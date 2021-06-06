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Верховный Суд (1063) свидетель (147)

Недопустимы доказательства, полученные из показаний свидетеля, который может стать подозреваемым или обвиняемым, - решение Верховного Суда

Новости Цензор.НЕТ Общество

Недопустимы доказательства, полученные из показаний свидетеля, который может стать подозреваемым или обвиняемым, - решение Верховного Суда

Коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда рассмотрела дело №162 / 512/16-к, в котором рассматривался вопрос признания недопустимыми доказательств, полученных из показаний свидетеля, который в дальнейшем был признан подозреваемым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда.

Мужчина нарушил ПДД и сбил мотоцикл. Мотоциклист получил тяжелые телесные повреждения. Суд в дал виновнику ДТП 4 года тюрьмы и лишил водительских прав на 1 год. Мужчину освободили на основании ст. 75 УК Украины с испытательным сроком в 3 года. Апелляционный суд оставил приговор местного суда без изменений.

Защитник виновника ДТП указал на то, что выводы экспертов судебных экспертиз следует признать недопустимыми доказательствами, так как они содержат ссылки экспертов на показания указанного мужчины, предоставленные им в процессуальном статусе свидетеля, что нарушает требования п. 1 ч. 3 ст. 87 УПК Украины, а также является "существенным нарушением прав человека и основных свобод".

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ВС согласился с доводами - такие доказательства (данные экспертиз) недопустимы.

"Согласно требованиям части первой статьи 18 УПК Украины никто не может быть принужден признавать свою виновность в совершении уголовного преступления или принужден давать объяснения, показания, которые могут стать основанием для подозрения, обвинения в совершении уголовного преступления, а в соответствии с требованиями части второй этой статьи - каждый человек имеет право не говорить ничего по поводу подозрения или обвинения против него, в любой момент отказаться отвечать на вопросы, а также быть немедленно уведомленным об этих правах", - говорится в решении суда.

ВС отметил, что пунктом 1 части третьей статьи 87 УПК Украины предусмотрено, что недопустимыми доказательствами являются также доказательства, полученные из показаний свидетеля, который в дальнейшем был признан подозреваемым или обвиняемым в этом уголовном производстве.

"Содержание этой нормы права указывает на то, что она должна применяться при условии, что на время получения показаний от свидетеля уже существовали данные, что он будет признан подозреваемым или обвиняемым, но вопреки наличию у такого лица права на молчание и свободы от саморазоблачения следователь или прокурор совершает действия, направленные на получение показаний от него. Именно такие действия, а не сам факт получения показаний от свидетеля, который в дальнейшем был признан подозреваемым или обвиняемым, должны признаваться существенным нарушением прав человека и основных свобод", - подчеркивается в документе.

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Как следует из материалов уголовного производства, сведения, предоставленные осужденным и отраженные в проводимых во время досудебного расследования экспертизах, не противоречат показаниям последнего, предоставленным в том числе и в присутствии защитника как во время досудебного расследования, так и во время судебного разбирательства.

"Следовательно, с учетом вышеприведенного назначения экспертиз с использованием показаний лица, которые были предоставлены им в качестве свидетеля, неизменность указанных показаний в течение досудебного расследования и судебного рассмотрения не могут свидетельствовать о существенных нарушениях прав человека и основных свобод и ограничения прав осужденного на защиту, о чем идет речь в кассационной жалобе", - подчеркивают в ВС.

Верховный Суд оставил решение суда первой и апелляционной инстанции без изменений.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Недопустимы доказательства, полученные из показаний свидетеля, который может стать подозреваемым или обвиняемым, - решение Верховного Суда - Цензор.НЕТ 8410
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05.06.2021 21:24
+7
Ну вообще, это про Чауса...
Так что, что бы там не планировали зебуины на этот счет, это пошло прахом.
Какой облом, прямо нож в спину...
Недопустимы доказательства, полученные из показаний свидетеля, который может стать подозреваемым или обвиняемым, - решение Верховного Суда - Цензор.НЕТ 756
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05.06.2021 21:10
+7
После всех событий с похищением любые "показания" Чауса уже давно можно засунуть в причитающееся им место. Это так -- контрольный выстрел
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05.06.2021 21:22
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Ну вообще, это про Чауса...
Так что, что бы там не планировали зебуины на этот счет, это пошло прахом.
Какой облом, прямо нож в спину...
Недопустимы доказательства, полученные из показаний свидетеля, который может стать подозреваемым или обвиняемым, - решение Верховного Суда - Цензор.НЕТ 756
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05.06.2021 21:10 Ответить
После всех событий с похищением любые "показания" Чауса уже давно можно засунуть в причитающееся им место. Это так -- контрольный выстрел
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05.06.2021 21:22 Ответить
Я на 100% уверен, что зелень планирует спектакль "Чаус".
Чауса "найдут" где нибудь на границе с Молдовой, или лучше с Приднестровьем.
И несмотря на то, что уже всем понятно кто его похитил, заявят что никакого похищения не было, а Чаус готов свидетельствовать в суде.
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05.06.2021 21:41 Ответить
Они могут планировать все что угодно, но молдаване практически пошагово уже знают все о похищении Чауса и сейчас просто проводят формальные процедуры по этому делу, отправляя запросы нашим властям.
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05.06.2021 22:18 Ответить
Дуракам закон не писан, вот в чем проблема.
Так что, они хотя бы попробуют гнуть свою линию, а когда заведут себя в глухой угол, начнут косить под дураков.
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05.06.2021 22:30 Ответить
Дресований під вову Данілов на РНБО порекомендує вові не зважати на це рішення ВС й надати Чаусу статус свідка . А вова підпише таку постанову - ВОТ І ВСЯ НЄДОЛГА!
Історична епоха у становленні (чи розвалі) України - БББ ( Беспрєдєл Бєніного Буратінки) , РНБО ДАНІЛОВА в епоху БББ.
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05.06.2021 23:34 Ответить
Друг брата сестры которая была на свадьбе куров котрые тоже чьито браты и систры знают шо такое пойти порыгать на праздник Недопустимы доказательства, полученные из показаний свидетеля, который может стать подозреваемым или обвиняемым, - решение Верховного Суда - Цензор.НЕТ 7512
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05.06.2021 21:11 Ответить
я оглянулся посмотреть...не оглянулась ли она...чтоб посмотреть...не оглянулся ли я.. (с) )))
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05.06.2021 21:15 Ответить
Вы просто не представляете, сколько всего может не запомнить человек, если он вызван в качестве свидетеля.
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05.06.2021 21:15 Ответить
Это типа чтоб Петя не мог свидетельствовать против мертвечука? Недопустимы доказательства, полученные из показаний свидетеля, который может стать подозреваемым или обвиняемым, - решение Верховного Суда - Цензор.НЕТ 1685
Интересные "совпадения". Именно сейчас, якобы в рамках какого-то дела о ДТП...
"Совпадение? Не думаю." Недопустимы доказательства, полученные из показаний свидетеля, который может стать подозреваемым или обвиняемым, - решение Верховного Суда - Цензор.НЕТ 9829
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05.06.2021 21:17 Ответить
Зебил если бы Порох был-бы связан с Мертвейчука то об этом бы молчал родственик высопоставленого чина из ФСБ по фамилии Бигус!
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05.06.2021 21:23 Ответить
Редкая чушь и бред. ФСБник - родственник ЖЕНЫ Бигуса и никакого влияния на самого Бигуса не имеет.
Но порошкооботня сходу записала Бигуса в "родственники фсбшника" из-за того, что из многих десятков расследований Бигуса аж 3 свзаны с их сладенькой Рошенкой. А для секты это недопустимо. То, что на порядок больше расследований Бигуса свзаны с ОПЖЗ, Зелеными и людьми Коломойского - игнорируется напрочь - главное ведь - отбелить своего "сывочолого" работодателя.
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05.06.2021 23:45 Ответить
завали хлебало зесрань. а как же термин "окружение порошенко" дпже не родственник. а тут целый родственник жены, член семьи так сказать
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06.06.2021 00:12 Ответить
Окружение Порошенко - это люди, которых назначает Порошенко и с которыми работает Порошенко. Добровольно. Это ЕГО выбор.
Родственник жены Бигуса...как вообще Бигус тут на что-то может повлиять и что-то изменить?

Но в обще -то, что ты хам и неадекват, не умеющий в логику - погнятно.
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06.06.2021 12:21 Ответить
Свое окружение мы выбираем себе САМИ - это наш выбор. И мы сами за него отвечаем.

Родственника жены мы никак не выбираем, никак не можем повлиять на них. И никак за них не отвечаем. Выбор тут может быть только один - общаться с ними или нет. Есть данные, что Бигус общается с этим родственником жены? Нет таких данных? Ну та и не звизди, хамло.
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06.06.2021 12:27 Ответить
Если родственник жены тебя вербует и садит на фсбшный кукан - то дальше уже никак не можем повлиять на них, да Неприпустимі докази, отримані з показань свідка, який може стати підозрюваним або обвинуваченим, - рішення Верховного Суду - Цензор.НЕТ 6077
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29.06.2021 20:02 Ответить
Если.
Вот только для этого вообще не нужно быть родственником жены, так что "родственник" тут вообще ни при чем. А причем тут то, что все ваши заявления - чисто голословные и являются не более чем вашими фантазиями.
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01.07.2021 11:24 Ответить
Недопустимы доказательства, полученные из показаний свидетеля, который может стать подозреваемым или обвиняемым, - решение Верховного Суда - Цензор.НЕТ 9629№88
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05.06.2021 21:23 Ответить
Недопустимы доказательства, полученные из показаний свидетеля, который может стать подозреваемым или обвиняемым, - решение Верховного Суда - Цензор.НЕТ 8410
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05.06.2021 21:24 Ответить
Ну разве нету крейзи атошника снайпера, который сделает этому ублюдку кулю в лоб. Вот неужели то ***** что справа такой офигенный итан хант или дениел крейг?
Неприпустимі докази, отримані з показань свідка, який може стати підозрюваним або обвинуваченим, - рішення Верховного Суду - Цензор.НЕТ 9342
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05.06.2021 21:29 Ответить
Неприпустимі докази, отримані з показань свідка, який може стати підозрюваним або обвинуваченим, - рішення Верховного Суду - Цензор.НЕТ 6068
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05.06.2021 21:29 Ответить
А поскольку ватники в унисон с Зебилами поют о связях Мертвейчука с Порохом то у меня два вывода
1. Порох никак не связан с Мертвейчукам
2. ***** отдал Метверчука на растерзание что-бы скрыть вербовку Нарика!
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05.06.2021 21:25 Ответить
Та ніхто нікого не здав,кремлівський балаган триває !!!)))
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05.06.2021 21:27 Ответить
Може і твоя правда ось тільки щось Мервейчука в дуже негативному вигляді виставляють!
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05.06.2021 21:29 Ответить
А до Мертвечука скількі було гучних справ,підозр,затримань і.....який результат !!!Реальний вирок ,це дія,а затримання,підозри ,це лише імітація !!!))))
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05.06.2021 21:37 Ответить
Як ти не розуміешь що це Мертвейчуку поганить імедж.
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05.06.2021 22:45 Ответить
Чий??? В ляльок нема іміджа,є лише роль ,яку грають згідно сценарія та режисури !!!)))))
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05.06.2021 22:55 Ответить
Неприпустимі докази, отримані з показань свідка, який може стати підозрюваним або обвинуваченим, - рішення Верховного Суду - Цензор.НЕТ 1445
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05.06.2021 21:44 Ответить
Это хорошо канешна, токо прецедентного права у нас нет. Так шо при необходимости это в мусорник выкинут.
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05.06.2021 21:19 Ответить
Чистосердечное признание своей вины, отягчает наказание и удлиняет заключение... (с)
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05.06.2021 21:25 Ответить
Но от него можо отказаться..в суде и пусть ищут доказательства....т.к против себя нельзя давать показания..так как это получается уже и не показания а так ..размышления не имеющие юридической силы
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05.06.2021 21:42 Ответить
В Украине предвариловка щас бессрочная, вроде? -- ...у тебя будет время в купе и в трюме -- отказаться от своих чистосердечных показаний...*)
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05.06.2021 21:58 Ответить
...про мотоциклы...

Батя мой -- 92 года -- ещё стоко же ему, в таком же здравии и мобильности! *)
Тырили они с корешом аккумулятор с немецкого мотоцикла -- их поймали.
Немецкий офицер построил и спрашивает их: Сколько лет?
-- 18
-- 14
Старшему из Вальтера в башку -- шпок -- и нет пацана...
А батю, к себе в кабинет завёл, к белой стенке поставил, точку карандашём сделал напротив лица и грит: Смотри прямо в точку! Отведёшь глаза -- застрелю...
Батяня потом сиживал под следствием и при Сталине, и при Хрущёве, и при Брежневе...
-- После той точки, всё пофиг -- ничего не боюсь!
...он тогда в обморок упал через пару минут... -- так и выжил...

Отакэ.
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05.06.2021 21:39 Ответить
Неприпустимі докази, отримані з показань свідка, який може стати підозрюваним або обвинуваченим, - рішення Верховного Суду - Цензор.НЕТ 1695
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05.06.2021 21:40 Ответить
Неприпустимі докази, отримані з показань свідка, який може стати підозрюваним або обвинуваченим, - рішення Верховного Суду - Цензор.НЕТ 9778
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05.06.2021 22:11 Ответить
"Недопустимы доказательства, полученные из показаний свидетеля, который может стать подозреваемым или обвиняемым, - решение Верховного Суда"
_Нипонял! Т. е. показания одних участников преступления против других соучастников не имеют силы? Значит дезавуируются наиболее ценные свидетельства от непосредственных участников преступления. Один/несколько бандитов будут проходить как свидетели, им не будут выдвигать обвинений и значит они не понесут никакой ответственности за преступление, им всё сойдёт с рук. Неотвратимость покарания за преступления и всё такое... Отлично! Сразу можно сбиваться в новую банду, продолжать разбойничать.
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05.06.2021 21:40 Ответить
есть способ-валить при задержании!!! )))
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05.06.2021 21:44 Ответить
Я не юрист, але є враження, що заголовок статті і її зміст трохи різні.
Мова у статті, судячи з усього, йде про те, що не можна примушувати свідчити проти себе. Як мені розповідали юристи, менти часто спочатку допитують підозрюваного як свідка і він не може по закону відмовитись у статусі свідка від дачі показань. А потім переводять у статус підозрюваного - а він проти себе вже надавав показань. Підозрюваний же може по закону відмовитись від дачі показань. Схоже, у статті мова якраз про це.
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06.06.2021 05:44 Ответить
Нема грошей - нема прав..
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05.06.2021 22:04 Ответить
Якого ж це олігарха хочуть відмазати? Навіть важко уявити. )
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05.06.2021 22:14 Ответить
Так это нововведение разрушит всю систему МВД. Если нельзя пытками выбивать признательные показания, то как же доказывать вину подозреваемого? Думать что ли??
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05.06.2021 22:17 Ответить
что-то странное
допросили свидетеля, а он наговорил на себя семь коробов и признался в содеяном - так то что он раасказал нельзя против него использовать?
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05.06.2021 22:25 Ответить
Ну короче перевожу на доступный...Если не хочешь из свидетеля,превратиться в подозреваемого,помогай следствию и останешься с рогами Неприпустимі докази, отримані з показань свідка, який може стати підозрюваним або обвинуваченим, - рішення Верховного Суду - Цензор.НЕТ 2047
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05.06.2021 23:09 Ответить
Правда кому рога,а кому пулю.Но те,хто с рогов начинал пулей закончил Неприпустимі докази, отримані з показань свідка, який може стати підозрюваним або обвинуваченим, - рішення Верховного Суду - Цензор.НЕТ 2099
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05.06.2021 23:11 Ответить
Доказательства со слов свидетеля, который стал по этому делу подозреваемым, судом не рассматриваются. Все правильно. Он мог оговорить или искривить правду, выгоражевая себя. Если слова его верны, то полиции надо найти подтверждения им у других свидетелей
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05.06.2021 23:13 Ответить
"существенным нарушением прав человека и основных свобод".

ховайся кто может...... Неприпустимі докази, отримані з показань свідка, який може стати підозрюваним або обвинуваченим, - рішення Верховного Суду - Цензор.НЕТ 3823
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05.06.2021 23:39 Ответить
изначальная цель суда - установить истину а уж потом судить, так что все эти одноразовые решения полная х... как и много чего у нас. да и основываться лишь на показаниях "свидетеля" который стал или не стал "обвиняемым", оно как то не всегда работает. да и что это за двойные стандарты вообще?
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06.06.2021 00:36 Ответить
Заголовок цікавий. Але далі - не дуже зрозумілий текст. Зокрема, таке:
Чи означають ці висновки ВС, що якщо коли слідчі і прокурори будуть підозрюваних спочатку робити свідками, потім з їхніми свідченнями зв'язувати докази, потім змінювати статус свідка на підозрюваного, роблячи таким чином ці зв'язані докази неприпустимими (а якщо інших доказів нема, значить, доказів ніяких нема вже), так?
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06.06.2021 04:44 Ответить
Так, назва заголовку протирічить змісту. Це рішення ВС індивідуальне, прецедентне право в Україні відсутнє. Автори ЦН роздули "сенсацію".
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06.06.2021 11:51 Ответить
 
 