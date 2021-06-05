Девять из 15 крупнейших госпредприятий в 2020 году были убыточными. Общий размер их убытков - 72,4 млрд грн. СПИСОК
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Лишь шесть из 15 крупнейших государственных предприятий завершили 2020 год с доходами.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил политолог Юрий Романенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Как говорится, увеличивайте нам зарплаты. Результат будет. Когда-нибудь.
Девять из 15 крупнейших госпредприятий в 2020 году были убыточными. Общий размер их убытков составил 72,4 млрд грн.
Наиболее убыточными были:
"Укрэнерго" (27,5 млрд грн)
"Нафтогаз" (19 млрд грн)
"Укрзализныця" (11,9 млрд грн)
"Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (5,9 млрд грн)
"Энергоатом" (4,8 млрд грн)
"Украэрорух" (1,5 млрд грн)
Международный аэропорт "Борисполь" (1,5 млрд грн)
"Аграрный фонд" (0,2 млрд грн)
"Автомобильные дороги Украины" (0,1 млрд грн).
Остальные шесть госпредприятий завершили 2020 с доходами. Их общая прибыль составила 30,1 млрд грн, в том числе:
"Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) (20,4 млрд грн)
"Укргидроэнерго" (4,1 млрд грн)
"Администрация морских портов Украины" (2,7 млрд грн)
"Укроборонпром" (2,5 млрд грн)
Полиграфический комбинат "Украина" (0,2 млрд грн)
"Укрпочта" (0,2 млрд грн).
Пожалуйста, подождите...
Тем более что при Порошенко они все были в прибылях...
Ответ прост - зеленский и гоп-компания грабят из этих компаний.
И не только из этих
Энергоатом продает тебе электроэнергию по 1 коп
Укрэнергно выплачивает зеленой энергетике по 4,6 грн
Нафтогаз безоплатно поставлял газ теплосетям и облгазам
Хотя за 4-5 месяцев до этого с бравадой в видосиках орал о "40% росте ввп вот-вот.. буквально к новому году"
п.с. короновирус "мешает" Энергоатому и Укрэнерго получать прибыли..? самому тебе не смешно?)
Убытки идут потому что за 2020 год зеленский экспортировал из рашки/беларуси э/э на 1 миллиард долларов.. при этом закрыв свои АЭС...
зеленский и КМ продают коломойше э/э по 0.58 грн за 1 кВт/ч.. списывая убытки на счет бюджета..
Вот потому короновирус - это отмазки для совсем уж тупых зебилов..
за 2 года ухандохали жабы...
*Нафтогаз за результатами 2018 року отримав 13,6 млрд грн чистого прибутку
* "Укрэнерго" в 2018 году увеличило чистую прибыль до 2 млрд 558,941 млн грн,
*АО "Укрзализныця" в 2018 году получило 203,9 млн гривен чистой прибыли,
* ГП «НАЭК «Энергоатом» прибыль компании составила 4,6 млрд грн.
*"Украэрорух" в 2018 году.... с годовой прибылью в размере 286,1 млн грн.
продолжать????
Мы зря платим налоги.
А почему собственно? Поясните нам, недоразвитый электорат Зе.
Если они у вас выросли. А с подобным вам контингентом, я до выхода на пенсион не мало поработал, так, что адью, дефективный.
Коли людина переходить вулицю не в тому місці їй виписують штраф, хоч ніхто не постраждав. Тут нанесено міліарні збитки і ніякого покарання.
Або форум у Давосі, який призначає олігархів...
Мабуть з тих хто сьогодні біля ОП були
Каким ********* нужно быть?
Ці підприємства пограбовані на 75 млрд...
При Петі нафтогаз мав прибутки. Так же ?
І напевне ніхто не сумнівається, що можуть ще більше.
Там на місце президента Юлька чергу займала...
Нафтогаз -2018 прибуток 13,6 млрд, 2019 прибуток 63,3 млрд
Укрзалізниця - 2018 прибуток 203,9 млн, 2019 прибуток 2,988 млрд
ДПЗК - 2018 прибуток 102,3 млн, 2019 вже збитки
Енергоатом - 2018 прибуток 9,18 млрд, 2019 прибуток 3,773 млрд
Украерорух - 2018 прибуток 286,1 млн, 2019 вже збиток більше мільйярду
Аеропорт Бориспіль - 2018 прибуток 1,807 млрд, 2019 прибуток 1,532 млрд
Аграрний фонд - 2018 прибуток 147 млн, 2019 вже збитки
Автомобільні дороги - єдине що було збитковим і до зеленої плісняви...
Зеленскай списал долги Фирташа перед Нафтогазом,а долги нарита перед Фирташем нит.
То есть от 50 ярдов гривен, Зеленскай получает откат, приблизительно 20%
Не плохо так сцарёк обогащается 😉
Вот только планово-убыточны не просто отдельные предприятия, а экономика государства УКРАИНА вцелом. Много лет государство УКРАИНА тратит больше, чем зарабатывает и держится на плаву одалживая, у кого может.
Куда, мать вашу, в конце концов приплывёт этот корабль?