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У узурпатора Лукашенко заявили о готовности к диалогу с Украиной: "Но мяч сейчас на украинской территории"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У узурпатора Лукашенко заявили о готовности к диалогу с Украиной:

Минск готов вернуться к "партнерскому диалогу" с Украиной, однако сейчас это зависит от позиции Киева.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы в любое время готовы сесть за стол переговоров с Украиной и вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого. Но мяч сейчас на украинской территории", - сказал Головченко.

Он отметил, что попытки белорусской стороны начать такой диалог пока не получили должного отклика Киева.

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"Мы неоднократно предлагали украинской стороне провести переговоры, как это было раньше. У нас иногда случались трения, но мы снимали вопросы, шли на взаимные уступки и продолжали дальше торговать. К сожалению, сейчас все наши попытки выйти на контакт с коллегами, задействовать имеющиеся механизмы, не были восприняты", - сказал премьер Беларуси.

Напомним, глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук предложил перенести переговорную площадку из Минска.

По словам Кравчука, после задержания журналиста Романа Протасевича в Минске переговоры по Донбассу следует перенести в нейтральную страну - Швейцарию или Финляндию.

Также читайте: Белорусский узурпатор Лукашенко де-факто признал марионеточные "республики". Минск открыто перестал быть нейтральным, - Гармаш о переносе площадки для ТКГ

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+45
Иди в ж..у У узурпатора Лукашенко заявили о готовности диалогу с Украиной: "Но мяч сейчас на украинской территории" - Цензор.НЕТ 619
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05.06.2021 20:34
+22
Бульбофюрер пригласил,,следователей,, недореспублик допрашивать своего десидента. Теперь мяч на украинской территории,,оказывается. Уже и директор совкого колхоза откровенно срет на голову Украине? Вы зделали это вместе зебилоиды
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05.06.2021 20:39
+19
И пусть свой мяч себе в жопу засунет
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05.06.2021 21:32
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Что ??Приходит медленный ****** Лукашенко??? Или Лукашенко, тоже будет звиздеть как Пуйло-*****, что санкции ЕС для Беларуси ни по чём!!! Голожопый Лукашенко и голожопая Беларусь!! Что?? до выпендривались??? То -то ещё будет Через пол -года-год!!!
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06.06.2021 13:21 Ответить
Цветочки и хороводы не помогли, на очереди дроны с гранатами
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26.09.2021 22:36 Ответить
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