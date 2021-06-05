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патриотизм (224) добровольцы (1033) Семенченко Семен (380)

Если свободные люди не смогут найти общий язык, если победит "хата с краю", то всех передушат по одному, - Семенченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если свободные люди не смогут найти общий язык, если победит

Экс-нардепа Семена Семенченко возили в суд вместе с добровольцем из Чечни.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В дождливый майский день, когда погода барабанила своими каплями по моей решетке, я грузился в "воронок" во внутреннем дворике изолятора СБУ в Аскольдовом. Поздоровался с конвоем и занял свое место в тесной каморке с решеткой. Место "подозреваемого в тяжких и особо тяжких преступлениях". Решетка звякнула, конвой запрыгнул, машина завелась, а я - оглянулся. В соседнем отсеке (за такой же решеткой) сидел молодой парень - кавказец. С бородой. Таких бород в 2014-2015 годах я видел много и с "нашей" стороны, и со стороны мушки автомата. Машина выехала и быстро нырнула в веселый утренний движение в сторону метро "Арсенальной".

Сижу я в своей одиночке третий месяц. В 800 метрах от дома, где меня ждет семья. Проехали знакомые места, и я пристально посмотрел на соседа. Везли его в суд на слушание приговора. Меня - в другой суд на жалобу моего адвоката. Согласно закону я должен находиться в СИЗО, но на закон у нас в Украине плевать. И в этот день в Печерском суде на него плюнули еще раз. Но я еще об этом не знал. Я только пытался понять, кто мой сосед. Может, это какой-то "чеченский террорист", откуда-то всплыло у меня в голове клише с 1990-х. А может вообще из какого-то "чеченского НВФ"? Блин, а я ему пожелал удачи, подумал я и засмеялся от комизма ситуации. Это я все думаю? С подозрением о НВФ и терроризме (только украинский)?

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Интересная форма защитной реакции. Будто все это происходит не со мной. Затем прошел мой суд. Самый Печерский суд в мире. Моему соседу по воронку дали 4 года, по статье "оружие". Разговорились перед обратной дорогой. Действительно - из Чечни. К Путину и Кадырову относился отрицательно. Сидит в ИВС СБУ уже 2 года. Правда, последний год уже не в одиночке. Приехал в Украину 2 года назад воевать против русских агрессоров. "Закрыли" по статье "оружие". Кроме этого сначала ставили "терроризм", затем убрали. С гордостью говорил, что, мол, РФ выиграла у чеченцев только одну битву. А дальше просто платят дань одному из чеченских тейпов. Но то, что он видит в Украине, он этого не понимает и не принимает.

Сколько арестованных и брошенных в тюрьму ветеранов войны? Сколько иностранных добровольцев выдано Путину и Лукашенко? Народ молчит. Одни думают "хорошо, что не нас". Другие не просто не хотят выходить на защиту ребят на улицу, они не хотят даже слышать любые плохие новости. Когда выдавали в РФ чеченского добровольца Тумгоева на митинги вышли далеко не все. Та же история с белорусскими добровольцами. Сейчас готовятся выдавать "Зеленого", а также добровольцев чеченского батальона Шейха Мансура, воевавших за Украину. Почти все молчат. Неужели вы не понимаете, украинцы, вас постепенно варят в теплой воде?

Сначала под видом убийц (но "связанных с добробатами"), затем "грабителей", затем "рейдеров" приучают вас, что добровольцы и майдановцы - преступники. Теперь тебя, вот, официально обвинили в "террористической атаке" на телеканал путинской пропаганды… Это как "окно Овертона". А потом - раз, и убрали весь слой тех, кто хотел свободы, боролся за свободу, умел и мог защитить людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет Рады выяснит, почему против бойцов добробатов ввели санкции, - Устинова

Как говорил Саша Музычко, "на тех, кто не испугается и не возьмет деньги, всегда заготовлены нули"…

"Что с вами, люди?", - спрашивает у меня этот чеченский доброволец. Украинцы ведут себя с агрессором и теми, кто им помогает в Украине, совсем не так, как это нужно на 7 году кровавой войны… Ведь это путь не к победе, "моя хата с краю" - не лозунг победителя…

Я не знал, что ему ответить, да и стоило ли отвечать… Просто вспомнил те суды, где я вместе с побратимами вытаскивал людей, вспомнил свои суды… И еще раз, словами благодарности вспомнил тех людей, которые не опускали руки и не прятали голову в песок - кто все-таки находил возможность прийти и поддержать нас. "Моя хата с краю" во время войны как приговор. И нам, и стране, и свободе. И я не хочу, чтобы этот чеченский доброволец был прав в своих упреках украинцам. Нас разъединила жизнь, разбросала политика, усталость, взаимное непонимание и личные обиды.

Но если свободные люди не смогут найти общий язык, если победит "хата с краю", то всех передушат в одиночку. А в камерах рядом с моей на всех хватит места. И в этом этот чеченский доброволец полностью прав", - отметил Семенченко.

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Если свободные люди не смогут найти общий язык, если победит хата с краю, то всех передушат по одному, - Семенченко 01

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ. 

Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".

Читайте: Мне инкриминируют поставку клистронов за $200 тыс., хотя ВСУ закупали их по цене в $400 тыс., - агент НАБУ Шевченко

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+48
Вот Лушпайка теперь тебе отрыгиваются те деньги которые ты получил за Травлю Пороха. Тебя использовали как контрацептив а после выкинули! Теперь ты сам по себе. Руки тебе никто не подаст поскольку ты опять можешь перебежать в отряд врагов!
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05.06.2021 21:49
+37
Причем те 25 абсолютно равнодушны к Семенченко, так как он один из тех, кто 7 лет взращивал безумное стадо, которое 2 года назад передало Украину обратно под управление мордора.
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05.06.2021 22:07
+30
Соотношение безумного стада и свободных людей в Украине примерно 73 на 25...

Если свободные люди не смогут найти общий язык, если победит "хата с краю", то всех передушат по одному, - Семенченко - Цензор.НЕТ 8168
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05.06.2021 21:48
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Э не.

Сидит он потому, что президент нынче колаборант ЗЕ. А президент ЗЕ случался благодаря в том числе и стараниям Семенченка.

Так что это закономерный итог и карма.
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05.06.2021 22:48 Ответить
Он сидит за клевету на Пороха и приход к власти полшестого, гришин для этого немало усилий приложил.
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06.06.2021 00:15 Ответить
Якщо би так, то без питань, але тут інше
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06.06.2021 14:56 Ответить
ты, сема, первый, кто не смог найти тот язык - тебя именно поетому и душат...
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05.06.2021 22:41 Ответить
Видя такой срач , беспредел, безнадегу в Украине , никак не хочется поддерживать тех, кто мутит в Белоруссии...
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05.06.2021 22:46 Ответить
твоя доля сидеть на бутылке, поддерживатель лишнехромосомный Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко - Цензор.НЕТ 3741
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06.06.2021 09:44 Ответить
шо тебе в беларусии понадобилось, чегевара ты наш неугомонный?
дома дела закончились?
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05.06.2021 22:47 Ответить
Та я тебя прошу, про Чегевару... -- тоже, кстати, чмо редкое...

В те времена, Беня сделал Сёме снабжение и крышу от себя и СБУ... -- Сёма себе шо-то навоевал -- в нужных не ему целях.

Потом он стал лишним -- пузо отъел, печень покалечил, нюх потерял... -- так его и подставили под раздачу... -- шоб другим не попало...
-- обидно человеку! ...можно даже посочувствовать...*)
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05.06.2021 22:58 Ответить
не буду спорить за беню - просто не знаю... а вот пузо отъел, печень покалечил, нюх потерял ето за него точно не беня делал....
из своей хаты вымети все, если такой хозяйственный - тут дерьма по горло,
а уже потом подумай, надо ли к соседу с веником идти.....
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05.06.2021 23:03 Ответить
Ты сказал -- я услышал! ...потом, если захочешь, расскажу тебе, шо ты имел в виду ...*)
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06.06.2021 00:01 Ответить
та тож я про сеню, а в принципе не важно...
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06.06.2021 00:06 Ответить
-- проехано...*)
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06.06.2021 00:13 Ответить
Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко - Цензор.НЕТ 1889
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06.06.2021 08:43 Ответить
то всех передушат по одному, - Семенченко
Сэмэн! -- засунь ей под ребро -- гляди, не обломай перо...(с)
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05.06.2021 22:48 Ответить
...об ето каменное сердце, суки подколодной...
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06.06.2021 00:27 Ответить
-- вот именно...*)
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06.06.2021 00:33 Ответить
я можу вписатись за стерненко, хоча він топив проти пороха. Но за цього я ніколи не вийду.
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05.06.2021 22:52 Ответить
Стерненко вибачився за пороха у Яніни .
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06.06.2021 08:00 Ответить
ему шо куратор говорил, то он и топил Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко - Цензор.НЕТ 2228
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06.06.2021 09:45 Ответить
Если взять абстрактно слова "хата с краю", не вникая кто сказал, то это правда, и это катастрофа для Украины, почти сто лет ктмуняцкой диктатуры сделали свое черное дело, сейчас мы все пытаемся выбраться из болота, и нас еще боььше засасывает, за пять лет у власти порошенко смог уничтожить демократичесие силы, Украина осталась без демократического лидера, и без лидера националистов, сегодня архиважно определиться с ними, чтобы страна могла двигаться вперед.
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05.06.2021 22:52 Ответить
Не розумію сліз і соплєй Кості.В 90-х вже ж мотав срок,8 місяців з півторарічного терміну відбув,має досвід (та й після того з криміналом не зав'язував).
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05.06.2021 22:54 Ответить
Воевать мы умеем....
Только национальной идеи нет
Есть враг, его нужно уничтожить
Но этого мало
И враг наш нам на века достался
Без идеи - никак
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05.06.2021 22:57 Ответить
Анализ событий в Дыныры - самых что ни на есть народных республиках на Планете, показал, что в начале пять процентов населения "мутило эту водичку". Остальные просто тупо сидели по домам - "Пронесет, политика - не мое дело, сами разберутся...." И...досиделись. А потом уже их сыновей самые народные в мире респвблики уволакивали на принудительную мобилизацию, потом самые народные в мире республики отняли весь бизнес у владельцев, потом было ......
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05.06.2021 23:09 Ответить
СБУ Баканова треба учиться у шефа.Зеля чувствует шо массе надо,а Баканов нет.Тому арест Семенченко вообще нафиг никому не нужен.Так же,как никому не нужен и расстрел за дезиртиство рядового Зеленского,уклонившегося от ифромагнитного луча Звезды смерти.То есть ты понимаешь Зеля вещи с которыми работаешь?Мастер ты по таким вещам?Хто ты и шо ты? Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко - Цензор.НЕТ 5792
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05.06.2021 23:22 Ответить
если кто то задушт этого мерзавца, буду рад и оплодировать стоя. Эта скатина сделало на столько много несчастных семей Украинцов, что его надобно коптить долго и безпощадно.
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05.06.2021 23:31 Ответить
Нехай зараз пан Зеленський пояснить, чому у 2020-2021 роках на мільярд доларів він купує електроенергію і вугілля з окупованих територій і з Росії
Петро Порошенко
Ми дуже легко можемо пояснити, чому в умовах енергетичної кризи 2014-2015 років, чому в умовах окупації Донбасу, де знаходилося 90% українського вугілля і українського антрациту, ми вимушені були купувати вугілля в Росії, завозити із державних шахт. Наш Уряд і наше Мінпаливенерго - завозити вугілля для забезпечення функціонування половини України в умовах абсолютно пустих вугільних складів. І ми можемо пояснити, чому тоді ми вимушені були купляти електричну енергію.
Нехай зараз пан Зеленський пояснить, чому у 2020-2021 роках на мільярд доларів він купує електроенергію і вугілля з окупованих територій і з Росії, тоді, коли ми перебудували електростанції і перевели їх на вугілля, яке видобувається в Україні.
Не знаю чому у 2021 році Зеленський посварився із Медведчуком, але хочу наголосити, що у 2019 році усі канали Медведчука: і 112, і NewsOne, і ZIK, який він купив пізніше, уже при Зеленському, разом із 1+1 дуже жваво і рішуче підтримували пана Зеленського під час виборчої кампанії. Він користувався абсолютно беззастережною підтримкою.
Ми зараз бачимо, що замість того, щоб боротися з Путіним, пан Зеленський зранку до вечора намагається боротися із Порошенком. Пане Зеленський, ми зупинили Путіна у 2014-2015 роках. Ми не боялися і не боїмося Путіна, ну а вас - і поготів.
.
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/317058856671229
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05.06.2021 23:34 Ответить
Сема, свой диалог "свободного человека" ты проср..л, связавшись с Карлсоном

теперь сиди и молчи,
без тебя свободные люди будут дела делать
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05.06.2021 23:35 Ответить
Тільки другої надії савченко нам не вистачало Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко - Цензор.НЕТ 9876
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05.06.2021 23:37 Ответить
Ях ти ж гнида, а не ти курво цю зелену прісняву до влади привів? Та ще й прислів'я козацькі не знає, а тільки кацапську обрізку,як усі "малороси "... По селах Черкащини та Вінниччини досі кажуть, так як козаки козали, так як я з дитинства чув : Моя хата з краю - першим ворога зустрічаю .
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05.06.2021 23:42 Ответить
"Эти помыслы выражают тайное желание элиты иметь население, которое вело бы себя именно так, как выгодно, удобно и приятно именно ей, элите. " С.Г.Кара-Мурза "Манипуляция сознанием"http://www.fhotm.kpi.ua › guest › manipul

Вот суть происходящего во всем мире , и Украина не исключение , только наша так называемая элита еще уродливее и извращенние чем многие другие элиты. И основной задачей должна быть смена элиты , приход к власти вменяемой элиты , которая будет наделена хотя бы инстинктом сохранения Украины , а не только себя как элиты.
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05.06.2021 23:57 Ответить
Полная апатия --это следствие прихода зеленой плесени и ты, гришин, этому способствовал! Поэтому сиди и наслаждайся. Быдлу на тебя плевать, а активной части ты враг--- всех предупреждали, чем чреват приход клоуна, но вы слушать не хотели.

Плох был тебе Порох? Хуже не будет? Получи "хорошего" зеленского со всеми вытекающими--хуже уже есть и будет...
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06.06.2021 00:05 Ответить
Семенченко в президенты. Правильно говорит.
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06.06.2021 00:45 Ответить
Только на пару с Надюхой. Консервы должны идти комплектом.
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06.06.2021 02:36 Ответить
Напомните мне сколько раз Семенченко за последние 2 года строил редуты против торговли на крови ЗЕ с Роисей и поставок угля?

Нисколько???!!! Шо ж такое? Раньше боролся, не щадя лохов, а с 2019-го стала резко "хата с краю".
А теперь вот "Каравул хулиганы зрения лишают. Давайте скорее объединяйтесь ради меня".
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06.06.2021 02:45 Ответить
Він боровся з Порошенком.
Щоб країна отримала мстивого клована у президентах.
Оце так посилення..
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06.06.2021 10:08 Ответить
Да прекратите вы уже со своим поршенком -лицемерным и лживым ничтожеством, которому в 14 году так поверили люди.. Ведь именно он убил у народа веру в порядочных политиков. Еще бы один его срок и Украина превратилась бы в Беларусь. Именно он своим неприкрытым лицемерием привел к власти Зеленского.
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06.06.2021 11:22 Ответить
А я вважаю лицемірними саме людей, які проголосували за Зелю. За какую разніцу.
Який би не був Порошенко не ідеальний, але він і збагачував країну, і пропонував євроатлантичні перспективи, виламуючи мури Заходу.
А зараз ЩО ? Покрали мільярди з уже прибуткових підприємств. Довалили розпочаті реформи. І пчали вибудовувати культ дрібного пройдисвіта Зеленського.
Чи в людей у макітрі порожньо ? Це інваліди на всю голову ? Так тоді їм треба заборонити приймати участь у виборах.
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06.06.2021 11:30 Ответить
Все виноваты кроме меня любимого. Неспособность обьеденяться это извращение и тупиковый путь для всего живого в природе.У нас стадо потому и живем как стадо были бы
громады по конституции ст142,143 жили бы как люди . Обьединяйтесь навколо своей публичной собственности и влады Загальных Зборив,украденой у громад . Вот и вся идея
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06.06.2021 03:05 Ответить
Суки, суки, суки, суки. Все это началось при гнилом *****. И продолжается при зелено-гнилом ЗЕке. Все хвалят Авакова. А он продолжает расправляться с добробатами в угоду власти. Зек боится расстаться с корытом. Ненавижу , эту продажную. барыжную гниль. Действует как Лукашенко. Опять пять лет терпеть? А потом опять еще пять? Сколько еще?
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06.06.2021 03:54 Ответить
Та ви будете терпіти вічно.
Бо позбулись єдиної нормальної людини. І досі називаєте його гнилим.
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06.06.2021 10:09 Ответить
Да ты вообще терпила по жизни -сначала срешь посреди своей хаты,а потом терпишь вонь )так тебе и надо ,зеголосилка припадочная
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06.06.2021 20:56 Ответить
Банально, но повокаторами-сексотами буквально кишит украинское общество. После Майдана они, было, притихли, видя в Порошенко свой выход. Но, потом, осмелели снова. Чего только не услышишь в это время. Всякая шмакадявка мнит из себя клоуна. ( Не о Семенченко речь, он как и все мог ошибаться в чем-то, но сейчас говорит правильные вещи попав в число первых преследуемых режимом кормления сексотов). Клоуны тянут нас в совок. И очень жаль, что сопротивления почти никакого. Сарказма и насмешек много, но сопротивления нет. Увы. Как то по-бабскому тихо, Украину потащили на заклание. Везде выступают рабочие шлюхи: как политические, так и уже безферамонные, вдруг ощутя свою силу...
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06.06.2021 06:15 Ответить
Да тут на этом портале большинство "думающих" в подобном стиле злорадствует: "Вот Лушпайка теперь тебе отрыгиваются те деньги которые ты получил за Травлю Пороха." Брехонуло какое-то улюбленное за плитку соевого шоколада и в будку!
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06.06.2021 08:49 Ответить
Снова пытаешься на Пороха капать? Заблудшая душа троля, что можно скучнее и абсурднее увидеть на Цензоре.
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06.06.2021 11:37 Ответить
Тебе дупорванця потрібно придушити першим. Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко - Цензор.НЕТ 4593
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06.06.2021 06:16 Ответить
только вот кто максимум усилий приложил,чтобы добровольцы по хатам с краю разбежались?
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06.06.2021 07:52 Ответить
Мы смеёмся над Белоруссией. А у нас шмаркля постепенно становится "батькой".
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06.06.2021 08:22 Ответить
Згідно опитувань вкраїнці дуже ******* тверду бацькіну бульбу.
Чого б не повторити цей покус у нас..
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06.06.2021 10:10 Ответить
все Семен ти гарно киздиш, як і інші.... - робиш правда зовсім інше, як і багато інших....
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06.06.2021 09:41 Ответить
Так і буде. Так в нас було ЗАВЖДИ! І зовнішні вороги це прекрасно знають і завжди цим користуються.
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06.06.2021 10:45 Ответить
За что боролся - на то и напорослся, уважаемый Вомбат!
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06.06.2021 11:04 Ответить
сиди довічно,гришин. ти зробив все що міг,для того,щоб до влади прийшли українофоби
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06.06.2021 12:13 Ответить
Але,"сметуны" зеголосильные и те кто не голосовал во втором туре,что сиди те ?кого ждё те?
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06.06.2021 21:02 Ответить
9 червня. 11.00. Солом'янська, 3а.
Будівля того, що з якоїсь невідомої причини називається "апеляційним судом".
Насправді - кишло тупоголових сєпарів.
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07.06.2021 16:00 Ответить
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