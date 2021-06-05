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Аваков (3444) Россия (91279) военные учения (3282) Северный поток (1428)

После запуска "Северного потока-2" Россия может организовать провокации, чтобы обосновать отказ от транзита газа через Украину, - Аваков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

После запуска

В Харьковской области прошли тактико-специальные учения подразделений, которые координируются Министерством внутренних дел - Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и Госпогранслужбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы говорим о реальных угрозах. (Президент РФ Владимир. - Ред.) Путин вчера заявил о том, что первая нитка "Северного потока-2" достроена. Газ все еще транспортируется нашим газопроводом и должен транспортироваться некоторое время дальше, а потом наверняка Путин захочет пустить газ в обход Украины. Поэтому мы ожидаем, что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода и тогда скажут: "Смотрите, видите, вот - поэтому пускаем через Северный поток-2", - объяснил журналистам необходимость проведения таких учений министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"И таких ситуаций, информаций разведорганов у нас достаточно, поэтому мы, исходя из этого, просматриваем разные сценарии и усиливаем реагирование, в том числе по объектам критической инфраструктуры, газовой инфраструктуры, плотинам, дамбам и так далее", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин объявил о завершении строительства первой нитки "Северного потока-2"

Аналогичные учения прошли в Сумской области.

Аваков анонсировал, что следующие учения пройдут в Мариуполе, а затем на Западной Украине.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
Арсен. Ти спочатку донецького Лєвчєнка запакуй.
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05.06.2021 19:56
+5
С такими "охранителями" как Аваков и сомнений нет-будут провокации,взрывы,саботаж! Уж он об этом позаботиться!
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05.06.2021 19:15
+5
черт аваакян не хочет объяснить на каком основании его подчиненный закрыл уголовное дело на прокацапского фашиста левченко?
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05.06.2021 19:23
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Арсен. Ти спочатку донецького Лєвчєнка запакуй.
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05.06.2021 19:56 Ответить
ага. каким боком собаков- рюкзаков к газу?.. совпадение... не думаю...и антонина молчит....
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05.06.2021 21:40 Ответить
Так і буде, здійснять нібито розгеметизацію газопроводу, а на справді підірвуть газопровод декілька разів аби показати, що Україна не надійний транзитер. За всі ці роки вже скільки закладок могло бути деверсантами зроблено з такими керманичами та таким дірявим кордоном, коли росіяни щодня "пливуть" в Одесу.
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05.06.2021 18:56 Ответить
вот тут то и пригодяца офигительные гвинтокрылы
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05.06.2021 18:56 Ответить
...яйця возити?

После запуска "Северного потока-2" Россия может организовать провокации, чтобы обосновать отказ от транзита газа через Украину, - Аваков - Цензор.НЕТ 2529
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05.06.2021 19:05 Ответить
Я бы Вам Сказала ..но перелом носа , поэтому напишу!)))))))
После запуска "Северного потока-2" Россия может организовать провокации, чтобы обосновать отказ от транзита газа через Украину, - Аваков - Цензор.НЕТ 874
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05.06.2021 18:57 Ответить
это старая фотка.. она щас сделала пластику и выглядит как 20 летняя дура..
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05.06.2021 19:18 Ответить
«как 20 летняя» - комплемент для заХеровой. Думаю, что дура - вполне достаточно......
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05.06.2021 19:30 Ответить
оо!! нет!.. там жосткая натяжка кожи на тупой череп + подрезки лишней кожи..
она щас выглядит неестественно идиоткой 20 лет..
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05.06.2021 20:23 Ответить
😂
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05.06.2021 20:45 Ответить
детский садик - 3 класс?!.. чувак!.. сколько лет ты живешь?!
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05.06.2021 23:02 Ответить
а скажи Антон, Земля плоская или есть варианты?!
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05.06.2021 23:07 Ответить
Можно узнать ? чисто для научного эксперимента..... почему вдруг осла это заинтересовало ?????
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06.06.2021 19:57 Ответить
ГТС в Украине начнёт почему-то взрываться на всём протяжении. Вот и вся провокация. Это несложно,зная какой проходной двор для кацапни в Украине.
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05.06.2021 18:58 Ответить
как показывает олыт,старенькие еще итальянские жыгули 73 года выпуска до сих пор ездят...
а новенькие кацапские-рассыпаются и сгнивают Після запуску "Північного потоку-2" Росія може організувати провокації, щоб обґрунтувати відмову від транзиту газу через Україну, - Аваков - Цензор.НЕТ 7311.
бо рукожоп-это планида кацапская
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05.06.2021 19:40 Ответить
как дорого продать старую жульку в курсе?
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05.06.2021 21:10 Ответить
это ты про кого? Після запуску "Північного потоку-2" Росія може організувати провокації, щоб обґрунтувати відмову від транзиту газу через Україну, - Аваков - Цензор.НЕТ 8667
а то ща ваня прибежит выяснять
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05.06.2021 21:42 Ответить
в общем надо залить ей полный бак бензина Після запуску "Північного потоку-2" Росія може організувати провокації, щоб обґрунтувати відмову від транзиту газу через Україну, - Аваков - Цензор.НЕТ 8644
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05.06.2021 23:07 Ответить
а,ты про авто...а я подумал что про йульку Після запуску "Північного потоку-2" Росія може організувати провокації, щоб обґрунтувати відмову від транзиту газу через Україну, - Аваков - Цензор.НЕТ 745
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06.06.2021 07:41 Ответить
Европейская комиссия (ЕК) не располагает информацией о том, что укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток - 2» завершена. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в ЕК.
«Мы видели об этом сообщения в СМИ, но у нас нет подтверждения этой информации, и у нас нет никаких комментариев», - сказал представитель Еврокомиссии.
Вчера президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил, что строительство первой нитки «Северного потока - 2» успешно завершено. Он также отметил, что на этой неделе закончилось строительство линейной части газопровода до компрессорной станции «Славянская», которая является его отправной точкой. «Газ на «Славянскую» подан, таким образом, «Газпром» готов к заполнению газом «Северного потока - 2», - сказал Путин.
По его словам, газопровод будет служить энергобезопасности Европы, надежному снабжению газом европейских потребителей.
Против строительства «Северного потока - 2» активно выступают США. Американская администрация считает, что газопровод угрожает энергетической безопасности Европы, дает Кремлю дополнительные рычаги влияния на нее и ставит в невыгодное положение Украину, которая зарабатывает на транзите российского газа. С этой позицией согласны многие европейские чиновники и политики.
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05.06.2021 19:04 Ответить
Как говорит один Рабинович (который Слава): "Я не говорю о том, что может случиться. Я говорю о том, что обязательно случится."
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05.06.2021 19:05 Ответить
честно - не знаю, где проходит эта труба, гуглить лень, но шото выпадает из общей картины: Харьков, Сумы, Запад и ... Мелитополь?
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05.06.2021 19:07 Ответить
Уренгой -- Помары-- Ужгород.
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05.06.2021 19:16 Ответить
шо тут думать,кацапа?там где нет кацапской инвазии-там и проходит труба
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05.06.2021 19:42 Ответить
После запуска "Северного потока-2"
-- вся газо-трубная мафия Украины, ударится в ножки *****, шо б тот избавил Украину от немецкого гнёта, грабежа и порабощения...*)
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05.06.2021 19:14 Ответить
С такими "охранителями" как Аваков и сомнений нет-будут провокации,взрывы,саботаж! Уж он об этом позаботиться!
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05.06.2021 19:15 Ответить
За Х**лом не заржавеет. Кремлёвская политика - сплошные спецоперации.
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05.06.2021 19:59 Ответить
Аваков,они для этого и строили СП2,чтоб отказаться от Украины.Неужели вы все там тупые?
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05.06.2021 19:17 Ответить
тупые ,тупые ,только не нервничайте
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05.06.2021 19:22 Ответить
не надо ля-ля ибо альтернатива в рыночной экономике это нормально. А если только ГТС это монополия. Після запуску "Північного потоку-2" Росія може організувати провокації, щоб обґрунтувати відмову від транзиту газу через Україну, - Аваков - Цензор.НЕТ 4977 учтите это не я придумал
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05.06.2021 21:13 Ответить
Кремлеботи вже більше місяця на всіх пабліках україномовних прогнозують нам холодну зиму
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05.06.2021 19:21 Ответить
и холодное лето 2021
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05.06.2021 19:22 Ответить
для кацапии Після запуску "Північного потоку-2" Росія може організувати провокації, щоб обґрунтувати відмову від транзиту газу через Україну, - Аваков - Цензор.НЕТ 8078
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05.06.2021 19:43 Ответить
Шо, опять?😁😁😁
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05.06.2021 19:45 Ответить
Это-же хорошо, а то всю зиму с открытым окном, а батареи прикрутить никак нельзя, как хочешь так и охлаждался😁😁😁
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05.06.2021 19:50 Ответить
Після запуску "Північного потоку-2" Росія може організувати провокації, щоб обґрунтувати відмову від транзиту газу через Україну, - Аваков - Цензор.НЕТ 7704.
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05.06.2021 19:23 Ответить
черт аваакян не хочет объяснить на каком основании его подчиненный закрыл уголовное дело на прокацапского фашиста левченко?
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05.06.2021 19:23 Ответить
от тогда на тебя, авакянычь и посмотрим до какой же степени ты **** продажная...
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05.06.2021 19:27 Ответить
А что ж вы изменяете родине и транспортируете?
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05.06.2021 19:28 Ответить
потому и транспортируем,что это на пользу нашей родине Після запуску "Північного потоку-2" Росія може організувати провокації, щоб обґрунтувати відмову від транзиту газу через Україну, - Аваков - Цензор.НЕТ 7561.
а вашей,как видно,нет...
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05.06.2021 19:45 Ответить
Нужно было закрывать эту лавочку с трубой в 2014 году. Уже забыли бы и о макшании и о ее трубе.
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05.06.2021 19:31 Ответить
Да і війна б закінчилася і Франція та Німеччина скоріше б домовлялися коли б сиділи в холодних оселях.
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05.06.2021 19:40 Ответить
ну,франции как раз пофиг та труба...а меркельша уже тогда с ****** за спиной Украины подружилась бы взасос.
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05.06.2021 19:46 Ответить
Ну штож вы так не закрыли-то Після запуску "Північного потоку-2" Росія може організувати провокації, щоб обґрунтувати відмову від транзиту газу через Україну, - Аваков - Цензор.НЕТ 4937 эххх, никогда такого не было и опять. Після запуску "Північного потоку-2" Росія може організувати провокації, щоб обґрунтувати відмову від транзиту газу через Україну, - Аваков - Цензор.НЕТ 2182
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06.06.2021 03:15 Ответить
А ты мусор по больше сепаров на должности восстанавливай, не удивляйся если с утра под своей жопой в кровати от них сюрпрыз найдёшь однажды.
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05.06.2021 19:33 Ответить
Достроить не значит,запустить. Після запуску "Північного потоку-2" Росія може організувати провокації, щоб обґрунтувати відмову від транзиту газу через Україну, - Аваков - Цензор.НЕТ 1579
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05.06.2021 19:45 Ответить
А восстановить Приказом Авакова на службе предателя-милиционера, зама Донецкого УВД, это не провокация?
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05.06.2021 19:47 Ответить
Аваков, що з донецьким ригом відновленим на посаді?
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05.06.2021 19:50 Ответить
Кстати в эту игру можно играть и вдвоем. Там в районе, где тот северный поток идет, куча всяких взрывоопасных предметов со времен первой и второй мировых войн осталось. Бабахнет какая нибудь морская донная мина - и встанет тот поток, а была она там, или кто подтащил, попробуй разберись. И устроить это в нейтральных водам намного проще, чем на территории Украины.
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05.06.2021 19:55 Ответить
После запуска СП-2 у нас может как то случайно появится охерительные излишки газа. Потому наша власть и ссыт кипятком вместе с европейскими партнерами.
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05.06.2021 20:00 Ответить
Не будет никаких провокаций, кацапы просто взорвут украинскую трубу за ненадобностью для них.
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05.06.2021 20:05 Ответить
Верно. Левченко ведь не просто так сняли с розыска МВД
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05.06.2021 20:24 Ответить
Незамінний Аваков тут як тут, як ти набрид.
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05.06.2021 20:29 Ответить
Это даже не провокации. Это работа такая. Мешок песка в трубу и компрессорные станции выйдут из строя. Украине тоже надо иметь рычаг влияния на Россию. Например воду в Крым, то пускать то не пускать, в зависимости от наличия транзита. Ну или отказаться от той и трубы и воды и всех других отношений с Россией. Умерла, так умерла. Чего за неё цепляться. Это же пережиток СССРа.
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05.06.2021 20:54 Ответить
Украина пока что и не собиралась пускать воду в Крым. Вы что? Уже пустили? Это описался называется - то пустил, то не пустил. Після запуску "Північного потоку-2" Росія може організувати провокації, щоб обґрунтувати відмову від транзиту газу через Україну, - Аваков - Цензор.НЕТ 9343
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06.06.2021 03:12 Ответить
И это правильно! Зачем уже эта взаимозависимость! Это, как брать кредит под залог недвижимости. Надо избавляться от того совкового наследия? Лучше самим взорвать её к чертовой матери. Уходя, уходи! А не делать вид, что здесь Мы независимы от Рашки, что уже пять лет без её газа обходимся. Надо спрыгивать с той газовой иглы. Хватит быть шлангом у бензоколонки! Не должно быть никакого повода и даже возможности для торговли и для шантажа со стороны рашки.
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06.06.2021 04:59 Ответить
Ликвидировать канал в Крым значит что Украина смирилась с потерей Крыма - чем собираетесь поить своих граждан в Крыму? Газ Украина всега получала, получает и будет получать из российский откуда бы ни входила труба... а теперь с остановкой Baltic Pipe - это уже бесповоротно.
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06.06.2021 05:42 Ответить
А зачем Путину воду в Крым давать? Пусть будут перебои и дефицит из-за хохлов. Таким образом он без затрат, поддерживает ненависть к Украинцам и гарантирует стабильность настроений, любовьь Крымчан к России а не к Украине. А вода, что вода? Вода, когда она есть, её никто и не замечает. Вот когда воды нет, то тогда хохлы тому виной. Если он трубы для газа по 2000 км по дну балтики может прокладывать, то, что? Думаешь, такая прямо технически невозможная проблема воду в Крым провести. Не выгодно, это. И Украинская казна не получит свою копеечку, тоже путину польза. Да и если честно, то хватает там своей воды. Рис он и в Краснодарском крае может расти. Так, что этот водный дефицит не критичен.
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06.06.2021 05:57 Ответить
Так я и говорю, что Украина против России ничего не сможет сделать - нет никаких рычагов - дже Крымский канал не сможет уничтожить. А вот когда вся восточная Европа сяет на 100% российский газ, могут начаться провокации га ГТС как Авакян подозревает, после одной из таких ЧП Украина почистит и отремонтирует Крымский канал и пустит о ней воду... потому что там "соотечественникам" тяжело... вы правы, это все не критично для Крыма, через годик-другой договорятся... торопиться не надо.
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06.06.2021 06:31 Ответить
скорее наоборот, скажут хотите газ, открывайте канал,напомню мы 10 млрд кубов берем по реверсу,а не будет транзита , то и реверса не будет
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09.06.2021 01:01 Ответить
Байден прийде -порядок наведе!
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05.06.2021 21:16 Ответить
Не. Уже только Трамп.
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06.06.2021 03:09 Ответить
так коли ПП2 запрацює ?
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05.06.2021 22:25 Ответить
Поэтому нужно не причитать, а готовиться жить без "трубы". Не все же страны имеют такие трубы, но живут.
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05.06.2021 23:08 Ответить
Ну так теперь придется работать товарищ Авакян. Это тебе не фейки с задержаниями устраивать.
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06.06.2021 03:08 Ответить
Читаю посты и диву даюсь. Создается впечатление, что некоторые комментаторы сами с удовольствием украинскую ГТС взорвут, лишь бы Авакову досадить. Может, пора за ум взяться и жить интересами своей страны и ее безопасности, а не "понятиями"?
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06.06.2021 07:09 Ответить
Після запуску "Північного потоку-2" Росія може організувати провокації, щоб обґрунтувати відмову від транзиту газу через Україну, - Аваков - Цензор.НЕТ 9425
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06.06.2021 08:53 Ответить
 
 