная декларация", куда вносятся данные о сданных им в школе экзаменах, и на основе этой декларации дальше работают с абитуриентом.

"Затем в общеобразовательной школе, которая к нам специально прикреплена, они досдадут украинский язык и историю Украины в рамках школьной программы – хочу подчеркнуть, что к сдаче этих дисциплин мы их в университете предварительно подготовим", – добавил Казарин.



Он также напомнил, что абитуриенты из Крыма освобождены от сдачи ВНО.

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