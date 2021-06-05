Если свободные люди не смогут найти общий язык, если победит "хата с краю", то всех передушат по одному, - Семенченко
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Экс-нардепа Семена Семенченко возили в суд вместе с добровольцем из Чечни.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В дождливый майский день, когда погода барабанила своими каплями по моей решетке, я грузился в "воронок" во внутреннем дворике изолятора СБУ в Аскольдовом. Поздоровался с конвоем и занял свое место в тесной каморке с решеткой. Место "подозреваемого в тяжких и особо тяжких преступлениях". Решетка звякнула, конвой запрыгнул, машина завелась, а я - оглянулся. В соседнем отсеке (за такой же решеткой) сидел молодой парень - кавказец. С бородой. Таких бород в 2014-2015 годах я видел много и с "нашей" стороны, и со стороны мушки автомата. Машина выехала и быстро нырнула в веселый утренний движение в сторону метро "Арсенальной".
Сижу я в своей одиночке третий месяц. В 800 метрах от дома, где меня ждет семья. Проехали знакомые места, и я пристально посмотрел на соседа. Везли его в суд на слушание приговора. Меня - в другой суд на жалобу моего адвоката. Согласно закону я должен находиться в СИЗО, но на закон у нас в Украине плевать. И в этот день в Печерском суде на него плюнули еще раз. Но я еще об этом не знал. Я только пытался понять, кто мой сосед. Может, это какой-то "чеченский террорист", откуда-то всплыло у меня в голове клише с 1990-х. А может вообще из какого-то "чеченского НВФ"? Блин, а я ему пожелал удачи, подумал я и засмеялся от комизма ситуации. Это я все думаю? С подозрением о НВФ и терроризме (только украинский)?
Интересная форма защитной реакции. Будто все это происходит не со мной. Затем прошел мой суд. Самый Печерский суд в мире. Моему соседу по воронку дали 4 года, по статье "оружие". Разговорились перед обратной дорогой. Действительно - из Чечни. К Путину и Кадырову относился отрицательно. Сидит в ИВС СБУ уже 2 года. Правда, последний год уже не в одиночке. Приехал в Украину 2 года назад воевать против русских агрессоров. "Закрыли" по статье "оружие". Кроме этого сначала ставили "терроризм", затем убрали. С гордостью говорил, что, мол, РФ выиграла у чеченцев только одну битву. А дальше просто платят дань одному из чеченских тейпов. Но то, что он видит в Украине, он этого не понимает и не принимает.
Сколько арестованных и брошенных в тюрьму ветеранов войны? Сколько иностранных добровольцев выдано Путину и Лукашенко? Народ молчит. Одни думают "хорошо, что не нас". Другие не просто не хотят выходить на защиту ребят на улицу, они не хотят даже слышать любые плохие новости. Когда выдавали в РФ чеченского добровольца Тумгоева на митинги вышли далеко не все. Та же история с белорусскими добровольцами. Сейчас готовятся выдавать "Зеленого", а также добровольцев чеченского батальона Шейха Мансура, воевавших за Украину. Почти все молчат. Неужели вы не понимаете, украинцы, вас постепенно варят в теплой воде?
Сначала под видом убийц (но "связанных с добробатами"), затем "грабителей", затем "рейдеров" приучают вас, что добровольцы и майдановцы - преступники. Теперь тебя, вот, официально обвинили в "террористической атаке" на телеканал путинской пропаганды… Это как "окно Овертона". А потом - раз, и убрали весь слой тех, кто хотел свободы, боролся за свободу, умел и мог защитить людей.
Как говорил Саша Музычко, "на тех, кто не испугается и не возьмет деньги, всегда заготовлены нули"…
"Что с вами, люди?", - спрашивает у меня этот чеченский доброволец. Украинцы ведут себя с агрессором и теми, кто им помогает в Украине, совсем не так, как это нужно на 7 году кровавой войны… Ведь это путь не к победе, "моя хата с краю" - не лозунг победителя…
Я не знал, что ему ответить, да и стоило ли отвечать… Просто вспомнил те суды, где я вместе с побратимами вытаскивал людей, вспомнил свои суды… И еще раз, словами благодарности вспомнил тех людей, которые не опускали руки и не прятали голову в песок - кто все-таки находил возможность прийти и поддержать нас. "Моя хата с краю" во время войны как приговор. И нам, и стране, и свободе. И я не хочу, чтобы этот чеченский доброволец был прав в своих упреках украинцам. Нас разъединила жизнь, разбросала политика, усталость, взаимное непонимание и личные обиды.
Но если свободные люди не смогут найти общий язык, если победит "хата с краю", то всех передушат в одиночку. А в камерах рядом с моей на всех хватит места. И в этом этот чеченский доброволец полностью прав", - отметил Семенченко.
Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.
Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".
Пожалуйста, подождите...
Сидит он потому, что президент нынче колаборант ЗЕ. А президент ЗЕ случался благодаря в том числе и стараниям Семенченка.
Так что это закономерный итог и карма.
дома дела закончились?
В те времена, Беня сделал Сёме снабжение и крышу от себя и СБУ... -- Сёма себе шо-то навоевал -- в нужных не ему целях.
Потом он стал лишним -- пузо отъел, печень покалечил, нюх потерял... -- так его и подставили под раздачу... -- шоб другим не попало...
-- обидно человеку! ...можно даже посочувствовать...*)
из своей хаты вымети все, если такой хозяйственный - тут дерьма по горло,
а уже потом подумай, надо ли к соседу с веником идти.....
Сэмэн! -- засунь ей под ребро -- гляди, не обломай перо...(с)
Только национальной идеи нет
Есть враг, его нужно уничтожить
Но этого мало
И враг наш нам на века достался
Без идеи - никак
Петро Порошенко
Ми дуже легко можемо пояснити, чому в умовах енергетичної кризи 2014-2015 років, чому в умовах окупації Донбасу, де знаходилося 90% українського вугілля і українського антрациту, ми вимушені були купувати вугілля в Росії, завозити із державних шахт. Наш Уряд і наше Мінпаливенерго - завозити вугілля для забезпечення функціонування половини України в умовах абсолютно пустих вугільних складів. І ми можемо пояснити, чому тоді ми вимушені були купляти електричну енергію.
Нехай зараз пан Зеленський пояснить, чому у 2020-2021 роках на мільярд доларів він купує електроенергію і вугілля з окупованих територій і з Росії, тоді, коли ми перебудували електростанції і перевели їх на вугілля, яке видобувається в Україні.
Не знаю чому у 2021 році Зеленський посварився із Медведчуком, але хочу наголосити, що у 2019 році усі канали Медведчука: і 112, і NewsOne, і ZIK, який він купив пізніше, уже при Зеленському, разом із 1+1 дуже жваво і рішуче підтримували пана Зеленського під час виборчої кампанії. Він користувався абсолютно беззастережною підтримкою.
Ми зараз бачимо, що замість того, щоб боротися з Путіним, пан Зеленський зранку до вечора намагається боротися із Порошенком. Пане Зеленський, ми зупинили Путіна у 2014-2015 роках. Ми не боялися і не боїмося Путіна, ну а вас - і поготів.
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https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/317058856671229
теперь сиди и молчи,
без тебя свободные люди будут дела делать
Вот суть происходящего во всем мире , и Украина не исключение , только наша так называемая элита еще уродливее и извращенние чем многие другие элиты. И основной задачей должна быть смена элиты , приход к власти вменяемой элиты , которая будет наделена хотя бы инстинктом сохранения Украины , а не только себя как элиты.
Плох был тебе Порох? Хуже не будет? Получи "хорошего" зеленского со всеми вытекающими--хуже уже есть и будет...
Нисколько???!!! Шо ж такое? Раньше боролся, не щадя лохов, а с 2019-го стала резко "хата с краю".
А теперь вот "Каравул хулиганы зрения лишают. Давайте скорее объединяйтесь ради меня".
Щоб країна отримала мстивого клована у президентах.
Оце так посилення..
Який би не був Порошенко не ідеальний, але він і збагачував країну, і пропонував євроатлантичні перспективи, виламуючи мури Заходу.
А зараз ЩО ? Покрали мільярди з уже прибуткових підприємств. Довалили розпочаті реформи. І пчали вибудовувати культ дрібного пройдисвіта Зеленського.
Чи в людей у макітрі порожньо ? Це інваліди на всю голову ? Так тоді їм треба заборонити приймати участь у виборах.
громады по конституции ст142,143 жили бы как люди . Обьединяйтесь навколо своей публичной собственности и влады Загальных Зборив,украденой у громад . Вот и вся идея
Бо позбулись єдиної нормальної людини. І досі називаєте його гнилим.
Чого б не повторити цей покус у нас..
Будівля того, що з якоїсь невідомої причини називається "апеляційним судом".
Насправді - кишло тупоголових сєпарів.