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Таврийский университет в Киеве будет принимать абитуриентов из оккупированного Крыма без паспортов, - ректор Казарин

Новости Цензор.НЕТ Общество

Таврийский университет в Киеве будет принимать абитуриентов из оккупированного Крыма без паспортов, - ректор Казарин

Ректор Таврического Национального Университета им. Вернадского в Киеве Владимир Казарин сообщил, что вуз готов принимать и принимает абитуриентов из Крыма с российским паспортом или вовсе без паспорта. Достаточно иметь свидетельство о рождении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

"Понятно, что за долгое время, которое прошло после оккупации, в Крыму выросло новое поколение молодежи, которое не имело возможности получить украинский паспорт – у них есть в лучшем случае выданный на полуострове российский (который за пределами России не признается как легальный документ – ред.) Нас это не пугает, мы принимаем и такой паспорт, и даже можем принять абитуриента вообще без паспорта, достаточно будет свидетельства о рождении, из которого ясно, что поступающий родился в украинском Крыму. Он может во все университеты, охваченные системой центров "Крым – Украина", предъявить аттестат с двуглавыми орлами, вопросов из-за этого не будет, потому что все понимают, что другой школы в Крыму сейчас нет", – пояснил ректор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вузы без украинского аттестата, - Шкарлет

По его словам, на основе этих бумаг вуз выдает абитуриенту документ-справку под названием "Образовательная декларация", куда вносятся данные о сданных им в школе экзаменах, и на основе этой декларации дальше работают с абитуриентом.

"Затем в общеобразовательной школе, которая к нам специально прикреплена, они досдадут украинский язык и историю Украины в рамках школьной программы – хочу подчеркнуть, что к сдаче этих дисциплин мы их в университете предварительно подготовим", – добавил Казарин.

Он также напомнил, что абитуриенты из Крыма освобождены от сдачи ВНО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество абитуриентов с временно оккупированных территорий с каждым годом растет, - Шкарлет
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Топ комментарии
+28
а обычных.. с паспортами и дипломами будет? или только на контракт...
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05.06.2021 16:00
+20
Теперь будем кормить засланых казачков.
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05.06.2021 16:01
+20
І випускати без дипломів Таврийский университет в Киеве будет принимает абитуриентов из оккупированного Крыма без паспортов, - ректор Казарин - Цензор.НЕТ 3357
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05.06.2021 16:01
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а обычных.. с паспортами и дипломами будет? или только на контракт...
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05.06.2021 16:00 Ответить
Звісно - тільки на контракт !!!
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05.06.2021 17:17 Ответить
Преференції лише для дітей зрадників.
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06.06.2021 07:35 Ответить
пздц
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05.06.2021 16:01 Ответить
Теперь будем кормить засланых казачков.
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05.06.2021 16:01 Ответить
І випускати без дипломів Таврийский университет в Киеве будет принимает абитуриентов из оккупированного Крыма без паспортов, - ректор Казарин - Цензор.НЕТ 3357
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05.06.2021 16:01 Ответить
А вони їм не дуже й потрібні. Головне - легалізуватись "казачкам" в Україні.
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05.06.2021 17:55 Ответить
Головне несіть бабло.
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05.06.2021 16:05 Ответить
___с переселенцами вопрос решён. Настало время Льгот для жителей Крыма:
матпомощь и безвиз .И на работу приём ,особенно в госструктуры и оборонку.
У таких как Хазарин ,возможно ,жильё в Крыму.(?!)или дан приказ куратора?!
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05.06.2021 16:09 Ответить
Ректором кацап Казарін-це все.
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05.06.2021 16:10 Ответить
По паспортах з мутантом? То ви офіційно визнаєте крим мокшанським? Це вказівка Буби з дерьмаком, чи самостійно вирішили лягти під фуйла?
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05.06.2021 16:15 Ответить
"тихая оккупация "Украины и признание Крыма рашистской территорией
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05.06.2021 16:19 Ответить

А что есть проблемы в получении нормального паспорта?
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05.06.2021 16:23 Ответить
Немає
https://www.google.com/amp/s/ru.krymr.com/amp/ukrainskie-pasporta-dlya-krymchan-khersonskaya-oblast/31049001.html
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05.06.2021 16:42 Ответить
Хоть читать-то они должны уметь?.. Или и так сойдут..
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05.06.2021 16:24 Ответить
ЗНО им сдавать не надо.
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05.06.2021 17:25 Ответить
Без паспортов???? Совсем охренели!!!!!!!
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05.06.2021 16:25 Ответить
Можно и с паспортом. Российским. https://prnt.sc/147n1r1
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05.06.2021 18:34 Ответить
Тобто на території України будуть жити як мінімум 5 років люди, які не мають паспорта? І що особливо вражає, Україна визнаватиме російські паспорта, видані в Крыму, які в світі не визнаються.
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06.06.2021 07:41 Ответить
Чергове колаборантство і холуйство. За межами Росії паспорт цих мешканців окупованого Криму не дійсний, а Таврійський ВУЗ України територію якої окупувала Росія їх визнає. Чи не дебілізм і колабрантство це?
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05.06.2021 16:27 Ответить
На дворе 2021 год. Этим абитуриентам в Крыму на момент оккупации было чуть больше 10 лет. Не доходит? Давайте каждый из комментаторов вернет себя в 2014. За кого тогда были, или не знали что делать? А они были детьми с данной им реальностью оккупации. Приниматься они в ВУЗы будут на общих основаниях. А паспорта у этих детей в оккупации могут быть только рашистские.
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05.06.2021 16:35 Ответить
Приймати паспорти де в прописці стоїть Крим, РФ?
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05.06.2021 16:38 Ответить
Да, принимать, принимать и принимать! Поступают на общих основаниях, подучат украинскому. Это те крымчане, которые расскажут правду как очевидцы об Украине и плюс им будет открыта дорога в образовании по всему миру. Только рашисты любят на детях отыгрываться...
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05.06.2021 16:43 Ответить
Если он не могут оформить украинские паспорта, то проблема именно в этом, и эту проблему надо решать. А не признавать оккупационные документы.
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05.06.2021 16:38 Ответить
А Вы знаете как оформить украинский паспорт жителям Крыма? Вы пробовали? Вы знаете как сейчас нельзя в Крыму говорить об украинском гражданстве? Да что Вы знаете чтобы такие вопросы задавать? Интернет в помощь...
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05.06.2021 16:48 Ответить
Нельзя говорить об украинском гражданстве, а учиться на украинской территории можно, значит?) Где логика? Мы, в конце концов, не Швейцария. Хотя там паспорт как раз таки и нужен.

Но я думаю, что никто из Крыма в Киев учиться не поедет. Мало ли какие могут потом быть последствия... Высших учебных заведений - выбирай, не хочу, во всём мире.
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05.06.2021 17:02 Ответить
Почему? Везде нужен паспорт, виза, куча анти-ковмиднчх справок и деньги чтобы жить и платить за учёбу. В Киеве для настоящих сепаратистов всё бесплатно. Даже ЗНО сдавать им не надо.
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05.06.2021 17:23 Ответить
Будущее поколение нельзя терять. Иначе наших граждан окончательно рашоорки превратят в себе подобных. Крым оккупированная территория Украины. И если мы не будем принимать детей из Крыма учится в наших ВУЗах, они вынуждены будут заканчивать рашоорковские ВУЗы на территории Крыма, дипломы которых не признают нигде в мире кроме срассеи. Получается своим "патриотичным" отказом мы толкаем их в объятия Мордора.
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05.06.2021 17:24 Ответить
а не запіздно? скоріш вже все втрачено. до речи, чому російською, українець
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05.06.2021 17:33 Ответить
Ничего не потеряно пока идет борьба. Я русскоязычный украинец. И это мне не мешало защищать Украину от рашоорковской орды.
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05.06.2021 17:37 Ответить
...они досдадут украинский язык и историю Украины в рамках школьной программы - хочу подчеркнуть, что к сдаче этих дисциплин мы их в университете предварительно подготовим", - добавил Казарин.
Источник: https://censor.net/ru/n3269685

Как они собраются их научить языку и истории Украины, если они никогда этих предметов не учили? Вы же говорили, что этим абитуриентам было от силы лет 10 в 2014 году. Не думаю, что они ночью под одеялом, втайне от родителей учили эти два предмета, заренее гововясь поступать в украинские ВУЗы).
Я на примере Донецкого медицинского вижу, как МЫ учим кого угодно, но только НЕ украинцев. Нет, есть какая-то часть, но... основной процент составляют индусы, арабы и еще граждане 40 стран мира! Да, они оплачивают учебу. Да, поговаривают, что ЭТИ деньги якобы идут в бюджет)). Но, черт побери, сколько можно своих детей отфутболивать ради денег... А Вы не в курсе, дипломы Донецких "филиалов" медицинского универа признают в мире? На данный момент идет борьба за один из "филиалов". Я догадываюсь, почему).
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05.06.2021 17:42 Ответить
Не признают, не лукавьте. Вот Вы опять про деньги. Вам не нужна единая Украина? Так и скажите. А за деньгами к зеледенту, он же в баксах зарплату преподавателям обещал. Тут другой вопрос в теме был "зачем этим Крымчанам учится в наших ВУЗах"
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05.06.2021 17:48 Ответить
http://prntscr.com/147n1r1

Я к зеледенту не имею никакого отношения. А где учиться крымчанам - то их дело.
Но заведомо зная, что они имеют паспорт страны-агрессора и ехать в Украину учиться...
Это перебор.
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05.06.2021 18:08 Ответить
Ирина, упрямство в доводах не делает человека умнее. Вашим утверждением Вы говорите, что это "неправильные" дети. Перечитайте свое сообщение еще раз. Ребенка считать "неправильным" из-за паспорта РФ, который он получил в 14 лет на оккупированной срассей территории Украины. Как будто у него альтернатива была.
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05.06.2021 18:18 Ответить
Дети не виноваты ни в чем. Да, альтернативы у ребенка НЕ было в выборе гражданства.
Вот пусть такой ребенок выбирает И альтернативные ВУЗы. Спасибо, выбор огромен!

И вообще... не Вам судить о моих умственных способностях.

Всего доброго!

П.С.: Почитайте внимательно отзывы других посетителей. Практически никто с Вами не согласен).
Вы, я так понимаю, преподаватель этого ВУЗа))
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05.06.2021 18:31 Ответить
Я подполковник запаса, который вынужденно вышел из Крыма, у меня там дочь осталась, потом был в АТО, после 31 года выслуги уволился, почти полгода в коляске катался (не мог ходить) сейчас восстановился. А практически никто не согласен потому что диванные воины и наступать могут только на клавиши ноутбука, мадемуазель преподаватель.
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05.06.2021 18:38 Ответить
Сергей, ты дурак?
Или твоя бабушка в 42м из Херсона поступила в Берлинский университет?
Они под оккупацией
Они в школах салютуют путлеру
А умных детей у нас хватает
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05.06.2021 19:26 Ответить
Почему вы вообще сравниваете Украину и нацистскую Германию? (в статье речь о киевском ВУЗе, а вы по аналогии приводите берлинский 1942г.)
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05.06.2021 20:09 Ответить
Це фактично визнання Криму російським. СБУ ви де?
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05.06.2021 16:37 Ответить
Не будьте вышиватником, сходите на фронт.
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05.06.2021 16:52 Ответить
Надо переснять в фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" сцену "Мне не нужны академии! Любой гасконец крымчанин с детства академик!". Вполне пойдет как девиз универа.
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05.06.2021 16:41 Ответить
На лбу будет написано, что они именно из Крыма?
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05.06.2021 16:44 Ответить
Если военный билет российской армии значит свои люди из Крыма или из Ордло.
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05.06.2021 17:24 Ответить
До сих пор проходим.Ауу, абхазы и осетины. Для вас всё бесплатно на той территории которую вы называете врагом. А я даже зуб не могу выдернуть бесплатно.Может послать вас, (не всех,Боже упаси) к путинососцам.Украина,Грузия где то 19 лет живёт толерантно.И поверьте рядовому грузину. Враг никогда не станет другом. Сколько пиардобро не делай.
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05.06.2021 16:46 Ответить
А дітям АТОшників- в Польщу на заробітки.
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05.06.2021 16:54 Ответить
В российском Кирове местные власти решили "щедро" отблагодарить учеников,

которые заняли призовые места на всероссийской олимпиаде.
"Достичь высоких результатов удается не всем, но вам это оказалось под силу. Хочется, чтобы каждый из вас остался в этом городе и применил свои знания в его развитии", - поздравил учеников городской управляющий
Каждый из 19 школьников стал "счастливым" обладателем почетных грамот, двух пакетиков кетчупа, пакетика майонеза и пакетика соуса "четыре сыра".Таврійський університет у Києві прийматиме абітурієнтів з окупованого Криму без паспортів, - ректор Казарін - Цензор.НЕТ 9056
...
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05.06.2021 16:56 Ответить
Опять этой безграмотной татарве превилегии при поступлении в институты!!И что дальше ??Думаете эти татарчата, пойдут воевать на фронт?? Ага!!! как бы не так!! Все они ждут автономиииКрыма и захвата побольше земли на Херсонщине!! А Украина им глубоко до лампочки!!
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05.06.2021 16:58 Ответить
можно сразу и без голов принимать !
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05.06.2021 16:59 Ответить
Нехай образовывают донбаских иностанцев... ...може, среди них реальный Гетьман для Украины появится?
-- и вспыхнет проукраинское восстание в Донецке и Луганске -- и пойдёт народ штурмом брать Киев -- и побегут парашные гниды, верхом на вошах -- в ЕС -- за политическим убежищем! *)
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05.06.2021 17:03 Ответить
страна Украина прекрасна а государство полное гамнище
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05.06.2021 17:07 Ответить
не дивно це чути від москаля-московіта
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05.06.2021 17:30 Ответить
Та годится такой подход. И аттестаты не спрашивайте. Пусть алфавит до буквы Е и таблицу умножения до 3/3 пробэкают---и вне конкурса брать!
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05.06.2021 17:09 Ответить
Наверное и без экзаменов. И ещё стипендию будут платить.
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05.06.2021 17:16 Ответить
Таврійський університет у Києві прийматиме абітурієнтів з окупованого Криму без паспортів, - ректор Казарін - Цензор.НЕТ 879
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05.06.2021 17:26 Ответить
якого це дива? вони що всі мають призвіще "паніковський"? Хай спочатку знищать свій московський аусвайс! що вже не вистачає Українців для вступу! зовсім вже ...
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05.06.2021 17:28 Ответить
Ну а те кто с паспортами те добро пожаловать В Польшу или Чехию. У племянника выпуск, из класса в 30 чел. 7 человек едут как раз туда учиться. Так что места будут.
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05.06.2021 17:49 Ответить
Ректор Таврического Национального Университета им. Вернадского в Киеве Владимир Казарин сообщил, что вуз готов принимать и принимает абитуриентов из Крыма с российским паспортом или вовсе без паспорта. Достаточно иметь свидетельство о рождении. Источник: https://censor.net/ru/n3269685 Хм?? а не проще? властям дать запрос ГОБЛИНУ сколько им надо бланок дипломов и пусть,,кандидаты"сами себе заполнят!!(всё равно ведь без паспортов!с оными!рускими украинскими??и вообще,, какая разница!?") Таврійський університет у Києві прийматиме абітурієнтів з окупованого Криму без паспортів, - ректор Казарін - Цензор.НЕТ 3998 Таврійський університет у Києві прийматиме абітурієнтів з окупованого Криму без паспортів, - ректор Казарін - Цензор.НЕТ 7678
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05.06.2021 17:56 Ответить
пез паспорта, это мало. еще нужно без екзаменов, не обязательное знание Украинского и полный пансион. 4500грн стипендии и каждую неделю проездной, Киев- Симферополь, бесплатно.

да, забыл. по персональному телохранителю каждому, чтоб не спрашивали чей Крым
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05.06.2021 17:57 Ответить
А як на рахунок проведення контррозвідувальної перевірки для цих опаришей? А 2015 двоє таких лугандонських викормишей, в харківському виші почали качати права - про наваросию, про дыныре, про хруцький мир". Наїхали на сина моєї співробітниці. Прийшлося проїхати провести виховну бесіду. Один з лікарні вийшов через місяць, другий через півтора - прийшли до висновку, що невірно вибрали майбутню спеціальність. Позабирали свій мотлох - я виїхали в щасливі республіки, що розвиваються.Отправить
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05.06.2021 17:57 Ответить
А потом ты проснулся, рембо комнатный?
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05.06.2021 18:06 Ответить
ну щоб тебе, відправити до вічного сну - і здоров'я, і підготовки і фаху - Зв оці вистачить.
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05.06.2021 18:18 Ответить
Сразу видно, что ты школьник с буйной фантазией.
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05.06.2021 18:20 Ответить
школьнику 57. и за плечами 3 года за речкой. а ты - ушлепок. сиди на жопе ровно. сербай кефир, и читай журнал "мурзилка".
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05.06.2021 18:49 Ответить
Достаточно иметь копию свидетельства о рождении выданной в канцелярии военного оккупационного командования России Таврійський університет у Києві прийматиме абітурієнтів з окупованого Криму без паспортів, - ректор Казарін - Цензор.НЕТ 3169 Источник: https://censor.net/ru/n3269685
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05.06.2021 18:07 Ответить
Дуже правильне рішення.
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05.06.2021 18:10 Ответить
Щойно наші прикордонники у Чернігівській області упіймали двох кацапів без паспортів, які перепливли річку Ворскла і хотіли потрапити у Одесу на пляж. Тепер їх виганяють з України на 10 років і штрафують. А сказали б, що вони абітурієнти Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського добираються у Київ на вступні іспити, то прикордонники їм увімкнули б зелене світло.
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05.06.2021 18:39 Ответить
И в попку каждого поцелуйте, и пансион каждому бесплатный, и бабу(мужика), и путевки на моря и горы во время каникул, и запрет ставить им плохие оценки, и вообще не беспокоить их курсовыми, контрольными, экзаменами и зачетами...
А вообще зачем заморачиваться? Сразу всем кто там выпишите по диплому,не мучайте детишек, их ведь под дулами автоматов загоняли паспорта получать, это не они и не их родители стояли в очередях, записывались и ждали месяцами своей очереди, не они рвали украинские ("хозляцкие") паспорта.)))
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06.06.2021 06:58 Ответить
 
 