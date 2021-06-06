Таврийский университет в Киеве будет принимать абитуриентов из оккупированного Крыма без паспортов, - ректор Казарин
Новости Цензор.НЕТ Общество
Ректор Таврического Национального Университета им. Вернадского в Киеве Владимир Казарин сообщил, что вуз готов принимать и принимает абитуриентов из Крыма с российским паспортом или вовсе без паспорта. Достаточно иметь свидетельство о рождении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии.
"Понятно, что за долгое время, которое прошло после оккупации, в Крыму выросло новое поколение молодежи, которое не имело возможности получить украинский паспорт – у них есть в лучшем случае выданный на полуострове российский (который за пределами России не признается как легальный документ – ред.) Нас это не пугает, мы принимаем и такой паспорт, и даже можем принять абитуриента вообще без паспорта, достаточно будет свидетельства о рождении, из которого ясно, что поступающий родился в украинском Крыму. Он может во все университеты, охваченные системой центров "Крым – Украина", предъявить аттестат с двуглавыми орлами, вопросов из-за этого не будет, потому что все понимают, что другой школы в Крыму сейчас нет", – пояснил ректор.
По его словам, на основе этих бумаг вуз выдает абитуриенту документ-справку под названием "Образовательная декларация", куда вносятся данные о сданных им в школе экзаменах, и на основе этой декларации дальше работают с абитуриентом.
"Затем в общеобразовательной школе, которая к нам специально прикреплена, они досдадут украинский язык и историю Украины в рамках школьной программы – хочу подчеркнуть, что к сдаче этих дисциплин мы их в университете предварительно подготовим", – добавил Казарин.
Он также напомнил, что абитуриенты из Крыма освобождены от сдачи ВНО.
Пожалуйста, подождите...
матпомощь и безвиз .И на работу приём ,особенно в госструктуры и оборонку.
У таких как Хазарин ,возможно ,жильё в Крыму.(?!)или дан приказ куратора?!
А что есть проблемы в получении нормального паспорта?
https://www.google.com/amp/s/ru.krymr.com/amp/ukrainskie-pasporta-dlya-krymchan-khersonskaya-oblast/31049001.html
Но я думаю, что никто из Крыма в Киев учиться не поедет. Мало ли какие могут потом быть последствия... Высших учебных заведений - выбирай, не хочу, во всём мире.
Источник: https://censor.net/ru/n3269685
Как они собраются их научить языку и истории Украины, если они никогда этих предметов не учили? Вы же говорили, что этим абитуриентам было от силы лет 10 в 2014 году. Не думаю, что они ночью под одеялом, втайне от родителей учили эти два предмета, заренее гововясь поступать в украинские ВУЗы).
Я на примере Донецкого медицинского вижу, как МЫ учим кого угодно, но только НЕ украинцев. Нет, есть какая-то часть, но... основной процент составляют индусы, арабы и еще граждане 40 стран мира! Да, они оплачивают учебу. Да, поговаривают, что ЭТИ деньги якобы идут в бюджет)). Но, черт побери, сколько можно своих детей отфутболивать ради денег... А Вы не в курсе, дипломы Донецких "филиалов" медицинского универа признают в мире? На данный момент идет борьба за один из "филиалов". Я догадываюсь, почему).
Я к зеледенту не имею никакого отношения. А где учиться крымчанам - то их дело.
Но заведомо зная, что они имеют паспорт страны-агрессора и ехать в Украину учиться...
Это перебор.
Вот пусть такой ребенок выбирает И альтернативные ВУЗы. Спасибо, выбор огромен!
И вообще... не Вам судить о моих умственных способностях.
Всего доброго!
П.С.: Почитайте внимательно отзывы других посетителей. Практически никто с Вами не согласен).
Вы, я так понимаю, преподаватель этого ВУЗа))
Или твоя бабушка в 42м из Херсона поступила в Берлинский университет?
Они под оккупацией
Они в школах салютуют путлеру
А умных детей у нас хватает
гасконецкрымчанин с детства академик!". Вполне пойдет как девиз универа.
которые заняли призовые места на всероссийской олимпиаде.
"Достичь высоких результатов удается не всем, но вам это оказалось под силу. Хочется, чтобы каждый из вас остался в этом городе и применил свои знания в его развитии", - поздравил учеников городской управляющий
Каждый из 19 школьников стал "счастливым" обладателем почетных грамот, двух пакетиков кетчупа, пакетика майонеза и пакетика соуса "четыре сыра".
...
-- и вспыхнет проукраинское восстание в Донецке и Луганске -- и пойдёт народ штурмом брать Киев -- и побегут парашные гниды, верхом на вошах -- в ЕС -- за политическим убежищем! *)
да, забыл. по персональному телохранителю каждому, чтоб не спрашивали чей Крым
А вообще зачем заморачиваться? Сразу всем кто там выпишите по диплому,не мучайте детишек, их ведь под дулами автоматов загоняли паспорта получать, это не они и не их родители стояли в очередях, записывались и ждали месяцами своей очереди, не они рвали украинские ("хозляцкие") паспорта.)))