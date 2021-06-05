Если свободные люди не смогут найти общий язык, если победит "хата с краю", то всех передушат по одному, - Семенченко

Экс-нардепа Семена Семенченко возили в суд вместе с добровольцем из Чечни.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В дождливый майский день, когда погода барабанила своими каплями по моей решетке, я грузился в "воронок" во внутреннем дворике изолятора СБУ в Аскольдовом. Поздоровался с конвоем и занял свое место в тесной каморке с решеткой. Место "подозреваемого в тяжких и особо тяжких преступлениях". Решетка звякнула, конвой запрыгнул, машина завелась, а я - оглянулся. В соседнем отсеке (за такой же решеткой) сидел молодой парень - кавказец. С бородой. Таких бород в 2014-2015 годах я видел много и с "нашей" стороны, и со стороны мушки автомата. Машина выехала и быстро нырнула в веселый утренний движение в сторону метро "Арсенальной".

Сижу я в своей одиночке третий месяц. В 800 метрах от дома, где меня ждет семья. Проехали знакомые места, и я пристально посмотрел на соседа. Везли его в суд на слушание приговора. Меня - в другой суд на жалобу моего адвоката. Согласно закону я должен находиться в СИЗО, но на закон у нас в Украине плевать. И в этот день в Печерском суде на него плюнули еще раз. Но я еще об этом не знал. Я только пытался понять, кто мой сосед. Может, это какой-то "чеченский террорист", откуда-то всплыло у меня в голове клише с 1990-х. А может вообще из какого-то "чеченского НВФ"? Блин, а я ему пожелал удачи, подумал я и засмеялся от комизма ситуации. Это я все думаю? С подозрением о НВФ и терроризме (только украинский)?

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Интересная форма защитной реакции. Будто все это происходит не со мной. Затем прошел мой суд. Самый Печерский суд в мире. Моему соседу по воронку дали 4 года, по статье "оружие". Разговорились перед обратной дорогой. Действительно - из Чечни. К Путину и Кадырову относился отрицательно. Сидит в ИВС СБУ уже 2 года. Правда, последний год уже не в одиночке. Приехал в Украину 2 года назад воевать против русских агрессоров. "Закрыли" по статье "оружие". Кроме этого сначала ставили "терроризм", затем убрали. С гордостью говорил, что, мол, РФ выиграла у чеченцев только одну битву. А дальше просто платят дань одному из чеченских тейпов. Но то, что он видит в Украине, он этого не понимает и не принимает.

Сколько арестованных и брошенных в тюрьму ветеранов войны? Сколько иностранных добровольцев выдано Путину и Лукашенко? Народ молчит. Одни думают "хорошо, что не нас". Другие не просто не хотят выходить на защиту ребят на улицу, они не хотят даже слышать любые плохие новости. Когда выдавали в РФ чеченского добровольца Тумгоева на митинги вышли далеко не все. Та же история с белорусскими добровольцами. Сейчас готовятся выдавать "Зеленого", а также добровольцев чеченского батальона Шейха Мансура, воевавших за Украину. Почти все молчат. Неужели вы не понимаете, украинцы, вас постепенно варят в теплой воде?

Сначала под видом убийц (но "связанных с добробатами"), затем "грабителей", затем "рейдеров" приучают вас, что добровольцы и майдановцы - преступники. Теперь тебя, вот, официально обвинили в "террористической атаке" на телеканал путинской пропаганды… Это как "окно Овертона". А потом - раз, и убрали весь слой тех, кто хотел свободы, боролся за свободу, умел и мог защитить людей.

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Как говорил Саша Музычко, "на тех, кто не испугается и не возьмет деньги, всегда заготовлены нули"…

"Что с вами, люди?", - спрашивает у меня этот чеченский доброволец. Украинцы ведут себя с агрессором и теми, кто им помогает в Украине, совсем не так, как это нужно на 7 году кровавой войны… Ведь это путь не к победе, "моя хата с краю" - не лозунг победителя…

Я не знал, что ему ответить, да и стоило ли отвечать… Просто вспомнил те суды, где я вместе с побратимами вытаскивал людей, вспомнил свои суды… И еще раз, словами благодарности вспомнил тех людей, которые не опускали руки и не прятали голову в песок - кто все-таки находил возможность прийти и поддержать нас. "Моя хата с краю" во время войны как приговор. И нам, и стране, и свободе. И я не хочу, чтобы этот чеченский доброволец был прав в своих упреках украинцам. Нас разъединила жизнь, разбросала политика, усталость, взаимное непонимание и личные обиды.

Но если свободные люди не смогут найти общий язык, если победит "хата с краю", то всех передушат в одиночку. А в камерах рядом с моей на всех хватит места. И в этом этот чеченский доброволец полностью прав", - отметил Семенченко.

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Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.

Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".

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