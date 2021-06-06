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За 5 июня в МВЦ успели привить 2,5 тыс. человек, очередь сильно задерживают люди без декларации с врачом, - директор Департамента здравоохранения Киева Гинзбург

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

За 5 июня в МВЦ успели привить 2,5 тыс. человек, очередь сильно задерживают люди без декларации с врачом, - директор Департамента здравоохранения Киева Гинзбург

Люди, которые пришли на вакцинацию от COVID-19 в Международный выставочный центр без подписанной декларации с врачом, задерживают очередь на несколько часов.

Об этом заявила директор Департамента здравоохранения г. Киева Валентина Гинзбург, анализируя результаты третьего дня работы Центра вакцинации для зарегистрированных в мобильном приложении "Дія", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КМДА.

"Уже вторые выходные подряд мы предлагаем киевлянам вакцинироваться в достаточно удобном формате. Зарегистрированные на вакцинацию в "Дії" могут прийти в МВЦ и прививаться. Несмотря на большое количество таких желающих в минувшие выходные, пока мы усовершенствовали этот процесс, разграничив потоки: отдельная очередь для приглашенных и отдельная для тех, кто также записан в "Дії", но приглашение пока не получил", - напомнила Гинзбург.

В течение 5 июня всего таким образом вакциной CoronaVac провакцинировано более 2500 человек.

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Но, по словам директора Департамента здравоохранения, эта цифра могла быть значительно больше, соответственно значительно больше киевлян могли сегодня получить защиту от COVID-19.

"К большому сожалению, на вакцинацию приходит много людей, у которых не подписана декларация с врачом. Для понимания - процесс вакцинации людей с декларацией длится около 7 минут. Если декларации нет, - около получаса. Вот и посчитайте, на сколько быстрее двигалась бы очередь, если у всех желающих привиться были декларации с врачом", - отметила Валентина Гинзбург.

Для сравнения Валентина Гинзбург привела цифры. За 7 часов вакцинации педагогов, имеющих декларации, одна бригада в среднем прививает 200 человек, без заполнения информационного согласия. За то же время сегодня в МВЦ - около 100. И это при том, что вакцина, которой прививают педагогов, требует больше времени по подготовке для введения.

"У меня настоятельная просьба к киевлянам - приходите на вакцинацию после подписания декларации. Это прежде всего ваше сэкономленное время. И уважение к людям, которые ждут в очереди, пока вместо 7 минут для вас целых 30 создают электронную медицинскую карту. А еще - помощь врачам, которые в выходные оставляют семьи, чтобы как можно больше киевлян смогли чувствовать себя в безопасности от COVID-19" - призвала Гинзбург.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
В США делают прививки прямо через окно автомобиля.

Как вы думаете, они там ждут чтобы номер страхового полиса сверить или проверяют тонну бумажек?
Помните: это те самые ЗЫбилы которые визжали нам про страну в смартфоне - это эти сверхмозги не додумались сделать предварительную электронную регистрацию чтобы в тех центрах только кололи людей на потоке.
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06.06.2021 00:09
+6
очередь сильно задерживают люди без декларации с врачом, - директор Департамента здравоохранения Киева Гинзбур

Самый большой пассажиропоток в метро Киева, на станции "Минская" - 30 000 человек в день.
Треть из них, покупают билеты.
Т.е. два кассира на станции, в состоянии обеспечить билетом 10 000 человек в день.
Количество покупателей (не посетителей) ТРЦ "Лавина" в выходной - 75 000 человек
А вы сделали 2 500 прививок в день...
Может дело в том, что вы рукожопы и все что вы умеете, это обманывать и воровать?
А организовать что либо полезное, вы просто не в состоянии?
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06.06.2021 00:05
+6
это не людт без декларации задерживают, а вы задерживаете придумав дурацкие правила и чтобы бумажками прикрывать свою опу
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06.06.2021 00:17
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Хрєновому танцюристу завжди омлет заважає !!!)))
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06.06.2021 00:02 Ответить
цікаво,а ці суки з МОЗ ДЕСЬ інформували,що потрібна"угода з лікарем". За 5 червня у МВЦ встигли прищепити 2,5 тис. осіб, чергу дуже затримують люди без декларації з лікарем, - директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Гінзбург - Цензор.НЕТ 9339
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06.06.2021 09:17 Ответить
Аркадий Райкин - Бюрократия
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06.06.2021 09:23 Ответить
очередь сильно задерживают люди без декларации с врачом, - директор Департамента здравоохранения Киева Гинзбур

Самый большой пассажиропоток в метро Киева, на станции "Минская" - 30 000 человек в день.
Треть из них, покупают билеты.
Т.е. два кассира на станции, в состоянии обеспечить билетом 10 000 человек в день.
Количество покупателей (не посетителей) ТРЦ "Лавина" в выходной - 75 000 человек
А вы сделали 2 500 прививок в день...
Может дело в том, что вы рукожопы и все что вы умеете, это обманывать и воровать?
А организовать что либо полезное, вы просто не в состоянии?
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06.06.2021 00:05 Ответить
В США делают прививки прямо через окно автомобиля.

Как вы думаете, они там ждут чтобы номер страхового полиса сверить или проверяют тонну бумажек?
Помните: это те самые ЗЫбилы которые визжали нам про страну в смартфоне - это эти сверхмозги не додумались сделать предварительную электронную регистрацию чтобы в тех центрах только кололи людей на потоке.
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06.06.2021 00:09 Ответить
Та славится новый бог Гипократ и научные вожди его.Ближе к телу.В кого нам верить в Бога или в Гипократа За 5 травня у МВЦ встигли прищепити 2,5 тис. осіб, чергу дуже затримують люди без декларації з лікарем, - директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Гінзбург - Цензор.НЕТ 669
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06.06.2021 00:14 Ответить
-- в гиппопотама...
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06.06.2021 00:16 Ответить
Гиппопо не ХДС согласен За 5 травня у МВЦ встигли прищепити 2,5 тис. осіб, чергу дуже затримують люди без декларації з лікарем, - директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Гінзбург - Цензор.НЕТ 8270
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06.06.2021 00:20 Ответить
Гиппопо тот сразу в пятак на поражение,а эти щёчки подставляют,заручившись писанием За 5 травня у МВЦ встигли прищепити 2,5 тис. осіб, чергу дуже затримують люди без декларації з лікарем, - директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Гінзбург - Цензор.НЕТ 2725
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06.06.2021 00:25 Ответить
-- бардак и девичья фамилия...
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06.06.2021 00:15 Ответить
это не людт без декларации задерживают, а вы задерживаете придумав дурацкие правила и чтобы бумажками прикрывать свою опу
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06.06.2021 00:17 Ответить
мізансцена Райкіна
справки
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06.06.2021 09:20 Ответить
2.5 тыс вот это массовость, одного стадиона будет недостаточно, надо на старый аэродром гнать всех...
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06.06.2021 00:19 Ответить
-- на Чайку, шо ли? ... -- *)
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06.06.2021 00:27 Ответить
За что не возьмется наша власть, все испохабит.
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06.06.2021 05:35 Ответить
Це робиться ,щоб бiльш пенсiонерiв померло.
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06.06.2021 00:28 Ответить
Зачем вам для прививки "декларация семейным врачем", зебилы? Есть идентификационный код, паспорт, шо вам еще надо? Мало того, на Березняках в Киеве, уволились 5 семейных врачей, попытки подписать декларации в других районах, отфутболиваются, все места заняты. Одним словом,организаторы-дебилы.
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06.06.2021 00:32 Ответить
Только молитва.Молитва Гипократу даст вам надежду,больше чем вам может дать надежду церковь.Спешите!Роршах не врёт
За 5 травня у МВЦ встигли прищепити 2,5 тис. осіб, чергу дуже затримують люди без декларації з лікарем, - директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Гінзбург - Цензор.НЕТ 2902 За 5 травня у МВЦ встигли прищепити 2,5 тис. осіб, чергу дуже затримують люди без декларації з лікарем, - директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Гінзбург - Цензор.НЕТ 1661
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06.06.2021 00:38 Ответить
БЛД! Жена захотела привиться, записалась на очередь в местном CVS(такая себе здотовезна аптека плюс супермаркет), через 3 дня поехала, приехала через час с первой прививкой. 2 дня тому поехала, получила вторую дозу. До речи, я прививаться не собираюсь,но у меня свои резоны....
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06.06.2021 01:08 Ответить
ты просто неандерталец уровня развития, а вернее мракобесия
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06.06.2021 01:41 Ответить
Сколько у тебя пенсия в деньгах(не гривнях)?
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06.06.2021 01:47 Ответить
1850
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06.06.2021 09:37 Ответить
Декларация о дискриминации.
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06.06.2021 05:35 Ответить
Так сделайте для тех кто без декларации отдельную очередь.
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06.06.2021 07:14 Ответить
Декларация всего лишь декларированная бумажка. Или вы вакцинируете или вы играетесь с бумажками. Вакцинировать надо по паспортам, или по свидетельствам рождения и то, чтобы вести учет.
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06.06.2021 07:32 Ответить
в некоторых странах прививают чужих граждан без платно а нашим врачам подавай регистрацию у семейного врача!
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06.06.2021 07:55 Ответить
не густо конечно у нас -
В Италии за пятницу, 4 июня, прививки от коронавируса получили почти 600 000 человек, что является рекордным показателем за один день.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa, такую ​​цифру объявили в органах здравоохранения на утро 5 июня.
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06.06.2021 08:01 Ответить
А каким боком декларация к процессу вакцинации?? Есть паспорт..есть ИНН...этого вполне достаточно что бы внести в базу данные о человеке...и на это нужно меньше чем 8 минут...
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06.06.2021 09:18 Ответить
 
 