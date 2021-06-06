"Недопустимы доказательства, полученные из показаний свидетеля, который может стать подозреваемым или обвиняемым, - решение Верховного Суда"

Коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда рассмотрела дело №162 / 512/16-к, в котором рассматривался вопрос признания недопустимыми доказательств, полученных из показаний свидетеля, который в дальнейшем был признан подозреваемым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда.

Мужчина нарушил ПДД и сбил мотоцикл. Мотоциклист получил тяжелые телесные повреждения. Суд в дал виновнику ДТП 4 года тюрьмы и лишил водительских прав на 1 год. Мужчину освободили на основании ст. 75 УК Украины с испытательным сроком в 3 года. Апелляционный суд оставил приговор местного суда без изменений.

Защитник виновника ДТП указал на то, что выводы экспертов судебных экспертиз следует признать недопустимыми доказательствами, так как они содержат ссылки экспертов на показания указанного мужчины, предоставленные им в процессуальном статусе свидетеля, что нарушает требования п. 1 ч. 3 ст. 87 УПК Украины, а также является "существенным нарушением прав человека и основных свобод".

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ВС согласился с доводами - такие доказательства (данные экспертиз) недопустимы.

"Согласно требованиям части первой статьи 18 УПК Украины никто не может быть принужден признавать свою виновность в совершении уголовного преступления или принужден давать объяснения, показания, которые могут стать основанием для подозрения, обвинения в совершении уголовного преступления, а в соответствии с требованиями части второй этой статьи - каждый человек имеет право не говорить ничего по поводу подозрения или обвинения против него, в любой момент отказаться отвечать на вопросы, а также быть немедленно уведомленным об этих правах", - говорится в решении суда.

ВС отметил, что пунктом 1 части третьей статьи 87 УПК Украины предусмотрено, что недопустимыми доказательствами являются также доказательства, полученные из показаний свидетеля, который в дальнейшем был признан подозреваемым или обвиняемым в этом уголовном производстве.

"Содержание этой нормы права указывает на то, что она должна применяться при условии, что на время получения показаний от свидетеля уже существовали данные, что он будет признан подозреваемым или обвиняемым, но вопреки наличию у такого лица права на молчание и свободы от саморазоблачения следователь или прокурор совершает действия, направленные на получение показаний от него. Именно такие действия, а не сам факт получения показаний от свидетеля, который в дальнейшем был признан подозреваемым или обвиняемым, должны признаваться существенным нарушением прав человека и основных свобод", - подчеркивается в документе.

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Как следует из материалов уголовного производства, сведения, предоставленные осужденным и отраженные в проводимых во время досудебного расследования экспертизах, не противоречат показаниям последнего, предоставленным в том числе и в присутствии защитника как во время досудебного расследования, так и во время судебного разбирательства.

"Следовательно, с учетом вышеприведенного назначения экспертиз с использованием показаний лица, которые были предоставлены им в качестве свидетеля, неизменность указанных показаний в течение досудебного расследования и судебного рассмотрения не могут свидетельствовать о существенных нарушениях прав человека и основных свобод и ограничения прав осужденного на защиту, о чем идет речь в кассационной жалобе", - подчеркивают в ВС.

Верховный Суд оставил решение суда первой и апелляционной инстанции без изменений.