Страны G7 договорились о введении глобального налога на прибыль для IT-концернов
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Страны "группы семи" достигли исторического соглашения: обложить IT-концерны глобальным налогом на прибыль, ставка которого будет не меньше 15 процентов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Министры финансов G7 достигли исторического соглашения о реформировании мировой налоговой системы для того, чтобы она соответствовала глобальному цифровому веку", - подчеркнул британский министр финансов Риши Сунак.
Цель нововведения - положить конец ситуации, когда крупные IT-корпорации, такие как Apple, Google, Amazon или Facebook, платят налог только по месту своей регистрации, но не в тех странах, где они получают доход. Это вело к тому, что многие компании регистрировали свои штаб-квартиры в странах с более низкими налогами.
Кроме того, предполагается, что единая ставка налога на прибыль крупных корпораций должна составлять не менее 15 процентов.
Соглашение между промышленно развитыми странами теперь должны принять и другие государства, к примеру "группа двадцати", встреча которой пройдет в июле в Венеции.
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Да и все воюют по своему, я воюю с долбо*бами (любителями, шары и простых решений) в интернете
Но по факту какая разница, вам надо купить сырье или время программистов? В чем для Вас как владельца предприятия разница?
Зарплата - это чистая добавденная стоимость, а стоимость материальной затраты, содержит в себе налоги, накрученные на предприятии производителе ресурса (а ресур в свою очередь содержит сырье в котором так же налоги...)
В итоге 2 конечных продукта, одинаковой стоимости (один материальный, другой нематериальный - услуга) будут содержать разное количество налогов (материальный - ВСЕГДА больше) и как следствие нематериальный имеет большую добавленную стоимость и возможностей для доп. налоговой нагрузки
Я вижу так, если с меня хотят взять налог 15%, мне их нужно где-то взять или со своего дохода как владельца, или урезать зарплаты или выбить скидку из поставщика или поднять цены для конечного покупателя.
А вот в случае с услугой, уровень доходности на порядок выше и повышение налога с большей вероятностью приведет именно к снижению дохода, а не повышению цен (к тому же в Айти, уровень конкуренции выше и больше дыр ухода от налогов в следствии чего конкуренты цены не поднимут)
Про утримання бази дата центрів вже й мовчу.
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Должны? Серьёзно?! )))
Далі що?
Тим більше практично всі IT гіганти і так мають розробницькі центри в Індії.
Тепер ще можуть розглянути варіант зі зміною реєстрації.