Премьер Беларуси Головченко о ситуации с рейсом Ryanair: Полагаю, мы сможем добиться компенсации ущерба

Подчиненные захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко планируют добиваться компенсации в контексте ситуации с рейсом Ryanair.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Авиационные власти Беларуси с самого начала обратились ко всем причастным сторонам с просьбой предоставить данные объективного контроля. До сих пор ни одного такого документа в наш адрес не поступило. При этом все данные объективного контроля с белорусской стороны были немедленно направлены по установленным каналам в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и ряд других европейских структур, которые занимаются авиационной безопасностью", - сказал Роман Головченко.

Он отметил, что западные политики требуют немедленного расследования ситуации с рейсом Ryanair. "Мы тоже этого хотим, но это вопрос не к нам. Мы выступили на заседании Совета ИКАО, высказали свою позицию, но ИКАО до сих пор не приступил к расследованию. Меня информировали, что комиссия пока не сформирована", - обратил внимание премьер-министр.

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"Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. Полагаю, мы сможем добиться компенсации всего нанесенного нам ущерба", - заявил Роман Головченко.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.