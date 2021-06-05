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Новости Экономика
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убытки (269) экономика (3831)

Девять из 15 крупнейших госпредприятий в 2020 году были убыточными. Общий размер их убытков - 72,4 млрд грн. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Девять из 15 крупнейших госпредприятий в 2020 году были убыточными. Общий размер их убытков - 72,4 млрд грн. СПИСОК

Лишь шесть из 15 крупнейших государственных предприятий завершили 2020 год с доходами.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил политолог Юрий Романенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Как говорится, увеличивайте нам зарплаты. Результат будет. Когда-нибудь.

Девять из 15 крупнейших госпредприятий в 2020 году были убыточными. Общий размер их убытков составил 72,4 млрд грн.

Наиболее убыточными были:

"Укрэнерго" (27,5 млрд грн)
"Нафтогаз" (19 млрд грн)
"Укрзализныця" (11,9 млрд грн)
"Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (5,9 млрд грн)
"Энергоатом" (4,8 млрд грн)
"Украэрорух" (1,5 млрд грн)
Международный аэропорт "Борисполь" (1,5 млрд грн)
"Аграрный фонд" (0,2 млрд грн)
"Автомобильные дороги Украины" (0,1 млрд грн).

Остальные шесть госпредприятий завершили 2020 с доходами. Их общая прибыль составила 30,1 млрд грн, в том числе:

"Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) (20,4 млрд грн)
"Укргидроэнерго" (4,1 млрд грн)
"Администрация морских портов Украины" (2,7 млрд грн)
"Укроборонпром" (2,5 млрд грн)
Полиграфический комбинат "Украина" (0,2 млрд грн)
"Укрпочта" (0,2 млрд грн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова"

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+40
как могут быть например Энергоатом и Нафтогаз в таких убытках при таких высоких тарифах?
Тем более что при Порошенко они все были в прибылях...

Ответ прост - зеленский и гоп-компания грабят из этих компаний.
И не только из этих
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05.06.2021 18:07
+39
Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 6794
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05.06.2021 18:10
+35
Энергоатом.. Укрэнерго.. Нафтогаз - во всех этих компаниях зеленский поставил своих "руководителей", которые планомерно выкачивают деньги из компаний и доводят их до банкротства... точнее - "большой приХватизации" за копейки
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05.06.2021 18:09
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На отчёты аудиторских проверок ещё бы ссылки
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05.06.2021 17:59 Ответить
спасибо зебуинам голосовавшим за шимпан-зе .а теперь сидят на лавочке у подьезда и ноют что пенсию добавили на 85грн . а квартплата выросла на 100 проц. --- ПРИ ПЕНСИИ 3000 ГР ЗИМОЙ КВАРТИРА 58 кв м 3800ГР И СУБСИДИИ ПОД ВОПРОСОМ --- КУШАЙ-ТЕ . зеленский и коломойский о вас ..позаботятся.. --- обещали бесплатно валидол с ваЗЕлином выдавать
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06.06.2021 06:29 Ответить
как могут быть например Энергоатом и Нафтогаз в таких убытках при таких высоких тарифах?
Тем более что при Порошенко они все были в прибылях...

Ответ прост - зеленский и гоп-компания грабят из этих компаний.
И не только из этих
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05.06.2021 18:07 Ответить
Энергоатом.. Укрэнерго.. Нафтогаз - во всех этих компаниях зеленский поставил своих "руководителей", которые планомерно выкачивают деньги из компаний и доводят их до банкротства... точнее - "большой приХватизации" за копейки
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05.06.2021 18:09 Ответить
Энергоатом.. Укрэнерго.. Нафтогаз все эти компании выполняют спецобязательства,

Энергоатом продает тебе электроэнергию по 1 коп
Укрэнергно выплачивает зеленой энергетике по 4,6 грн
Нафтогаз безоплатно поставлял газ теплосетям и облгазам
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06.06.2021 08:34 Ответить
Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 6794
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05.06.2021 18:10 Ответить
и при чем тут коронавирус?
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05.06.2021 18:20 Ответить
вот именно - при чем тут короновирус, если бесноватый вовка шут в ФЕВРАЛЕ 2019 начал отмазываться... типа "экономика спАткнулась и проехалась мордой по асфальту"(с)зеленский...
Хотя за 4-5 месяцев до этого с бравадой в видосиках орал о "40% росте ввп вот-вот.. буквально к новому году"

п.с. короновирус "мешает" Энергоатому и Укрэнерго получать прибыли..? самому тебе не смешно?)
Убытки идут потому что за 2020 год зеленский экспортировал из рашки/беларуси э/э на 1 миллиард долларов.. при этом закрыв свои АЭС...

зеленский и КМ продают коломойше э/э по 0.58 грн за 1 кВт/ч.. списывая убытки на счет бюджета..
Вот потому короновирус - это отмазки для совсем уж тупых зебилов..
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05.06.2021 19:41 Ответить
Когда Юля была премьером она такое же проделывала с Укртелекомом когда он был государственным, вся прибыль тупо вынималась и шла на популистские штучки, У Зели наоборот, он типа Буратино, а вокруг куча Алис и Базилио, а папа Карабас(Коломойский и другие со свими Дуремарами) имеют всех.
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05.06.2021 19:25 Ответить
Хто б сумнівався, що винувата Юлька!
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05.06.2021 20:56 Ответить
Для начала потрудись понять, о чём тебе пишут. Например вспомни, как Юля деньгами японской компенсации за украинскую квоту вредных выбросов затыкала дыру в пенсионном фонде. Это ьназывается "тришкин кафтан".
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06.06.2021 10:24 Ответить
Мда... Список крупнейших предприятий внушает ужас врагу
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05.06.2021 18:07 Ответить
-- завалили врагу дорогу трупами...
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05.06.2021 18:09 Ответить
В топ 15 крупнейших предприятий страны (!!!) вошли Международный аэропорт "Борисполь" и Полиграфический комбинат "Украина". Неужели настолько всё плохо?
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05.06.2021 18:19 Ответить
Барабану хорошо -- капитану плохо... (с)
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05.06.2021 19:51 Ответить
а в 2018 году они были еще ничего...нормальными ??? )))
за 2 года ухандохали жабы...
*Нафтогаз за результатами 2018 року отримав 13,6 млрд грн чистого прибутку

* "Укрэнерго" в 2018 году увеличило чистую прибыль до 2 млрд 558,941 млн грн,
*АО "Укрзализныця" в 2018 году получило 203,9 млн гривен чистой прибыли,

* ГП «НАЭК «Энергоатом» прибыль компании составила 4,6 млрд грн.

*"Украэрорух" в 2018 году.... с годовой прибылью в размере 286,1 млн грн.

Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 4137 продолжать????

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05.06.2021 18:10 Ответить
Этим идиотам потребовалось пол года, чтобы выяснить очевидные факты?
Мы зря платим налоги.
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05.06.2021 18:10 Ответить
Украина живет в параллельном мире от "цивилизованного мира"

Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 3428
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05.06.2021 18:12 Ответить
у нас свій - особливий шлях..."граблі"...
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05.06.2021 21:29 Ответить
Стосовно "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (5,9 млрд грн) - не дивно. Адже її віддали юльці за голоси по бюджету. І нині там заправляє власенко (братан того самого юльчиного лизунчика). Перед цим він заправляв "Укрліктравами".
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05.06.2021 18:13 Ответить
Ещё бы. За месяц с одной только таможки с одного отделения 700тыс уе взяток, судя по СМИ. А в масштабах страны?
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05.06.2021 18:14 Ответить
ну вот и очередной списочек на велику приватизацию... ну ничего, осталось совсем чу чуть продать , всего лишь 15 предприятий, и сразу расцветет Украина, а не еще и землю же нужно с молотка пустить, и тогда точно расцветем .. или завоняемся!? значит энерго компании ахметова в миллиардных прибылях, а курэнерго в оргомных убытках - совпадение!? не думаю.. руководство укрэнерго на нары пожизненно, и я вам гарантирую в след году у нового руководства будет все еаоборот!
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05.06.2021 18:19 Ответить
Розумію, як збитки получаються в "укрнафті" під керівництвом бені і ко - ненажерлива тварина ніяк не нажереться... як допустити збитку в "украерорусі"? невже й туди беня клешні запустив?
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05.06.2021 18:29 Ответить
Т.е., ВСЁ, что клятом "барИге" Порошенко приносило прибыль и кормило стаю умственно недоразвитых и отсталых в своём развитии сограждан моей страны, выбравших в 2019 году Зеленского и его партию "Враги народа" более известную под брендом "Слуга народа", при "честнейшем" парне Вове Зеленском стало УБЫТОЧНО! Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 5731
А почему собственно? Поясните нам, недоразвитый электорат Зе.
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05.06.2021 18:31 Ответить
Ну, то что вы из электората Зеленского означенного мной выше, это не вызывает сомнения, но вот вы не пояснили нам, почему при Петручо ВСЁ это приносило прибыль, а при ваЗелине ВСЕ это стало убыточно. Впрочем оно и понятно, что вы не в состоянии пояснитьб, т.к. являетесь именно тем контингентом, который я и охарактеризовал выше, а именно, - умственно недоразвитый контингент. Хотя возможно я немного ошибся и вы просто работник ботофермы Зе и компании олигархов. Впрочем это практиче6ск5и одно и тоже, - бот и умственно отсталый в развитии. Как говорит ваш избранник, - КАКАЯ РАЗНИЦА? Да ни какой, в данном случае. Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 6166
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05.06.2021 18:51 Ответить
К слову, пиписьками вы тягаться будите со своими коллегами по ботоферме. Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 3259

Если они у вас выросли. А с подобным вам контингентом, я до выхода на пенсион не мало поработал, так, что адью, дефективный. Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 3941
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05.06.2021 18:53 Ответить
Пора вже чіпляти не зірку "олігарх" а зірку "ЗЛОДІЙ"-і в гулаг.
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05.06.2021 18:31 Ответить
Все зєлайно на поверхні)))
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05.06.2021 18:36 Ответить
Дуже просто - посадити керівників.
Коли людина переходить вулицю не в тому місці їй виписують штраф, хоч ніхто не постраждав. Тут нанесено міліарні збитки і ніякого покарання.
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05.06.2021 18:38 Ответить
то есть министров , назначивших директоров на госпредприятия?
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05.06.2021 19:20 Ответить
то есть президента , назначившего министров, назначившего директоров на госпредприятия?
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05.06.2021 20:35 Ответить
Тобто олігархів, які призначили преЗедента.
Або форум у Давосі, який призначає олігархів...
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05.06.2021 20:59 Ответить
Масонская ложа-жи, ты всё попутал Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 6701
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05.06.2021 23:24 Ответить
А теперь пусть налоговая расскажет ФОПам что их налоги очень очень важны для страны...
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05.06.2021 18:40 Ответить
Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 8770
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05.06.2021 18:43 Ответить
Там фото жінки, а в тексті "Так сходив.....Купив..."
Мабуть з тих хто сьогодні біля ОП були
Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 9731
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05.06.2021 18:49 Ответить
они не были убыточными. их зебыдло с зеленским обокрало.
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05.06.2021 18:45 Ответить
Нужно просто прекратить воровать!😁😁😁😁
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05.06.2021 18:47 Ответить
Получается руководитель государственной компании Укрпочта Игорь Смелянский получил 10% от прибыли!
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05.06.2021 18:47 Ответить
Самое доходное госпредприятие "Оператор газотранспортной системы Украины". Это то самое, для кацапского газа, которого скоро не будет?
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05.06.2021 18:48 Ответить
может то , что за доставку газа по народным трубкам дерет?
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05.06.2021 19:23 Ответить
Как с такой ценой на электричество, можно получить убыток "Энергоатом" (4,8 млрд грн)??????????????????????????????????
Каким ********* нужно быть?
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05.06.2021 18:51 Ответить
Все просто,электрика у атома покупается прокладкой за дешево и продается дальше за дорого,прибыль в карман бене,убытки на шею лохам платящим налоги.
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05.06.2021 19:01 Ответить
осознанным, для махинаций...
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05.06.2021 19:23 Ответить
нужно быть очень жадным и очень не любить Украину. эти у...баны берут энергию в рф и белобуссии а наши АЭС работают в 20% мошьности. естественно по такой загрузке будут убытки. на обслуживание идет больше чем зарабативают. все это политика правительства. в китае виновных расстреляли бы нах......й.. а у нас набсовет и руководство получают по полляма зарплаты + премии и еще навар от дешовой импортной эн. вот и все. сам себя не посадишь и не расстреляешь.
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05.06.2021 19:59 Ответить
І не соромно...
Ці підприємства пограбовані на 75 млрд...
При Петі нафтогаз мав прибутки. Так же ?
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05.06.2021 18:55 Ответить
не тільки "Нафтогаз"... а й всі які обкрадають і банкротують навмисно...щоби за копійки віддати своїм зеленим нуворішам ...
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05.06.2021 19:33 Ответить
Зеля,ты красава,слушай и дальше хитрозадого взяточника гетьмановича втирающего всем брехню про то,что во всем виноват малый бизнес не имеющий кассовых аппаратов.
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05.06.2021 18:56 Ответить
если все так плохо то почему всем деректорам госпредприятий так хорошо. Верно бонкротят на угоду продажной саранче зеленой.
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05.06.2021 18:58 Ответить
Та дело не в предприятих и не в директорах. Зе-ворье хочет срубить большие деньги и по ыстрому. Отсюда и лапша про убыточный энергоатом, укрэнерго и т.д. "Ахметовы" такие "дурные", что "убыточные" облэнерго пачками скупали...
Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 659
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05.06.2021 21:25 Ответить
Готують для "прихватизації"..
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05.06.2021 19:10 Ответить
Директора госпредприятий и бюджетных организаций не должны получать более 8 минимальных зарплат. такое правило в ЕС и США. В Испании зарплаты депутатов почему то првязывают к средней зар.плате. Депутаты первого уровня получают 1.2 ср.зарплаты. Депутаты кортесов 1, 4 средней зарплаты.
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05.06.2021 19:10 Ответить
Получается,что и Кобелёк и Смелянский и Витренко получали-бы по 48000гр.?Да Вы,батенька,садист!Вы ещё скажите,что минимальная пенсия должна быть не меньше РЕАЛЬНОГО прож.минимума!
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05.06.2021 22:49 Ответить
Министров больше чем предприятий! Одурели? Зряплаты и пенсии из чего будете платить пенсионерам силовикам, особенно из ордлы?
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05.06.2021 19:25 Ответить
Вот бы посмотреть статистику прибыльности госпредприятий у фюрера Луки! (оказывается "фюрер" по немецки--лидер)
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05.06.2021 19:27 Ответить
Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 2403
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05.06.2021 19:32 Ответить
коррупция, олигархат. как всегда.
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05.06.2021 19:36 Ответить
Пропоную зебілам ще раз подивитися їх улюблений серіал Слуга Народу. Там в одній серії було як визначають ці збитки))
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05.06.2021 19:37 Ответить
Ну вАва молодець, гарно керує, вибирем ще на другий термін, а краще на три то точняк зубожіння закінчиться
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05.06.2021 19:42 Ответить
ВАЗеленські готують Україну до продажу "правільним людЯм". Здобули, дИбіли.
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05.06.2021 19:52 Ответить
Нехило воруют.
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05.06.2021 19:55 Ответить
Жиды грабят Украину.
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05.06.2021 19:57 Ответить
Вопрос,если Укр зализниця збиткова,почему тогда у директоров такие большие премии?
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05.06.2021 20:06 Ответить
Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 6766
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05.06.2021 20:41 Ответить
Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 3596
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05.06.2021 20:43 Ответить
Оце я розумію, досягнення зебуїнської "влади"!
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05.06.2021 20:53 Ответить
"кормильцы" "зе власти" - все в долгах,как в шелках
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05.06.2021 20:59 Ответить
Так Україну ще ніхто не грабував.
І напевне ніхто не сумнівається, що можуть ще більше.
Там на місце президента Юлька чергу займала...
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05.06.2021 21:03 Ответить
Очередная ложь зленомордых мразей...
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05.06.2021 21:20 Ответить
Аудит збиткових державних підприємст проводили? Неефективних директорів пробували звільняти ? І платити мінімальні заробітні плати , а не мільйонні . Не справляєшся з роботою , на вихід з речами . Крадеш - під суд. Не плутати державну кишеню з власною.
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05.06.2021 21:47 Ответить
За кой платят баснословные зарплаты руководителям и наблюдательным советам при таких убытках. Может быть поставить на их (Лещенко, Наем и пр.) место грамотных и инициативных молодых людей не из шоблы презедента.
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05.06.2021 22:38 Ответить
Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 3170
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05.06.2021 23:54 Ответить
Укренерго - 2018 прибуток 2,6 млрд, 2019 прибуток 1,86 млрд.
Нафтогаз -2018 прибуток 13,6 млрд, 2019 прибуток 63,3 млрд
Укрзалізниця - 2018 прибуток 203,9 млн, 2019 прибуток 2,988 млрд
ДПЗК - 2018 прибуток 102,3 млн, 2019 вже збитки
Енергоатом - 2018 прибуток 9,18 млрд, 2019 прибуток 3,773 млрд
Украерорух - 2018 прибуток 286,1 млн, 2019 вже збиток більше мільйярду
Аеропорт Бориспіль - 2018 прибуток 1,807 млрд, 2019 прибуток 1,532 млрд
Аграрний фонд - 2018 прибуток 147 млн, 2019 вже збитки
Автомобільні дороги - єдине що було збитковим і до зеленої плісняви...
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06.06.2021 01:40 Ответить
Плюс идёт о@уенная борьба с олигархами!😀
Зеленскай списал долги Фирташа перед Нафтогазом,а долги нарита перед Фирташем нит.
То есть от 50 ярдов гривен, Зеленскай получает откат, приблизительно 20%
Не плохо так сцарёк обогащается 😉
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06.06.2021 09:35 Ответить
...ясний пень...зарплати директорів і всякої швалі тягнуть вниз...
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06.06.2021 10:18 Ответить
Канешно дотировать цены на энергоносители - это благородно.
Вот только планово-убыточны не просто отдельные предприятия, а экономика государства УКРАИНА вцелом. Много лет государство УКРАИНА тратит больше, чем зарабатывает и держится на плаву одалживая, у кого может.
Куда, мать вашу, в конце концов приплывёт этот корабль?
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06.06.2021 10:33 Ответить
А 73% идиотов говорили , что хуже не будет .А то что Осел Оманский и Ермак из миллионеров стал миллиардерами за два последних года это просто чистое совпадение.
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06.06.2021 10:58 Ответить
Наб. советы убыточных в яры, и расстрелять на)(уй.
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06.06.2021 11:22 Ответить
 
 