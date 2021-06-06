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Премьер Беларуси Головченко о ситуации с рейсом Ryanair: Полагаю, мы сможем добиться компенсации ущерба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Премьер Беларуси Головченко о ситуации с рейсом Ryanair: Полагаю, мы сможем добиться компенсации ущерба

Подчиненные захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко планируют добиваться компенсации в контексте ситуации с рейсом Ryanair.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Авиационные власти Беларуси с самого начала обратились ко всем причастным сторонам с просьбой предоставить данные объективного контроля. До сих пор ни одного такого документа в наш адрес не поступило. При этом все данные объективного контроля с белорусской стороны были немедленно направлены по установленным каналам в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и ряд других европейских структур, которые занимаются авиационной безопасностью", - сказал Роман Головченко.

Он отметил, что западные политики требуют немедленного расследования ситуации с рейсом Ryanair. "Мы тоже этого хотим, но это вопрос не к нам. Мы выступили на заседании Совета ИКАО, высказали свою позицию, но ИКАО до сих пор не приступил к расследованию. Меня информировали, что комиссия пока не сформирована", - обратил внимание премьер-министр.

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"Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. Полагаю, мы сможем добиться компенсации всего нанесенного нам ущерба", - заявил Роман Головченко.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Также читайте: Террористы из "ЛНР" выехали в Минск для допроса Протасевича

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+32
Вот она беларусская хуцпа во всей красе. ))
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06.06.2021 01:37
+30
...расправь воротник, премьер - щас тебе на него компенсацию и выложат, большую и лиловую... Премьер Беларуси Головченко о ситуации с рейсом Ryanair: Полагаю, мы сможем добиться компенсации ущерба - Цензор.НЕТ 6389
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06.06.2021 01:48
+28
Компенсации будут, только от Лукаческу.
Надеюсь весь его самолетно-ананасово посреднический бизнес накроется половьіми признаками бабушки *****.
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06.06.2021 01:50
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Вот она беларусская хуцпа во всей красе. ))
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06.06.2021 01:37 Ответить
у }{уйлушки научились
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06.06.2021 01:46 Ответить
Компенсации будут, только от Лукаческу.
Надеюсь весь его самолетно-ананасово посреднический бизнес накроется половьіми признаками бабушки *****.
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06.06.2021 01:50 Ответить
Террористы думают откупится компенсацией ! Эт что та новенькое !
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06.06.2021 02:29 Ответить
Вы не поняли,это они будут требовать СЕБЕ компенсации.
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06.06.2021 04:13 Ответить
"Рассейский Крым" уже сім років "отримує" компенсацію за неподачу Україною води з Дніпра... Десь так будуть "отримувать" і білоруси...
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06.06.2021 04:28 Ответить
Они имеют полное право требовать,но результат для них будет один -фунт дыма. А вот с них результат будет большой ценности. Вернее,потери для них уже есть.И большие.
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06.06.2021 06:19 Ответить
По поводу права авиапирата требовть компенсации не знаю,но ЕС(+авиакомпании) имеет полное право наложить не только санкции(что он и сделал) ,но и выставить счет бел.диспетчерской службе и бел.власти за вынужденный обход воздушки Беларуси в целях безопасности,что повлекло повышение стоимости авиаперевозок.
Иск Головченко столкнется со встречным иском,причем, у премьера РБ,в отличие от ЕС, шансы на успех ничтожны.
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06.06.2021 10:34 Ответить
...расправь воротник, премьер - щас тебе на него компенсацию и выложат, большую и лиловую... Премьер Беларуси Головченко о ситуации с рейсом Ryanair: Полагаю, мы сможем добиться компенсации ущерба - Цензор.НЕТ 6389
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06.06.2021 01:48 Ответить
Вы, бульбожоры, еще должны выплатить моральную неустойку людям и компани а не про компенсации думаете.
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06.06.2021 01:48 Ответить
ущербные хотят возместить им ущерб .... это лол)
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06.06.2021 01:49 Ответить
Одни террористьі сбивают самолетьі, другие их захватьівают...Одно государство-террорист.
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06.06.2021 01:53 Ответить
Пис@юки
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06.06.2021 01:56 Ответить
Он вам батька? Ну и гены у вас.
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06.06.2021 02:11 Ответить
ИКАО онемело от наглости террористов... Эти требования компенсации ущерба уже за гранью добра и зла
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06.06.2021 02:18 Ответить
Да, действительно, ИКАО уже вторую неделю после своего "срочного" заседания молчит и даже не выражает озабоченность, не говоря уже об озабоченности очень глубокой.
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06.06.2021 09:38 Ответить
Оце і є справжній тероризм у всій красі, коли цілу державу тероризують економічними санкціями і свавіллям у повітряному просторі.
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06.06.2021 09:42 Ответить
Srazu vet zaveli mezdunorodnoje ugolovnoje delo po zaxvatu samoliota i zaloznikov.Rezultati budut potom FBR i drugije zanialis etim.Rasledovanije idiot
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06.06.2021 02:52 Ответить
Каким боком к этому делу ФБР?
ФБР занимается внутренними расследованиями.
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06.06.2021 08:54 Ответить
Da oni podkliuceni sovmesno s litovskimi i polskimi sluzbami,interpol takze.Eto nasi sledovatili tak skazali,potomu oni i nemozet govorit bolse.Vojenije razvetki takze ucastvujet.PIlot Rynair bil ruski familija ruskaja
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06.06.2021 09:32 Ответить
Po 3 stajam ********** mezdunorodnoje ugolovnoje delo.Sam samoliot registrovan Polse
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06.06.2021 09:45 Ответить
"с просьбой предоставить данные объективного контроляИсточник: https://censor.net/ru/n3269709
ХАМАС предоставит. Обращайтесь.
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06.06.2021 03:14 Ответить
захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко
-- ничего он не захватывал! -- просто Путина с Тихановской не поделили...*)
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06.06.2021 03:29 Ответить
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?..
- Відсутністю вусів і лисини...
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06.06.2021 04:32 Ответить
Можете плюнуть в меня всей своей слюной -- но к осени -- Белавия будет летать, куда хочет и в небе над Беларусью, будет больше самолётов, чем над Украиной...
...как и две недели тому назад, впрочем...
Почему? -- "Не скажу!" *)
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06.06.2021 03:37 Ответить
А можно поинтересоваться,с чего это вдруг такие выводы,на каком основании?
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06.06.2021 04:15 Ответить
-- на личном опыте и впечатлениях от него...*)
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06.06.2021 05:02 Ответить
Наверное,все таки неправильные выводы,из опыта. Кому они нужны,-и Белавиа и Беларусь со своим небом? Европе? Для чего? Чтобы попасть в мордор? Для Европы это крюк небольшой,а вот для Беларуси -это крюк по самые гогошары!
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06.06.2021 06:10 Ответить
Прям как гордон, клоун)))
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06.06.2021 04:18 Ответить
Dolzen otpustit vsex politzakliucionix dlia naciala.Tut ne tolko Belavija no i ecio 4 Belorus kompaniji nebudet letat i eto na dolgo
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06.06.2021 08:14 Ответить
Відпустить "политзаключенних для начала", а що потім хочуть латиші? адже опозиція на чолі з тіхановською і не думає про курс на ЄС, білоруси не хочуть в ЄС.
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06.06.2021 10:00 Ответить
Eto jest ES trebovanija rezimu stob otpustili politiceskix zakliucionix,a nam litovcam pervuju ocered nebylo takogo sto bylo kogda 90 nasix posazyrov turistov okazalis zaloznikami teroristov v etom samoliote.Vot skazyte vy poleteli cerez stranu gde neprognozirovani terorist lukosenka mozet vziat zalozniki tebia posodit v podval nicego neobjasniaja s malenkimi detmi v tom cysle?Vot za eto nasi samolioti obajdut teritoriju ******** v liubom sluce sto resat ES dalse.Priciom tut Tichanovka i nasi mirnyje liudi zalozniki?
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06.06.2021 10:15 Ответить
Prestavte ecio variant jeesli v tom samoliote s otdyxa leteli nasi liudi kotorix icet raska,vot nasi sudji,prokurori semjioj ix vet mogli zaderzat takze.Te sudji prokurori oni popali izza togo sto osudili 1991 goda prestupleoje raski.Tak sto nado rubit Belorus prostranstvo v liubom sluce poka terorist vo vlasti
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06.06.2021 10:24 Ответить
А якщо б знайшли на літаку міни, тоді б пасажири не були заложниками? Не наводите тень на плетень. Тіхановская, яку Лукашенко пожалів і випустив, а цепкало утік, хочуть одного: щоб звільнили з в'язниці тіхановського і бабарику, а потім коли вони разом усунуть від влади бацьку, республіка стане губернією -- це головна місія агентів. Що тоді ви заспіваєте, латиші?
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06.06.2021 16:32 Ответить
Kakije ecio mini,jesli tak i bylo tak srazu nado bylo sozat Vilnius aeroport,tot byl riadom.Poverte nasi specialisti na mnogo raz luce ixnix v takix voprosov.Dlia cego nado letet 3 raza dolse?Imi nelzia verit,oni nasego prezidenta byvsego xoteli obvinit sto tot jevrejev strelial na Belorus,xotia tomu bylo tolko 13 let v to vremia Прем'єр Білорусі Головченко про ситуацію із рейсом Ryanair: Вважаю, ми зможемо домогтися компенсації збитку - Цензор.НЕТ 9931Dalse im pojdut sankcji za nelegalov oni kazdi den nam zabrasyvajet.Budet ocen serioznyjue sankciji,mozet i po suse dorogi im zakryt v Evropu
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06.06.2021 17:04 Ответить
Куди вони хочуть, це вже їх справа, головне аби наслідувались принципи вільного волевиявлення та дотримання прав і свобод громадян.
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06.06.2021 10:51 Ответить
Фашистская белорусь ,наглеет с каждым днём , от безнаказанности 😡
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06.06.2021 05:52 Ответить
подфашистская... главные фашисты в кремле и на мацковии... Белорусь гребут в их фарватере..
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06.06.2021 15:37 Ответить
Не рівняй Палестину з Білоруссю.
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06.06.2021 16:35 Ответить
погнала пропаганда
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06.06.2021 06:17 Ответить
Доброго раночку😄
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06.06.2021 06:22 Ответить
Невиданная наглость! ИМ ЕЩЕ И ДОЛЖНЫ!!!
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06.06.2021 06:40 Ответить
Смерть фашистским оккупантам! Фюрер капут! Свободу Беларуси!
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06.06.2021 07:02 Ответить
Я так понимаю,это он плешивому намекает на компенсацию?..так и представляются потомки гитлера,требующие компенсации от союзников.
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06.06.2021 07:33 Ответить
Такие новости можно и не печатать. Белорусы и сами понимают,что это бред.
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06.06.2021 08:13 Ответить
Ага, давайте вже, пробивайте дно: "в нескольких крупнейших столицах мира заложены грязные бомбы с отходами Белорусской АЭС. Немедленно платите деньги, снимайте санкции и вообще выполняйте все наши условия, иначе Чернобыль с Фукусимой покажутся мелкими авариями!" 💣💣💣☢️☢️☢️💥💥💥
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06.06.2021 08:35 Ответить
Премьер Беларуси Головченко о ситуации с рейсом Ryanair: Полагаю, мы сможем добиться компенсации ущерба - Цензор.НЕТ 4081
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06.06.2021 08:41 Ответить
И ведь таки не останутся без компенсации. Правда компенсацию заплатят российские пенсионеры, но им не привыкать.
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06.06.2021 08:42 Ответить
Це реакція на те, що кожний пасажир цього рейсу Райнейр має право на відшкодування шкоди за невиконнання компанією умов договору перевезення. Бсср, упреждаючи наслідки регресного стягнення збитків компанією Райнейр та збитків завданий цій компанії незаконними діями Бсср, вживає заходи. Але робить це як звичайне совкове лайно - тупо.
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06.06.2021 08:45 Ответить
Нормальна постановка питання. Райнайр тіпа крута міжнародна компанія. Повинна судитися з Бєларуссю.
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06.06.2021 15:55 Ответить
Берите Луку, берите Протасевича и Сапегу как свидетелей, и вместе с ними в Гаагу. Там с суде всего и добьетесь...
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06.06.2021 08:49 Ответить
в суде
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06.06.2021 08:52 Ответить
А що в тій Гаазі? Гаага всьо. Той суд ще в 18-му році Трамп оголосив нелегітимним.
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06.06.2021 19:47 Ответить
Компенсацію вимагай у Луки.
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06.06.2021 08:55 Ответить
Пірат визнав, що його банда ущербна! 😂
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06.06.2021 09:08 Ответить
Бацька вирішив взяти бандюганським нахрапом Прем'єр Білорусі Головченко про ситуацію із рейсом Ryanair: Вважаю, ми зможемо домогтися компенсації збитку - Цензор.НЕТ 6932
Може європейці ще і виплатять... хто зна....
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06.06.2021 09:09 Ответить
Дурень думкою радіє, як казала моя бабуся.
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06.06.2021 09:24 Ответить
Для кого скот лукашенко батька...тому ***** дядька...
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06.06.2021 09:45 Ответить
Меня мучают сомнения ,а точно белорусь в 44-м от фашистов освободили , и шо они отмечают 9-го мая 🤔🤦😳
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06.06.2021 09:49 Ответить
Нужно подать на Райанэйр в Лондонский суд!! Если не получится, обратиться в ООН!
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06.06.2021 10:09 Ответить
За что на ryanair в суд подавать, за то что не упали и не разбились, причинив картофельному таракану столько проблем?
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06.06.2021 10:54 Ответить
Ты добьёшься себе только тюрьмы за активное участие в узурпации власти в р. Белорусь кровавым преступником.
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06.06.2021 11:59 Ответить
 
 