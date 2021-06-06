Недопустимы доказательства, полученные из показаний свидетеля, который может стать подозреваемым или обвиняемым, - решение Верховного Суда
Новости Цензор.НЕТ Общество
Коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда рассмотрела дело №162 / 512/16-к, в котором рассматривался вопрос признания недопустимыми доказательств, полученных из показаний свидетеля, который в дальнейшем был признан подозреваемым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда.
Мужчина нарушил ПДД и сбил мотоцикл. Мотоциклист получил тяжелые телесные повреждения. Суд в дал виновнику ДТП 4 года тюрьмы и лишил водительских прав на 1 год. Мужчину освободили на основании ст. 75 УК Украины с испытательным сроком в 3 года. Апелляционный суд оставил приговор местного суда без изменений.
Защитник виновника ДТП указал на то, что выводы экспертов судебных экспертиз следует признать недопустимыми доказательствами, так как они содержат ссылки экспертов на показания указанного мужчины, предоставленные им в процессуальном статусе свидетеля, что нарушает требования п. 1 ч. 3 ст. 87 УПК Украины, а также является "существенным нарушением прав человека и основных свобод".
ВС согласился с доводами - такие доказательства (данные экспертиз) недопустимы.
"Согласно требованиям части первой статьи 18 УПК Украины никто не может быть принужден признавать свою виновность в совершении уголовного преступления или принужден давать объяснения, показания, которые могут стать основанием для подозрения, обвинения в совершении уголовного преступления, а в соответствии с требованиями части второй этой статьи - каждый человек имеет право не говорить ничего по поводу подозрения или обвинения против него, в любой момент отказаться отвечать на вопросы, а также быть немедленно уведомленным об этих правах", - говорится в решении суда.
ВС отметил, что пунктом 1 части третьей статьи 87 УПК Украины предусмотрено, что недопустимыми доказательствами являются также доказательства, полученные из показаний свидетеля, который в дальнейшем был признан подозреваемым или обвиняемым в этом уголовном производстве.
"Содержание этой нормы права указывает на то, что она должна применяться при условии, что на время получения показаний от свидетеля уже существовали данные, что он будет признан подозреваемым или обвиняемым, но вопреки наличию у такого лица права на молчание и свободы от саморазоблачения следователь или прокурор совершает действия, направленные на получение показаний от него. Именно такие действия, а не сам факт получения показаний от свидетеля, который в дальнейшем был признан подозреваемым или обвиняемым, должны признаваться существенным нарушением прав человека и основных свобод", - подчеркивается в документе.
Как следует из материалов уголовного производства, сведения, предоставленные осужденным и отраженные в проводимых во время досудебного расследования экспертизах, не противоречат показаниям последнего, предоставленным в том числе и в присутствии защитника как во время досудебного расследования, так и во время судебного разбирательства.
"Следовательно, с учетом вышеприведенного назначения экспертиз с использованием показаний лица, которые были предоставлены им в качестве свидетеля, неизменность указанных показаний в течение досудебного расследования и судебного рассмотрения не могут свидетельствовать о существенных нарушениях прав человека и основных свобод и ограничения прав осужденного на защиту, о чем идет речь в кассационной жалобе", - подчеркивают в ВС.
Верховный Суд оставил решение суда первой и апелляционной инстанции без изменений.
Пожалуйста, подождите...
Так что, что бы там не планировали зебуины на этот счет, это пошло прахом.
Какой облом, прямо нож в спину...
Чауса "найдут" где нибудь на границе с Молдовой, или лучше с Приднестровьем.
И несмотря на то, что уже всем понятно кто его похитил, заявят что никакого похищения не было, а Чаус готов свидетельствовать в суде.
Так что, они хотя бы попробуют гнуть свою линию, а когда заведут себя в глухой угол, начнут косить под дураков.
Історична епоха у становленні (чи розвалі) України - БББ ( Беспрєдєл Бєніного Буратінки) , РНБО ДАНІЛОВА в епоху БББ.
Интересные "совпадения". Именно сейчас, якобы в рамках какого-то дела о ДТП...
"Совпадение? Не думаю."
Но порошкооботня сходу записала Бигуса в "родственники фсбшника" из-за того, что из многих десятков расследований Бигуса аж 3 свзаны с их сладенькой Рошенкой. А для секты это недопустимо. То, что на порядок больше расследований Бигуса свзаны с ОПЖЗ, Зелеными и людьми Коломойского - игнорируется напрочь - главное ведь - отбелить своего "сывочолого" работодателя.
Родственник жены Бигуса...как вообще Бигус тут на что-то может повлиять и что-то изменить?
Но в обще -то, что ты хам и неадекват, не умеющий в логику - погнятно.
Родственника жены мы никак не выбираем, никак не можем повлиять на них. И никак за них не отвечаем. Выбор тут может быть только один - общаться с ними или нет. Есть данные, что Бигус общается с этим родственником жены? Нет таких данных? Ну та и не звизди, хамло.
Вот только для этого вообще не нужно быть родственником жены, так что "родственник" тут вообще ни при чем. А причем тут то, что все ваши заявления - чисто голословные и являются не более чем вашими фантазиями.
1. Порох никак не связан с Мертвейчукам
2. ***** отдал Метверчука на растерзание что-бы скрыть вербовку Нарика!
Батя мой -- 92 года -- ещё стоко же ему, в таком же здравии и мобильности! *)
Тырили они с корешом аккумулятор с немецкого мотоцикла -- их поймали.
Немецкий офицер построил и спрашивает их: Сколько лет?
-- 18
-- 14
Старшему из Вальтера в башку -- шпок -- и нет пацана...
А батю, к себе в кабинет завёл, к белой стенке поставил, точку карандашём сделал напротив лица и грит: Смотри прямо в точку! Отведёшь глаза -- застрелю...
Батяня потом сиживал под следствием и при Сталине, и при Хрущёве, и при Брежневе...
-- После той точки, всё пофиг -- ничего не боюсь!
...он тогда в обморок упал через пару минут... -- так и выжил...
Отакэ.
_Нипонял! Т. е. показания одних участников преступления против других соучастников не имеют силы? Значит дезавуируются наиболее ценные свидетельства от непосредственных участников преступления. Один/несколько бандитов будут проходить как свидетели, им не будут выдвигать обвинений и значит они не понесут никакой ответственности за преступление, им всё сойдёт с рук. Неотвратимость покарания за преступления и всё такое... Отлично! Сразу можно сбиваться в новую банду, продолжать разбойничать.
Мова у статті, судячи з усього, йде про те, що не можна примушувати свідчити проти себе. Як мені розповідали юристи, менти часто спочатку допитують підозрюваного як свідка і він не може по закону відмовитись у статусі свідка від дачі показань. А потім переводять у статус підозрюваного - а він проти себе вже надавав показань. Підозрюваний же може по закону відмовитись від дачі показань. Схоже, у статті мова якраз про це.
допросили свидетеля, а он наговорил на себя семь коробов и признался в содеяном - так то что он раасказал нельзя против него использовать?
ховайся кто может......
Чи означають ці висновки ВС, що
якщоколи слідчі і прокурори будуть підозрюваних спочатку робити свідками, потім з їхніми свідченнями зв'язувати докази, потім змінювати статус свідка на підозрюваного, роблячи таким чином ці зв'язані докази неприпустимими (а якщо інших доказів нема, значить, доказів ніяких нема вже), так?