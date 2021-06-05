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Госизмена в пользу Украины: российскую военнослужащую приговорили к 8 годам колонии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Госизмена в пользу Украины: российскую военнослужащую приговорили к 8 годам колонии

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил военнослужащую Татьяну Кузьменко к восьми годам колонии с отсрочкой в два года по обвинению в "государственной измене" в пользу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Назначили восемь лет колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста. Дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме из-за материалов, маркированных грифом "совершенно секретно", - сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало.

В суде также утверждают, что Кузьменко признала вину в госизмене.

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Гособвинение просило для нее 12 лет лишения свободы.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Издание напоминает, что в апреле 2020 года ФСБ России заявило, что в оккупированном Крыму задержали участников "украинской разведывательно-диверсионной группы", в которую входила "российская военная, подозреваемая в выдаче государственной тайны".

Группу якобы создал и курировал начальник подразделения украинской военной разведки полковник Олег Ахмедов.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Что-то мальчики рашисткие все больше под никами девочек выступают. Ну тебе не стыдно, дятел? Рашистские самочки тут не общаются, в инстаграмме тигровыми лосинами сверкают.
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05.06.2021 22:58
+11
Та просто рашотролль, На рабсее в опу готовы дать лишь бы бабло заработать. Хоть бы счет сбребанка срасееи выставили, ну чтобы на вазелин выслали им.
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05.06.2021 23:05
+10
Та це ж іванушка дурбецел з шостої палати. Він сьогодні так пігулки і не випив, ось його і штирить.
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05.06.2021 23:00
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Что-то мальчики рашисткие все больше под никами девочек выступают. Ну тебе не стыдно, дятел? Рашистские самочки тут не общаются, в инстаграмме тигровыми лосинами сверкают.
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05.06.2021 22:58 Ответить
Та це ж іванушка дурбецел з шостої палати. Він сьогодні так пігулки і не випив, ось його і штирить.
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05.06.2021 23:00 Ответить
Та просто рашотролль, На рабсее в опу готовы дать лишь бы бабло заработать. Хоть бы счет сбребанка срасееи выставили, ну чтобы на вазелин выслали им.
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05.06.2021 23:05 Ответить
Агій на тебе, гукле прокуратна, най ті штири опришки француваті попід вориннєв виволали-єс! Гейби єдна коб'їта, а отік бо навуньила - дихтіти ніц чим!
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05.06.2021 22:55 Ответить
-- а была ли польза Украине от такого ничтожного приговора? *)
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05.06.2021 22:44 Ответить
скорее всего это пропаганда, что она могла выдать ?
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06.06.2021 06:30 Ответить
фамилия украинская, это страшное в этом вся госизмена для росии
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05.06.2021 22:52 Ответить
В рашке работника СИЗО судят за госизмену 😁. Следующими будут бомжи, а там и до мальчиша кибальчиша руки дойдут
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05.06.2021 23:07 Ответить
Скажите, вы каждый раз вину на шныря перебрасываете?Это как бе обвинять Швондера в военном коммунизме.
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05.06.2021 23:13 Ответить
Української державної влади не існує,як такої!!!Зелена пліснява ,це лише лялькова імітація держвлади !!!)))
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05.06.2021 23:18 Ответить
служив стукачок - отримав значок...
а вже під ***** півсвіту лягло

Награждение офицера отдела КГБ Владимира Путина золотым значком дружбы между Германией и Советским Союзом. Дрезден, ГДР, 21 ноября 1987 года.

Держзрада на користь України: російську війську засудили до 8 років колонії - Цензор.НЕТ 4178
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05.06.2021 23:13 Ответить
пора бы им орден новый ввести - распятыймальчегвтрусиках.... ну и там 1/2/3 степени
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06.06.2021 06:30 Ответить
Как???????? Они ж трындят про один наротттт!!!!! Немедленно девочку отпустите, потому как, не может быть шпионажу в одном народе! Сибирские бандеровцы не дадут мне соврати!!!!😁😁😁😁
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05.06.2021 23:13 Ответить
В семье одного нарота не без урода!
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05.06.2021 23:16 Ответить
Да насрать на неё. Пусь они хоть все друг друга пересажают.
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06.06.2021 09:03 Ответить
а в Украине "единорот"- нет "сидельцев - предателей Украины " в пользу рашиста- оккупанта
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06.06.2021 09:41 Ответить
Є, і про це свідчить?
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28.07.2021 15:21 Ответить
Были в России японские шпионы, потом американские шпионы, сейчас в основном украинские шпионы, причем в возрастающем количестве. Объяснений этому два: или у нас разведка в РФ хорошо работает и шпионов девать некуда, или у российского руководства от ненависти, злобы и бессилия уже крыша поехала.
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06.06.2021 12:07 Ответить
 
 