Госизмена в пользу Украины: российскую военнослужащую приговорили к 8 годам колонии
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Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил военнослужащую Татьяну Кузьменко к восьми годам колонии с отсрочкой в два года по обвинению в "государственной измене" в пользу Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Назначили восемь лет колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста. Дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме из-за материалов, маркированных грифом "совершенно секретно", - сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало.
В суде также утверждают, что Кузьменко признала вину в госизмене.
Гособвинение просило для нее 12 лет лишения свободы.
Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Издание напоминает, что в апреле 2020 года ФСБ России заявило, что в оккупированном Крыму задержали участников "украинской разведывательно-диверсионной группы", в которую входила "российская военная, подозреваемая в выдаче государственной тайны".
Группу якобы создал и курировал начальник подразделения украинской военной разведки полковник Олег Ахмедов.
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а вже під ***** півсвіту лягло
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