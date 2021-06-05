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Новости За рубежом
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G7 (714) налоги (3182) IT-индустрия (240)

Страны G7 договорились о введении глобального налога на прибыль для IT-концернов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Страны G7 договорились о введении глобального налога на прибыль для IT-концернов

Страны "группы семи" достигли исторического соглашения: обложить IT-концерны глобальным налогом на прибыль, ставка которого будет не меньше 15 процентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Министры финансов G7 достигли исторического соглашения о реформировании мировой налоговой системы для того, чтобы она соответствовала глобальному цифровому веку", - подчеркнул британский министр финансов Риши Сунак.

Цель нововведения - положить конец ситуации, когда крупные IT-корпорации, такие как Apple, Google, Amazon или Facebook, платят налог только по месту своей регистрации, но не в тех странах, где они получают доход. Это вело к тому, что многие компании регистрировали свои штаб-квартиры в странах с более низкими налогами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем, что земельная реформа в Украине будет завершена к 1 июля, - послы G7

Кроме того, предполагается, что единая ставка налога на прибыль крупных корпораций должна составлять не менее 15 процентов.

Соглашение между промышленно развитыми странами теперь должны принять и другие государства, к примеру "группа двадцати", встреча которой пройдет в июле в Венеции.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
И шо Клоун теперь будет переписывать "закон о налоге на Гугл" ?!
G7 сделали Клоуну мелкую подляну
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05.06.2021 19:54
+5
Не думаю что это такой большой напряг для Айти (особенно учитывая, что себестоимость складывается исключительно из стоимости услуг программистов и нет материальных затрат)
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05.06.2021 20:23
+3
Это крупная полянка вообще-то.
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05.06.2021 20:13
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И шо Клоун теперь будет переписывать "закон о налоге на Гугл" ?!
G7 сделали Клоуну мелкую подляну
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05.06.2021 19:54 Ответить
Это крупная полянка вообще-то.
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05.06.2021 20:13 Ответить
И что же ты сейчас не воешь,Димончик,что клоун уничтожает Гугл?А как вся эта мерзота лаяла о "зраде",когда ВР ввела налог в Украине.Ну что,захлебнулись в своем визге?Оказывается Украина раньше "семерки" доперла до налогов на Гугл...
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06.06.2021 07:43 Ответить
Воевать с Рашкой, под предводительством Клоуна в косоворотке?! Нет спасибо, я патриот а не самоубийца!
Да и все воюют по своему, я воюю с долбо*бами (любителями, шары и простых решений) в интернете
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06.06.2021 09:25 Ответить
15%... ...хм. -- дешевле НДС на грибы...*)
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05.06.2021 19:55 Ответить
Не думаю что это такой большой напряг для Айти (особенно учитывая, что себестоимость складывается исключительно из стоимости услуг программистов и нет материальных затрат)
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05.06.2021 20:23 Ответить
А зарплата - это не материальные затраты?
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05.06.2021 20:27 Ответить
А подумать? Нет конечно (даже если это наличка)!
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05.06.2021 20:45 Ответить
Ок. Согласен. В бух учете это разные статьи.
Но по факту какая разница, вам надо купить сырье или время программистов? В чем для Вас как владельца предприятия разница?
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05.06.2021 21:04 Ответить
Разница есть и большая!
Зарплата - это чистая добавденная стоимость, а стоимость материальной затраты, содержит в себе налоги, накрученные на предприятии производителе ресурса (а ресур в свою очередь содержит сырье в котором так же налоги...)
В итоге 2 конечных продукта, одинаковой стоимости (один материальный, другой нематериальный - услуга) будут содержать разное количество налогов (материальный - ВСЕГДА больше) и как следствие нематериальный имеет большую добавленную стоимость и возможностей для доп. налоговой нагрузки
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05.06.2021 21:13 Ответить
Я, конечно, не экономист или бухгалтер . Но для меня ваш вывод не очевиден.
Я вижу так, если с меня хотят взять налог 15%, мне их нужно где-то взять или со своего дохода как владельца, или урезать зарплаты или выбить скидку из поставщика или поднять цены для конечного покупателя.
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05.06.2021 21:21 Ответить
Вывод правильный, просто в случае с материальным продуктом, если он не является уникальным и высокотехнологичным (т.е. просто говоря имеет невысокую доходность) повышение налога, автоматически приведет к повышению цен на продукт (доход урезать никто не захочет, поскольку и конкуренты вынуждены будут поднять цены)
А вот в случае с услугой, уровень доходности на порядок выше и повышение налога с большей вероятностью приведет именно к снижению дохода, а не повышению цен (к тому же в Айти, уровень конкуренции выше и больше дыр ухода от налогов в следствии чего конкуренты цены не поднимут)
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05.06.2021 22:47 Ответить
Наверное, умерить свои аппетиты и раскошелиться. IT - это чистая прибыль, почти без материальных затрат. Да, и майнинг - это таки не IT Країни G7 домовилися про введення глобального податку на прибуток для IT-концернів - Цензор.НЕТ 4131
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06.06.2021 08:48 Ответить
Это так работало бы с 5.10. С НДС это не так
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06.06.2021 00:54 Ответить
Главно нАчать! (с) *)
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05.06.2021 20:28 Ответить
а датацентры гугла это так, мелочи
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06.06.2021 00:27 Ответить
Ага зрозумів. Ви маєте на увазі, що програмісти сидять у ботанічному суду під кущами й малюють код, тицяючи пальцем небо. Без приміщень, бази ПК і всього того МАТЕРІАЛЬНОГО, що забезпечує виробничий процес.

Про утримання бази дата центрів вже й мовчу.
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06.06.2021 14:45 Ответить
А рашку не запросили... Проте, яке відношення країна-бензоколонка має до айті? 😁
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05.06.2021 20:04 Ответить
Соглашение между промышленно развитыми странами теперь должны принять и другие государства...

---------------
Должны? Серьёзно?! )))
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05.06.2021 20:10 Ответить
дійсно, якщо Китай чи скажемо Індія вирішать що їх влаштує і 5.
Далі що?

Тим більше практично всі IT гіганти і так мають розробницькі центри в Індії.
Тепер ще можуть розглянути варіант зі зміною реєстрації.
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05.06.2021 20:35 Ответить
Поднимут расценки и добавят еще больше рекламы
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05.06.2021 20:29 Ответить
Блокиратор рекламы - и пошли они на..... Если не пустит - найдутся другие места с нужной информацией. Благо, в данной сфере установить монополию невозможно.
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06.06.2021 08:50 Ответить
"...прибыль для IT-концернов" - а откуда это взялось? G7 утвердили минимальный налог для международных компаний. Кто добавил IT?
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05.06.2021 20:32 Ответить
представляю какой шок для Индии.
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05.06.2021 20:43 Ответить
мля а налог на G7 уже ввели?
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05.06.2021 21:03 Ответить
Правда пiшла до правди)
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05.06.2021 21:18 Ответить
G7 - это неформальное объединение. Это влиятельная группа, но она не уполномочена принимать официальные решения за всех. Это значит, речь идет о договоренности, что каждая страна в отдельности будет принимать решение о налогообложении IT-компаний. Конечно, рынок стран G7 - огромный, и даже если решение не пойдет дальше них, ITшникам придется прилично раскошелиться. Но пример Украины показывает, что это решение таки пойдет дальше, будет распространяться не только на G7.
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05.06.2021 21:54 Ответить
Америка хочет вернуть налоги в США, причем здесь вообще Украина?
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05.06.2021 22:05 Ответить
При том, что в Украине недавно приняли похожий закон.
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06.06.2021 14:06 Ответить
 
 