После запуска "Северного потока-2" Россия может организовать провокации, чтобы обосновать отказ от транзита газа через Украину, - Аваков
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В Харьковской области прошли тактико-специальные учения подразделений, которые координируются Министерством внутренних дел - Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и Госпогранслужбы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы говорим о реальных угрозах. (Президент РФ Владимир. - Ред.) Путин вчера заявил о том, что первая нитка "Северного потока-2" достроена. Газ все еще транспортируется нашим газопроводом и должен транспортироваться некоторое время дальше, а потом наверняка Путин захочет пустить газ в обход Украины. Поэтому мы ожидаем, что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода и тогда скажут: "Смотрите, видите, вот - поэтому пускаем через Северный поток-2", - объяснил журналистам необходимость проведения таких учений министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"И таких ситуаций, информаций разведорганов у нас достаточно, поэтому мы, исходя из этого, просматриваем разные сценарии и усиливаем реагирование, в том числе по объектам критической инфраструктуры, газовой инфраструктуры, плотинам, дамбам и так далее", - добавил он.
Аналогичные учения прошли в Сумской области.
Аваков анонсировал, что следующие учения пройдут в Мариуполе, а затем на Западной Украине.
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она щас выглядит неестественно идиоткой 20 лет..
а новенькие кацапские-рассыпаются и сгнивают .
бо рукожоп-это планида кацапская
а то ща ваня прибежит выяснять
«Мы видели об этом сообщения в СМИ, но у нас нет подтверждения этой информации, и у нас нет никаких комментариев», - сказал представитель Еврокомиссии.
Вчера президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил, что строительство первой нитки «Северного потока - 2» успешно завершено. Он также отметил, что на этой неделе закончилось строительство линейной части газопровода до компрессорной станции «Славянская», которая является его отправной точкой. «Газ на «Славянскую» подан, таким образом, «Газпром» готов к заполнению газом «Северного потока - 2», - сказал Путин.
По его словам, газопровод будет служить энергобезопасности Европы, надежному снабжению газом европейских потребителей.
Против строительства «Северного потока - 2» активно выступают США. Американская администрация считает, что газопровод угрожает энергетической безопасности Европы, дает Кремлю дополнительные рычаги влияния на нее и ставит в невыгодное положение Украину, которая зарабатывает на транзите российского газа. С этой позицией согласны многие европейские чиновники и политики.
-- вся газо-трубная мафия Украины, ударится в ножки *****, шо б тот избавил Украину от немецкого гнёта, грабежа и порабощения...*)
а вашей,как видно,нет...